Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2025

Заключительный поединок субботнего игрового дня последнего тура в родной УПЛ. Обе команды, уже и по сути и по факту, решили свои турнирные задачи на этот сезон.

Динамовцы в прошлом туре, в Одессе, официально повесили себе на шею золотые медали украинского первенства. Ну а ковалевцы неожиданно обыграли более статусные "Карпаты" и обезопасили себя от попадания в зону стыков. Поэтому, это противостояние будет носить имиджевый характер.

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Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 24-е мая

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Блавацкий Роман

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"Динамо": последние новости

Киевская команда - чемпион. И этим все сказано. Говорить об игровой стилистике или степени красоты средств, с помощью которых добывался результат - это уже другое дело. Факт есть факт. В частности, как было упомянуто выше, "Динамо" в предыдущем туре пришло в гости к одесскому "Черноморцу". В итоге, ничьей хватило команде Александра Шовковского, чтобы закрыть этот чемпионат. Кстати, 30-е чемпионство в истории киевского "Динамо".

"Непростой путь, непростая охота, которую мы прошли. Спасибо за это команде, всем работникам клуба, людям, причастным к этому, тем, кто поддерживал команду. Тем, кто хейтил, также спасибо - они нас мотивировали еще больше. Нужно было провести полноценное восстановление, подготовить игроков, при этом мы прекрасно понимали, что команды, которые ведут борьбу за свою жизнь, а "Черноморец" боролся за то, чтобы остаться в УПЛ, дают всегда бой. Также понимали, что матч будет непростым для нас в том числе, поскольку цена этой игры была очень высокой. И хотя команды подходили к игре, находясь на разных позициях, но оба соперника имели негативный фон", - поделился мыслями Шовковский после игры с "моряками".

Перед заключительным туром столичный коллектив не имеет никаких задач. Только игровые аспекты, которые захочет отработать коуч "бело-синих". Поэтому, стоит ожидать тотальную ротацию от наставника "бело-синих".

В то же время, несмотря на отсутствие турнирных целей, "Динамо" точно захочет в определенном смысле реабилитироваться перед домашней публикой и порадовать их сразу несколькими мячами. Как-никак, в последних 5-ти матчах во всех турнирах киевляне выиграли лишь одну игру. И то, речь идет о разгроме над аутсайдером в лице "Ингульца" (спойлер - который уже официально вылетел из элиты). А так, кроме паритета с одесситами, за этот временной период были две ничьи с донецким "Шахтером" (в УПЛ и в основное время финала Кубка) и гостевые „нули“ с житомирским "Полесьем".

А тут еще и родной стадион имени Валерия Лобановского и вручение титула чемпиона. Не подобает при таких условиях играть в блеклую ничью, или даже больше проигрывать, хех. Тем более, резервисты "Динамо" точно захотят себя проявить и доказать свои претензии на основной состав.

Ориентировочный состав "Динамо": ожидаем масштабную ротацию.

"Колос": последние новости

Теперь уже можно с абсолютной уверенностью констатировать - второй приход Руслана Костышина в "Колос" однозначно вдохнул новую жизнь в ковалевскую команду. После откровенно блеклой игры во времена работы Александра Поздеева ковалевский коллектив наконец-то забегал. Более того, пришли не только результаты, но и яркий стиль, с которыми эти очки добываются.

Чего только стоят 4:2 с донецким "Шахтером" и последний волевой камбэк в противостоянии с львовскими "Карпатами" - 2:1. Подопечные Костышина первыми пропустили от "львов", однако не стушевались и выгрызли итоговую победу.

"С "Кривбассом" было сложнее, потому что там было давление результата и мы на тот момент еще не гарантировали себе сохранение прописки в УПЛ. Сегодня мы понимали, что результат на нас не давил, просто надо было играть с достоинством. Спасибо ребятам, что они перестроились и начали тренироваться по моим требованиям. Они пересилили себя, наступили себе на горло. Им стало труднее, чем было раньше. У нас дружеская атмосфера, у нас классно, у нас семья", - так Костышин подытожил сенсационную победу над "Карпатами".

"Колос", как и вышеупомянутое "Динамо", уже не выполняет никаких турнирных задач. Осталась только имиджевая цель - запрыгнуть в верхнюю часть турнирной таблицы. Однако, здесь прежде всего должны проиграть все конкуренты, а самим ковалевцам - необходимо обыграть самого чемпиона. Хотя, клуб из Ковалевки уже доказывал, что может удивлять.

Вот что точно, так это то, что "Колос" сейчас находится на правильном пути локального и глобального развития. Футболисты горят желанием и бьются за своего тренера.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк, Козик, Бурда, Красничи, Цуриков, Гагнидзе, Теллес, Ррапай, Алефиренко, Сидоров, Велетень.

"Динамо" - "Колос" . Личные встречи

В своей истории на официальном уровне киевляне и ковалевцы провели между собой 13 поединков. 12 в рамках УПЛ, и еще один из них прошел под эгидой национального Кубка. Также, еще трижды "Динамо" и "Колос" пересекались в формате товарищеских матчей.

В целом же, абсолютно ожидаемая, очная статистика именно на стороне динамовцев - 9 побед против лишь 2-х. Последний раз "Колосу" удавалось обыграть столичный коллектив еще в далеком 2020-м году. В этой же кампании, в первом круге, наши команды разошлись миром - 1:1.

Статистика очных поединков:

Победы: 9:2

9:2 Забитые мячи: 34:11

34:11 В среднем голов за матч: 2.13 - 0.69

2.13 - 0.69 Самая большая победа: 7:0 - 1:3

"Динамо" - "Колос" . Последние официальные матчи

"Динамо":

"Колос":

Турнирное положение команд

В предыдущем туре, в Одессе, команда СаШо расписала ничью с "Черноморцем" и стала недосягаемой для конкурентов - 69 очков и золото украинского первенства.

В свою очередь, перед заключительным туром ковалевцы находятся на 10-й позиции. Подопечные Костышина имеют математические шансы запрыгнуть в верхнюю часть турнирной таблицы, впрочем для этого должно сложиться много факторов. Прежде всего, нужно обыграть "Динамо".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 29 20 9 0 60-18 69 2 ФК Александрия 29 20 6 3 46-22 66 3 Шахтер 29 18 7 4 68-25 61 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 29 9 10 10 29-26 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 29 9 8 12 32-43 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 29 6 4 19 20-45 22

"Динамо" - "Колос" . Ставка и коэффициенты

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"Динамо" - "Колос" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Фаворит этой пары более чем очевиден. Как-никак, имеем дело с новоиспеченным чемпионом и представителем нижней части турнирной таблицы.

Впрочем, "Колос" в конце сезона, в частности под руководством нового-старого наставника в лице Руслана Костышина, уже не раз доказал, что может обыгрывать и лидеров. Прямым подтверждением этому служат победные для Ковалевки матчи с донецким "Шахтером" и львовскими "Карпатами".

Поэтому, хоть и это противостояние будет носить имиджевый характер, просто "бело-синим" точно не будет. Тем более, ожидаем, что на эту встречу Александр Шовковский применит свой любимый прием - глобальную ротацию состава, и даст проявить себя молодым динамовцам.