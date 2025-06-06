Канада - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 7.06.2025

Первый поединок в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Этот поединок между сборными Джесси Марша и Сергея Реброва будет носить прежде всего имиджевый характер в контексте современных реалий. А также возможностью для экспериментов с составом и проверки резервистов в деле.

Как уже стало понятно, первым соперником "сине-желтых" в рамках путешествия в Северную Америку станут канадцы. Обе команды в последний раз выходили на поле в марте, и обе - в рамках Лиги наций. Только "красные" в своей селекции КОНКАКАФ, а мы - в европейской версии турнира.

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Первый тур

Суббота, 7 июня

Товарищеский турнир Canadian Shield

Канада, Торонто. "БМО Филд"

Канада 22:30 Украина

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Канада: последние новости

До этого товарищеского турнира подопечные 51-летнего американского специалиста в последний раз собирались в марте. Тогда в полуфинале плей-офф местного аналога Лиги наций (только с приставкой КОНКАКАФ) проиграли скромной Панаме - 0:1. А в матче за третье место канадцы переиграли своих соседей из США - со счетом 2:1, завоевав бронзу того чемпионата.

Эта сборная Канады чем-то даже напоминает текущую версию "сине-желтых". То же самое - немалое количество представителей топ-5 европейских лиг. Здесь и французские "Ренн" и "Марсель", шотландский "Селтик", испанский "Вильярреал".

А главной звездой "красных" является левый фулбек чемпиона Германии - Альфонсо Дэвис. Впрочем, именно защитник мюнхенской "Баварии" своей сборной в противостоянии с украинцами не поможет. Причина: разрыв крестообразной связки колена. Эту травму 24-летний канадец как раз получил в том матче с американцами - уже на 12-й минуте поединка.

Однако, в то же время, несмотря на довольно приличный подбор исполнителей и их опыт выступлений в топовых чемпионатах, бывшему наставнику немецкого "Лейпцига" и "Лидса" не всегда удается как следует наладить структуру и связь между линиями. Как и в принципе Сергею Реброву.

После Украины сборная Канады встретится с африканскими "слонами" - национальной командой Кот-д'Ивуара.

Ориентировочный состав сборной Канады: Сент-Клер, Джонстон, Бомбито, Корнелиус, Бассонг, Коне, Шуаньер, Ахмед, Дэвид, Бьюкенен, Олувасеи.

Украина: последние новости

Последний официальный матч национальной сборной Украины датируется 23 марта. Тогда мы трижды пропустили от бельгийцев в Генке, растеряли заработанный до этого гандикап и не вышли в элитный дивизион A Лиги наций.

Обсуждать вопрос целесообразности именно этого турнира, в контексте соперников, нет смысла. Поэтому остановимся сразу на основных моментах. Хотя, наверное, все-таки лучше было провести контрольные спарринги с представителями европейского континента, учитывая предстоящую квалификацию. А мы как раз выступаем в регионе Европы. Да и логистика на самом деле не из легких... Ну, но это уже так.

Ребров с собой в Торонто взял максимально разную сборную "солянку". Здесь нашлось место и лидерам, и дебютантам. При этом часть основных исполнителей по разным причинам в Канаду не поехала. Прежде всего, в этом контексте, речь идет о нашем основном страйкере - представителе римской "Ромы" Артеме Довбике. А также о лидерах действующего чемпиона Украины - Андрее Ярмоленко и Владиславе Ванате.

К тому же, определенное количество футболистов главной команды будет готовиться к молодежному чемпионату Европы. В то же время, в ростер первой сборной попали Чеберко, Таловеров, Мартынюк и Зубков.

В целом, если и есть вопросы к составу, то они относительно понятны. Беспокоит только наличие одного номинального нападающего. Речь идет о обладателе "Золотого дубля" в составе греческого "Олимпиакоса" Романе Яремчуке. Более того, этот турнир носит товарищеский характер и прежде всего должен служить полем для наработок и экспериментов. Почему нельзя было взять того же Данила Сикана из турецкого "Трабзонспора" или даже 17-летнего Артема Степанова из "Байера"... Вопрос. В таких матчах главное вообще не результат, а наработки на будущее. Особенно на фоне проблем с конструктивом в атакующей фазе. Нам нужно искать новые опции. И лучшего момента или обстоятельств для этого не найти.

Да что там, можно было и взять новые (старые) имена в линию полузащиты. Например, капитана "Динамо" Виталия Буяльского или лидера сенсационных львовских "Карпат" Амбросия Чачуа, или даже лучшего бомбардира криворожского "Кривбасса" Егора Твердохлеба. Или попробовать того же Георгия Ермакова из "Александрии", который провел сильный сезон в составе "горожан", что помогло его команде завоевать историческое серебро в УПЛ. Всех и не перечесть, хех. Как бы кто там ни говорил, все-таки кандидатов у нас хватает. Особенно для экспериментов.

В любом случае, в матче против Канады, как и с Новой Зеландией после этого, ожидаем тотальное разнообразие состава. И соответственно экспериментальную схему и структуру игры. Здесь прогнозировать что-либо максимально сложно, особенно учитывая разную стилистику.

Ориентировочный состав сборной Украины: ожидаем экспериментальный ростер.

Канада - Украина. Личные встречи

Как упоминалось выше, наши команды провели между собой только одну игру. И то, товарищескую. Тогда, во времена еще игровой карьеры Андрея Шевченко, "красные" и "сине-желтые" расписали результативную ничью — 2:2. Тот поединок прошел в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:0

Забитые мячи: 2:2

В среднем голов за матч: 2.00 - 2.00

Канада - Украина. Последние официальные матчи

Канада:

Украина:

Канада - Украина. Ставка и коэффициенты

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Канада - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа украинцев - 1:2. От товарищеской игры, более того, в экспериментальных составах можно ожидать чего угодно. Соперники на бумаге выглядят более-менее равными. Каждая сторона со своими сильными и слабыми сторонами.

Хотя букмекеры отдают небольшое предпочтение именно подопечным Джесси Марша. Это объясняется домашним статусом поединка для "кленовых". Впрочем, поставим именно на нашу сборную - верим, что резервисты смогут проявить себя должным образом. Тем более, за канадцев из-за травмы колена точно не сыграет их главная звезда - защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.