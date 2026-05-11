Верес - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Верес" - "Кривбасс" в рамках 28-го тура УПЛ
Фото: ФК Кривбас
"Верес" в матче 28-го тура УПЛ будет принимать "Кривбасс".
УПЛ. 28-й тур
12 мая. Ровно. "Авангард"
"Верес" 18:00 "Кривбасс"
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ
Новости "Вереса"
"Верес" подходит к матчу с "Кривбассом" на 10-й позиции и имеет в активе 31 очко. Зона переходных матчей находится на расстоянии 9 очков, поэтому команда обеспечила себе место в УПЛ на следующий сезон.
В прошлом туре ровенская команда сыграла в нулевую ничью с одним из потенциальных преследователей - "Рухом". Очень не хватало команде Шандрука форвардов, ни один из которых не смог помочь своей команде.
За неделю до этого "Верес" устроил голевую феерию с "Эпицентром" (3:3). Команда показала характер и дважды отигралась со счета 0:2 и 2:3. Поражение от "Зари" (0:2) туром раньше было закономерным. В 24-м туре команда Шандрука одержала важную победу над "Александрией" (3:0).
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" удачно выступает в текущем сезоне, особенно если учесть кадровый потенциал команды. В прошлом туре криворожская команда прервала длительную сухую и беспроигрышную серию "Карпат" (1:0).
За неделю до этого подопечные ван Леувена не сумели обыграть "СК Полтаву" (3:3). А в 25-м туре "Кривбасс" вместе с "Динамо" выдали самый результативный матч в истории (5:6). Этим результатом криворожцы вряд ли довольны, ведь после первого тайма они вели 4:1.
Еще раньше криворожская команда уверенно разгромила "Рух" (3:0) и минимально победила "Кудровку" (2:1). "Кривбасс" в условиях ограниченного кадрового потенциала демонстрирует достойный результат. Команда имеет качественных легионеров, а вот опытных украинских игроков не хватает, поэтому работа ван Леувена в таких условиях достойна уважения.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Вереса" дисквалифицирован основной центрбек - Ципот. Не сыграют травмированные Гончаренко, Ндукве, Помба, Стень. Это создает проблемы как в центре обороны, так и в атаке.
Ориентировочный состав "Вереса": Горох - Стамулис, Чечер, Вовченко, Корнийчук - Харатин, Бойко, Фабрисиу - Шарай, Годя, Гонсалвеш.
У "Кривбасса" из непонятных причин в последнее время не играет Парако. В прошлом туре на острие атаки вышел Сек, забивший единственный гол криворожского клуба "Карпатам". Из-за дисквалификации будет отсутствовать Мендоса.
Ориентированный состав "Кривбасса": Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац - Араухо, Шевченко, Задерака - Бар Лин, Парако, Сек.
"Верес" - Кривбасс": статистика личных встреч
- 23.11.25. Кривбасс - Верес 2:2 (УПЛ)
- 22.02.25. Кривбасс - Верес 0:3 (УПЛ)
- 18.08.24. Верес - Кривбасс 0:2 (УПЛ)
- 30.03.24. Верес - Кривбасс 0:2 (УПЛ)
- 17.09.23. Кривбасс - Верес 2:1 (УПЛ)
Преимущество в личных матчах на стороне криворожской команды, которая в 5 встречах одержала 3 победы, 1 матч завершился вничью, еще 1 игра завершилась победой ровенской команды. Матч первого круга текущего сезона в Кривом Роге завершился вничью – 2:2. На голы Максима Задераки и Бакари Конате "Верес" ответил дублем Владислава Шарая.
Последние матчи "Вереса"
- 09.05. Рух - Верес 0:0 (УПЛ)
- 02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)
- 27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)
- 20.04. Александрия – Верес 0:3 (УПЛ)
- 15.04. Металлист 1925 – Верес 4:0 (УПЛ)
Последние матчи "Кривбасса"
- 08.05. Кривбасс – Карпаты 1:0 (УПЛ)
- 01.05. СК Полтава – Кривбасс 3:3 (УПЛ)
- 26.04. Кривбасс – Динамо 5:6 (УПЛ)
- 19.04. Кривбасс – Рух 3:0 (УПЛ)
- 12.04. Кудровка – Кривбасс 1:2 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|27
|20
|6
|1
|65-17
|66
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47-18
|55
|3
|ЛНЗ
|27
|16
|6
|5
|36-16
|54
|4
|Динамо
|27
|14
|6
|7
|59-33
|48
|5
|Металлист 1925
|27
|12
|10
|5
|32-16
|46
|6
|Колос
|27
|12
|10
|5
|28-21
|46
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47-41
|44
|8
|Заря
|27
|10
|9
|8
|38-34
|39
|9
|Карпаты
|27
|9
|10
|8
|35-27
|37
|10
|Верес
|27
|7
|10
|10
|25-34
|31
|11
|Оболонь
|27
|6
|10
|11
|25-45
|28
|12
|Эпицентр
|27
|7
|6
|14
|32-42
|27
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27-44
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18-44
|21
|15
|ФК Александрия
|27
|2
|7
|18
|19-54
|13
|16
|Полтава
|27
|2
|6
|19
|23-70
|12
"Верес" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты
"Верес" - "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол
"Кривбасс" – фаворит матча по версии букмекеров. Но стоит отметить, что "Верес" является неудобным соперником для криворожской команды в последнее время. Плюс игра состоится в Ровно, где "Верес" дает бой любому сопернику. У обеих команд потери в линии атаки, поэтому не стоит ожидать большого количества голов в матче. Прогноз – ТМ 3 за коэффициент 1,63.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
