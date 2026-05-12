Шахтер – Оболонь. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 13.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Шахтер" - "Оболонь" в рамках 28-го тура УПЛ
"Шахтер" уже в статусе чемпиона будет принимать "Оболонь", которая все еще продолжает бороться за выживание.
УПЛ. 28-й тур
13 мая. Львов. "Арена-Львов"
"Шахтер" 18:00 "Оболонь"
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ
Новости "Шахтера"
"Шахтер" официально оформил себе чемпионство в матче прошлого тура против "СК Полтавы". Неожиданно трудным для "горняков" получился первый тайм, когда полтавская команда ничем им не уступала и пропустила только в компенсированное время. А вот вторая половина игры расставила все на свои места. Дончане забили еще трижды и после матча получили заслуженные золотые медали.
Нынешний сезон однозначно можно назвать удачным для команды Турана. Чемпионство и полуфинал Лиги конференций точно можно занести в актив "Шахтера", особенно на фоне провалов в прошлом сезоне.
У Мирчи Луческа была традиция отправлять бразильцев в отпуск раньше, когда задачи на сезон уже решены. Интересно, как поступит в подобной ситуации Туран. Как минимум, два ближайших тура "горняки" проведут в полном составе.
Новости "Оболони"
"Оболонь" имеет в своем активе 28 очков и находится на 11-й позиции. Подопечные Антоненко опережают "Кудровку" на 6 очков, поэтому продолжают борьбу за выживание.
"Пивовары" имеют девятиматчевую серию без побед. В прошлом туре "Оболонь" совершила камбек против "Эпицентра" со счета 0:2. Дублем отличился вышедший на замену молодой форвард Тарас Лях. Перед этим киевляне не удержали победу над "Кудровкой" (1:1) и проиграли "Полесью" (1:3). Неделей ранее в очень важном для себя матче пивовары не сумели обыграть главного аутсайдера - СК Полтаву (1:1).
Рассчитывать на очки в этом матче подопечные Антоненко вряд ли смогут, поэтому они попытаются избежать разгрома.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Шахтера" матч пропустят травмированные Марлон Сантос, Конопля и Винисиус Тобиас.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Грам, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Назарина, Марлон Гомес, Педриньо - Алиссон, Кауан Элиас, Эгиналду.
У "Оболони" не сыграют травмированные Владислав Приймак, Денис Устименко, Олег Слободян и дисквалифицированный Евгений Шевченко. Должен получить шанс в основе Тарас Лях, отличившийся дублем в ворота "Эпицентра".
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Прокопенко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Третьяков, Мороз, Чех, Мединский – Суханов, Лях.
"Шахтер" - "Оболонь": статистика личных встреч
- 22.11.25. Оболонь – Шахтер 0:6 (УПЛ)
- 29.03.25. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)
- 23.09.24. Шахтер – Оболонь 4:0 (УПЛ)
- 30.03.24. Оболонь – Шахтер 0:3 (УПЛ)
- 16.09.23. Шахтер – Оболонь 1:0 (УПЛ)
"Оболонь" - очень удобный соперник для "Шахтера" в последнее время. За 5 матчей донецкая команда одержала 5 побед. В матче первого круга "горняки" разгромили оппонентов со счетом 6:0.
Последние матчи "Шахтера"
- 10.05. СК Полтава – Шахтер 0:4 (УПЛ)
- 07:05. Кристалл Пелес - Шахтер 1:3 (Лига конференций)
- 03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)
- 30.04 Шахтер - Кристалл Пелес 1:3 (Лига конференций)
- 26.04. Кудровка – Шахтер 1:3 (УПЛ)
Последние матчи "Оболони"
- 09.05. Оболонь – Эпицентр 2:2 (УПЛ)
- 03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)
- 26.04. Полесье – Оболонь 3:1 (УПЛ)
- 17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)
- 11.04. Верес - Оболонь 2:0 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|27
|20
|6
|1
|65-17
|66
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47-18
|55
|3
|ЛНЗ
|27
|16
|6
|5
|36-16
|54
|4
|Динамо
|27
|14
|6
|7
|59-33
|48
|5
|Металлист 1925
|27
|12
|10
|5
|32-16
|46
|6
|Колос
|27
|12
|10
|5
|28-21
|46
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47-41
|44
|8
|Заря
|27
|10
|9
|8
|38-34
|39
|9
|Карпаты
|27
|9
|10
|8
|35-27
|37
|10
|Верес
|27
|7
|10
|10
|25-34
|31
|11
|Оболонь
|27
|6
|10
|11
|25-45
|28
|12
|Эпицентр
|27
|7
|6
|14
|32-42
|27
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27-44
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18-44
|21
|15
|ФК Александрия
|27
|2
|7
|18
|19-54
|13
|16
|Полтава
|27
|2
|6
|19
|23-70
|12
"Шахтер" - "Оболонь": прогноз от UA-Футбол
"Шахтер" является очевидным фаворитом матча по версии букмекеров. Дончане уже оформили чемпионство, но вряд ли они будут расслабленно. У команды большая конкуренция, поэтому каждый игрок захочет проявить себя. В таких условиях считаем, что "Шахтер" уверенно победит. Прогноз – Ф1(-2) за коэффициент 2,00.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
