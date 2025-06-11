Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025

Наконец дождались начала молодежного Евро-2025 для украинской сборной. Подопечные Унаи Мельгосы в стартовом матче на турнире в Словакии будут играть против сверстников из Дании. Напомним, что также нашими соперниками в группе будут Финляндия и Нидерланды.

Молодежный чемпионат Европы. Первый тур

12.06.2025. 19:00. "Татран Арена". Прешов

Украина U-21 - Дания U-21

Видеотрансляция: Мегого Футбол-1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна U-21 - Данія U-21 Смотреть трансляцию

Сборная Украины: последние новости

Украинская молодежная сборная в последнее время своими результатами доказывает, что может конкурировать с ведущими европейскими сборными. В конце 2024 года наши ребята сыграли вничью с Италией и Португалией, а в прошлую пятницу на последних секундах вырвали победу у Испании - 1:0. В компенсированное время ударом головой победу нашей команде принес Квасница. В этом матче понравилось, что наша команда не боялась именитого соперника и пыталась играть в привычный для себя футбол первым номером. Иногда было непросто, но подопечные Мельгосы смогли выдержать натиск соперника. Особенно сложно было в начале второго тайма, но там свое мастерство продемонстрировал Ермаков. Большую часть матча украинцы дисциплинированно играли в защите и при первой возможности быстро доставляли мяч в заключительную треть поля. Высокий прессинг создавал существенные проблемы испанцам. На поле у нашей сборной был единый коллектив. Ребята играли друг за друга и никто не выпадал из общей структуры игры. Стоит отметить тренерский штаб Мельгосы, который смог за эти два года вывести сборную на новый уровень.

- Для этой победы мы долго работали. В раздевалке я сказал ребятам, что верю в них, верю в нашу команду. Если будем делать все взвешенно и будем друг за друга, а также не забудем то, что отрабатывали в течение всей недели... Так и получилось. Хорошо отработали в обороне, почти не давали сопернику возможностей создавать моменты у наших ворот, а сами провели неплохой матч. Было еще два-три эпизода, когда мы могли забить, - сказал Бражко после победы над Испанией.

Полузащитник Александр Яцик получил травму в расположении молодежной сборной Украины. К сожалению, это может помешать ему сыграть на молодежном Евро. Обидно, ведь Александр в нынешнем сезоне достиг существенного прогресса. Однако других кадровых проблем у нашей сборной нет и все сильнейшие смогут сыграть.

Ориентировочный состав: Ермаков - Роман, Михавко, Батагов, Вивчаренко - Бражко, Ярмолюк - Волошин, Очеретько, Брагару - Ванат

Сборная Дании: последние новости

Эта сборная на молодежном Евро выступала 20 раз. Лучшие достижения - полуфиналы в 1992 и 2015 годах. На Евро-2023 сборная Дании не играла, так как не смогла пройти квалификацию. Молодежная сборная Дании выиграла свою квалификационную группу к Евро-2025. Команда пять матчей выиграла, дважды сыграла вничью и уступила Исландии. Ближайший соперник украинцев в квалификации забил 18 голов и пропустил восемь (четыре от Исландии на выезде).

В марте 2025 года подопечные Штеффена Хойера сыграли два контрольных матча, которые завершились вничью. Датчане сыграли вничью с Италией (1:1) и Польшей (3:3). Четыре матча подряд сборная Дании не может выиграть. В заявку молодежной сборной Дании вошли 23 футболиста. Один из них — голкипер Тео Сандер — впервые получил вызов в команду. Наибольшее количество матчей в составе провел защитник Оливер Провстгор — 18. Лидером по количеству забитых мячей является нападающий Матиас Квистгарден — 7 в 17 поединках.

Последние три матча команд

Украина U-21

06.06. Украина U-21 - Испания U-21 1:0

02.06. Украина U-21 - Мурсия U-21 4:0

25.03. Польша U-21 - Украина U-21 3:2

Дания U-21

24.03. Дания U-21 - Италия U-21 1:1

20.03. Дания U-21 - Польша U-21 3:3

19.11.2024. Испания U-21 - Дания U-21 2:1

Личные встречи

Между собой молодежные сборные Украины и Дании встречались семь раз: три победы Украины, три победы Дании и одна ничья. Последний раз соперники встречались в марте 2023 года, тогда в результативном матче победили украинцы - 3:2.

Ставка и коэффициенты

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Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры не могут отдать какой-то из этих сборных существенное преимущество. Небольшим фавторитом является сборная Дании, но недооценивать нашу команду точно не стоит. Молодежная сборная Украины доказала, что она способна добиваться результата даже тогда, когда не все складывается. Безусловно, победа над Испанией должна добавить подопечным Мельгосы уверенности в собственных силах. Дания не может выиграть четыре матча подряд. Однако, не стоит сильно обращать внимание на результаты контрольных матчей. Нашей сборной стоит очень внимательно играть во время стандартов, а с этим в последнее время есть существенные проблемы. Ожидаем, что команды обменяются голами. Прогноз - обе команды забьют (1.66).