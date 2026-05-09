ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026

Центральный матч тура. Для "ЛНЗ" это завершение тяжёлого отрезка календаря - уже шестая подряд игра против команды из верхней части таблицы УПЛ. Для "Динамо", в свою очередь, это возможность укрепить позиции в борьбе за медали по итогам сезона.

"ЛНЗ" - "Динамо" 15:30

VBET Лига. 27-й тур

9 мая. Черкассы. "Черкассы-Арена"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"ЛНЗ": последние новости

"ЛНЗ" находится в статусе одного из главных открытий сезона УПЛ, но при этом командой, которая заметно сбавила ход в концовке чемпионата. Если ещё недавно черкасцы выглядели как реальный претендент на сенсационную борьбу за чемпионство, то решающий отрезок вернул более приземлённую картину: в четырех из пяти последних матчей с представителями топ-8 подопечные Виталия Пономарёва потеряли очки.

Тем не менее, "ЛНЗ" все еще сохраняет борьбу за второе место, при том что разговоры о чемпионстве внутри клуба уже потеряли актуальность. Руководство подчёркивает, что главная цель - не титул здесь и сейчас, а постепенное закрепление в статусе топ-команды и выход в еврокубки.

Одной из ключевых опор "фиолетовых" остаётся оборона. "ЛНЗ" входит в число лучших в УПЛ и имеет второй показатель с конца по пропущенным мячам. Дополнительно выделяется и статистика против топ-соперников: черкасцы уже обыгрывали "Динамо" в первом круге и регулярно набирали очки в матчах с грандами в целом, включая "Шахтёр", забивая им практически в каждой встрече.

Параллельно клуб уже живёт следующим трансферным окном. "ЛНЗ" активно изучает рынок украинского чемпионата и близок к ряду потенциальных усилений, включая игроков "Руха".

Недоступен для следующей игры у "ЛНЗ" лишь недавно восстановившийся после травмы и уже дисквалифицированный Мухаррем Яшари.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев - Дидык, Рябов, Пастух - Твердохлеб, Кузик, Ассинор

"Динамо": последние новости

В последних турах киевляне пережили неоднозначный отрезок. Поражение от "Шахтёра" (1:2) стало одним из ключевых эпизодов весны и вписалось в общую тенденцию: у "Динамо" уже несколько неудачных матчей в активе на коротком промежутке, из-за чего "бело-синие" откатились в борьбе за топ-3.

Игровой рисунок "Динамо" при Игоре Костюке остаётся достаточно прямолинейным и результативным: команда может выглядеть убедительно в атаке, но часто допускает провалы в обороне и теряет контроль над матчами с организованными соперниками.

Весенний отрезок получился особенно неровным: поражения от "Карпат" и "Металлиста 1925" сменялись яркими, но хаотичными поединками, где результат приходил скорее за счёт индивидуального класса, чем системной игры.

Также недавно стало известно, что "Динамо" рассматривает усиление атаки и ведёт переговоры по потенциальным новичкам, включая вариант с Бабукарром Фаалом из "Карпат". При этом в поле зрения европейских клубов попал Матвей Пономаренко, прогресс которого вызывает интерес у команд из Бундеслиги.

Против "ЛНЗ" у "Динамо" не смогут сыграть Александр Тымчик и Владимир Бражко. В то же время, вернулся после дисквалификации Назар Волошин.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко, Буяльский - Ярмоленко, Редушко, Пономаренко

Последние матчи

"ЛНЗ":

02.05. Карпаты - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

26.04. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

18.04. Колос - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

13.04. ЛНЗ - Шахтер 2:2 (УПЛ)

05.04. Кривбасс - ЛНЗ 0:3 (УПЛ)

"Динамо":

03.05. Динамо - Шахтер 1:2 (УПЛ)

26.04. Кривбасс - Динамо 5:6 (УПЛ)

21.04. Буковина - Динамо 0:3 (Кубок Украины)

17.04. Динамо - Заря 3:1 (УПЛ)

11.04. Металлист 1925 - Динамо 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

09.11.25. Динамо - ЛНЗ 0:1 (УПЛ)

06.03.25. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)

01.09.24. Динамо – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

08.04.24. Динамо – ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

23.09.23. ЛНЗ – Динамо 2:4 (УПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Шахтер 26 19 6 1 61-17 63 2 ЛНЗ 26 16 5 5 36-16 53 3 Полесье 26 16 4 6 45-17 52 4 Динамо 26 14 5 7 59-33 47 5 Колос 27 12 10 5 28-21 46 6 Металлист 1925 26 12 9 5 31-15 45 7 Кривбасс 27 12 8 7 47-41 44 8 Заря 26 10 8 8 37-33 38 9 Карпаты 27 9 10 8 35-27 37 10 Верес 26 7 9 10 25-34 30 11 Оболонь 26 6 9 11 23-43 27 12 Эпицентр 26 7 5 14 30-40 26 13 Кудровка 27 5 7 15 27-44 22 14 Рух Львов 26 6 2 18 18-44 20 15 ФК Александрия 26 2 7 17 18-52 13 16 Полтава 26 2 6 18 23-66 12

Прогноз от UA-Футбол

В первом круге "ЛНЗ" задавил "Динамо" своей организацией. Сейчас атака киевлян выглядит предпочтительнее, однако в обороне у киевлян по-прежнему хватает проблем.

Наш прогноз - обе команды забьют за 2.00.