Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025

Второй и заключительный для нас матч в рамках товарищеского турнира в Канаде - Canadian Shield. Прошлый поединок с хозяевами ивента мы безыдейно проиграли... От "красных" под руководством Джесси Марша украинцы пропустили четыре мяча, и только в самой концовке сумели сократить отставание в счете.

На этот раз "сине-желтых" ожидает встреча с менее статусным оппонентом - национальной командой Новой Зеландии. Это будет первый матч этих сборных в истории на взрослом уровне.

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Второй матч

Среда, 11 июня

Товарищеский турнир Canadian Shield

Канада, Торонто. "БМО Филд"

Новая Зеландия 00:00 Украина

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Новая Зеландия: последние новости

Новозеландцы под руководством Даррена Бейзли уже успешно отобрались на предстоящий "мундиаль". В своей квалификации для региона стран Океании Новая Зеландия в финале уверенно обыграла скромную команду Новой Каледонии - со счетом 3:0. Эта победа в решающем матче того отбора и позволила островитянам получить путевку на ЧМ-2026.

Однако, вряд ли это достижение является показателем какого-то приличного футбольного уровня. Как ни крути, между европейскими зубрами и островитянами огромная пропасть в общем понимании игры и подборе исполнителей. При всем уважении, таковы реалии. Хотя и нам от этого не легче... (об этом далее в материале).

Если же говорить об этом товарищеском турнире в Канаде, то "белые", как и украинцы, уже успели отыграть первый матч. В частности, подопечные 52-летнего английского специалиста в очном матче минимально обыграли национальную команду Кот-д'Ивуара. Победу для новозеландцев над представителем африканского континента принес единственный в встрече гол Генри Джаста - в конце первого тайма того матча.

После Украины через три дня Новую Зеландию также ожидает противостояние с крепкими норвежцами Столе Сольбаккена.

Ориентировочный состав сборной Новой Зеландии: Крокомб, Тулома, Сурман, Биндон, Какаче, Белл, Стаменич, Джаст, Сингх, Макковатт, Барбарусес.

Украина: последние новости

Что это было..? Как много вопросов, и как мало ответов. Точнее, этих ответов нет вообще. Абсолютно бессмысленную игру в исполнении наших сборников мы увидели против канадцев в Торонто. И самое главное здесь как раз не сам результат, это все-таки только товарищеская игра. А отсутствие хоть каких-то экспериментов, наработок или новых идей. В конце концов, именно для этого мы поехали через океан на этот турнир. Или нет? Уже и в этом быть уверенным нельзя...

Против "красных" моменты у нас были. При этом в абсолютно достаточном количестве. Да и какой-то уровень атакующего мастерства, как ни крути, у наших футболистов все же есть. Два гола в концовке того матча служат прямым подтверждением данного тезиса. Другое дело (повторимся уже наверное в тысячный раз) , что эта сборная Сергея Реброва тотально не имеет четкой структуры. Хаос в линиях, хаос между линиями... Об обороне вообще лучше промолчать... Куча банальных индивидуальных ошибок в элементарных ситуациях. Да что там рассказывать, просто посмотрите обзор и вспомните, как подопечные Джесси Марша нам забивали. Спойлер: с помощью элементарных фланговых прострелов и подач.

Сергей Станислович в своей послематчевой пресс-конференции как раз в этом аспекте назвал главную причину поражения. Это так, но именно тренерский штаб должен решать эти задачи и разрабатывать механизмы, чтобы нивелировать эти проблемные "нюансы".

"Мы допускали индивидуальные ошибки в обороне, очень много ошибок. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И это было тяжело после 30 минут проигрывать 0:3. Все эти голы – индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Команда Канады – очень высокого уровня. Если мы так часто ошибаемся в обороне, то они нам забивают.

Конечно, мы что-то изменим. Мы изменим много игровых моментов. Мы привезли 24 игрока. Все будут играть, но это будет другая игра. Мы готовились к Канаде. Мы были очень серьезны. С нетерпением ждем второго матча. Это товарищеские матчи. Канада показала наши проблемы в обороне. Такие же, как в матче против Бельгии. У нас нет времени, но мы должны над этим поработать", - так наставник украинской сборной прокомментировал поражение от Канады.

Во время просмотра того поединка с "кленовыми листьями" складывалось четкое ощущение: мы воспринимали эту встречу слишком серьезно, хотя при этом играли в товарищеском характере. А вот хозяева канадцы действовали раскованно, но выглядели как в официальном матче. Вот такой парадокс.

Против островитян должно быть легче... Аж самим как-то не по себе от этих слов. Потому что почему так сложно было против Канады - непонятно от слова "совсем". В любом случае, если не обыгрывать сборную Новой Зеландии... Абсолютно любым составом, без всяких "но" и даже в товарищеском матче - то уже просто не знаем о чем тогда вообще можно говорить...

В прошлый раз наш прогноз по стартовому составу не сбылся (хотя статус турнира и матча как бы намекал на потенциальную масштабную ротацию и эксперименты) - Ребров по сути выставил сильнейших из тех, кто был. Однако на этот раз уже отступать просто некуда в этом вопросе. Тем более, сам тренер нашей сборной перед этим циклом заявлял, что все получат возможность выйти на поле перед украинской диаспорой в Канаде.

Ориентировочный состав сборной Украины: ожидаем экспериментальный ростер.

Новая Зеландия - Украина. Личные встречи

На уровне взрослых сборных островитяне и украинцы еще ни разу до этого не пересекались на футбольном уровне. Новая Зеландия и Украина встречались в очных поединках только один раз - на молодежном "мундиале" среди команд до 20 лет в 2015 году.

Тогда, в крупнейшем городе островной страны (Окленде) "белые" и "сине-желтые" расписали "нулевую ничью". Руководил тогда нашей молодежкой Александр Петраков, а выступали за ту команду известные отечественным болельщикам имена: Бурда, Соболь, Харатин, Коваленко, Беседин, Яремчук, Кабаев и другие.

Новая Зеландия - Украина. Последние официальные матчи

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Новая Зеландия - Украина. Ставка и коэффициенты

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Новая Зеландия - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа украинцев - 1:3. Очевидным фаворитом этой пары, на бумаге конечно, является именно наша национальная сборная. Впрочем, опять же - мы говорим о нашей сборной. Поэтому здесь можно ожидать чего угодно. После "феерии" против румын на предыдущем Евро украинские болельщики думали, что ниже падать уже некуда. Однако следующий календарный год после форума в Германии и, в частности, поединок с Канадой доказали обратное.

Однако, все же верим в команду Реброва. А что нам еще остается делать..? Вопрос риторический. Потому что кого-кого, а островитян, при всем уважении, даже резервным составом мы должны обыгрывать без всяких "но". Как говорил легендарный хавбек "Динамо" Олег Гусев: "И в песке, и на пляже, и в снегу..."