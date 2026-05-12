Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кудровка – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2026
Битва команд из низов
Фото: Рух
Сезон УПЛ понемногу подходит к концу. В очередном туре сыграют команды, которые с большой вероятностью будут соперничать в переходных матчах. "Кудровка" и "Рух", соседи по турнирной таблице, будут сражаться за очки.
УПЛ. 28-й тур
13.05.2026. Стадион "Авангард" (Ровно)
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
Кудровка – Рух. 13:00
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Кудровка
В этом году "Кудровка" выиграла лишь 1 официальный матч – у откровенного аутсайдера СК "Полтава". 9 поединков команда уже не знает вкуса победы (3 ничьи и 6 поражений).
Видимо, именно из-за этого был уволен с должности главный тренер Василий Баранов. Хотя, неужели "Кудровку" так не устраивает 13-е место? Надо понимать, что вы дебютанты, со скромными возможностями. И сейчас у вас позиция в таблице, позволяющая играть переходные матчи, чтобы остаться в УПЛ. Тем более, что скорее всего, это будет встреча против "Агробизнеса", который не очень-то хочет повышаться в классе.
Также можно занести, как плюс – отсутствие разгромов. То есть обычно если команда проигрывает, то делает это с разницей в 1-2 мяча. Это свидетельствует о том, что не все так безнадежно, сопротивление создается, желание играть тоже есть. Просто соперники более искусные и опытные.
Шансы на безопасную зону еще есть, но вряд ли "Эпицентр" отдаст это 12 место. Расстояние в 5 очков. В любом случае, настрой на "Рух" у "Кудровки" будет максимальной.
Рух
"Рух", в свою очередь, в этом году не побеждал вообще. Четвертый месяц команда терпит неудачи. 11 матчей подряд без побед (2 ничьи и 9 поражений).
И причем "Рух" ничего не может сделать с соперниками всех щаблей. Если поражения типа "Шахтера", "Динамо" или "ЛНЗ" не вызывают вопросов, то такие же результаты в играх с "Оболонью" и "Эпицентром" - это проблема. Только против "Колоса" и "Вереса" удалось львовянам взять очки. Однако стоит учитывать, что ровенчане как раз играли на ничью, потому что ее хватало для обеспечения места в УПЛ следующего сезона.
Также отмечаем проблему с результативностью – всего 3 гола в этом году. С "Кудровкой" нужно "показывать зубы", выкладывать все силы и рисковать. Прямой конкурент, все же. Хотя разговоры о возможном исчезновении клуба по завершению сезона мотивации не добавляют.
Последние матчи
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|27
|20
|6
|1
|65-17
|66
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47-18
|55
|3
|ЛНЗ
|27
|16
|6
|5
|36-16
|54
|4
|Динамо
|27
|14
|6
|7
|59-33
|48
|5
|Металлист 1925
|27
|12
|10
|5
|32-16
|46
|6
|Колос
|27
|12
|10
|5
|28-21
|46
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47-41
|44
|8
|Заря
|27
|10
|9
|8
|38-34
|39
|9
|Карпаты
|27
|9
|10
|8
|35-27
|37
|10
|Верес
|27
|7
|10
|10
|25-34
|31
|11
|Оболонь
|27
|6
|10
|11
|25-45
|28
|12
|Эпицентр
|27
|7
|6
|14
|32-42
|27
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27-44
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18-44
|21
|15
|ФК Александрия
|27
|2
|7
|18
|19-54
|13
|16
|Полтава
|27
|2
|6
|19
|23-70
|12
Ставки и коэффициенты
Прогноз матча Кудровка - Рух от UA-Футбол
Лобовой матч равных команд. В принципе, ситуация в таблице позволяет играть в удовольствие и открытый футбол (по мере возможностей, конечно). Предлагаем поставить "Обе забьют" за хорошим коф. 2.00.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Динамо готово заплатить два млн евро за защитника австрийского клуба
- Лидер Полесья настроен на отъезд из Украины - причина в прошлых событиях
- В Ла Лиге определился первый вылетевший клуб сезона
- ЛНЗ - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2026
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц