Черноморец – Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2025

"Черноморец" и "Александрия" не имеют турнирных задач перед последним туром. Первые провели исторически удачный сезон и обеспечили себе вторую позицию. Вторые уже вылетели из УПЛ, но, в случае победы, поднимутся с последней позиции.

УПЛ. 27-й тур

24 мая. Одесса. "Черноморец"

"Черноморец" 13:00 "Александрия"

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская область)

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Новости "Черноморца"

"Черноморец" провалил текущий сезон и в который раз вылетел из УПЛ. Главная новость последних дней – в команде останется главный тренер Александр Кучер. Поддержать своего бывшего партнера по центру обороны "Шахтера" может Ракицкий, но Ярослав еще не принял окончательного решения.

После вылета будут серьезные кадровые изменения. Значительная часть игроков покинет команду. В первую очередь, это касается легионеров, которых на контракте много, а играют единицы.

Кучеру придется строить совсем другую команду в Первой лиге. Проблема финансовой нестабильности в клубе, ведь зарплату выплачивают нерегулярно и с несколькомесячными задержками. Как отметил Александр Шовковский, отсутствие "Черноморца" в УПЛ - ощутимая потеря для турнира, поэтому одесситы будут пытаться как можно быстрее вернуться.

Новости "Александрии"

"Александрия" завоевала серебро чемпионата, но будет стартовать только в Лиге конференций. Еще год назад команда могла играть в Лиге чемпионов, но катастрофическое падение Украины в таблице коэффициентов УЕФА снизило представительство Украины в самом главном клубном турнире Европы.

С большой долей вероятности команду покинет главный творец такого успеха – Руслан Ротань. У Руслана Петровича есть несколько предложений из УПЛ и даже из Азии, которые ему пока не интересны. Его приоритет – остаться в украинском чемпионате. Очень хочется, чтобы он остался в Александрии и попытался повторить сказку текущего сезона. Но это будет невозможно, что понимает сам тренер.

Ряд игроков покинут команду. Иван Калюжный уже подписал контракт с "Металлистом 1925", точно будут предложения относительно хорошо проявивших себя легионеров (Безерра, Цара, Кампуш). Заканчивается контракт у Шепелева и арендное соглашение у Ермакова. По сообщению СМИ, на Шабанова претендуют "Динамо" и "Шахтер".

Команда будет играть на 2 фронта, что также повлияет на результаты. Поэтому удержаться на вершине будет гораздо труднее, чем туда выйти. Это понимает и сам тренер, поэтому, скорее всего, он захочет покинуть команду "на коне". Если же Руслан Петрович решит принять вызов и остаться – это может мотивировать остаться и ряд игроков. Одним словом, многие ответы на эти вопросы мы можем получить уже после матча в Одессе.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Черноморца" отсутствуют многие легионеры, которые отстранены от первой команды или травмированы. В новом сезоне Кучер будет рассчитывать на совсем других игроков.

Ориентировочный состав "Черноморца": Рудько – Кисиль, Скиба, Ермаков, Ракицкий, Бутко – Габелок, Сигеев, Когут – Мустафаев, Хобленко.

У "Александрии" травмирован Безерра, после дисквалификации возвращаются Кравченко и Калюжный. Вполне возможно, что Ротань сделает широкую ротацию состава и даст сыграть тем, кто не имел игровой практики.

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков – Скорко, Копина, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Ковалец, Мишнев – Цара, Филиппов, Козак.

"Черноморец" - "Александрия": статистика личных встреч

01.12.24. Александрия – Черноморец 3:0 (УПЛ)

07.04.24. Черноморец – Александрия 3:2 (УПЛ)

22.09.23. Александрия – Черноморец 1:5 (УПЛ)

09.04.23. Александрия – Черноморец 1:1 (УПЛ)

02.10.22. Черноморец – Александрия 1:2 (УПЛ)

В последних 5-ти встречах команд зафиксирован паритет: 2 победы "Александрии", 1 ничья и 2 победы "Черноморца". Матч первого круга в декабре завершился победой "Александрии" со счетом 3:0.

Последние матчи "Черноморца"

18.05. Черноморец – Динамо 1:1 (УПЛ)

10.05. Ворскла – Черноморец 1:2 (УПЛ)

03.05. Черноморец – Шахтер 0:3 (УПЛ)

26.04. Черноморец – Рух 1:2 (УПЛ)

20.04. Верес - Черноморец 2:1 (УПЛ)

Последние матчи "Александрии"

18.05. Александрия – Верес 3:1 (УПЛ)

11.05. Карпаты – Александрия 2:1 (УПЛ)

04.05. Полесье – Александрия 1:2 (УПЛ)

25.04. Ингулец – Александрия 0:1 (УПЛ)

18.04. Ворскла – Александрия 1:3 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 29 20 9 0 60-18 69 2 ФК Александрия 29 20 6 3 46-22 66 3 Шахтер 29 18 7 4 68-25 61 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 29 9 10 10 29-26 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 29 9 8 12 32-43 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 29 6 4 19 20-45 22

"Черноморец" - "Александрия": ставки и коэффициенты

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"Черноморец" - "Александрия": прогноз от UA-Футбол

"Александрия" - безусловный фаворит матча и должна побеждать одесситов. Но все зависит от того, какой состав выпустит Ротань. Считаем более вероятным вариант, что в матче будет забито не более 2 голов гола (ТМ 2,5) за коэффициент 1,65.