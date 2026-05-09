Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Рух" - "Верес" в рамках 27-го тура УПЛ

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
"Рух" еще имеет теоретические шансы покинуть переходную зону, поэтому будет пытаться обыграть "Верес".

УПЛ. 27-й тур
9 мая. Львов. "Арена Львов"
"Рух" 13:00 "Верес"
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ

Новости "Руха"

"Рух" после зимней паузы опустился на 14-ю позицию и имеет немного шансов подняться. У подопечных Федыка серия из 3-х поражений. В прошлом туре "Рух" первым забил "Заре", но не смог удержать преимущество. Перед этим львовяне проиграли "Карпатам" и "Кривбассу" с одинаковым счетом 3:0.

Неделей ранее "желто-черные" получили первые очки, не проиграв "Колосу" (1:1). Единственный гол львовян забил Игорь Невес. Ранее было поражение от "Шахтера" (0:3). Арда Туран сделал существенную ротацию, но это не помешало его подопечным уверенно победить.

"Рух" будет играть в переходных матчах, но дальнейшая судьба команды неизвестна. Уже давно есть информация, что Григорий Козловский не будет удерживать взрослую команду, а сосредоточится на воспитании молодежи. Поэтому велика вероятность, что "Рух" прекратит свое существование по окончании сезона.

Новости "Вереса"

"Верес" подходит к матчу с "Рухом" на 10-й позиции и имеет в активе 30 очков. Зона переходных матчей находится на расстоянии 8 очков, поэтому команда фактически обеспечила себе место в УПЛ на следующий сезон, и тренерский штаб может наигрывать команду на перспективу.

В прошлом туре ровенская команда устроила голевую феерию с "Эпицентром" (3:3). Команда показала характер и дважды отыгрывалась со счета 0:2 и 2:3. Поражение от "Зари" (0:2) туром раньше было закономерным.

В 24-м туре команда Шандрука одержала важную победу над "Александрией" (3:0). Перед этим "Верес" все же сыграл в Ровно матч 15-го тура против "Металлиста 1925", который должен был быть сыгран еще 7 декабря, но не состоялся из-за проблем с освещением на стадионе в Житомире. Подопечные Шандрука разгромно проиграли (0:4) и разочаровали своих фанатов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Руха" после дисквалификации возвращается Денис Пидгурский. До конца сезона из-за травмы выбыл Киричок, но восстановился опытный Копина.

Ориентировочный состав "Руха": Герета – Роман, Пидгурский, Товарницкий, Китела – Притула, Бойко, Таллес – Диалло, Игорь Невес, Алмазбеков.

У "Вереса" из-за дисквалификации не сыграет Виталий Бойко, который в последнее время является ключевым игроком команды. Также несколько матчей не играет Гончаренко, являющийся ключевым центрбеком команды.

Ориентировочный состав "Вереса": Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян - Харатин, Клец, Фабрисиу - Помба, Ндукве, Гонсалвеш.

"Рух" - "Верес": статистика личных встреч

  • 08.11.25. Верес - Рух 1:0 (УПЛ)
  • 06.09.25. Верес - Рух 2:2 (Контрольный матч)
  • 26.07.25. Рух - Верес 1:2 (Контрольный матч)
  • 26.07.25. Рух - Верес 2:0 (Контрольный матч)
  • 10.05.25. Рух - Верес 2:0 (УПЛ)

В последних пяти матчах между командами паритет: по две победы каждой из команд и одна ничья. Матч первого круга текущего сезона минимально выиграла ровенская команда.

Последние матчи "Руха"

  • 04.05. Рух – Заря 1:2 (УПЛ)
  • 25.04. Рух – Карпаты 0:3 (УПЛ)
  • 19.04. Кривбасс – Рух 3:0 (УПЛ)
  • 10.04. Рух – Колос 1:1 (УПЛ)
  • 05.04. Шахтер – Рух 3:0 (УПЛ)

Последние матчи "Вереса"

  • 02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)
  • 27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)
  • 20.04. Александрия – Верес 0:3 (УПЛ)
  • 15.04. Металлист 1925 – Верес 4:0 (УПЛ)
  • 11.04. Верес - Оболонь 2:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки
1 Шахтер Шахтер 26 19 6 1 61-17 63
2 ЛНЗ ЛНЗ 26 16 5 5 36-16 53
3 Полесье Полесье 26 16 4 6 45-17 52
4 Динамо Динамо 26 14 5 7 59-33 47
5 Металлист 1925 Металлист 1925 26 12 9 5 31-15 45
6 Колос Колос 26 11 10 5 27-21 43
7 Кривбасс Кривбасс 26 11 8 7 46-41 41
8 Заря Заря 26 10 8 8 37-33 38
9 Карпаты Карпаты 26 9 10 7 35-26 37
10 Верес Верес 26 7 9 10 25-34 30
11 Оболонь Оболонь 26 6 9 11 23-43 27
12 Эпицентр Эпицентр 26 7 5 14 30-40 26
13 Кудровка Кудровка 26 5 7 14 27-43 22
14 Рух Львов Рух Львов 26 6 2 18 18-44 20
15 ФК Александрия ФК Александрия 26 2 7 17 18-52 13
16 Полтава Полтава 26 2 6 18 23-66 12

"Рух" - "Верес": ставки и коэффициенты

"Рух" - "Верес": прогноз от UA-Футбол

"Верес" является фаворитом встречи по версии букмекеров. Подопечные Шандрука выглядят лучше, чем "Рух". Но львовяне в последнее время неуступчивы дома и стали забивать. Матч вполне может завершиться вничью, но мы считаем, что он должен быть результативным. Прогноз – ТБ 2 за коэффициент 1,90.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

