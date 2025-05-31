Металлист 1925 - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за выход в УПЛ на 1.06.2025

Ответный матч второй пары плей-офф за право выступать в элитном дивизионе Украины. Этот поединок также пройдет на "Арене Левого Берега", которая номинально является домашней для обеих сторон. Минимальный гандикап перед второй игрой для харьковчан принесло индивидуальное мастерство бразильца Ари. Это будет лишь 3-я официальная встреча в истории этих команд.

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Плей-офф за выход в УПЛ, вторая игра

Воскресенье, 1 июня

Киевская область, "Арена Левый Берег"

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Металлист 1925 - Левый Берег Смотреть трансляцию

"Металлист 1925": последние новости

Харьковчане сделали первый и очень важный шаг к итоговому успеху. Однако гандикап в размере одного мяча выглядит слишком шатким, чтобы преждевременно говорить о решенной судьбе противостояния. Более того, эту победу по сути и по факту принес один акт чистого индивидуального мастерства бразильца Ари.

Ведь как показал второй тайм, "Металлист 1925" полностью сел и "наглухо" закрылся в обороне. Харьковчане всю вторую половину отбивались и не нанесли больше ни одного удара по воротам Механива. И это против команды, сильной стороной которой не была позиционная атакующая игра.

Поэтому, повторимся, говорить о каком-то прогнозируемом сценарии все еще не приходится. Может случиться что угодно. А первая игра показала, что соперники на данном этапе своего развития примерно равны по силам.

Во второй встрече ожидаем от команды Александра Чижова максимально прагматичную игру. Вполне можно понять - в рамках этой стадии итоговый результат в виде получения путевки в элиту стоит на первом, втором и на десятом местах. Это и подтвердил сам главный тренер "Металлиста 1925".

"Тяжелая игра была, но ребята выдержали, за что им большое спасибо. Но это первый тайм противостояния. Сейчас для нас главное отдохнуть, восстановиться и готовиться ко "второму тайму". Мы клуб, который ставит задачу играть в УПЛ, и игроки это понимают, они сегодня отдали все силы. Тяжелая игра, не простой соперник, у них было большое желание добиться результата, у нас тоже. Выиграли и хорошо! Это футбол. Имеем то, что имеем. Мы довольны результатом, сейчас не о красивой игре, не об этом матче. Где-то ребята начали садиться ниже, много набегали, ничего страшного. Победили - это главное. Теперь будем готовиться к ответному матчу. Посмотрим игру, сделаем выводы, внесем коррективы в моменты, где нам чего-то не хватало. А так все хорошо, "первый тайм" за нами, но еще впереди второй", - так довольно сдержанно оценил положительный результат в первом матче тренер харьковчан.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Варакута, Капинус, Салюк, Снурницин, Кравец, Юрченко, Мафвента, Калитвинцев, Ари, Мба, Рашица.

"Левый Берег": последние новости

Харьковчане сумели удивить "чаек" в первом матче этого противостояния. Как мы и говорили, все решат детали в виде индивидуальных "скиллов" и дуэлей. Так и произошло. Одна ошибка на подборе по сути решила судьбу первого поединка. Потому что до пропущенного мяча, и после, вплоть до самой концовки, больше контролировали игру именно киевляне. Не путать с контролем мяча! Потому что, на определенных отрезках матча, подопечные Чижова и действительно больше владели мячом, но это владение было слишком стерильным.

По сути, главной проблемой, которая сломала планы "Левого Берега" на ту встречу, стало взятие их ворот. Это и понимает Виталий Первак.

"Допустили тактическую ошибку и пропустили мяч. А самое главное - что мы не смогли забить, хотя моментов хватало. Но какого-то спокойствия нам немного не хватило. Мы не вешаем нос, у нас есть еще одна игра. Мы умудрились сейчас проиграть, будем пытаться исправить ситуацию во 2-й игре. "Металлист 1925" - серьезная команда, искусные футболисты. Организованная, хорошая команда, так что была такая более равная игра. Но мы пропустили - вот вся проблема. Сначала нужно восстановиться. На первый план выйдет характер. Конечно, мы будем освежать состав, это понятно, потому что через 2 дня на 3-й играть - будут замены. Но мы в одинаковых условиях, так что посмотрим, что будет через 2 дня", - поделился мыслями наставник "чаек" после проигранного матча.

