ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026

ЛНЗ - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.05.26 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Динамо
Центральный матч тура. Для "ЛНЗ" это завершение тяжёлого отрезка календаря - уже шестая подряд игра против команды из верхней части таблицы УПЛ. Для "Динамо", в свою очередь, это возможность укрепить позиции в борьбе за медали по итогам сезона.
"ЛНЗ" - "Динамо" 15:30
VBET Лига. 27-й тур
9 мая. Черкассы. "Черкассы-Арена"
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"ЛНЗ": последние новости
"ЛНЗ" находится в статусе одного из главных открытий сезона УПЛ, но при этом командой, которая заметно сбавила ход в концовке чемпионата. Если ещё недавно черкасцы выглядели как реальный претендент на сенсационную борьбу за чемпионство, то решающий отрезок вернул более приземлённую картину: в четырех из пяти последних матчей с представителями топ-8 подопечные Виталия Пономарёва потеряли очки.
Тем не менее, "ЛНЗ" все еще сохраняет борьбу за второе место, при том что разговоры о чемпионстве внутри клуба уже потеряли актуальность. Руководство подчёркивает, что главная цель - не титул здесь и сейчас, а постепенное закрепление в статусе топ-команды и выход в еврокубки.
Одной из ключевых опор "фиолетовых" остаётся оборона. "ЛНЗ" входит в число лучших в УПЛ и имеет второй показатель с конца по пропущенным мячам. Дополнительно выделяется и статистика против топ-соперников: черкасцы уже обыгрывали "Динамо" в первом круге и регулярно набирали очки в матчах с грандами в целом, включая "Шахтёр", забивая им практически в каждой встрече.
Параллельно клуб уже живёт следующим трансферным окном. "ЛНЗ" активно изучает рынок украинского чемпионата и близок к ряду потенциальных усилений, включая игроков "Руха".
Недоступен для следующей игры у "ЛНЗ" лишь недавно восстановившийся после травмы и уже дисквалифицированный Мухаррем Яшари.
Ориентировочный состав: Паламарчук - Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев - Дидык, Рябов, Пастух - Твердохлеб, Кузик, Ассинор
"Динамо": последние новости
В последних турах киевляне пережили неоднозначный отрезок. Поражение от "Шахтёра" (1:2) стало одним из ключевых эпизодов весны и вписалось в общую тенденцию: у "Динамо" уже несколько неудачных матчей в активе на коротком промежутке, из-за чего "бело-синие" откатились в борьбе за топ-3.
Игровой рисунок "Динамо" при Игоре Костюке остаётся достаточно прямолинейным и результативным: команда может выглядеть убедительно в атаке, но часто допускает провалы в обороне и теряет контроль над матчами с организованными соперниками.
Весенний отрезок получился особенно неровным: поражения от "Карпат" и "Металлиста 1925" сменялись яркими, но хаотичными поединками, где результат приходил скорее за счёт индивидуального класса, чем системной игры.
Также недавно стало известно, что "Динамо" рассматривает усиление атаки и ведёт переговоры по потенциальным новичкам, включая вариант с Бабукарром Фаалом из "Карпат". При этом в поле зрения европейских клубов попал Матвей Пономаренко, прогресс которого вызывает интерес у команд из Бундеслиги.
Против "ЛНЗ" у "Динамо" не смогут сыграть Александр Тымчик и Владимир Бражко. В то же время, вернулся после дисквалификации Назар Волошин.
Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко, Буяльский - Ярмоленко, Редушко, Пономаренко
Последние матчи
"ЛНЗ":
- 02.05. Карпаты - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 26.04. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)
- 18.04. Колос - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 13.04. ЛНЗ - Шахтер 2:2 (УПЛ)
- 05.04. Кривбасс - ЛНЗ 0:3 (УПЛ)
"Динамо":
- 03.05. Динамо - Шахтер 1:2 (УПЛ)
- 26.04. Кривбасс - Динамо 5:6 (УПЛ)
- 21.04. Буковина - Динамо 0:3 (Кубок Украины)
- 17.04. Динамо - Заря 3:1 (УПЛ)
- 11.04. Металлист 1925 - Динамо 1:0 (УПЛ)
Личные встречи
- 09.11.25. Динамо - ЛНЗ 0:1 (УПЛ)
- 06.03.25. ЛНЗ - Динамо 1:2 (УПЛ)
- 01.09.24. Динамо – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 08.04.24. Динамо – ЛНЗ 1:1 (УПЛ)
- 23.09.23. ЛНЗ – Динамо 2:4 (УПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|26
|19
|6
|1
|61-17
|63
|2
|26
|16
|5
|5
|36-16
|53
|3
|26
|16
|4
|6
|45-17
|52
|4
|26
|14
|5
|7
|59-33
|47
|5
|27
|12
|10
|5
|28-21
|46
|6
|26
|12
|9
|5
|31-15
|45
|7
|27
|12
|8
|7
|47-41
|44
|8
|26
|10
|8
|8
|37-33
|38
|9
|27
|9
|10
|8
|35-27
|37
|10
|26
|7
|9
|10
|25-34
|30
|11
|26
|6
|9
|11
|23-43
|27
|12
|26
|7
|5
|14
|30-40
|26
|13
|27
|5
|7
|15
|27-44
|22
|14
|26
|6
|2
|18
|18-44
|20
|15
|26
|2
|7
|17
|18-52
|13
|16
|26
|2
|6
|18
|23-66
|12
Прогноз от UA-Футбол
В первом круге "ЛНЗ" задавил "Динамо" своей организацией. Сейчас атака киевлян выглядит предпочтительнее, однако в обороне у киевлян по-прежнему хватает проблем.
Наш прогноз - обе команды забьют за 2.00.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Комментарии 7