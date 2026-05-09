Заря - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026

В Киеве в матче 27-го тура УПЛ "Заря" будет принимать "Металлист 1925". В первом круге подопечные Виктора Скрипника победили, но можно не сомневаться, что харьковчане сделают все для победы над неудобным соперником.

УПЛ. 27-й тур

"Заря" - "Металлист 1925"

09.05.2026. 18:00. "Динамо". Киев

Трансляция - УПЛ ТВ

"Заря": последние новости

После двух поражений луганский клуб выиграл два матча подряд. В прошлом туре "Заря" на выезде в упорной борьбе обыграла "Рух" — 2:1. Первый тайм подопечные Скрипника провалили, но после серьезного разговора с тренером смогли переломить ход игры и набрать три очка. Сложно объяснить, что произошло с командой в первой половине встречи, но главное, что тренер смог найти правильные слова. Это свидетельствует о том, что футболисты готовы играть под руководством этого тренера. Победный мяч после ассиста Пердуты забил главный бомбардир "Зари" Будковский. В конце сезона луганский клуб турнирных задач не решает, но за игрой"Зари" нейтральным болельщикам всегда интересно следить.

По имеющейся информации, в течение определенного периода времени президент клуба Евгений Геллер имел претензии к Скрипнику, но сейчас ситуация между президентом и главным тренером клуба нормализовалась. Пока что все идет к тому, что Скрипник продолжит работать в "Заре", но все может быстро измениться.

Перед игрой с "Металлистом 1925" у Скрипника есть существенные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации не сможет сыграть лидер защиты Джордан. Также неизвестно, успеет ли восстановиться Андушич.

Ориентировочный состав: Сапутин - Пердута, Эскинья, Янич, Малыш - Кушниренко, Попара, Мичин - Слесар, Будковский, Вантух

"Металлист 1925": последние новости

Последний раз харьковский клуб побеждал еще 18 апреля, когда удалось одолеть "Кудровку" — 1:0. После этого "Металлист 1925" проиграл"Чернигову" по пенальти в Кубке Украины, сыграл вничью с ЛНЗ (1:1) и минимально уступил "Полесью" (0:1). После игры прошлого тура против "Полесья" у харьковчан были претензии к работе арбитров, но прежде всего стоит обратить внимание на свою игру. Футболисты "Металлиста 1925" ничего не смогли продемонстрировать в том матче и заслуженно проиграли. Это первое за семь туров поражение для команды в УПЛ. А голкиперу Варакуте не удалось сыграть свой 20-й"сухой" матч в чемпионате.

После этого поражения реальных шансов побороться за медали не осталось, но харьковчане все еще могут завершить сезон четвертыми. Перед туром они отставали от "Динамо" всего на два очка. Для этого в первую очередь необходимо победить неуступчивую "Зарю".

У нас есть четыре матча, мы будем работать дальше, настраиваться на каждый матч и побеждать. У команды есть запас прочности на концовку сезона, — сказал Бартулович после игры с "Полесьем".

Дисквалифицированных на игру в Киеве у гостей нет. Все сильнейшие на данный момент смогут сыграть в этом важном с турнирной точки зрения матче.

Ориентировочный состав: Варакута - Мартынюк, Шабанов, Салюк, Крупский - Павлюк, Калюжный, Забергджа - Рашица, Мба, Антюх

Последние матчи команд

"Металлист 1925"

03.05."Металлист 1925" —"Полесье" 0:1 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ —"Металлист 1925" 1:1 (УПЛ)

22.04."Металлист 1925" — Чернигов 0:0, 5:6 по пенальти (Кубок Украины)

"Заря"

04.05."Заря" —"Рух" 2:1 (УПЛ)

27.04."Заря" —"Верес" 2:0 (УПЛ)

23.04."Заря" —"Шахтер" 1:2 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли шесть матчей: пять побед"Зари" и одна победа"Металлиста 1925". В первом круге луганский клуб на выезде победил — 3:1.

Прогноз на матч от UA-Футбол

"Заря" — непростой соперник для "Металлиста 1925", но на этот раз именно харьковчане подходят к игре в статусе фаворитов. Команда Скрипника в этом сезоне испытывает серьезные проблемы в обороне. К тому же из-за дисквалификации не сможет сыграть Джордан. Гости могут воспользоваться этими проблемами, но и они в последнее время играют не идеально. Прогнозировать результат матча непросто, но ожидаем обмен голами. Прогноз — обе команды забьют.