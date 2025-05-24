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Карпаты - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2025
Последняя интрига регулярной части сезона
fczorya.com
Итак, регулярный сезон в УПЛ наконец-то подходит к концу и вечером воскресенья, 25 мая, нас ждут два последних матча, в одном из которых "Карпаты" будут принимать "Зарю".
С точки зрения турнирной стратегии – "Карпатам" нужно все, а "Заре" не нужно ничего. Львовяне продолжают свою борьбу за 4-е место в таблице, которое дает право сыграть в Лиге конференций. Но и здесь не все так зависит от "львов". "Карпатам" нужно обыгрывать луганчан и надеяться, что "Полесье" в параллельном матче потеряет очки в матче с "Кривбассом".
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"Заря" уже фактически завершила сезон и никаких турнирных задач перед последним туром не ставит. Впрочем, ждать что луганчане просто "сольют" игру "Карпатам" тоже не стоит. "Зелено-белые" на ментальном уровне отличный раздражитель для луганчан.
Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному матчу.
"Карпаты" (Львов) – "Заря" (Луганск)
VBET Лига. 30-й тур
25 мая, Львов, стадион "Украина", 18:00
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Карпаты", последние новости:
Что ж, для того, чтобы занять итоговое четвертое место, "Карпатам" нужно не просто обыгрывать "Зарю", но и ждать, что в параллельном матче "Полесье" потеряет очки с "Кривбассом".
Интересно, что с одной стороны, в весенней части сезона наставник львовян Лупашко несколько отстраненно говорил о еврокубках, мол, четкой такой задачи перед командой не ставилось. Однако при этом "Карпаты" все-таки вклинились в эту борьбу, а тренер так заигрывал со своим болельщиками, что теперь эти самые болельщики не поймут команду, если она не будет выкладываться на полную.
Ну и все было бы для "Карпат" гораздо проще, не проиграй они в прошлом туре "Колосу". Еще неделю назад в борьбе за еврокубки все было в руках и ногах "зелено-белых", но команда, забив первой, умудрилась пропустить два гола после перерыва и уехала из Ковалевки совсем без очков.
Да, можно говорить, что в том матче у "Карпат" были серьезные кадровые проблемы, но не только это повлияло на результат. Все-таки проблемы с физикой, когда команды не хватает на последние минуты матча, заметны на протяжении всего сезона, и вот они снова с тали заметны сейчас, под самый занавес чемпионата.
Про проблемы с составом говорил и главный тренер Владисла Лупашко:
"У нас было много повреждений, микроповреждений. В игре они добавились еще. Также у нас пропускало игру большинство основного состава. Остались с одним центральным защитником. Если учитывать то, что полсостава пропускало игру – игра достаточно неплохая. Но в целом качество игры было не самым лучшим", - сказал тренер после матча с "Колосом".
Но на матч с "Зарей" кадровая ситуация у львовян намного улучшилась. Возвращаются из лазарета Жан Педросо и Олег Очеретько, а после дисквалификации возвращается в строй лидер защиты Владислав Бабогло. А вот Тимур Стецьков все еще травмирован.
Также стоит отметить, что львовский клуб смог перед матчем с "Зарей" увеличить квоту болельщиков на стадионе, так что на игре ожидается аншлаг. Ну а команде осталось только побеждать. А хватит ли этой побед для выхода в Лигу конференций – посмотрим.
Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин, Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Мирошниченко, Игор Невес
"Заря", последние новости:
У "Зари" несколько другая атмосфера перед матчем последнего тура с ""Карпатами". В принципе, луганчанам уже ничего в текущем сезоне не нужно – команда завершит чемпионат в отрезке-7-10 места может спокойно идти в отпуск. Тем не менее, надеемся, что откровенно "сливать" львовянам "Заря" не будет. В первую очередь – из-за Младена Бартуловича, которому есть что доказывать львовской публике.
Младен еще в бытность игроком пару сезонов "попылил" за львовскую команду, и в свое время, по слухам, даже рассматривался в качестве главного тренера команды.
"Есть ли желание громко хлопнуть дверью в матче с "Карпатами"? Конечно. Результаты других матчей сложились так, что для соперника это будет сверхважный поединок. К тому же атмосфера на стадионе "Украина" тоже замечательная. Будем настраиваться на то, чтобы завершить сезон на хорошей ноте", — говорил тренер перед матчем с "Карпатами".
