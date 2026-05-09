СК Полтава – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "СК Полтава" – "Шахтер" в рамках 27-го тура УПЛ
В заключительном матче 27-го тура УПЛ "СК Полтава" будет принимать "Шахтер".
УПЛ. 27-й тур
10 мая. Кропивницкий. "Звезда"
"СК Полтава" 15:30 "Шахтер"
Арбитр: Дмитрий Резников (Каменское)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ
Новости "СК Полтавы"
"СК Полтава" - худшая команда УПЛ на данный момент. По итогам 26 туров полтавчане имеют 12 очков в активе и закономерно замыкают турнирную таблицу. Фрагментами "СК Полтава" выглядит неплохо, но не хватает стабильности и целостности.
После зимней паузы подопечные Матвийченко проиграли 7 матчей из 10-ти. Первые очки весной полтавская команда завоевала в матче с ближайшими соседями по турнирной таблице - "Александрией" (3:3) "Полтава" по ходу матча проигрывала 0:3, но сумела сравнять счет. Далее последовали героические ничьи против "Оболони" (1:1) и "Кривбасса" (3:3).
Руководство "СК Полтавы" уже давно смирилось с вылетом в Первую лигу, поэтому команда давно уже доиграет этот сезон. Шансов против "Шахтера" фактически нет, но личные амбиции у игроков показать себя на фоне будущего чемпиона точно есть.
Новости "Шахтера"
"Шахтер" в этом матче официально может оформить себе чемпионство. Дончане опережают "Полесье" на 8 очков и имеют в запасе матч с "Полтавой". В случае победы команда Турана даже теоретически станет недостижимой для конкурентов.
В четверг состоялся ответный матч полуфинала Лиги Конференций против "Кристалл Пелес". Дончане снова выглядели не хуже соперника, но уступили со счетом 1:2. Выход в полуфинал однозначно является успехом, поэтому игрокам не стоит расстраиваться и ожидать следующего сезона, где команда, с большой долей вероятности, будет играть в основном этапе Лиги чемпионов.
После зимней паузы "Шахтер" выиграл 9 из 10 матчей в УПЛ. Единственная ничья была в поединке против "ЛНЗ". Арда Туран умело делает ротацию, потому результат в обоих турнирах хороший. "Шахтер" находится в хорошей форме, поэтому проблем с "СК Полтавой" не должно возникнуть.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "СК Полтавы" травмированы Богдан Билошевский, Николай Бужин и Никита Кононов.
Ориентировочный состав "СК Полтавы": Минчев – Савенков, Подлепич, Веремиенко, Коцюмака – Дорошенко, Даниленко, Сад – Одарюк, Сухоручко, Вивдич.
У "Шахтера" травмированы Конопля, Малон Сантос и Винисиус Тобиас. Арда Туран традиционно сделает ротацию на матч чемпионата.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Грам, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Назарина, Бондаренко, Изаки - Невертон, Траоре, Лукас Феррейра.
"СК Полтава" - "Шахтер": статистика личных встреч
- 09.11.25. Шахтер – СК Полтава 7:1 (УПЛ)
Единственный матч команды сыграли в первом круге сезона. Подопечные Арда Турана наголову разбили полтавскую команду.
Последние матчи "СК Полтавы"
- 01.05. СК Полтава – Кривбасс 3:3 (УПЛ)
- 24.04. Колос – СК Полтава 2:0 (УПЛ)
- 17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)
- 10.04. СК Полтава – Полесье 0:4 (УПЛ)
- 03.04. СК Полтава – Александрия 3:3 (УПЛ)
Последние матчи "Шахтера"
- 07:05. Кристал Пелес - Шахтер 1:3 (Лига конференций)
- 03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)
- 30.04. Шахтер - Кристал Пелес 1:3 (Лига конференций)
- 26.04. Кудровка – Шахтер 1:3 (УПЛ)
- 23.04. Заря - Шахтер 1:2 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|26
|19
|6
|1
|61-17
|63
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47-18
|55
|3
|ЛНЗ
|26
|16
|5
|5
|36-16
|53
|4
|Динамо
|26
|14
|5
|7
|59-33
|47
|5
|Колос
|27
|12
|10
|5
|28-21
|46
|6
|Металлист 1925
|26
|12
|9
|5
|31-15
|45
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47-41
|44
|8
|Заря
|26
|10
|8
|8
|37-33
|38
|9
|Карпаты
|27
|9
|10
|8
|35-27
|37
|10
|Верес
|26
|7
|9
|10
|25-34
|30
|11
|Оболонь
|26
|6
|9
|11
|23-43
|27
|12
|Эпицентр
|26
|7
|5
|14
|30-40
|26
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27-44
|22
|14
|Рух Львов
|26
|6
|2
|18
|18-44
|20
|15
|ФК Александрия
|27
|2
|7
|18
|19-54
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23-66
|12
"СК Полтава" - "Шахтер": ставки и коэффициенты
"СК Полтава" - "Шахтер": прогноз от UA-Футбол
Фаворитом матча по версии букмекеров является "Шахтер". Сомнений в победе донецкой команды нет. Вопрос только в том, сколько голов забьют горняки. "СК Полтава" забивает регулярно, но вряд ли сможет сделать это в ворота "Шахтера". Прогноз – обе забьют нет за коэффициент 1,58.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
