Кудровка – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2026

Сезон УПЛ понемногу подходит к концу. В очередном туре сыграют команды, которые с большой вероятностью будут соперничать в переходных матчах. "Кудровка" и "Рух", соседи по турнирной таблице, будут сражаться за очки.

УПЛ. 28-й тур

13.05.2026. Стадион "Авангард" (Ровно)

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Кудровка – Рух. 13:00

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Кудровка

В этом году "Кудровка" выиграла лишь 1 официальный матч – у откровенного аутсайдера СК "Полтава". 9 поединков команда уже не знает вкуса победы (3 ничьи и 6 поражений).

Видимо, именно из-за этого был уволен с должности главный тренер Василий Баранов. Хотя, неужели "Кудровку" так не устраивает 13-е место? Надо понимать, что вы дебютанты, со скромными возможностями. И сейчас у вас позиция в таблице, позволяющая играть переходные матчи, чтобы остаться в УПЛ. Тем более, что скорее всего, это будет встреча против "Агробизнеса", который не очень-то хочет повышаться в классе.

Также можно занести, как плюс – отсутствие разгромов. То есть обычно если команда проигрывает, то делает это с разницей в 1-2 мяча. Это свидетельствует о том, что не все так безнадежно, сопротивление создается, желание играть тоже есть. Просто соперники более искусные и опытные.

Шансы на безопасную зону еще есть, но вряд ли "Эпицентр" отдаст это 12 место. Расстояние в 5 очков. В любом случае, настрой на "Рух" у "Кудровки" будет максимальной.

Рух

"Рух", в свою очередь, в этом году не побеждал вообще. Четвертый месяц команда терпит неудачи. 11 матчей подряд без побед (2 ничьи и 9 поражений).

И причем "Рух" ничего не может сделать с соперниками всех щаблей. Если поражения типа "Шахтера", "Динамо" или "ЛНЗ" не вызывают вопросов, то такие же результаты в играх с "Оболонью" и "Эпицентром" - это проблема. Только против "Колоса" и "Вереса" удалось львовянам взять очки. Однако стоит учитывать, что ровенчане как раз играли на ничью, потому что ее хватало для обеспечения места в УПЛ следующего сезона.

Также отмечаем проблему с результативностью – всего 3 гола в этом году. С "Кудровкой" нужно "показывать зубы", выкладывать все силы и рисковать. Прямой конкурент, все же. Хотя разговоры о возможном исчезновении клуба по завершению сезона мотивации не добавляют.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 27 20 6 1 65-17 66 2 Полесье 27 17 4 6 47-18 55 3 ЛНЗ 27 16 6 5 36-16 54 4 Динамо 27 14 6 7 59-33 48 5 Металлист 1925 27 12 10 5 32-16 46 6 Колос 27 12 10 5 28-21 46 7 Кривбасс 27 12 8 7 47-41 44 8 Заря 27 10 9 8 38-34 39 9 Карпаты 27 9 10 8 35-27 37 10 Верес 27 7 10 10 25-34 31 11 Оболонь 27 6 10 11 25-45 28 12 Эпицентр 27 7 6 14 32-42 27 13 Кудровка 27 5 7 15 27-44 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18-44 21 15 ФК Александрия 27 2 7 18 19-54 13 16 Полтава 27 2 6 19 23-70 12

Прогноз матча Кудровка - Рух от UA-Футбол

Лобовой матч равных команд. В принципе, ситуация в таблице позволяет играть в удовольствие и открытый футбол (по мере возможностей, конечно). Предлагаем поставить "Обе забьют" за хорошим коф. 2.00.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша