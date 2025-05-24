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Верес - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2025
Верес - ЛНЗ. Прогноз и анонс матча ⋉ 25.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Верес"
Ровенская и черкасская команды очным противостоянием откроют последний игровой день в текущей кампании УПЛ. Первая встреча в Черкассах, когда ЛНЗ еще тренировал испанец Андрес Карраско, завершилась победой "Вереса". Этот же поединок уже пройдет в Ровно. Оба коллектива уже не имеют турнирных задач.
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Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 25-е мая
Ровно, стадион "Авангард"
Арбитр: Каленов Александр
"Верес" 15:30 ЛНЗ
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
"Верес": последние новости
"Верес" круто вошел во вторую часть украинского первенства, однако ближе к концовке текущей кампании растерял свой пыл. В частности, тогда в феврале и марте ровенчане сенсационно разгромили криворожский "Кривбасс" Юрия Вернидуба (3:1) и буквально разгромили житомирское "Полесье" (5:1) - еще во времена работы в клубе Имада Ашура.
Те результаты позволили команде Олега Шандрука забыть о зоне вылета. Тем не менее, далее последовал ощутимый спад. В частности, это "ярко" подтверждает ужасная текущая проигрышная серия "Вереса".
Речь идет о четырех фиаско подряд - при этом, в большинстве своем, от представителей нижней части турнирной таблицы и прямых конкурентов. В домашнем матче против киевской "Оболони" (0:2) и в гостях: от полтавской „Ворсклы“ (0:3) и львовского "Руха" (0:2).
"Мы понимаем проблему, но решить ее пока не можем. Это наш настрой на игру. Уже в третьем подряд поединке у нас есть с этим проблемы и это разочаровывает. Мы же не разучились играть в футбол за три недели - вопрос здесь только в настройке. Это моя зона ответственности. Значит, я не могу донести это до игроков", - так коуч "Вереса" прокомментировал то поражение от подопечных Виталия Пономарева.
А в предыдущий уикенд "Верес" уступил для уже серебряного призера этой кампании в лице "Александрии" - 1:3. Будем откровенны, "Верес" уже давно мыслями в отпуске. По сути тот феерический период на старте второго круга сыграл злую шутку с ровенчанами и показал их "потолок" на текущем уровне развития.
Если же говорить о кадровых потерях, то "Вересу" в противостоянии с ЛНЗ точно не поможет их основной хавбек Харатин. Игорь отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Протасевич, Чечер, Гончаренко, Шевченко, Клец, Шарай, Дахновский, Луан, Степанюк, Гайдучик.
ЛНЗ: последние новости
Черкасская команда откровенно заждалась этого последнего тура. ЛНЗ однозначно нужна перезагрузка и новые идеи.
Что говорить, каждый из последних 5 матчей с участием черкасцев в чемпионате непременно завершался ничейным результатом. При этом, 4 из них были "нулевыми"! Что непосредственно подтверждает имеющуюся и четкую проблему команды Романа Григорчука с креативом. Речь идет о ничейных результатах в матчах с "Ингульцом", криворожским "Кривбассом", луганской "Зарей" (1:1), киевской „Оболонью“ и полтавской "Ворсклой".
"Это очень и очень огромный негатив. Последние 2-3 недели я это чувствую по всему. Чтобы вы понимали, я даже сделал очень много корректив в тренировочном процессе, в теоретических занятиях. Потому что я понимал, что огромное давление, стресс. Чувствовалась скованность, боязнь ошибиться, рискнуть. Понимали, что такой результат дает нам то, чего мы хотели достичь в этой игре".Хорошо, что мы свой основной вопрос решили на данный момент. Думаю, что сейчас мы должны быть психологически другие. Каждый футболист будет раскован и это поможет нам в исполнении на поле", - так Григорчук подытожил "нули" с Полтавой.
Более того! ЛНЗ не знает побед во внутреннем первенстве аж с середины марта... Тогда черкасский коллектив на своем поле обыграл ковалевский "Колос" (2:0) - в первой игре Руслана Костышина после возвращения в Ковалевку.
В то же время, не сказать, что ЛНЗ прям выглядит безыдейно, а их тренер не хочет наладить игру своих подопечных. Ответ банален: нужен отдых и пересмотр подхода к подготовке.
Черкасский клуб, по аналогии со своим текущим оппонентом, не имеет никаких турнирных задач. В случае победы, ЛНЗ разве что сможет вытеснить вышеупомянутых "пивоваров" с 11-го места.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Дайко, Салиху, Драмбаев, Кушниренко, Яшари, Танковский, Пасич, Тилль, Молло.
"Верес" - ЛНЗ . Личные встречи
Учитывая довольно молодой возраст наших клубов и их проведенный период в элитном украинском дивизионе, наши команды провели между собой всего 3 официальных поединка. По одной победе у каждой из сторон, и одна нулевая ничья.
Статистика очных поединков:
"Верес" - ЛНЗ . Последние официальные матчи
Турнирное положение команд
Черкасский коллектив уже точно не поднимется выше 11-й позиции, но и не упадет ниже. В свою очередь ровенская команда еще имеет шансы запрыгнуть в верхнюю часть турнирной таблицы - однако, нужно самим побеждать и ожидать поражения луганской "Зари" от львовских "Карпат".
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|29
|20
|9
|0
|60-18
|69
|2
|ФК Александрия
|30
|20
|7
|3
|46-22
|67
|3
|Шахтер
|30
|18
|8
|4
|69-26
|62
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|Рух
|30
|9
|11
|10
|30-27
|38
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32-43
|35
|10
|Колос
|29
|8
|11
|10
|26-24
|35
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19-43
|32
|12
|ЛНЗ
|29
|7
|9
|13
|24-36
|30
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24-38
|27
|14
|Левый Берег
|30
|7
|5
|18
|18-39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21-47
|24
|16
|Черноморец
|30
|6
|5
|19
|20-45
|23
"Верес" - ЛНЗ . Ставка и коэффициенты
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"Верес" - ЛНЗ . Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья - 1:1. Учитывая более высокую турнирную позицию и домашний статус поединка, "Верес" имеет определенное преимущество. Однако, как такового фаворита в нашем противостоянии нет. Это и подтверждают котировки букмекеров. У команд уже нет никаких задач, поэтому ожидаем итоговый паритет в этом матче. В частности, ЛНЗ продолжит свою ничейную серию.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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