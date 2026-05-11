Эпицентр - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2026

С турнирной точки зрения важна игра для команд, решающих разные задачи. "Эпицентр" стремится остаться в УПЛ, а "Полесье" настроено завершить чемпионат на втором месте.

УПЛ. 28-й тур

"Эпицентр" - "Полесье"

12.05.2026. 15:30. "Арена Левый Берег". Киевская обл.

Трансляция - УПЛ ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Полісся - Епіцентр Смотреть трансляцию

"Эпицентр": последние новости

Подопечные Сергея Нагорняка перед туром занимали 11-е место и уже на пять очков оторвались от зоны стыковых матчей. Безвыигрышная рекордная серия "Эпицентра" в чемпионате продолжается уже 5 матчей: 4 ничьи и одно поражение. В прошлом туре эта команда сыграла вничью с "Оболонью" — 2:2. Это очень досадный результат для "Эпицентра", ведь по ходу матча новичок элитного дивизиона выигрывал с разницей в два мяча. То же самое было и в противостоянии с "Вересом". Команда Нагорняка теряет контроль над игрой и позволяет соперникам отыграться. Следствие этого — четыре ничьи подряд. За игрой этой команды интересно следить, но не хватает стабильности.

Последний раз команда Нагорняка победила еще в начале апреля "Кудривку", которая сейчас является конкурентом "Эпицентра" в борьбе за избежание стыковых матчей. К счастью, существенных кадровых потерь у команды нет. Все сильнейшие на данный момент смогут сыграть.

Мне жаль ребят, ведь до 60-й минуты шансов у соперника не было. Пропускаем досадный гол и пугаемся. Оболонь ничего не придумывала, а просто закидывала мячи на высокого нападающего. Забили нам второй гол... Дальше движемся, у нас еще есть три матча. Надеюсь, что у нас все будет хорошо. В моей карьере еще такого не было, чтобы мы три игры контролировали ход матчей и играли вничью. Но ничего, движемся дальше", - сказал Нагорняк.

Ориентировочный состав: Билык, Григоращук, Нил, Климец, Кирюханцев, Липовуз, Себерио, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Сидун

"Полесье": последние новости

В прошлом туре житомирскую команду ждало настоящее испытание с "Александрией". После безголевого первого тайма основные события развернулись в конце встречи: сначала Гайдучик вывел хозяев вперед, однако гости смогли отыграться. Судьбу матча решил Филиппов, который на 90-й минуте принес "волкам" важнейшие три очка в турнирную таблицу. Для 33-летнего украинца это всего лишь третий матч в весенней части чемпионата. Он ни разу не выходил в стартовом составе.

После поражения от "Шахтера" подопечные Ротаня выиграли три матча подряд. Такие результаты позволили команде подняться на второе место, но преимущество над ЛНЗ составляет всего одно очко. Каждое очко сейчас для "Полесья" на вес золота. На прошлой неделе удалось победить за счет мощного кадрового ресурса.

В "Полесье" травмирован Борис Крушинский. Стоит отметить, что в заявку уже вернулись Никита Кравченко и Владислав Велетень. Дисквалифицированных на матч с "Эпицентром" нет.

Ориентировочный состав: Волинец — Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе — Бабенко, Эмерллаху, Андриевский — Гуцуляк, Краснопир, Брагару

Последние матчи команд

Полесье

08.05. Полесье - Александрия 2:1 (УПЛ)

03.05. Металлист 1925 - Полесье 0:1 (УПЛ)

26.04. Полесье - Оболонь 3:1 (УПЛ)

Эпицентр

09.05. Оболонь - Эпицентр 2:2 (УПЛ)

02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)

27.04. Эпицентр - Александрия 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

Команды сыграли между собой четыре матча: две победы "Полесья" и две ничьи. Игра первого круга в Житомире завершилась без голов — 0:0.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 27 20 6 1 65-17 66 2 Полесье 27 17 4 6 47-18 55 3 ЛНЗ 27 16 6 5 36-16 54 4 Динамо 27 14 6 7 59-33 48 5 Металлист 1925 27 12 10 5 32-16 46 6 Колос 27 12 10 5 28-21 46 7 Кривбасс 27 12 8 7 47-41 44 8 Заря 27 10 9 8 38-34 39 9 Карпаты 27 9 10 8 35-27 37 10 Верес 27 7 10 10 25-34 31 11 Оболонь 27 6 10 11 25-45 28 12 Эпицентр 27 7 6 14 32-42 27 13 Кудровка 27 5 7 15 27-44 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18-44 21 15 ФК Александрия 27 2 7 18 19-54 13 16 Полтава 27 2 6 19 23-70 12



Ставка и коэффициенты на игру

Прогноз на матч от UA-Футбол

Команда Нагорняка не выигрывает уже пять матчей подряд, и прервать эту серию будет непросто. Футболисты "Эпицентра" часто теряют концентрацию в ходе матча, и соперник такого уровня точно этим воспользуется. Однако гостям тоже не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Против новичка элитного дивизиона в последнее время легко никому не бывает. Решающим фактором могут стать замены, ведь у Ротаня достаточно кадрового ресурса. Ожидаем довольно осторожный начало встречи, но гости все же смогут набрать три очка. Прогноз - победа "Полесья".