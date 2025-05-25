Полесье – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2025

Обе команды максимально мотивированы, ведь продолжают борьбу за последнюю еврокубковую позицию. Победа "Полесья" обеспечит житомирянам путевкой в ​​Лигу конференций, а вот "Кривбассу" даже победы может не хватить, ведь нужна будет еще осечка "Карпат" в параллельном матче.

УПЛ. 30-й тур

25 мая. Житомир. "Центральный стадион"

"Полесье" 18:00 "Кривбасс"

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

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Новости "Полесья"

Житомирское "Полесье" за два тура до финиша сезона неожиданно уволило Имада Ашура. Под руководством Александра Максимова житомиряне минимально обыграли "Зарю" и стали фаворитами в борьбу за последнее еврокубковое место, ведь "Карпаты" уступили "Колосу".

Теперь расписание для "Полесья" простое - нужно просто дома обыграть "Карпаты" и можно не обращать внимание на результат параллельного матча. Кадровый и финансовый потенциал житомирян значительно больше, но Вернидуб выжимает максимум своих подопечных.

Что интересно, некоторые инсайдеры сватают Вернидуба со следующего сезона именно в "Полесье". Так что Юрий Николаевич может собственноручно отобрать право на участие в еврокубках у своей потенциальной будущей команды.

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" в последний тур борется за еврокубки, но, как заявил Юрий Вернидуб, трехлетний цикл его пребывания в должности завершается. Из этого можно заключить, что это будет последний матч Вернидуба в должности главного тренера криворожцев. В новом сезоне это будет совершенно новая команда с другими игроками и тренерским штабом.

Вернидубу важно завершить сезон на мажорной ноте, поэтому выход в еврокубки будет этакой вишенкой на торте. Но даже победы может не хватить, если "Карпаты" обыграют "Зарю".

"Кривбасс" за последние 5 матчей проиграл только 1 раз – в игре против "Колоса" 0:1. Потерянные очки после нулевых ничьих против "ЛНЗ" и "Руха" очень бы понадобились сейчас подопечным Вернидуба. В предыдущем туре "Кривбасс" в тяжелом поединке минимально обыграл "Оболонь".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Полесья" вне игры травмированы Бескоровайный и Назаренко.

Ориентировочный состав "Полесья": Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский, Караман – Гуцуляк, Батиста, Крушинский.

Юрий Вернидуб не сможет рассчитывать на травмированных Дибанго, Мендосу, Шевченка и Хомченовского.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Юрчец, Конате, Романчук, Кузык – Илич, Вакулко, Твердохлеб – Задерака, Соса, Микитишин.

"Полесье" - "Кривбасс": статистика личных встреч

30.11.24. Кривбасс - Полесье 3:1 (УПЛ)

30.10.24. Полесье – Кривбасс 2:1 (Кубок Украины)

13.05.24. Кривбасс - Полесье 0:1(УПЛ)

06.11.23. Полесье – Кривбасс 1:1 (УПЛ)

23.10.21. Полесье - Кривбасс 1:2 (Первая лига)



В последних 5 матчах команд паритет: соперники имеют по 2 победы, еще одна игра завершилась вничью.

Последние матчи "Полесья"

17.05. Заря - Полесье 0:1 (УПЛ)

09.05. Полесье - Динамо 0:0

04.05. Полесье – Александрия 1:2 (УПЛ)

27.04. Колос - Полесье 1:1 (УПЛ)

23.04. Полесье – Шахтер 0:1 (Кубок Украины)

Последние матчи "Кривбасса"

17.05. Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)

11.05. Кривбасс - Колосс 0:1 (УПЛ)

07.05. Кривбасс - Левый Берег 4:0 (УПЛ)

02.05. Рух – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ – Кривбасс 0:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 30 20 10 0 61-19 70 2 ФК Александрия 30 20 7 3 46-22 67 3 Шахтер 30 18 8 4 69-26 62 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 30 9 11 10 30-27 38 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Колос 30 8 12 10 27-25 36 10 Верес 29 9 8 12 32-43 35 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 30 6 5 19 20-45 23

"Полесье" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты

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"Полесье" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол

Обе команды максимально мотивированы, ведь на финише решается судьба всего сезона. Ожидаем закрытый матч с минимумом голевых моментов, ведь цена ошибки очень большая. Прогнозируем, что в матче будет забито не больше 2 голов (ТМ 2) за коэффициент 1,85.