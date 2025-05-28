Левый Берег - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 29.05.2025

Первый матч второй пары в рамках плей-офф за желанный слот в элите украинского футбола. От УПЛ выступит "Левый Берег", от Первой лиги - "Металлист 1925". Оба поединка этого противостояния пройдут на номинально домашнем для обеих сторон стадионе - арене "Левого Берега".

Примечательно, что в прошлом календарном году киевляне и харьковчане уже встречались между собой в рамках "турнира четырех". Тогда в серии пенальти путевку в финал того соревнования за место в УПЛ получили именно "аисты". Посмотрим как будет на этот раз.

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Плей-офф за выход УПЛ, первый матч

Четверг, 29-е мая

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Арбитр: Копиевский Виктор

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Левый Берег - Металлист 1925 Смотреть трансляцию

"Левый Берег": последние новости

"Аисты" довольно ударно закончил первую часть и начал второй круг чемпионата Украины сезона 2024/25. Тогда, за 5 матчей киевляне одержали сразу 4 победы! А проиграл "Левый Берег" за тот период только, на тот момент, действующему чемпиону в лице донецкого "Шахтера". И то минимально - со счетом 0:1.

А в целом же, в тот временной промежуток подопечные Виталия Первака на выезде переиграли полтавскую "Ворсклу" и одесский „Черноморец“ (оба матча - по 1:0), а на своем поле разобрались с черкасским ЛНЗ (3:1) и ровенским "Вересом" (2:0).

Однако, после этого последовал тотальный безыдейный кризис... С конца марта "Левый Берег" получил лишь четыре очка. Это произошло благодаря сенсационной ничьей с житомирским "Полесьем" (1:1) и триумфу в предпоследнем туре над львовским „Рухом“ (1:0) - по сути та победа и позволила киевлянам сыграть в "стыках".

В остальных матчах с участием киевской команды непременно фиксировались только поражения. Объективно, не хватило киевлянам общего класса. Дисциплина, структура и характер - это все бесспорно есть у футболистов Первака. А вот индивидуального мастерства не хватает. Не может же все тянуть один Механив, хех.

Однако, этот самый недостаток класса вообще не должен иметь какое-то влияние в противостоянии с харьковским "Металлистом 1925". Потому что, несмотря на определенный процент персоналий с действительно качественным уровнем, все-таки мы говорим о команде, которая лишь третьей завершила чемпионскую группу. Группу то чемпионскую, но низшего по рангу дивизиона. Поэтому, здесь как раз ключевую роль играет опыт. И этого компонента, на данном этапе своего развития, однозначно больше у "аистов".

"Игра была принципиальной, тяжелой, за место под солнцем. Иногда что-то у нас получалось, многое - нет. Поздравляю "Оболонь" с победой. С кем бы хотели сыграть в плей-офф за выход в УПЛ? Завтра будем ждать заключительный тур в Чемпионской группе и узнаем соперника. Мы не считаем варианты, хотели сегодня выиграть, не пропустить мяч и играть первым номером. Конечно же, планировали забить, ведь только обыграв "Оболонь", могли остаться в УПЛ", - так коуч киевлян прокомментировал выход команды в стыковые матчи.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Якимов, Самар, Сидней, Семенов, Дедух, Косовский, Шастал, Сухоручко, Диего.

"Металлист 1925": последние новости

"А сколько разговоров то было..." - вот это как раз о нынешнем "Металлисте 1925". Регулярный сезон в группе B харьковский клуб прошел довольно неплохо, отстав от первой в турнирной таблице "Кудривки" лишь на 2 очка и закономерно вышел в чемпионскую группу.

Однако, как раз концовку этой кампании чемпионской группы команда Патрика ван Леувена откровенно смазала и в итоге пропустила вперед "Полтаву", не сумев выйти напрямую в УПЛ. Таким образом, харьковский клуб отстранил от работы 55-летнего нидерландского специалиста, а его уже бывшая команда будет бороться за место под солнцем в переходных матчах.

В итоге, команду до конца сезона Первой лиги, которая в последнем туре расписала ничью с "Агробизнесом" (1:1), готовил уже Максим Цвиренко. 26-летний наставник проведет "желто-синих" и через "стыки".

