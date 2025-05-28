Кудровка – Ворскла. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 29.05.2025

"Ворскла" и "Кудровка" разыграют путевку в УПЛ в очном противостоянии. Старожил УПЛ будет экзаменовать новичка Первой лиги, который сразу выдал хороший сезон.

Плей-офф за выход в УПЛ, первый матч

29 мая. Киев. "Оболонь-Арена"

"Кудровка" 15:30 "Ворскла"

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

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Новости "Кудровки"

Футбольный клуб "Кудровка" представляет одноименное село в Черниговской области. С 2020 команда была участником чемпионата Украины среди любителей, а в 2023 дебютировала в профессиональном футболе. Перед стартом сезона 2024/25 г. клуб поглотил команду "Нива" (Бузова) и получил место в Первой лиге чемпионата Украины. Первый же сезон во втором по силе дивизионе получился довольно удачным, ведь "Кудровка" выиграла группу Б и заняла 4-ю позицию в Чемпионской группе.

Возглавляет команду Василий Баранов, до этого тренировавший молодежные команды "Зари" и "Ворсклы". Перед командой не стояла задача выхода в УПЛ, но отказываться от выпавшего шанса никто не будет.

"Кудровка" играла на стадионе в одноименном селе, но в большинстве матчей принимала своих соперников в Буче. Оба стадиона не отвечают требованиям УПЛ, поэтому "Ворсклу" "Кудровка" будет принимать в Киеве на "Оболонь-Арене".

В последних 5 матчах подопечные Баранова проиграли 3 встречи. В благоприятных условиях команда могла претендовать даже на прямой выход в УПЛ, но не очень повезло с календарем. "Кудровка" 2 матча играла с "Эпицентром", который является абсолютным лидером Первой лиги в текущем сезоне и оба проиграла.

Выход в плей-офф – уже большой успех для "Кудровки", поэтому поражение от "Ворсклы" поймут все, а вот проход полтавской команды будет грандиозным успехом молодой команды из черниговщины.



Новости "Ворсклы"

Полтавская команда откровенно проваливает текущий сезон, но этому есть логическое объяснение. Это задержки в выплате зарплат действующим игрокам команды и долги перед бывшими игроками, поэтому команда на днях получила уже третий трансферный бан. Максимов в отчаянии заявляет, что легионеров нужно уговаривать выходить на поле.

В такой ситуации "Ворскла" опустилась в зону переходных матчей и был риск даже вылететь напрямую, если бы "Ингулец" дожил команду Максимова в последнем туре.

Уже стало известно, что Максимов покинет Полтаву по окончании сезона даже в случае сохранения прописки в УПЛ. Руководство команды обещает постепенное погашение долгов, но все там решает один человек – Константин Жеваго, который уже несколько лет находится за границей.



Поражение от "Кудровки" даже при всех имеющихся проблемах будет большой катастрофой для команды, поэтому ожидаем от полтавчан максимальной концентрации и мотивации.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Кудровки" есть ряд игроков, имеющих опыт выступлений в УПЛ, но большинство из них не являются игроками основного состава в последних матчах.

Ориентировочный состав "Кудровки": Яшков – Мельничук, Сердюк, Затемков, Думанюк – Мачелюк, Матвеев, Сторчоус – Казак, Тузенко, Легостаев.



В "Ворскле" не сможет сыграть только травмированный Сергей Мякушко, но кадровый потенциал полтавчан достаточно ограничен.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко - Крупский, Павлюк, Хрипчук, Бацула - Кане, Скляр, Челядин, Салабай - Ндукве, Кулач.

"Кудровка" - "Ворскла": статистика личных встреч

Команды за всю историю не сыграли ни одного поединка, это будут первые встречи.

Последние матчи "Кудровки"

24.05. Эпицентр – Кудровка 2:1 (Первая лига)

18.05. Кудровка – Агробизнес 2:0 (Первая лига)

11.05. Металлист – Кудровка 2:0 (Первая лига)

03.05. Кудровка – Буковина 2:0 (Первая лига)

27.04. Кудровка – Эпицентр 0:1 (Первая лига)



Последние матчи "Ворсклы"

23.05. Ингулец – Ворскла 1:1 (УПЛ)

18.05. ЛНЗ – Ворскла 0:0 (УПЛ)

10.05. Ворскла – Черноморец 1:2 (УПЛ)

04.05. Колос – Ворскла 0:0 (УПЛ)

27.04. Ворскла - Верес 3:0 (УПЛ)



"Кудровка" - "Ворскла": ставки и коэффициенты

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"Кудровка" - "Ворскла": прогноз от UA-Футбол

"Ворскла" является очевидным фаворитом противостояния по мнению букмекеров. Соглашаемся с этим мнением, ведь, несмотря на все проблемы "Ворсклы", класс команд очень разный. Прогноз – победа "Ворсклы" за 1,81.