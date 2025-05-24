Верес - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2025

Ровенская и черкасская команды очным противостоянием откроют последний игровой день в текущей кампании УПЛ. Первая встреча в Черкассах, когда ЛНЗ еще тренировал испанец Андрес Карраско, завершилась победой "Вереса". Этот же поединок уже пройдет в Ровно. Оба коллектива уже не имеют турнирных задач.

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Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 25-е мая

Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Каленов Александр

"Верес" 15:30 ЛНЗ

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"Верес": последние новости

"Верес" круто вошел во вторую часть украинского первенства, однако ближе к концовке текущей кампании растерял свой пыл. В частности, тогда в феврале и марте ровенчане сенсационно разгромили криворожский "Кривбасс" Юрия Вернидуба (3:1) и буквально разгромили житомирское "Полесье" (5:1) - еще во времена работы в клубе Имада Ашура.

Те результаты позволили команде Олега Шандрука забыть о зоне вылета. Тем не менее, далее последовал ощутимый спад. В частности, это "ярко" подтверждает ужасная текущая проигрышная серия "Вереса".

Речь идет о четырех фиаско подряд - при этом, в большинстве своем, от представителей нижней части турнирной таблицы и прямых конкурентов. В домашнем матче против киевской "Оболони" (0:2) и в гостях: от полтавской „Ворсклы“ (0:3) и львовского "Руха" (0:2).

"Мы понимаем проблему, но решить ее пока не можем. Это наш настрой на игру. Уже в третьем подряд поединке у нас есть с этим проблемы и это разочаровывает. Мы же не разучились играть в футбол за три недели - вопрос здесь только в настройке. Это моя зона ответственности. Значит, я не могу донести это до игроков", - так коуч "Вереса" прокомментировал то поражение от подопечных Виталия Пономарева.

А в предыдущий уикенд "Верес" уступил для уже серебряного призера этой кампании в лице "Александрии" - 1:3. Будем откровенны, "Верес" уже давно мыслями в отпуске. По сути тот феерический период на старте второго круга сыграл злую шутку с ровенчанами и показал их "потолок" на текущем уровне развития.

Если же говорить о кадровых потерях, то "Вересу" в противостоянии с ЛНЗ точно не поможет их основной хавбек Харатин. Игорь отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Ориентировочный состав "Вереса": Кожухарь, Протасевич, Чечер, Гончаренко, Шевченко, Клец, Шарай, Дахновский, Луан, Степанюк, Гайдучик.

ЛНЗ: последние новости

Черкасская команда откровенно заждалась этого последнего тура. ЛНЗ однозначно нужна перезагрузка и новые идеи.

Что говорить, каждый из последних 5 матчей с участием черкасцев в чемпионате непременно завершался ничейным результатом. При этом, 4 из них были "нулевыми"! Что непосредственно подтверждает имеющуюся и четкую проблему команды Романа Григорчука с креативом. Речь идет о ничейных результатах в матчах с "Ингульцом", криворожским "Кривбассом", луганской "Зарей" (1:1), киевской „Оболонью“ и полтавской "Ворсклой".

"Это очень и очень огромный негатив. Последние 2-3 недели я это чувствую по всему. Чтобы вы понимали, я даже сделал очень много корректив в тренировочном процессе, в теоретических занятиях. Потому что я понимал, что огромное давление, стресс. Чувствовалась скованность, боязнь ошибиться, рискнуть. Понимали, что такой результат дает нам то, чего мы хотели достичь в этой игре".Хорошо, что мы свой основной вопрос решили на данный момент. Думаю, что сейчас мы должны быть психологически другие. Каждый футболист будет раскован и это поможет нам в исполнении на поле", - так Григорчук подытожил "нули" с Полтавой.

Более того! ЛНЗ не знает побед во внутреннем первенстве аж с середины марта... Тогда черкасский коллектив на своем поле обыграл ковалевский "Колос" (2:0) - в первой игре Руслана Костышина после возвращения в Ковалевку.

В то же время, не сказать, что ЛНЗ прям выглядит безыдейно, а их тренер не хочет наладить игру своих подопечных. Ответ банален: нужен отдых и пересмотр подхода к подготовке.

Черкасский клуб, по аналогии со своим текущим оппонентом, не имеет никаких турнирных задач. В случае победы, ЛНЗ разве что сможет вытеснить вышеупомянутых "пивоваров" с 11-го места.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Дайко, Салиху, Драмбаев, Кушниренко, Яшари, Танковский, Пасич, Тилль, Молло.

"Верес" - ЛНЗ . Личные встречи

Учитывая довольно молодой возраст наших клубов и их проведенный период в элитном украинском дивизионе, наши команды провели между собой всего 3 официальных поединка. По одной победе у каждой из сторон, и одна нулевая ничья.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:1

1:1 Забитые мячи: 2:2

2:2 В среднем голов за матч: 0.67 - 0.67

0.67 - 0.67 Самая большая победа: 2:1 - 0:1

"Верес" - ЛНЗ . Последние официальные матчи

"Верес":

ЛНЗ:

Турнирное положение команд

Черкасский коллектив уже точно не поднимется выше 11-й позиции, но и не упадет ниже. В свою очередь ровенская команда еще имеет шансы запрыгнуть в верхнюю часть турнирной таблицы - однако, нужно самим побеждать и ожидать поражения луганской "Зари" от львовских "Карпат".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 29 20 9 0 60-18 69 2 ФК Александрия 30 20 7 3 46-22 67 3 Шахтер 30 18 8 4 69-26 62 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 30 9 11 10 30-27 38 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 29 9 8 12 32-43 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 30 6 5 19 20-45 23

"Верес" - ЛНЗ . Ставка и коэффициенты

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"Верес" - ЛНЗ . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Учитывая более высокую турнирную позицию и домашний статус поединка, "Верес" имеет определенное преимущество. Однако, как такового фаворита в нашем противостоянии нет. Это и подтверждают котировки букмекеров. У команд уже нет никаких задач, поэтому ожидаем итоговый паритет в этом матче. В частности, ЛНЗ продолжит свою ничейную серию.