"Да, мы всегда готовы. Вокруг нашего клуба всегда большие ожидания, но мы делаем свое дело. Да, может, это не всегда удается так, как всем хочется. Мы за это отвечаем, это нормально. Но еще два матча впереди, будем работать на максимум, чтобы вернуться в Премьер-лигу", - в таком стиле Цвиренко прокомментировал предстоящее противостояние с "Левым Берегом" за право выступали в УПЛ.

Если же говорить о преимуществах и недостатках харьковского коллектива, то в отличие от вышеупомянутых "аистов", он имеет в своем ростере более креативных исполнителей. Прежде всего, с точки зрения атакующих действий. С другой стороны - мы все же говорим о Первой лиге. И даже там, "Металлист 1925" не выглядел прям монстром и допускал откровенно блеклые матчи.

А вот с точки опыта и структуры игры, "Металлист 1925" однозначно проигрывает "Левому Берегу". Вот и увидим, сможет ли хаотичное индивидуальное мастерство перебить организованную командную игру.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Вараката, Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец, Литвиненко, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Рашица, Мба.

"Левый Берег" - "Металлист 1925" . Личные встречи

В своей истории, в силу прямо скажем юного возраста наших клубов, киевляне и харьковчане провели между собой лишь два матча.

На официальном уровне "Левый Берег" и "Металлист 1925" пересекались в прошлом году в рамках мини-турнира за вакантное место в УПЛ после краха "Днепра-1". На последних секундах той встречи Василий Кравец спас харьковский коллектив, однако в серии пенальти сильнее как раз оказалась команда Виталия Первака. Тогда, у "аистов" получилось пробиться в элиту, посмотрим смогут ли они повторить тот трюк.

Также, еще однажды наши команды встречались в формате товарищеской игры - во время прошлого зимнего трансферного окна. Победу тогда одержал представитель УПЛ - со счетом 3:0.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:0

1:0 Забитые мячи: 4:1

4:1 В среднем голов за матч: 2.00 - 0.50

2.00 - 0.50 Самая большая победа: 3:0

"Левый Берег" - "Металлист 1925" . Последние официальные матчи

"Левый Берег":

"Металлист 1925":

Турнирные итоги

"Левый Берег" вышел в переходные матчи с 14-й позиции, набрав в итоге 26 зачетных баллов. Это лишь на два и на три очка больше чем у "Ингульца" и "Черноморца", соответственно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 30 20 10 0 61-19 70 2 ФК Александрия 30 20 7 3 46-22 67 3 Шахтер 30 18 8 4 69-26 62 4 Полесье 30 12 12 6 38-28 48 5 Кривбасс 30 13 8 9 34-26 47 6 Карпаты 30 13 7 10 42-36 46 7 Заря 30 12 4 14 34-39 40 8 Рух 30 9 11 10 30-27 38 9 Верес 30 9 9 12 33-44 36 10 Колос 30 8 12 10 27-25 36 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 30 7 10 13 25-37 31 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 30 6 5 19 20-45 23

В свою очередь "Металлист 1925" набрал 36 очков и завершил чемпионскую группу Первой лиги на 3-й позиции, что позволило ему сыграть в переходных матчах.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Эпицентр 22 16 5 1 39-15 53 2 Полтава 24 13 6 5 31-19 41 3 Металлист 1925 24 11 7 6 29-20 36 4 Кудровка 24 12 5 7 25-18 35 5 Агробизнес 22 10 3 9 19-26 33 6 Металлист 22 8 7 7 29-21 31 7 Буковина 22 8 6 8 20-20 30 8 ЮКСА 24 9 6 9 33-35 27

"Левый Берег" - "Металлист 1925" . Ставка и коэффициенты

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"Левый Берег" - "Металлист 1925" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1. Учитывая то, что оба матча этого противостояния пройдут на номинально домашней арене обоих клубов, стоит ожидать в первом матче довольно осторожной игры. Поскольку, как таковой статус хозяина не будет носить фундаментального значения. Ожидаем, что подопечные Виталия Первака и Максима Цвиренко будут действовать от соперника и в первой встрече обменяются голами. Главная интрига останется на ответный матч.