В то же время, созданный футболистами "Металлиста 1925" сценарий игры был максимально некомфортным для представителя УПЛ. Ну не умеет этот "Левый Берег" действовать первым номером и конвертировать это преимущество в качественные показатели. Что же ты здесь сделаешь.

Ответ банален: "чайки" просто не сталкивались с этим на протяжении всего сезона в рамках чемпионата Украины. Разве что в матчах против "Ингульца" - но, как вы понимаете, при всем уважении к команде Василия Кобина, этот показатель вообще не является показательным.

Как киевлянам добиться положительного результата? Выдержать ту же структуру игры и не допустить разбалансировку на своей половине поля. Рецепт успеха для "Левого Берега" тотально прост: минимум ошибок, максимум концентрации. А этот "Металлист 1925" шансы точно даст... И не один. Только нужно будет реализовать эти возможности. Однако, как показала первая игра - с реализацией у "чаек" есть катастрофические проблемы.

Ориентировочный состав "Левого Берега": Механив, Соколов, Банада, Семенов, Сиднней, Дедух, Косовский, Шастал, Диего, М. Когут, Сухоручко.

"Металлист 1925" - "Левый Берег" . Личные встречи

Учитывая молодой возраст команд, встреча в прошлый четверг была лишь вторым официальным поединком в истории харьковчан и киевлян. На данный момент статистически у нас паритет - у каждой из сторон по одному триумфу.

Также, еще один раз "Металлист 1925" и "Левый Берег" встречались в формате товарищеского матча - во время прошлого зимнего трансферного окна. Победу тогда одержал представитель от УПЛ (на тот момент) - со счетом 3:0.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:1

1:1 Забитые мячи: 2:4

2:4 В среднем голов за матч: 0.67 - 1.33

0.67 - 1.33 Самая большая победа: 1:0 - 0:3

"Металлист 1925" - "Левый Берег" . Последние официальные матчи

"Металлист 1925":

"Левый Берег":

Турнирные итоги

"Левый Берег" Виталия Первака получил право играть в переходных матчах, закончив регулярный сезон УПЛ на 14-й позиции. За 30 туров "аисты" набрали 26 очков. Это всего на два и три зачетных балла больше, чем у "Ингульца" и "Черноморца", соответственно.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 30 20 10 0 61-19 70 2 ФК Александрия 30 20 7 3 46-22 67 3 Шахтер 30 18 8 4 69-26 62 4 Полесье 30 12 12 6 38-28 48 5 Кривбасс 30 13 8 9 34-26 47 6 Карпаты 30 13 7 10 42-36 46 7 Заря 30 12 4 14 34-39 40 8 Рух 30 9 11 10 30-27 38 9 Верес 30 9 9 12 33-44 36 10 Колос 30 8 12 10 27-25 36 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 30 7 10 13 25-37 31 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 30 6 5 19 20-45 23

В свою очередь, харьковчане набрали 36 очков и завершили чемпионскую группу Первой лиги на 3-й позиции, что позволило им сыграть в "стыках".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Эпицентр 22 16 5 1 39-15 53 2 Полтава 24 13 6 5 31-19 41 3 Металлист 1925 24 11 7 6 29-20 36 4 Кудровка 24 12 5 7 25-18 35 5 Агробизнес 22 10 3 9 19-26 33 6 Металлист 22 8 7 7 29-21 31 7 Буковина 22 8 6 8 20-20 30 8 ЮКСА 24 9 6 9 33-35 27

"Металлист 1925" - "Левый Берег" . Ставка и коэффициенты

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"Металлист 1925" - "Левый Берег" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья - 1:1 (общий счет 2:1 - проход харьковчан). Опять же, явного фаворита в нашей паре нет. Такого же мнения и букмекеры. Особенно, учитывая номинально домашний стадион для обоих - поэтому, этот аспект не сыграет ключевой роли в противостоянии. В первой встрече хаотичный креатив подопечных Чижова перебил больший опыт футболистов Первака. Посмотрим, как сложатся карты на этот раз. Однако, в ответном матче ожидаем итоговый паритет и проход дальше именно "Металлиста 1925".