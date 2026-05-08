Оболонь – Эпицентр. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026

В 27-м туре УПЛ нас ожидает очень важный матч в борьбе за выживание. Оболонь находится на 11-й позиции, а Эпицентр на позицию ниже сразу же над зоной переходных матчей.

УПЛ. 27-й тур

9 мая. Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 18:00 "Эпицентр"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Оболонь - Эпицентр Смотреть трансляцию

Новости "Оболони"

"Оболонь" имеет в своем активе 27 очков и находится на 11-й позиции. Апелляционный комитет УАФ подтвердил правильность решения КДК УАФ защитать киевлянам техническую победу над "Александрией" из-за того, что хозяева стадиона "Ника" не подготовили поле в надлежащее состояние. Эти очки очень уместны для подопечных Антоненко, ведь они позволяют опережать "Кудровку" на 5 очков.

У подопечных Антоненко восьмиматчевая серия без побед. В прошлом туре "Оболонь" не удержала победу над "Кудровкой" (1:1), а неделей ранее проиграла "Полесью" (1:3). Перед этим в очень важном для себя матче "пивовары" не сумела обыграть главного аутсайдера - "СК Полтаву" (1:1).

В первом круге подопечные Антоненко обыграли киевлян со счетом 2:1, поэтому они попытаются повторить это достижение и на домашней арене.

Новости "Эпицентра"

"Эпицентр" демонстрирует симпатичный футбол после зимней паузы, но команде не хватает стабильности. Подопечные Нагорняка находятся на 12-й позиции и опережают зону переходных матчей на 4 очка.

В предыдущем туре команда из Каменца-Подольского вела в счете против "Вереса" 2:0 и 3:2, но не удержала преимущество. Неделей ранее "Эпицентр" доминировал в первом тайме над "Александрией", но провалил второй тайм и потерял победу в компенсированное время (1:1). Еще раньше была нулевая ничья против "Карпат".

В последний раз команда Нагорняка победила еще в начале апреля "Кудровку", которая сейчас является ближайшим конкурентом "Эпицентра" в борьбе за выживание. "Кудровка" свой матч тура уже проиграла, поэтому победа над "Оболонью" фактически обеспечила бы "Эпицентру" место в УПЛ в следующем сезоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Оболони" не сыграют травмированные Владислав Приймак, Роман Волохатый и Олег Слободян.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Третьяков, Мороз, Чех, Прокопенко – Суханов, Устименко.

У "Эпицентра" травмирован Мороз. Прошлый матч в запасе начинал Хоакинете Сифуэнтес, который должен вернуться в основу.

Ориентировочный состав "Эпицентра": Билык - Климец, Григоращук, Коч, Лучкевич - Себерио, Миронюк, Ковалец - Хокианете, Сидун, Рохас.

"Оболонь" - "Эпицентр": статистика личных встреч

07.11.25. Эпицентр – Оболонь 1:2 (УПЛ)

22.07.25. Оболонь – Эпицентр 1:1 (Контрольный матч)

14.07.24. Оболонь – Эпицентр 2:4 (Контрольный матч)

06.05.23. Оболонь – Эпицентр 2:1 (Первая лига)

08.04.23. Эпицентр - Оболонь 0:0 (Первая лига)

Команды сыграли между собой 5 матчей в истории: 2 победы на счету "Оболони", 2 матча завершились вничью, еще одна игра завершилась в пользу "Эпицентра". Матч первого круга завершился победой киевской команды со счетом 2:1.

Последние матчи "Оболони"

03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)

26.04. Полесье – Оболонь 3:1 (УПЛ)

17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)

11.04. Верес - Оболонь 2:0 (УПЛ)

05.04. Оболонь – Заря 3:3 (УПЛ)

Последние матчи "Эпицентра"

02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)

27.04. Эпицентр – Александрия 1:1 (УПЛ)

19.04. Эпицентр – Карпаты 0:0 (УПЛ)

12.04. Заря – Эпицентр 1:0 (УПЛ)

06.04. Эпицентр – Кудровка 1:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 26 19 6 1 61-17 63 2 Полесье 27 17 4 6 47-18 55 3 ЛНЗ 26 16 5 5 36-16 53 4 Динамо 26 14 5 7 59-33 47 5 Колос 27 12 10 5 28-21 46 6 Металлист 1925 26 12 9 5 31-15 45 7 Кривбасс 27 12 8 7 47-41 44 8 Заря 26 10 8 8 37-33 38 9 Карпаты 27 9 10 8 35-27 37 10 Верес 26 7 9 10 25-34 30 11 Оболонь 26 6 9 11 23-43 27 12 Эпицентр 26 7 5 14 30-40 26 13 Кудровка 27 5 7 15 27-44 22 14 Рух Львов 26 6 2 18 18-44 20 15 ФК Александрия 27 2 7 18 19-54 13 16 Полтава 26 2 6 18 23-66 12

"Оболонь" - "Эпицентр": ставки и коэффициенты

"Оболонь" - "Эпицентр": прогноз от UA-Футбол

По версии букмекеров фаворитом противостояния является "Эпицентр". Обе команды в последнее время не идеально играют в обороне, но регулярно забивают при этом. Полагаем, что этот матч тоже не будет исключением и должен нам подарить несколько голов. Прогноз – ТБ 2 за коэффициент 1,72.