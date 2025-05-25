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Полесье – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Полесье" - "Кривбасс" в рамках 30-го тура УПЛ
Фото - ФК Полісся
Обе команды максимально мотивированы, ведь продолжают борьбу за последнюю еврокубковую позицию. Победа "Полесья" обеспечит житомирянам путевкой в Лигу конференций, а вот "Кривбассу" даже победы может не хватить, ведь нужна будет еще осечка "Карпат" в параллельном матче.
- Новости "Полесья"
- Новости "Кривбасса"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Полесье" - "Кривбасс": статистика личных встреч
- Последние матчи "Полесье"
- Последние матчи "Кривбасса"
- Турнирное положение команд
- "Полесье" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты
- "Полесье" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол
УПЛ. 30-й тур
25 мая. Житомир. "Центральный стадион"
"Полесье" 18:00 "Кривбасс"
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Полесья"
Житомирское "Полесье" за два тура до финиша сезона неожиданно уволило Имада Ашура. Под руководством Александра Максимова житомиряне минимально обыграли "Зарю" и стали фаворитами в борьбу за последнее еврокубковое место, ведь "Карпаты" уступили "Колосу".
Теперь расписание для "Полесья" простое - нужно просто дома обыграть "Карпаты" и можно не обращать внимание на результат параллельного матча. Кадровый и финансовый потенциал житомирян значительно больше, но Вернидуб выжимает максимум своих подопечных.
Что интересно, некоторые инсайдеры сватают Вернидуба со следующего сезона именно в "Полесье". Так что Юрий Николаевич может собственноручно отобрать право на участие в еврокубках у своей потенциальной будущей команды.
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" в последний тур борется за еврокубки, но, как заявил Юрий Вернидуб, трехлетний цикл его пребывания в должности завершается. Из этого можно заключить, что это будет последний матч Вернидуба в должности главного тренера криворожцев. В новом сезоне это будет совершенно новая команда с другими игроками и тренерским штабом.
Вернидубу важно завершить сезон на мажорной ноте, поэтому выход в еврокубки будет этакой вишенкой на торте. Но даже победы может не хватить, если "Карпаты" обыграют "Зарю".
"Кривбасс" за последние 5 матчей проиграл только 1 раз – в игре против "Колоса" 0:1. Потерянные очки после нулевых ничьих против "ЛНЗ" и "Руха" очень бы понадобились сейчас подопечным Вернидуба. В предыдущем туре "Кривбасс" в тяжелом поединке минимально обыграл "Оболонь".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Полесья" вне игры травмированы Бескоровайный и Назаренко.
Ориентировочный состав "Полесья": Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский, Караман – Гуцуляк, Батиста, Крушинский.
Юрий Вернидуб не сможет рассчитывать на травмированных Дибанго, Мендосу, Шевченка и Хомченовского.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Юрчец, Конате, Романчук, Кузык – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Задерака, Соса, Микитишин.
"Полесье" - "Кривбасс": статистика личных встреч
- 30.11.24. Кривбасс - Полесье 3:1 (УПЛ)
- 30.10.24. Полесье – Кривбасс 2:1 (Кубок Украины)
- 13.05.24. Кривбасс - Полесье 0:1(УПЛ)
- 06.11.23. Полесье – Кривбасс 1:1 (УПЛ)
- 23.10.21. Полесье - Кривбасс 1:2 (Первая лига)
В последних 5 матчах команд паритет: соперники имеют по 2 победы, еще одна игра завершилась вничью.
Последние матчи "Полесья"
- 17.05. Заря - Полесье 0:1 (УПЛ)
- 09.05. Полесье - Динамо 0:0
- 04.05. Полесье – Александрия 1:2 (УПЛ)
- 27.04. Колос - Полесье 1:1 (УПЛ)
- 23.04. Полесье – Шахтер 0:1 (Кубок Украины)
Последние матчи "Кривбасса"
- 17.05. Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)
- 11.05. Кривбасс - Колосс 0:1 (УПЛ)
- 07.05. Кривбасс - Левый Берег 4:0 (УПЛ)
- 02.05. Рух – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
- 26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|30
|20
|10
|0
|61-19
|70
|2
|ФК Александрия
|30
|20
|7
|3
|46-22
|67
|3
|Шахтер
|30
|18
|8
|4
|69-26
|62
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|Рух
|30
|9
|11
|10
|30-27
|38
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|Колос
|30
|8
|12
|10
|27-25
|36
|10
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32-43
|35
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19-43
|32
|12
|ЛНЗ
|29
|7
|9
|13
|24-36
|30
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24-38
|27
|14
|Левый Берег
|30
|7
|5
|18
|18-39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21-47
|24
|16
|Черноморец
|30
|6
|5
|19
|20-45
|23
"Полесье" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты
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"Полесье" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол
Обе команды максимально мотивированы, ведь на финише решается судьба всего сезона. Ожидаем закрытый матч с минимумом голевых моментов, ведь цена ошибки очень большая. Прогнозируем, что в матче будет забито не больше 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,85.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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