Карпаты - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2025

Итак, регулярный сезон в УПЛ наконец-то подходит к концу и вечером воскресенья, 25 мая, нас ждут два последних матча, в одном из которых "Карпаты" будут принимать "Зарю".

С точки зрения турнирной стратегии – "Карпатам" нужно все, а "Заре" не нужно ничего. Львовяне продолжают свою борьбу за 4-е место в таблице, которое дает право сыграть в Лиге конференций. Но и здесь не все так зависит от "львов". "Карпатам" нужно обыгрывать луганчан и надеяться, что "Полесье" в параллельном матче потеряет очки в матче с "Кривбассом".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Заря" уже фактически завершила сезон и никаких турнирных задач перед последним туром не ставит. Впрочем, ждать что луганчане просто "сольют" игру "Карпатам" тоже не стоит. "Зелено-белые" на ментальном уровне отличный раздражитель для луганчан.

Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному матчу.

"Карпаты" (Львов) – "Заря" (Луганск)

VBET Лига. 30-й тур

25 мая, Львов, стадион "Украина", 18:00

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Карпати - Зоря Смотреть трансляцию

"Карпаты", последние новости:

Что ж, для того, чтобы занять итоговое четвертое место, "Карпатам" нужно не просто обыгрывать "Зарю", но и ждать, что в параллельном матче "Полесье" потеряет очки с "Кривбассом".

Интересно, что с одной стороны, в весенней части сезона наставник львовян Лупашко несколько отстраненно говорил о еврокубках, мол, четкой такой задачи перед командой не ставилось. Однако при этом "Карпаты" все-таки вклинились в эту борьбу, а тренер так заигрывал со своим болельщиками, что теперь эти самые болельщики не поймут команду, если она не будет выкладываться на полную.

Ну и все было бы для "Карпат" гораздо проще, не проиграй они в прошлом туре "Колосу". Еще неделю назад в борьбе за еврокубки все было в руках и ногах "зелено-белых", но команда, забив первой, умудрилась пропустить два гола после перерыва и уехала из Ковалевки совсем без очков.

Да, можно говорить, что в том матче у "Карпат" были серьезные кадровые проблемы, но не только это повлияло на результат. Все-таки проблемы с физикой, когда команды не хватает на последние минуты матча, заметны на протяжении всего сезона, и вот они снова с тали заметны сейчас, под самый занавес чемпионата.

Про проблемы с составом говорил и главный тренер Владисла Лупашко:

"У нас было много повреждений, микроповреждений. В игре они добавились еще. Также у нас пропускало игру большинство основного состава. Остались с одним центральным защитником. Если учитывать то, что полсостава пропускало игру – игра достаточно неплохая. Но в целом качество игры было не самым лучшим", - сказал тренер после матча с "Колосом".

Но на матч с "Зарей" кадровая ситуация у львовян намного улучшилась. Возвращаются из лазарета Жан Педросо и Олег Очеретько, а после дисквалификации возвращается в строй лидер защиты Владислав Бабогло. А вот Тимур Стецьков все еще травмирован.

Также стоит отметить, что львовский клуб смог перед матчем с "Зарей" увеличить квоту болельщиков на стадионе, так что на игре ожидается аншлаг. Ну а команде осталось только побеждать. А хватит ли этой побед для выхода в Лигу конференций – посмотрим.

Ориентировочный состав "Карпат": Кинарейкин, Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Мирошниченко, Игор Невес

"Заря", последние новости:

У "Зари" несколько другая атмосфера перед матчем последнего тура с ""Карпатами". В принципе, луганчанам уже ничего в текущем сезоне не нужно – команда завершит чемпионат в отрезке-7-10 места может спокойно идти в отпуск. Тем не менее, надеемся, что откровенно "сливать" львовянам "Заря" не будет. В первую очередь – из-за Младена Бартуловича, которому есть что доказывать львовской публике.

Младен еще в бытность игроком пару сезонов "попылил" за львовскую команду, и в свое время, по слухам, даже рассматривался в качестве главного тренера команды.

