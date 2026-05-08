Оболонь – Эпицентр. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Оболонь" - "Эпицентр" в рамках 27-го тура УПЛ
Фото: ФК Оболонь
В 27-м туре УПЛ нас ожидает очень важный матч в борьбе за выживание. Оболонь находится на 11-й позиции, а Эпицентр на позицию ниже сразу же над зоной переходных матчей.
УПЛ. 27-й тур
9 мая. Киев. "Оболонь-Арена"
"Оболонь" 18:00 "Эпицентр"
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ
Новости "Оболони"
"Оболонь" имеет в своем активе 27 очков и находится на 11-й позиции. Апелляционный комитет УАФ подтвердил правильность решения КДК УАФ защитать киевлянам техническую победу над "Александрией" из-за того, что хозяева стадиона "Ника" не подготовили поле в надлежащее состояние. Эти очки очень уместны для подопечных Антоненко, ведь они позволяют опережать "Кудровку" на 5 очков.
У подопечных Антоненко восьмиматчевая серия без побед. В прошлом туре "Оболонь" не удержала победу над "Кудровкой" (1:1), а неделей ранее проиграла "Полесью" (1:3). Перед этим в очень важном для себя матче "пивовары" не сумела обыграть главного аутсайдера - "СК Полтаву" (1:1).
В первом круге подопечные Антоненко обыграли киевлян со счетом 2:1, поэтому они попытаются повторить это достижение и на домашней арене.
Новости "Эпицентра"
"Эпицентр" демонстрирует симпатичный футбол после зимней паузы, но команде не хватает стабильности. Подопечные Нагорняка находятся на 12-й позиции и опережают зону переходных матчей на 4 очка.
В предыдущем туре команда из Каменца-Подольского вела в счете против "Вереса" 2:0 и 3:2, но не удержала преимущество. Неделей ранее "Эпицентр" доминировал в первом тайме над "Александрией", но провалил второй тайм и потерял победу в компенсированное время (1:1). Еще раньше была нулевая ничья против "Карпат".
В последний раз команда Нагорняка победила еще в начале апреля "Кудровку", которая сейчас является ближайшим конкурентом "Эпицентра" в борьбе за выживание. "Кудровка" свой матч тура уже проиграла, поэтому победа над "Оболонью" фактически обеспечила бы "Эпицентру" место в УПЛ в следующем сезоне.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Оболони" не сыграют травмированные Владислав Приймак, Роман Волохатый и Олег Слободян.
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Третьяков, Мороз, Чех, Прокопенко – Суханов, Устименко.
У "Эпицентра" травмирован Мороз. Прошлый матч в запасе начинал Хоакинете Сифуэнтес, который должен вернуться в основу.
Ориентировочный состав "Эпицентра": Билык - Климец, Григоращук, Коч, Лучкевич - Себерио, Миронюк, Ковалец - Хокианете, Сидун, Рохас.
"Оболонь" - "Эпицентр": статистика личных встреч
- 07.11.25. Эпицентр – Оболонь 1:2 (УПЛ)
- 22.07.25. Оболонь – Эпицентр 1:1 (Контрольный матч)
- 14.07.24. Оболонь – Эпицентр 2:4 (Контрольный матч)
- 06.05.23. Оболонь – Эпицентр 2:1 (Первая лига)
- 08.04.23. Эпицентр - Оболонь 0:0 (Первая лига)
Команды сыграли между собой 5 матчей в истории: 2 победы на счету "Оболони", 2 матча завершились вничью, еще одна игра завершилась в пользу "Эпицентра". Матч первого круга завершился победой киевской команды со счетом 2:1.
Последние матчи "Оболони"
- 03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)
- 26.04. Полесье – Оболонь 3:1 (УПЛ)
- 17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)
- 11.04. Верес - Оболонь 2:0 (УПЛ)
- 05.04. Оболонь – Заря 3:3 (УПЛ)
Последние матчи "Эпицентра"
- 02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)
- 27.04. Эпицентр – Александрия 1:1 (УПЛ)
- 19.04. Эпицентр – Карпаты 0:0 (УПЛ)
- 12.04. Заря – Эпицентр 1:0 (УПЛ)
- 06.04. Эпицентр – Кудровка 1:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|26
|19
|6
|1
|61-17
|63
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47-18
|55
|3
|ЛНЗ
|26
|16
|5
|5
|36-16
|53
|4
|Динамо
|26
|14
|5
|7
|59-33
|47
|5
|Колос
|27
|12
|10
|5
|28-21
|46
|6
|Металлист 1925
|26
|12
|9
|5
|31-15
|45
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47-41
|44
|8
|Заря
|26
|10
|8
|8
|37-33
|38
|9
|Карпаты
|27
|9
|10
|8
|35-27
|37
|10
|Верес
|26
|7
|9
|10
|25-34
|30
|11
|Оболонь
|26
|6
|9
|11
|23-43
|27
|12
|Эпицентр
|26
|7
|5
|14
|30-40
|26
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27-44
|22
|14
|Рух Львов
|26
|6
|2
|18
|18-44
|20
|15
|ФК Александрия
|27
|2
|7
|18
|19-54
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23-66
|12
"Оболонь" - "Эпицентр": ставки и коэффициенты
"Оболонь" - "Эпицентр": прогноз от UA-Футбол
По версии букмекеров фаворитом противостояния является "Эпицентр". Обе команды в последнее время не идеально играют в обороне, но регулярно забивают при этом. Полагаем, что этот матч тоже не будет исключением и должен нам подарить несколько голов. Прогноз – ТБ 2 за коэффициент 1,72.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
