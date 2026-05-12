Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2026

В одном из самых интригующих матчей 28-го тура УПЛ "Динамо" будет принимать "Колос". Подопечные Костюка постараются реабилитироваться перед болельщиками за неудачи в прошлых матчах, но легкой прогулки не стоит ожидать.

УПЛ. 28-й тур

"Динамо" - "Колос"

13.05.2026. 15:30. "Динамо". Киев

Трансляция - УПЛ ТВ, 2+2

"Динамо": последние новости

Последние два матча подопечные Игоря Костюка точно не могут занести себе в актив. "Динамо" сначала в принципиальном противостоянии уступило "Шахтеру" (1:2), а в прошлом туре сыграло вничью с ЛНЗ (0:0). Это была первая за 18 туров ничья киевлян в чемпионате. После таких результатов реальных шансов на медали уже не осталось, ведь отставание от третьего места составляет шесть очков. "Металлист 1925" и "Колос" отстают всего на два очка, поэтому можно даже четвертое место потерять.

В прошлом туре в заявку киевской команды не попали сразу два футболиста, которые были важны для "Динамо" в предыдущих матчах, – нападающий Матвей Пономаренко и вингер Богдан Редушко. Причина – микротравмы. Без Пономаренко сейчас атаку киевлян представить невозможно. На его счету 12 голов в УПЛ, и на данный момент он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

Стиль игры "Динамо" под руководством Игоря Костюка остается довольно прямолинейным и не всегда удается достигать желаемого результата. Иногда киевлянам везло, но без стабильности бороться за медали невозможно.

Дисквалифицированных у киевлян на эту игру нет.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак - Михайленко, Пихаленок, Шапаренко - Волошин, Герреро, Ярмоленко

"Колос": последние новости

Команда из Ковалевки заслуживает только лестных отзывов. Беспроигрышная серия "Колоса" длится 8 игр: 5 побед и 3 ничьи. Последний раз в УПЛ подопечные Костышина проигрывали еще в начале марта — 0:4 от "Эпицентра". Прежде всего стоит обратить внимание на надежную игру команды в обороне. "Колос" четыре матча подряд в чемпионате не пропускает. В прошлом туре ковалевцы дома минимально победили "Кудривку". Это была 40-я победа "Колоса" в УПЛ под руководством Костышина. Героем матча стал Ррапай, забивший в середине первого тайма. Шаг за шагом "Колос" прогрессировал и сейчас команда занимает шестое место, а от четвертого отстает всего на два очка. В случае победы в среду команда Костишина сможет обойти именно "Динамо".

Прагматизм, атлетизм, дисциплина и выносливость. Именно такими словами можно охарактеризовать "Колос" Костишина. К функциональной подготовке вопросов нет. Кадровый потенциал у "Колоса" далеко не лучший в УПЛ, поэтому здесь прежде всего стоит отметить работу тренерского штаба.

Из-за дисквалификации против "Динамо" не сможет сыграть опытный защитник Максименко, но это не существенная потеря.

Следующая игра с "Динамо" – если мы выиграли четыре матча подряд, то хочется выиграть и пятый, чтобы это тоже вошло в историю. Но с "Динамо" будет легче играть, чем сегодня, это понятно. И футболисты будут настроены, и обстановка будет другой и так далее", – сказал Костишин.

Ориентировочный состав: Пахолюк – Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков – Теллес, Гагнидзе, Ррапай – Кане, Тахири, Салабай

Последние матчи команд

Динамо

09.05. ЛНЗ – Динамо 0:0 (УПЛ)

03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)

26.04. Кривбасс – Динамо 5:6 (УПЛ)

Колос

08.05. Колос - Кудровка 1:0 (УПЛ)

02.05. Александрия - Колос 0:3 (УПЛ)

24.04. Колос - Полтава 2:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды уже сыграли между собой 18 матчей во всех турнирах: 9 побед "Динамо", 6 ничьих и 3 победы "Колоса". Игра первого круга завершилась победой "Колоса" — 2:1.

Прогноз на матч от UA-Футбол

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры почти не сомневаются в победе "Динамо", но не все так однозначно. Киевляне сейчас играют очень нестабильно, а вот коллектив из Ковалевки в последнее время действительно приятно удивляет. Подопечные Костишина будут делать все для того, чтобы продолжить свою беспроигрышную серию. "Колос" — это неудобный соперник для любого в нашем чемпионате. В случае победы команда Костышина сможет опередить "Динамо", а это серьезная дополнительная мотивация. Легко киевлянам точно не будет, а у гостей есть шансы набрать очки. Прогноз — "Колос" не проиграет (2,50).