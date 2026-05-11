Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2026
Александрия - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.05.26 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Олександрія / автор - невідомий
Матч, который сводит команды с противоположными настроениями: одни цепляются за призрачные шансы на спасение, другие доигрывают чемпионат без давления, но в хорошей форме. Сможет ли кризисная "Александрия" навязать бой более стабильной "Заре"?
"Александрия" - "Заря" 13:00
VBET Лига. 28-й тур
12 мая. Александрия. "Ника"
Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская область)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Александрия": последние новости
"Александрия" находится в крайне тяжелом состоянии - и это уже не просто локальный спад, а затяжной кризис, который затрагивает и результаты, и психологию, и общее направление развития команды.
Смена тренера в марте, когда "желто-черных" возглавил Владимир Шаран, пока не дала практически никакого эффекта. Под его руководством "Александрия" набрала всего два очка за шесть туров, а общая ее серия без побед в чемпионате длится с 27 сентября.
Отдельной темой в последние дни стали судейские решения. Шаран открыто выражал недовольство работой арбитров, особенно системой VAR, указывая на спорные эпизоды как в игре с "Полесьем", так и ранее.
При этом сам тренер после последнего матча парадоксально назвал игру одной из лучших при себе, подчеркнув, что выбранная осторожная схема с насыщенной обороной (5-4-1) в целом сработала.
Турнирная ситуация остается критической. "Александрия" идет на предпоследнем, 15-м месте и уже серьезно отстает даже от зоны стыковых матчей - шансы на спасение скорее теоретические. Фактически речь идет либо о чуде на финише, либо о подготовке к следующему сезону уже с прицелом на перестройку. Косвенно это подтверждается и внутренними процессами: у Шарана есть договоренность с руководством о долгосрочной работе, и летом "желто-черные" могут существенно обновить состав, в том числе за счет расставания с рядом легионеров.
Ориентировочный состав: Макаренко - Скорко, Бутко, Кампуш, Беиратче, Огарков - Цара, Ващенко, Булеца, Яде - Кастильо
"Заря": последние новости
"Заря" выступает уже без турнирного давления, но с понятной игровой структурой и относительно неплохими результатами на финише сезона, которые помогли ей закрепиться в середине таблицы.
Текущий отрезок "Заря" проводит достаточно уверенно: в последних трех матчах у луганчан две победы и ничья.
Последний тур против "Металлиста 1925" (1:1) получился показательным. Команда снова столкнулась с проблемой быстрых пропущенных мячей, но при этом продемонстрировала характер: сумела отыграться и после перерыва выглядела значительно активнее. Как отмечал Виктор Скрипник, во втором тайме "Заря" добавила в агрессии и движении, а выходы со скамейки усилили игру.
В целом для "черно-белых" характерна определенная вариативность: они могут играть как первым номером, так и действовать более прагматично, делая ставку на организацию и контратаки.
Кадровая ситуация перед матчем с "Александрией" остается рабочей, но не идеальной. Неизвестна степень готовности Артема Слесаря, определенные проблемы есть и у Богдана Кушниренко, до конца сезона выбыл Неманья Анджушич. В то же время, должен на поле вернуться Роман Саленко.
Ориентировочный состав: Сапутин - Пердута, Эскинья, Янич, Вантух - Башич, Попара, Мичин - Слесар, Горбач, Будковский
Последние матчи
"Александрия":
- 08.05. Полесье - Александрия 2:1 (УПЛ)
- 02.05. Александрия - Колос 0:3 (УПЛ)
- 27.04. Эпицентр - Александрия 1:1 (УПЛ)
- 20.04. Александрия - Верес 0:3 (УПЛ)
- 11.04. Карпаты - Александрия 2:0 (УПЛ)
"Заря":
- 09.05. Заря - Металлист 1925 1:1 (УПЛ)
- 04.05. Рух - Заря 1:2 (УПЛ)
- 27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)
- 23.04. Заря - Шахтер 1:2 (УПЛ)
- 17.04. Динамо - Заря 3:1 (УПЛ)
Личные встречи
- 24.11.25. Заря – Александрия 2:2 (УПЛ)
- 23.02.25. Александрия – Заря 2:1 (УПЛ)
- 17.08.24. Заря – Александрия 1:2 (УПЛ)
- 03.03.24. Александрия – Заря 0:0 (УПЛ)
- 18.08.23. Заря – Александрия 0:0 (УПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|27
|20
|6
|1
|65-17
|66
|2
|27
|17
|4
|6
|47-18
|55
|3
|27
|16
|6
|5
|36-16
|54
|4
|27
|14
|6
|7
|59-33
|48
|5
|27
|12
|10
|5
|32-16
|46
|6
|27
|12
|10
|5
|28-21
|46
|7
|27
|12
|8
|7
|47-41
|44
|8
|27
|10
|9
|8
|38-34
|39
|9
|27
|9
|10
|8
|35-27
|37
|10
|27
|7
|10
|10
|25-34
|31
|11
|27
|6
|10
|11
|25-45
|28
|12
|27
|7
|6
|14
|32-42
|27
|13
|27
|5
|7
|15
|27-44
|22
|14
|27
|6
|3
|18
|18-44
|21
|15
|27
|2
|7
|18
|19-54
|13
|16
|27
|2
|6
|19
|23-70
|12
Ставки и коэффициенты
Прогноз от UA-Футбол
Момент "икс" для "Александрии". Подопечные Шарана обязаны выложиться на все сто и доставить проблемы "Заре".
Наш прогноз - "Александрия" не проиграет (X1) за 1.75.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Последняя попытка удержать. Буткевич выдвинул условие одному из лидеров Полесья
- Это позор! Эксперт жестко раскритиковал сборную Украины после выхода хоккеистов на ЧМ
- Один из лидеров Динамо не желает обсуждать продление контракта с клубом: названа причина
- СК Полтава – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.05.2026
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото
- Снова вместе. Кто она – красотка-девушка Дьокереша, простившая ему траты на OnlyFans-модель. ФОТО