Еще одна важная мотивация для "Зари" и Бартуловича – в СМИ снова начали активно ходит слухи, что коуч по окончании сезона может быть отправлен в отставку. Нет, перманентно такие слухи ходили на протяжении всей весенней части сезона, но сейчас разгорелись с новой силой. И даже стало известно имя потенциального сменщика – Евгений Геллер якобы хочет вернуть Виктора Скрипника и даже начал прорабатывать этот вариант. Сам Скрипник отказался комментировать эту информацию, но сами знаете, дыма без огня…
Так что Бартуловичу есть что доказывать в последнем туре, и будем надеяться, он сможет донести свою позицию до игроков совей команды.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Вантух, Башич, Джордан, Жуниор Рейс, Дришлюк, Мичин, Попара, Яцык, Слесар, Будковский
Турнирная таблица
"Карпаты" продолжают бороться за 4-е место в турнирной таблице, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций – львовская команда имеет равенство очков с "Кривбассом", и на одно очко отстает от "Полесья".
Расклад перед последним туром довольно прост – львовянам нужно побеждать "Зарю", и ждать что в параллельном матче "Полесье" потеряет очки в матче как раз таки с "Кривбассом". Если львовяне выиграют, а "Полесье" сыграют вничью или проиграют "Кривбассу", тогда в Лигу конференций проходят именно "Карпаты". Другие варианты Львов не устраивают.
"Заре" с турнирной точки зрения уже ничего не нужно. У луганчан на данный момент 37 очков и смотря на то, как сыграют в воскресенье сами луганчане и соперники, команда завершит сезона в отрезке 7-10 места в таблице.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|29
|20
|9
|0
|60-18
|69
|2
|ФК Александрия
|29
|20
|6
|3
|46-22
|66
|3
|Шахтер
|29
|18
|7
|4
|68-25
|61
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|Рух
|29
|9
|10
|10
|29-26
|37
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32-43
|35
|10
|Колос
|29
|8
|11
|10
|26-24
|35
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19-43
|32
|12
|ЛНЗ
|29
|7
|9
|13
|24-36
|30
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24-38
|27
|14
|Левый Берег
|30
|7
|5
|18
|18-39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21-47
|24
|16
|Черноморец
|29
|6
|4
|19
|20-45
|22
Последние матчи
"Карпаты" в последних шести матчах одержали 4 победы, 1 матч сыграли вничью и потерпели 1 поражение с разницей мячей 13:9.
- "Ингулец" – "Карпаты" 1:2
- "Карпаты" – "Рух" 3:1
- "Оболонь" – "Карпаты" 2:2
- "Левый Берег" – "Карпаты" 2:3
- "Карпаты" – "Александрия" 2:1
- "Колос" – "Карпаты" 2:1
В шести последних матчах у "Зари" 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения с разницей мячей 3:7.
- "Кривбасс" – "Заря" 3:0
- "Заря" – "Левый Берег" 2:1
- "Ингулец" – "Заря" 1:0
- ЛНЗ – "Заря" 1:1
- "Заря" – "Шахтер" 0:0
- "Заря" – "Полесье" 0:1
В матче первого круга в Киеве "Заря" обыграла "Карпаты" со счетом 2:1.
"Карпаты" – "Заря": ставки и коэффициенты
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Прогноз на матч "Карпаты" – "Заря" от UA-Футбол
Букмекеры видят фаворитом матча "Карпаты" с коэффициентом 1.49, и пожалуй, такую позицию можно принять. Тем более что львовянам просто больше нужно, да и лидеры должны вернуться после травм.
Но и здесь есть несколько сопутствующих факторов. Вряд-ли "Заря" будет просто "отдавать" матч, не все в борьбе за еврокубки зависит только от самих "Карпат". Многое в нашей игре будет зависеть от того, как будет играть "Полесье" в параллельном матче. Так что, нюансов достаточно много.
Наш прогноз – если "Заря" и проиграет, то не более чем в один мяч.
Прогноз UA-Футбол: Фора для "Зари" +1.5 за 1.63.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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