ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026

Фото: Динамо

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч тура. Для "ЛНЗ" это завершение тяжёлого отрезка календаря - уже шестая подряд игра против команды из верхней части таблицы УПЛ. Для "Динамо", в свою очередь, это возможность укрепить позиции в борьбе за медали по итогам сезона.

"ЛНЗ" - "Динамо" 15:30

VBET Лига. 27-й тур

9 мая. Черкассы. "Черкассы-Арена"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"ЛНЗ": последние новости

"ЛНЗ" находится в статусе одного из главных открытий сезона УПЛ, но при этом командой, которая заметно сбавила ход в концовке чемпионата. Если ещё недавно черкасцы выглядели как реальный претендент на сенсационную борьбу за чемпионство, то решающий отрезок вернул более приземлённую картину: в четырех из пяти последних матчей с представителями топ-8 подопечные Виталия Пономарёва потеряли очки.

Тем не менее, "ЛНЗ" все еще сохраняет борьбу за второе место, при том что разговоры о чемпионстве внутри клуба уже потеряли актуальность. Руководство подчёркивает, что главная цель - не титул здесь и сейчас, а постепенное закрепление в статусе топ-команды и выход в еврокубки.

Одной из ключевых опор "фиолетовых" остаётся оборона. "ЛНЗ" входит в число лучших в УПЛ и имеет второй показатель с конца по пропущенным мячам. Дополнительно выделяется и статистика против топ-соперников: черкасцы уже обыгрывали "Динамо" в первом круге и регулярно набирали очки в матчах с грандами в целом, включая "Шахтёр", забивая им практически в каждой встрече.

Параллельно клуб уже живёт следующим трансферным окном. "ЛНЗ" активно изучает рынок украинского чемпионата и близок к ряду потенциальных усилений, включая игроков "Руха".

Недоступен для следующей игры у "ЛНЗ" лишь недавно восстановившийся после травмы и уже дисквалифицированный Мухаррем Яшари.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев - Дидык, Рябов, Пастух - Твердохлеб, Кузик, Ассинор

"Динамо": последние новости

В последних турах киевляне пережили неоднозначный отрезок. Поражение от "Шахтёра" (1:2) стало одним из ключевых эпизодов весны и вписалось в общую тенденцию: у "Динамо" уже несколько неудачных матчей в активе на коротком промежутке, из-за чего "бело-синие" откатились в борьбе за топ-3.

Игровой рисунок "Динамо" при Игоре Костюке остаётся достаточно прямолинейным и результативным: команда может выглядеть убедительно в атаке, но часто допускает провалы в обороне и теряет контроль над матчами с организованными соперниками.

Весенний отрезок получился особенно неровным: поражения от "Карпат" и "Металлиста 1925" сменялись яркими, но хаотичными поединками, где результат приходил скорее за счёт индивидуального класса, чем системной игры.

Также недавно стало известно, что "Динамо" рассматривает усиление атаки и ведёт переговоры по потенциальным новичкам, включая вариант с Бабукарром Фаалом из "Карпат". При этом в поле зрения европейских клубов попал Матвей Пономаренко, прогресс которого вызывает интерес у команд из Бундеслиги.

Против "ЛНЗ" у "Динамо" не смогут сыграть Александр Тымчик и Владимир Бражко. В то же время, вернулся после дисквалификации Назар Волошин.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко, Буяльский - Ярмоленко, Редушко, Пономаренко

Последние матчи

"ЛНЗ":

  • 02.05. Карпаты - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
  • 26.04. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)
  • 18.04. Колос - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
  • 13.04. ЛНЗ - Шахтер 2:2 (УПЛ)
  • 05.04. Кривбасс - ЛНЗ 0:3 (УПЛ)

"Динамо":

  • 03.05. Динамо - Шахтер 1:2 (УПЛ)
  • 26.04. Кривбасс - Динамо 5:6 (УПЛ)
  • 21.04. Буковина - Динамо 0:3 (Кубок Украины)
  • 17.04. Динамо - Заря 3:1 (УПЛ)
  • 11.04. Металлист 1925 - Динамо 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

  • 09.11.25. Динамо - ЛНЗ 0:1 (УПЛ)
  • 06.03.25. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)
  • 01.09.24. Динамо – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
  • 08.04.24. Динамо – ЛНЗ 1:1 (УПЛ)
  • 23.09.23. ЛНЗ – Динамо 2:4 (УПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 4Шахтер

 26 19 6 1 61-17 63
2

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 5ЛНЗ

 26 16 5 5 36-16 53
3

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 6Полесье

 26 16 4 6 45-17 52
4

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 7Динамо

 26 14 5 7 59-33 47
5

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 8Колос

 27 12 10 5 28-21 46
6

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 9Металлист 1925

 26 12 9 5 31-15 45
7

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 10Кривбасс

 27 12 8 7 47-41 44
8

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 11Заря

 26 10 8 8 37-33 38
9

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 12Карпаты

 27 9 10 8 35-27 37
10

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 13Верес

 26 7 9 10 25-34 30
11

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 14Оболонь

 26 6 9 11 23-43 27
12

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 15Эпицентр

 26 7 5 14 30-40 26
13

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 16Кудровка

 27 5 7 15 27-44 22
14

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 17Рух Львов

 26 6 2 18 18-44 20
15

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 18ФК Александрия

 26 2 7 17 18-52 13
16

ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026 - изображение 19Полтава

 26 2 6 18 23-66 12

Ставки и коэффициенты

3.60
3.14
2.22
Прогноз от UA-Футбол

В первом круге "ЛНЗ" задавил "Динамо" своей организацией. Сейчас атака киевлян выглядит предпочтительнее, однако в обороне у киевлян по-прежнему хватает проблем.

Наш прогноз - обе команды забьют за 2.00.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

СК Полтава – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.05.2026
Рух - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026
Заря - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026
Комментарии
Комментарии 7
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.05.2026 в 13:01
А что там Динамо, еще не чемпионы ? ))
Ответить
0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.05.2026 в 12:59
Лебединці , не просоромтесь , зберіться і не підведіть. Пономарьов - ти можеш !
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.05.2026 в 12:48
Точний прогноз "А ФІГ ЙОГО ЗНАЄ!" Господарі вже давно втратили свою минулорічну форму, а гості доволі нестабільні! Тому рахунок буде залежати кому усміхнеться Фортуна! Чи не вирішить Динамо зосередитися лише на фіналі Кубка? PS A поразка ДК у першому колі це нерівні умови змагань та розборки СаШо з окремими гравцям...
Ответить
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
08.05.2026 в 21:13
Оці всі прогнози матчу в останній час аби що небудь. частіше обидві заб"ють , а там що буде не заб"ють так не заб"ють. Перемога або рахунок все частіше не прогнозується, бо там такі експерти і прогнозисти, що можна любому написати або заб"юьть або не заб"ють.
Ответить
4
0
tolina-ystas (Краматорск)
08.05.2026 в 19:08
Все дружно признают проблемы с защитой Динамо но они намерены покупать нападающих.
Ответить
1
1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
08.05.2026 в 19:30
А що робити, якщо окрім Пономаренка жоден інший нападник Динамо не забиває? Пономаренка дискваліфікували і в центрі нападу вакуум.
Ответить
1
0
hottabych61 (Харьков)
08.05.2026 в 19:32
Ответить
0
1

