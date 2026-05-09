СК Полтава – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.05.2026

В заключительном матче 27-го тура УПЛ "СК Полтава" будет принимать "Шахтер".

УПЛ. 27-й тур

10 мая. Кропивницкий. "Звезда"

"СК Полтава" 15:30 "Шахтер"

Арбитр: Дмитрий Резников (Каменское)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



Новости "СК Полтавы"

"СК Полтава" - худшая команда УПЛ на данный момент. По итогам 26 туров полтавчане имеют 12 очков в активе и закономерно замыкают турнирную таблицу. Фрагментами "СК Полтава" выглядит неплохо, но не хватает стабильности и целостности.

После зимней паузы подопечные Матвийченко проиграли 7 матчей из 10-ти. Первые очки весной полтавская команда завоевала в матче с ближайшими соседями по турнирной таблице - "Александрией" (3:3) "Полтава" по ходу матча проигрывала 0:3, но сумела сравнять счет. Далее последовали героические ничьи против "Оболони" (1:1) и "Кривбасса" (3:3).

Руководство "СК Полтавы" уже давно смирилось с вылетом в Первую лигу, поэтому команда давно уже доиграет этот сезон. Шансов против "Шахтера" фактически нет, но личные амбиции у игроков показать себя на фоне будущего чемпиона точно есть.

Новости "Шахтера"

"Шахтер" в этом матче официально может оформить себе чемпионство. Дончане опережают "Полесье" на 8 очков и имеют в запасе матч с "Полтавой". В случае победы команда Турана даже теоретически станет недостижимой для конкурентов.

В четверг состоялся ответный матч полуфинала Лиги Конференций против "Кристалл Пелес". Дончане снова выглядели не хуже соперника, но уступили со счетом 1:2. Выход в полуфинал однозначно является успехом, поэтому игрокам не стоит расстраиваться и ожидать следующего сезона, где команда, с большой долей вероятности, будет играть в основном этапе Лиги чемпионов.

После зимней паузы "Шахтер" выиграл 9 из 10 матчей в УПЛ. Единственная ничья была в поединке против "ЛНЗ". Арда Туран умело делает ротацию, потому результат в обоих турнирах хороший. "Шахтер" находится в хорошей форме, поэтому проблем с "СК Полтавой" не должно возникнуть.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "СК Полтавы" травмированы Богдан Билошевский, Николай Бужин и Никита Кононов.

Ориентировочный состав "СК Полтавы": Минчев – Савенков, Подлепич, Веремиенко, Коцюмака – Дорошенко, Даниленко, Сад – Одарюк, Сухоручко, Вивдич.

У "Шахтера" травмированы Конопля, Малон Сантос и Винисиус Тобиас. Арда Туран традиционно сделает ротацию на матч чемпионата.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Грам, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Назарина, Бондаренко, Изаки - Невертон, Траоре, Лукас Феррейра.

"СК Полтава" - "Шахтер": статистика личных встреч

09.11.25. Шахтер – СК Полтава 7:1 (УПЛ)

Единственный матч команды сыграли в первом круге сезона. Подопечные Арда Турана наголову разбили полтавскую команду.

Последние матчи "СК Полтавы"

01.05. СК Полтава – Кривбасс 3:3 (УПЛ)

24.04. Колос – СК Полтава 2:0 (УПЛ)

17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)

10.04. СК Полтава – Полесье 0:4 (УПЛ)

03.04. СК Полтава – Александрия 3:3 (УПЛ)

Последние матчи "Шахтера"

07:05. Кристал Пелес - Шахтер 1:3 (Лига конференций)

03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)

30.04. Шахтер - Кристал Пелес 1:3 (Лига конференций)

26.04. Кудровка – Шахтер 1:3 (УПЛ)

23.04. Заря - Шахтер 1:2 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 26 19 6 1 61-17 63 2 Полесье 27 17 4 6 47-18 55 3 ЛНЗ 26 16 5 5 36-16 53 4 Динамо 26 14 5 7 59-33 47 5 Колос 27 12 10 5 28-21 46 6 Металлист 1925 26 12 9 5 31-15 45 7 Кривбасс 27 12 8 7 47-41 44 8 Заря 26 10 8 8 37-33 38 9 Карпаты 27 9 10 8 35-27 37 10 Верес 26 7 9 10 25-34 30 11 Оболонь 26 6 9 11 23-43 27 12 Эпицентр 26 7 5 14 30-40 26 13 Кудровка 27 5 7 15 27-44 22 14 Рух Львов 26 6 2 18 18-44 20 15 ФК Александрия 27 2 7 18 19-54 13 16 Полтава 26 2 6 18 23-66 12

"СК Полтава" - "Шахтер": ставки и коэффициенты

"СК Полтава" - "Шахтер": прогноз от UA-Футбол

Фаворитом матча по версии букмекеров является "Шахтер". Сомнений в победе донецкой команды нет. Вопрос только в том, сколько голов забьют горняки. "СК Полтава" забивает регулярно, но вряд ли сможет сделать это в ворота "Шахтера". Прогноз – обе забьют нет за коэффициент 1,58.