"Есть ли желание громко хлопнуть дверью в матче с "Карпатами"? Конечно. Результаты других матчей сложились так, что для соперника это будет сверхважный поединок. К тому же атмосфера на стадионе "Украина" тоже замечательная. Будем настраиваться на то, чтобы завершить сезон на хорошей ноте", — говорил тренер перед матчем с "Карпатами".

Еще одна важная мотивация для "Зари" и Бартуловича – в СМИ снова начали активно ходит слухи, что коуч по окончании сезона может быть отправлен в отставку. Нет, перманентно такие слухи ходили на протяжении всей весенней части сезона, но сейчас разгорелись с новой силой. И даже стало известно имя потенциального сменщика – Евгений Геллер якобы хочет вернуть Виктора Скрипника и даже начал прорабатывать этот вариант. Сам Скрипник отказался комментировать эту информацию, но сами знаете, дыма без огня…

Так что Бартуловичу есть что доказывать в последнем туре, и будем надеяться, он сможет донести свою позицию до игроков совей команды.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Вантух, Башич, Джордан, Жуниор Рейс, Дришлюк, Мичин, Попара, Яцык, Слесар, Будковский

Турнирная таблица

"Карпаты" продолжают бороться за 4-е место в турнирной таблице, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций – львовская команда имеет равенство очков с "Кривбассом", и на одно очко отстает от "Полесья".

Расклад перед последним туром довольно прост – львовянам нужно побеждать "Зарю", и ждать что в параллельном матче "Полесье" потеряет очки в матче как раз таки с "Кривбассом". Если львовяне выиграют, а "Полесье" сыграют вничью или проиграют "Кривбассу", тогда в Лигу конференций проходят именно "Карпаты". Другие варианты Львов не устраивают.

"Заре" с турнирной точки зрения уже ничего не нужно. У луганчан на данный момент 37 очков и смотря на то, как сыграют в воскресенье сами луганчане и соперники, команда завершит сезона в отрезке 7-10 места в таблице.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 29 20 9 0 60-18 69 2 ФК Александрия 29 20 6 3 46-22 66 3 Шахтер 29 18 7 4 68-25 61 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 29 9 10 10 29-26 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 29 9 8 12 32-43 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 29 6 4 19 20-45 22

Последние матчи

"Карпаты" в последних шести матчах одержали 4 победы, 1 матч сыграли вничью и потерпели 1 поражение с разницей мячей 13:9.

"Ингулец" – "Карпаты" 1:2

"Карпаты" – "Рух" 3:1

"Оболонь" – "Карпаты" 2:2

"Левый Берег" – "Карпаты" 2:3

"Карпаты" – "Александрия" 2:1

"Колос" – "Карпаты" 2:1

В шести последних матчах у "Зари" 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения с разницей мячей 3:7.

"Кривбасс" – "Заря" 3:0

"Заря" – "Левый Берег" 2:1

"Ингулец" – "Заря" 1:0

ЛНЗ – "Заря" 1:1

"Заря" – "Шахтер" 0:0

"Заря" – "Полесье" 0:1

В матче первого круга в Киеве "Заря" обыграла "Карпаты" со счетом 2:1.

"Карпаты" – "Заря": ставки и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Прогноз на матч "Карпаты" – "Заря" от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом матча "Карпаты" с коэффициентом 1.49, и пожалуй, такую позицию можно принять. Тем более что львовянам просто больше нужно, да и лидеры должны вернуться после травм.

Но и здесь есть несколько сопутствующих факторов. Вряд-ли "Заря" будет просто "отдавать" матч, не все в борьбе за еврокубки зависит только от самих "Карпат". Многое в нашей игре будет зависеть от того, как будет играть "Полесье" в параллельном матче. Так что, нюансов достаточно много.

Наш прогноз – если "Заря" и проиграет, то не более чем в один мяч.

Прогноз UA-Футбол: Фора для "Зари" +1.5 за 1.63.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.