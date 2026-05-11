Верес - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2026

"Верес" в матче 28-го тура УПЛ будет принимать "Кривбасс".

УПЛ. 28-й тур

12 мая. Ровно. "Авангард"

"Верес" 18:00 "Кривбасс"

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



Новости "Вереса"

"Верес" подходит к матчу с "Кривбассом" на 10-й позиции и имеет в активе 31 очко. Зона переходных матчей находится на расстоянии 9 очков, поэтому команда обеспечила себе место в УПЛ на следующий сезон.

В прошлом туре ровенская команда сыграла в нулевую ничью с одним из потенциальных преследователей - "Рухом". Очень не хватало команде Шандрука форвардов, ни один из которых не смог помочь своей команде.

За неделю до этого "Верес" устроил голевую феерию с "Эпицентром" (3:3). Команда показала характер и дважды отигралась со счета 0:2 и 2:3. Поражение от "Зари" (0:2) туром раньше было закономерным. В 24-м туре команда Шандрука одержала важную победу над "Александрией" (3:0).

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" удачно выступает в текущем сезоне, особенно если учесть кадровый потенциал команды. В прошлом туре криворожская команда прервала длительную сухую и беспроигрышную серию "Карпат" (1:0).

За неделю до этого подопечные ван Леувена не сумели обыграть "СК Полтаву" (3:3). А в 25-м туре "Кривбасс" вместе с "Динамо" выдали самый результативный матч в истории (5:6). Этим результатом криворожцы вряд ли довольны, ведь после первого тайма они вели 4:1.

Еще раньше криворожская команда уверенно разгромила "Рух" (3:0) и минимально победила "Кудровку" (2:1). "Кривбасс" в условиях ограниченного кадрового потенциала демонстрирует достойный результат. Команда имеет качественных легионеров, а вот опытных украинских игроков не хватает, поэтому работа ван Леувена в таких условиях достойна уважения.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вереса" дисквалифицирован основной центрбек - Ципот. Не сыграют травмированные Гончаренко, Ндукве, Помба, Стень. Это создает проблемы как в центре обороны, так и в атаке.

Ориентировочный состав "Вереса": Горох - Стамулис, Чечер, Вовченко, Корнийчук - Харатин, Бойко, Фабрисиу - Шарай, Годя, Гонсалвеш.

У "Кривбасса" из непонятных причин в последнее время не играет Парако. В прошлом туре на острие атаки вышел Сек, забивший единственный гол криворожского клуба "Карпатам". Из-за дисквалификации будет отсутствовать Мендоса.

Ориентированный состав "Кривбасса": Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац - Араухо, Шевченко, Задерака - Бар Лин, Парако, Сек.

"Верес" - Кривбасс": статистика личных встреч

23.11.25. Кривбасс - Верес 2:2 (УПЛ)

22.02.25. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)

18.08.24. Верес - Кривбасс 0:2 (УПЛ)

30.03.24. Верес - Кривбасс 0:2 (УПЛ)

17.09.23. Кривбасс - Верес 2:1 (УПЛ)

Преимущество в личных матчах на стороне криворожской команды, которая в 5 встречах одержала 3 победы, 1 матч завершился вничью, еще 1 игра завершилась победой ровенской команды. Матч первого круга текущего сезона в Кривом Роге завершился вничью – 2:2. На голы Максима Задераки и Бакари Конате "Верес" ответил дублем Владислава Шарая.

Последние матчи "Вереса"

09.05. Рух - Верес 0:0 (УПЛ)

02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)

27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)

20.04. Александрия – Верес 0:3 (УПЛ)

15.04. Металлист 1925 – Верес 4:0 (УПЛ)

Последние матчи "Кривбасса"

08.05. Кривбасс – Карпаты 1:0 (УПЛ)

01.05. СК Полтава – Кривбасс 3:3 (УПЛ)

26.04. Кривбасс – Динамо 5:6 (УПЛ)

19.04. Кривбасс – Рух 3:0 (УПЛ)

12.04. Кудровка – Кривбасс 1:2 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 27 20 6 1 65-17 66 2 Полесье 27 17 4 6 47-18 55 3 ЛНЗ 27 16 6 5 36-16 54 4 Динамо 27 14 6 7 59-33 48 5 Металлист 1925 27 12 10 5 32-16 46 6 Колос 27 12 10 5 28-21 46 7 Кривбасс 27 12 8 7 47-41 44 8 Заря 27 10 9 8 38-34 39 9 Карпаты 27 9 10 8 35-27 37 10 Верес 27 7 10 10 25-34 31 11 Оболонь 27 6 10 11 25-45 28 12 Эпицентр 27 7 6 14 32-42 27 13 Кудровка 27 5 7 15 27-44 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18-44 21 15 ФК Александрия 27 2 7 18 19-54 13 16 Полтава 27 2 6 19 23-70 12

"Верес" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол

"Кривбасс" – фаворит матча по версии букмекеров. Но стоит отметить, что "Верес" является неудобным соперником для криворожской команды в последнее время. Плюс игра состоится в Ровно, где "Верес" дает бой любому сопернику. У обеих команд потери в линии атаки, поэтому не стоит ожидать большого количества голов в матче. Прогноз – ТМ 3 за коэффициент 1,63.