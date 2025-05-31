Ворскла – Кудровка. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 01.06.2025

В первом матче победила полтавская команда, которая является фаворитом двухматчевого противостояния.

Плей-офф за выход в УПЛ, первый матч

1 июня. Полтава.

"Ворскла" 13:00 "Кудровка"

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

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Новости "Ворсклы"

Полтавская команда может с честью завершить сезон, сохранив прописку в УПЛ. Несмотря на все трудности, полтавчане в первом матче до 60-й минуты доминировали на поле и могли забить значительно больше, чем 2 гола. Максимов сумел настроить своих подопечных, несмотря на задолженности по зарплате.

Начиная с 60-й минуты "Кудровка" перехватила инициативу и у тренерского штаба полтавского клуба было не кем усилить игру. Подопечные Максимова удержали победный результат, но гол пропустили, поэтому интрига на ответный матч сохранилась. Проблема короткой скамейки запасных может возникнуть снова, ведь заменить основных игроков без потери качества просто никем.

Вылет от "Кудровки" станет настоящей катастрофой для полтавской команды и Юрия Максимова, который хоть и покинет команду после этого матча, но захочет сделать это на мажорной ноте.

Новости "Кудровки"

Для "Кудровки" попадание в зону плей-офф за выход в УПЛ уже является большим успехом. Будем откровенны, команда из Черниговской области не готова к УПЛ абсолютно. Ни кадры, ни инфраструктура не отвечают требованиям УПЛ, так что подопечным Баранова полезнее будет еще год поиграть в Первой лиге и постепенно ставить задачу выхода в элиту украинского футбола.

В первом матче "Кудровка" провалила две трети матча и только после 60-й минуты сумела создать проблемы полтавчанам. По классу игроков команда из Кудровки явно уступает "Ворскле", хотя и имеет в своем составе несколько игроков, поигравших в УПЛ.

Для прохода "Ворсклы" подопечным Баранова нужно прыгнуть выше головы. Шансы для этого есть, но нужно показать свою лучшую игру.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Ворскле" кадровая ситуация не изменилась. Не смогут сыграть травмированный Сергей Мякушко и уже покинувший команду Илья Крупский. В распоряжение Максимова ограничено количество игроков, поэтому, с большой долей вероятности, на поле в старте выйдут те же игроки, которые начинали матч в четверг.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Павлюк, Хрипчук, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Салабай – Ндукве, Кулач.



У "Кудровки" выбор игроков значительно больше, поэтому Баранов может произвести некоторые изменения в стартовом составе.

Ориентировочный состав "Кудровки": Яшков – Мельничук, Сердюк, Потимков, Гагун – Думанюк, Вечурко, Сторчоус – Казак, Легостаев, Рогозинский.

"Ворскла" - "Кудровка": статистика личных встреч

29.05. Кудровка – Ворскла 1:2 (УПЛ)

Матч в четверг стал первым между командами в истории. Полтавская команда победила со счетом 2:1.

Последние матчи "Ворсклы"

29.05. Кудровка – Ворскла 1:2 (УПЛ)

23.05. Ингулец - Ворскла 1:1 (УПЛ)

18.05. ЛНЗ - Ворскла 0:0 (УПЛ)

10.05. Ворскла – Черноморец 1:2 (УПЛ)

04.05. Колос - Ворскла 0:0 (УПЛ)

Последние матчи "Кудровки"

29.05. Кудровка – Ворскла 1:2 (УПЛ)

24.05. Эпицентр – Кудровка 2:1 (Первая лига)

18.05. Кудровка - Агробизнес 2:0 (Первая лига)

11.05. Металлист – Кудровка 2:0 (Первая лига)

03.05. Кудровка – Буковина 2:0 (Первая лига)



"Ворскла" - "Кудровка": ставки и коэффициенты

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"Ворскла" - "Кудровка": прогноз от UA-Футбол

"Ворскла" остается фаворитом и должна доказывать, что она сильнее и дома. Считаем, что "Ворскла" обыгрывает "Кудровку и в домашнем матче. Прогноз - победа "Ворсклы" за 1,57.