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Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2025
Динамо - Колос. Прогноз и анонс матча ⋉ 24.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Попов
Заключительный поединок субботнего игрового дня последнего тура в родной УПЛ. Обе команды, уже и по сути и по факту, решили свои турнирные задачи на этот сезон.
Динамовцы в прошлом туре, в Одессе, официально повесили себе на шею золотые медали украинского первенства. Ну а ковалевцы неожиданно обыграли более статусные "Карпаты" и обезопасили себя от попадания в зону стыков. Поэтому, это противостояние будет носить имиджевый характер.
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Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 24-е мая
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Блавацкий Роман
"Динамо" 18:00 "Колос"
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
"Динамо": последние новости
Киевская команда - чемпион. И этим все сказано. Говорить об игровой стилистике или степени красоты средств, с помощью которых добывался результат - это уже другое дело. Факт есть факт. В частности, как было упомянуто выше, "Динамо" в предыдущем туре пришло в гости к одесскому "Черноморцу". В итоге, ничьей хватило команде Александра Шовковского, чтобы закрыть этот чемпионат. Кстати, 30-е чемпионство в истории киевского "Динамо".
"Непростой путь, непростая охота, которую мы прошли. Спасибо за это команде, всем работникам клуба, людям, причастным к этому, тем, кто поддерживал команду. Тем, кто хейтил, также спасибо - они нас мотивировали еще больше. Нужно было провести полноценное восстановление, подготовить игроков, при этом мы прекрасно понимали, что команды, которые ведут борьбу за свою жизнь, а "Черноморец" боролся за то, чтобы остаться в УПЛ, дают всегда бой. Также понимали, что матч будет непростым для нас в том числе, поскольку цена этой игры была очень высокой. И хотя команды подходили к игре, находясь на разных позициях, но оба соперника имели негативный фон", - поделился мыслями Шовковский после игры с "моряками".
Перед заключительным туром столичный коллектив не имеет никаких задач. Только игровые аспекты, которые захочет отработать коуч "бело-синих". Поэтому, стоит ожидать тотальную ротацию от наставника "бело-синих".
В то же время, несмотря на отсутствие турнирных целей, "Динамо" точно захочет в определенном смысле реабилитироваться перед домашней публикой и порадовать их сразу несколькими мячами. Как-никак, в последних 5-ти матчах во всех турнирах киевляне выиграли лишь одну игру. И то, речь идет о разгроме над аутсайдером в лице "Ингульца" (спойлер - который уже официально вылетел из элиты). А так, кроме паритета с одесситами, за этот временной период были две ничьи с донецким "Шахтером" (в УПЛ и в основное время финала Кубка) и гостевые „нули“ с житомирским "Полесьем".
А тут еще и родной стадион имени Валерия Лобановского и вручение титула чемпиона. Не подобает при таких условиях играть в блеклую ничью, или даже больше проигрывать, хех. Тем более, резервисты "Динамо" точно захотят себя проявить и доказать свои претензии на основной состав.
Ориентировочный состав "Динамо": ожидаем масштабную ротацию.
"Колос": последние новости
Теперь уже можно с абсолютной уверенностью констатировать - второй приход Руслана Костышина в "Колос" однозначно вдохнул новую жизнь в ковалевскую команду. После откровенно блеклой игры во времена работы Александра Поздеева ковалевский коллектив наконец-то забегал. Более того, пришли не только результаты, но и яркий стиль, с которыми эти очки добываются.
Чего только стоят 4:2 с донецким "Шахтером" и последний волевой камбэк в противостоянии с львовскими "Карпатами" - 2:1. Подопечные Костышина первыми пропустили от "львов", однако не стушевались и выгрызли итоговую победу.
"С "Кривбассом" было сложнее, потому что там было давление результата и мы на тот момент еще не гарантировали себе сохранение прописки в УПЛ. Сегодня мы понимали, что результат на нас не давил, просто надо было играть с достоинством.
Спасибо ребятам, что они перестроились и начали тренироваться по моим требованиям. Они пересилили себя, наступили себе на горло. Им стало труднее, чем было раньше. У нас дружеская атмосфера, у нас классно, у нас семья", - так Костышин подытожил сенсационную победу над "Карпатами".
"Колос", как и вышеупомянутое "Динамо", уже не выполняет никаких турнирных задач. Осталась только имиджевая цель - запрыгнуть в верхнюю часть турнирной таблицы. Однако, здесь прежде всего должны проиграть все конкуренты, а самим ковалевцам - необходимо обыграть самого чемпиона. Хотя, клуб из Ковалевки уже доказывал, что может удивлять.
Вот что точно, так это то, что "Колос" сейчас находится на правильном пути локального и глобального развития. Футболисты горят желанием и бьются за своего тренера.
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Козик, Бурда, Красничи, Цуриков, Гагнидзе, Теллес, Ррапай, Алефиренко, Сидоров, Велетень.
"Динамо" - "Колос" . Личные встречи
В своей истории на официальном уровне киевляне и ковалевцы провели между собой 13 поединков. 12 в рамках УПЛ, и еще один из них прошел под эгидой национального Кубка. Также, еще трижды "Динамо" и "Колос" пересекались в формате товарищеских матчей.
В целом же, абсолютно ожидаемая, очная статистика именно на стороне динамовцев - 9 побед против лишь 2-х. Последний раз "Колосу" удавалось обыграть столичный коллектив еще в далеком 2020-м году. В этой же кампании, в первом круге, наши команды разошлись миром - 1:1.
Статистика очных поединков:
- Победы: 9:2
- Забитые мячи: 34:11
- В среднем голов за матч: 2.13 - 0.69
- Самая большая победа: 7:0 - 1:3
"Динамо" - "Колос" . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
В предыдущем туре, в Одессе, команда СаШо расписала ничью с "Черноморцем" и стала недосягаемой для конкурентов - 69 очков и золото украинского первенства.
В свою очередь, перед заключительным туром ковалевцы находятся на 10-й позиции. Подопечные Костышина имеют математические шансы запрыгнуть в верхнюю часть турнирной таблицы, впрочем для этого должно сложиться много факторов. Прежде всего, нужно обыграть "Динамо".
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|29
|20
|9
|0
|60-18
|69
|2
|ФК Александрия
|29
|20
|6
|3
|46-22
|66
|3
|Шахтер
|29
|18
|7
|4
|68-25
|61
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|Рух
|29
|9
|10
|10
|29-26
|37
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32-43
|35
|10
|Колос
|29
|8
|11
|10
|26-24
|35
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19-43
|32
|12
|ЛНЗ
|29
|7
|9
|13
|24-36
|30
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24-38
|27
|14
|Левый Берег
|30
|7
|5
|18
|18-39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21-47
|24
|16
|Черноморец
|29
|6
|4
|19
|20-45
|22
"Динамо" - "Колос" . Ставка и коэффициенты
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"Динамо" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья - 1:1. Фаворит этой пары более чем очевиден. Как-никак, имеем дело с новоиспеченным чемпионом и представителем нижней части турнирной таблицы.
Впрочем, "Колос" в конце сезона, в частности под руководством нового-старого наставника в лице Руслана Костышина, уже не раз доказал, что может обыгрывать и лидеров. Прямым подтверждением этому служат победные для Ковалевки матчи с донецким "Шахтером" и львовскими "Карпатами".
Поэтому, хоть и это противостояние будет носить имиджевый характер, просто "бело-синим" точно не будет. Тем более, ожидаем, что на эту встречу Александр Шовковский применит свой любимый прием - глобальную ротацию состава, и даст проявить себя молодым динамовцам.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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