Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2026

Матч, который сводит команды с противоположными настроениями: одни цепляются за призрачные шансы на спасение, другие доигрывают чемпионат без давления, но в хорошей форме. Сможет ли кризисная "Александрия" навязать бой более стабильной "Заре"?

"Александрия" - "Заря" 13:00

VBET Лига. 28-й тур

12 мая. Александрия. "Ника"

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Александрия": последние новости

"Александрия" находится в крайне тяжелом состоянии - и это уже не просто локальный спад, а затяжной кризис, который затрагивает и результаты, и психологию, и общее направление развития команды.

Смена тренера в марте, когда "желто-черных" возглавил Владимир Шаран, пока не дала практически никакого эффекта. Под его руководством "Александрия" набрала всего два очка за шесть туров, а общая ее серия без побед в чемпионате длится с 27 сентября.

Отдельной темой в последние дни стали судейские решения. Шаран открыто выражал недовольство работой арбитров, особенно системой VAR, указывая на спорные эпизоды как в игре с "Полесьем", так и ранее.

При этом сам тренер после последнего матча парадоксально назвал игру одной из лучших при себе, подчеркнув, что выбранная осторожная схема с насыщенной обороной (5-4-1) в целом сработала.

Турнирная ситуация остается критической. "Александрия" идет на предпоследнем, 15-м месте и уже серьезно отстает даже от зоны стыковых матчей - шансы на спасение скорее теоретические. Фактически речь идет либо о чуде на финише, либо о подготовке к следующему сезону уже с прицелом на перестройку. Косвенно это подтверждается и внутренними процессами: у Шарана есть договоренность с руководством о долгосрочной работе, и летом "желто-черные" могут существенно обновить состав, в том числе за счет расставания с рядом легионеров.

Ориентировочный состав: Макаренко - Скорко, Бутко, Кампуш, Беиратче, Огарков - Цара, Ващенко, Булеца, Яде - Кастильо

"Заря": последние новости

"Заря" выступает уже без турнирного давления, но с понятной игровой структурой и относительно неплохими результатами на финише сезона, которые помогли ей закрепиться в середине таблицы.

Текущий отрезок "Заря" проводит достаточно уверенно: в последних трех матчах у луганчан две победы и ничья.

Последний тур против "Металлиста 1925" (1:1) получился показательным. Команда снова столкнулась с проблемой быстрых пропущенных мячей, но при этом продемонстрировала характер: сумела отыграться и после перерыва выглядела значительно активнее. Как отмечал Виктор Скрипник, во втором тайме "Заря" добавила в агрессии и движении, а выходы со скамейки усилили игру.

В целом для "черно-белых" характерна определенная вариативность: они могут играть как первым номером, так и действовать более прагматично, делая ставку на организацию и контратаки.

Кадровая ситуация перед матчем с "Александрией" остается рабочей, но не идеальной. Неизвестна степень готовности Артема Слесаря, определенные проблемы есть и у Богдана Кушниренко, до конца сезона выбыл Неманья Анджушич. В то же время, должен на поле вернуться Роман Саленко.

Ориентировочный состав: Сапутин - Пердута, Эскинья, Янич, Вантух - Башич, Попара, Мичин - Слесар, Горбач, Будковский

Последние матчи

"Александрия":

08.05. Полесье - Александрия 2:1 (УПЛ)

02.05. Александрия - Колос 0:3 (УПЛ)

27.04. Эпицентр - Александрия 1:1 (УПЛ)

20.04. Александрия - Верес 0:3 (УПЛ)

11.04. Карпаты - Александрия 2:0 (УПЛ)

"Заря":

09.05. Заря - Металлист 1925 1:1 (УПЛ)

04.05. Рух - Заря 1:2 (УПЛ)

27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)

23.04. Заря - Шахтер 1:2 (УПЛ)

17.04. Динамо - Заря 3:1 (УПЛ)

Личные встречи

24.11.25. Заря – Александрия 2:2 (УПЛ)

23.02.25. Александрия – Заря 2:1 (УПЛ)

17.08.24. Заря – Александрия 1:2 (УПЛ)

03.03.24. Александрия – Заря 0:0 (УПЛ)

18.08.23. Заря – Александрия 0:0 (УПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Шахтер 27 20 6 1 65-17 66 2 Полесье 27 17 4 6 47-18 55 3 ЛНЗ 27 16 6 5 36-16 54 4 Динамо 27 14 6 7 59-33 48 5 Металлист 1925 27 12 10 5 32-16 46 6 Колос 27 12 10 5 28-21 46 7 Кривбасс 27 12 8 7 47-41 44 8 Заря 27 10 9 8 38-34 39 9 Карпаты 27 9 10 8 35-27 37 10 Верес 27 7 10 10 25-34 31 11 Оболонь 27 6 10 11 25-45 28 12 Эпицентр 27 7 6 14 32-42 27 13 Кудровка 27 5 7 15 27-44 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18-44 21 15 ФК Александрия 27 2 7 18 19-54 13 16 Полтава 27 2 6 19 23-70 12

Прогноз от UA-Футбол

Момент "икс" для "Александрии". Подопечные Шарана обязаны выложиться на все сто и доставить проблемы "Заре".

Наш прогноз - "Александрия" не проиграет (X1) за 1.75.