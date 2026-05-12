Металлист 1925 - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2026

В одном из самых любопытных матчей 28-го тура УПЛ "Металлист 1925" будет принимать "Карпаты". Подопечные Бартуловича постараются закрыть серию из трех матчей без побед кряду, но соперники еще не так давно длительное время не пропускали, поэтому будут оказывать сопротивление.

УПЛ. 28-й тур

"Металлист 1925" - "Карпаты"

12.05.2026. 18:00. "Центральный". Житомир

Трансляция - УПЛ ТВ

"Металлист 1925": последние новости

В статусе одного из главных неудачников заключительной части сезона харьковский "Металлист 1925" легко может конкурировать, например, с теми же самыми львовскими "Карпатами". Ведь все шансы для команды Младена Бартуловича пробиться в еврокубки на следующий футбольный год если не через чемпионат, так хотя бы через Кубок Украины, были в руках "желто-синих".

Но с тем, как харьковчане этими возможностями пользуются, соперники могут спать спокойно. Про вылет от "Чернигова" в клубе все еще прекрасно помнят и уже совсем скоро освежат в памяти эти неприятные моменты, когда один из претендентов на вылет из Первой лиги во Львове будет играть в финале Кубка, а представителям "Металлиста 1925" придется за этим наблюдать по телевизору.

Про борьбу за еврокубки через чемпионат для "1925" можно сказать то же самое – команда Бартуловича тут скорее просто наблюдатель. Так как в прошлом туре был шанс, например, обогнать "Динамо", и это уже была бы четвертая строчка в таблице и отставание от ЛНЗ не восемь очков, а шесть, что хотя бы какое-то пространство для мечтаний оставляет. Но вместо этого "желто-синие" потеряли Игоря Когута из-за травмы, и при этом сыграли вничью против "Зари" (1:1) в формате упущенной победы.

Ориентировочный состав: Варакута — Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский — Калитвинцев, Калюжный, Аревало — Забергджа, Итодо, Рашица.

"Карпаты": последние новости

Как мы уже отмечали, в прошлом сезоне "Карпаты" до конца боролись за еврокубки и потерпели неудачу. А на текущую кампанию "львы" строили наполеоновские планы и хотели покорить этот рубеж с очередной попытки. Но потерпели такую неудачу, что Владислава Лупашко уже стараются и не вспоминать, тогда как его сменщик в лице Франсиско Фернандеса был близок к вылету из клуба уже через несколько матчей после назначения. Но случилось чудо.

"Карпаты" будто бы переродились на ровном месте и начали качественно играть в защите. Шутка ли, но 686 минут длилась серия "львов" без пропущенных голов, и лишь "Кривбасс" в прошлом туре сумел посягнуть на эту идиллию уже на 32 минуте матча в Кривом Роге. К слову, тогда команда Фернандеса так и проиграла с минимальным счетом (1:0), но не столько потому, что в атаке ничего не показала, сколько по причине того, что ее же собственный вратарь Кемкин в лагере соперников продемонстрировал матч всей жизни против команды, которой принадлежит его контракт. Но сейчас "Карпаты" продвигают молодого проспекта Домчака, поэтому никто не посягнет на его место в рамке ворот львовян.

Но с точки зрения игры "зелено-белых" в обороне дисквалификация центрального защитника Холода не может не сказаться. Стецьков, конечно, восстановился, но игровые кондиции набрать явно не успел, тогда как есть вопросы по состоянию Бруниньо, Педрозу, Витора и точно не будут играть Сапуга с Фаалом, поэтому Фернандес может вновь дать команду закрыться в обороне. Положение в таблице "Карпаты" все равно сильное не улучшат за эти три тура.

Ориентировочный состав: Домчак — Сич, Бабогло, Стецьков, Р. Лях — Чачуа, Эдсон, Шах — Алькайн, Карабин, Костенко.

Последние матчи команд

Металлист 1925

09.05. Заря – Металлист 1925 1:1 (УПЛ)

03.05. Металлист 1925 – Полесье 0:1 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ – Металлист 1925 1:1 (УПЛ)

Карпаты

08.05. Кривбасс - Карпаты 1:0 (УПЛ)

02.05. Карпаты - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

25.04. Рух - Карпаты 0:3 (УПЛ)

Личные встречи

Команды уже сыграли между собой 1 матч во всех турнирах: победа "Металлиста 1925" в первом круге текущей кампании (2:1).

Ставка и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Команда Франсиско Фернандеса больше небезгрешна, но проблемы в атаке коллектива Младена Бартуловича все равно никуда не делись. Давно уже мы не видели матча против соперников достойного уровня, в котором "Металлист 1925" потешил бы результативным футболом, и если эти "испанские" "Карпаты" упрутся в оборону, то у харьковчан будут больше трудности. Прогноз — Тотал меньше 2.5 (1,60).