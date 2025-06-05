Испания U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 06.06.2025

Очень хороший спарринг ожидает молодежную сборную Украины перед стартом Евро-2025. Соперником подопечных Унаи Мельгосы станет сборная Испания, которая в 2023 году играла в финале чемпионата Европы. Ожидаем интересный и конкурентный футбол.

Контрольный матч

06.06.2025. 21:30. "Санто Доминго Стэдиум". Алькоркон

Испания U-21 - Украина U-21

Видеотрансляция: Мегого Футбол-1, YouTube-канал УАФ

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Сборная Украины: последние новости

Молодежная сборная Украины (U-21) в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании уже успела сыграть один контрольный матч. В понедельник подопечные Унаи Мельгосы разгромили "Мурсию" U-21 - 4:0. Забитыми мячами отметились Вьюнник, Волошин, Ванат и Велетень. Безусловно, соперник был не именитый, но стоит отметить результативность нашей команды. Перед чемпионатом Европы Мельгоси удалось собрать всех сильнейших на данный момент. В состав молодежной сборной Украины попали два игрока, которые 2024 год провели с национальной командой: полузащитник Владимир Бражко и форвард Владислав Ванат. Именно футболистов "Динамо" в заявке больше всего - восемь. Еще шесть игроков представляют иностранные клубы.

- Установка тренера была — перенести на игру то, что мы отрабатывали на тренировках. - Считаю, очень хороший матч провели, забили много голов, - сказал Назар Волошин после победы над "Мурсией".

Наша сборная выступит в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в рамках группового раунда сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Сборная Испании: последние новости

Испанцы считаются одними из главных претендентов на золотые награды чемпионата Европы. Эта сборная пять раз выигрывала европейское первенство, а последний раз это было в 2019 году. Только молодежная сборная Италии по футболу имеет в своем активе больше побед. В 2023 году сборная Испании в финале минимально уступила Англии. В этом году испанцы сыграли два контрольных матча и результаты не слишком впечатляют. Сначала сыграли вничью с Чехией (2:2), а затем уступили Германии (1:3). В квалификации к чемпионату Европы Испания девять матчей выиграла и сыграла вничью с Бельгией (1:1). Подопечные Санти Дении уверенно выиграли свою группу и пропустили всего пять голов.

Общая стоимость игроков молодежной сборной Испании - 208 миллионов евро. Самым дорогим в заявке является центральный защитник Кристиан Москера (30 миллионов евро). Кадровый потенциал у этой сборной очень мощный.

Последние матчи команд

Украина U-21

02.06. Украина U-21 - Мурсия U-21 4:0

25.03. Польша U-21 - Украина U-21 3:2

21.03. Украина - Словения U-21 1:1

Испания U-21

25.03. Германия U-21 - Испания U-21 3:1

21.03. Испания U-21 - Чехия U-21 2:2

19.11. Испания U-21 - Дания U-21 2:1

Личные встречи

Команды между собой сыграли пять матчей: три победы Испании и две ничьи. Последний раз соперники встречались в полуфинале прошлогоднего молодежного Евро. Тогда Испания разгромила нашу сборную - 5:1.

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Этот матч станет хорошей проверкой для обеих сборных перед стартом финальной части молодежного Евро. В квалификации к Евро-2025 и в предыдущих контрольных матчах подопечные Унаи Мельгосы доказали, что они могут на равных играть против топовых европейских сборных. Ожидаем, что с первых минут у нашей команды выйдут все сильнейшие, которые и будут играть уже в официальных матчах. На гол украинцы могут наиграть, но и испанцы также забьют. Прогноз - обе команды забьют (1.78).