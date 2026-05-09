Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Рух" - "Верес" в рамках 27-го тура УПЛ
Фото: ФК Рух
"Рух" еще имеет теоретические шансы покинуть переходную зону, поэтому будет пытаться обыграть "Верес".
УПЛ. 27-й тур
9 мая. Львов. "Арена Львов"
"Рух" 13:00 "Верес"
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ
Новости "Руха"
"Рух" после зимней паузы опустился на 14-ю позицию и имеет немного шансов подняться. У подопечных Федыка серия из 3-х поражений. В прошлом туре "Рух" первым забил "Заре", но не смог удержать преимущество. Перед этим львовяне проиграли "Карпатам" и "Кривбассу" с одинаковым счетом 3:0.
Неделей ранее "желто-черные" получили первые очки, не проиграв "Колосу" (1:1). Единственный гол львовян забил Игорь Невес. Ранее было поражение от "Шахтера" (0:3). Арда Туран сделал существенную ротацию, но это не помешало его подопечным уверенно победить.
"Рух" будет играть в переходных матчах, но дальнейшая судьба команды неизвестна. Уже давно есть информация, что Григорий Козловский не будет удерживать взрослую команду, а сосредоточится на воспитании молодежи. Поэтому велика вероятность, что "Рух" прекратит свое существование по окончании сезона.
Новости "Вереса"
"Верес" подходит к матчу с "Рухом" на 10-й позиции и имеет в активе 30 очков. Зона переходных матчей находится на расстоянии 8 очков, поэтому команда фактически обеспечила себе место в УПЛ на следующий сезон, и тренерский штаб может наигрывать команду на перспективу.
В прошлом туре ровенская команда устроила голевую феерию с "Эпицентром" (3:3). Команда показала характер и дважды отыгрывалась со счета 0:2 и 2:3. Поражение от "Зари" (0:2) туром раньше было закономерным.
В 24-м туре команда Шандрука одержала важную победу над "Александрией" (3:0). Перед этим "Верес" все же сыграл в Ровно матч 15-го тура против "Металлиста 1925", который должен был быть сыгран еще 7 декабря, но не состоялся из-за проблем с освещением на стадионе в Житомире. Подопечные Шандрука разгромно проиграли (0:4) и разочаровали своих фанатов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Руха" после дисквалификации возвращается Денис Пидгурский. До конца сезона из-за травмы выбыл Киричок, но восстановился опытный Копина.
Ориентировочный состав "Руха": Герета – Роман, Пидгурский, Товарницкий, Китела – Притула, Бойко, Таллес – Диалло, Игорь Невес, Алмазбеков.
У "Вереса" из-за дисквалификации не сыграет Виталий Бойко, который в последнее время является ключевым игроком команды. Также несколько матчей не играет Гончаренко, являющийся ключевым центрбеком команды.
Ориентировочный состав "Вереса": Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян - Харатин, Клец, Фабрисиу - Помба, Ндукве, Гонсалвеш.
"Рух" - "Верес": статистика личных встреч
- 08.11.25. Верес - Рух 1:0 (УПЛ)
- 06.09.25. Верес - Рух 2:2 (Контрольный матч)
- 26.07.25. Рух - Верес 1:2 (Контрольный матч)
- 26.07.25. Рух - Верес 2:0 (Контрольный матч)
- 10.05.25. Рух - Верес 2:0 (УПЛ)
В последних пяти матчах между командами паритет: по две победы каждой из команд и одна ничья. Матч первого круга текущего сезона минимально выиграла ровенская команда.
Последние матчи "Руха"
- 04.05. Рух – Заря 1:2 (УПЛ)
- 25.04. Рух – Карпаты 0:3 (УПЛ)
- 19.04. Кривбасс – Рух 3:0 (УПЛ)
- 10.04. Рух – Колос 1:1 (УПЛ)
- 05.04. Шахтер – Рух 3:0 (УПЛ)
Последние матчи "Вереса"
- 02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)
- 27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)
- 20.04. Александрия – Верес 0:3 (УПЛ)
- 15.04. Металлист 1925 – Верес 4:0 (УПЛ)
- 11.04. Верес - Оболонь 2:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|26
|19
|6
|1
|61-17
|63
|2
|ЛНЗ
|26
|16
|5
|5
|36-16
|53
|3
|Полесье
|26
|16
|4
|6
|45-17
|52
|4
|Динамо
|26
|14
|5
|7
|59-33
|47
|5
|Металлист 1925
|26
|12
|9
|5
|31-15
|45
|6
|Колос
|26
|11
|10
|5
|27-21
|43
|7
|Кривбасс
|26
|11
|8
|7
|46-41
|41
|8
|Заря
|26
|10
|8
|8
|37-33
|38
|9
|Карпаты
|26
|9
|10
|7
|35-26
|37
|10
|Верес
|26
|7
|9
|10
|25-34
|30
|11
|Оболонь
|26
|6
|9
|11
|23-43
|27
|12
|Эпицентр
|26
|7
|5
|14
|30-40
|26
|13
|Кудровка
|26
|5
|7
|14
|27-43
|22
|14
|Рух Львов
|26
|6
|2
|18
|18-44
|20
|15
|ФК Александрия
|26
|2
|7
|17
|18-52
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23-66
|12
"Рух" - "Верес": ставки и коэффициенты
"Рух" - "Верес": прогноз от UA-Футбол
"Верес" является фаворитом встречи по версии букмекеров. Подопечные Шандрука выглядят лучше, чем "Рух". Но львовяне в последнее время неуступчивы дома и стали забивать. Матч вполне может завершиться вничью, но мы считаем, что он должен быть результативным. Прогноз – ТБ 2 за коэффициент 1,90.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- УПЛ. Вслед за Шовковским не взломал оборону и Костюк: ЛНЗ вновь отбирает очки у Динамо
- ЛНЗ – Динамо 0:0. Текстовая онлайн трансляция матча УПЛ
- Шахтер уже почти в Лиге чемпионов. Как это возможно при падении Украины в Таблице коэффициентов? Подробное объяснение
- ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Почти 5 млн долларов. Кто она – модель OnlyFans, на которую игрок Арсенала спустил состояние. ФОТО