Шахтер – Оболонь. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 13.05.2026

"Шахтер" уже в статусе чемпиона будет принимать "Оболонь", которая все еще продолжает бороться за выживание.

УПЛ. 28-й тур

13 мая. Львов. "Арена-Львов"

"Шахтер" 18:00 "Оболонь"

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



Новости "Шахтера"

"Шахтер" официально оформил себе чемпионство в матче прошлого тура против "СК Полтавы". Неожиданно трудным для "горняков" получился первый тайм, когда полтавская команда ничем им не уступала и пропустила только в компенсированное время. А вот вторая половина игры расставила все на свои места. Дончане забили еще трижды и после матча получили заслуженные золотые медали.

Нынешний сезон однозначно можно назвать удачным для команды Турана. Чемпионство и полуфинал Лиги конференций точно можно занести в актив "Шахтера", особенно на фоне провалов в прошлом сезоне.

У Мирчи Луческа была традиция отправлять бразильцев в отпуск раньше, когда задачи на сезон уже решены. Интересно, как поступит в подобной ситуации Туран. Как минимум, два ближайших тура "горняки" проведут в полном составе.

Новости "Оболони"

"Оболонь" имеет в своем активе 28 очков и находится на 11-й позиции. Подопечные Антоненко опережают "Кудровку" на 6 очков, поэтому продолжают борьбу за выживание.

"Пивовары" имеют девятиматчевую серию без побед. В прошлом туре "Оболонь" совершила камбек против "Эпицентра" со счета 0:2. Дублем отличился вышедший на замену молодой форвард Тарас Лях. Перед этим киевляне не удержали победу над "Кудровкой" (1:1) и проиграли "Полесью" (1:3). Неделей ранее в очень важном для себя матче пивовары не сумели обыграть главного аутсайдера - СК Полтаву (1:1).

Рассчитывать на очки в этом матче подопечные Антоненко вряд ли смогут, поэтому они попытаются избежать разгрома.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Шахтера" матч пропустят травмированные Марлон Сантос, Конопля и Винисиус Тобиас.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык - Грам, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Назарина, Марлон Гомес, Педриньо - Алиссон, Кауан Элиас, Эгиналду.

У "Оболони" не сыграют травмированные Владислав Приймак, Денис Устименко, Олег Слободян и дисквалифицированный Евгений Шевченко. Должен получить шанс в основе Тарас Лях, отличившийся дублем в ворота "Эпицентра".

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Прокопенко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Третьяков, Мороз, Чех, Мединский – Суханов, Лях.

"Шахтер" - "Оболонь": статистика личных встреч

22.11.25. Оболонь – Шахтер 0:6 (УПЛ)

29.03.25. Оболонь – Шахтер 0:2 (УПЛ)

23.09.24. Шахтер – Оболонь 4:0 (УПЛ)

30.03.24. Оболонь – Шахтер 0:3 (УПЛ)

16.09.23. Шахтер – Оболонь 1:0 (УПЛ)

"Оболонь" - очень удобный соперник для "Шахтера" в последнее время. За 5 матчей донецкая команда одержала 5 побед. В матче первого круга "горняки" разгромили оппонентов со счетом 6:0.

Последние матчи "Шахтера"

10.05. СК Полтава – Шахтер 0:4 (УПЛ)

07:05. Кристалл Пелес - Шахтер 1:3 (Лига конференций)

03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)

30.04 Шахтер - Кристалл Пелес 1:3 (Лига конференций)

26.04. Кудровка – Шахтер 1:3 (УПЛ)

Последние матчи "Оболони"

09.05. Оболонь – Эпицентр 2:2 (УПЛ)

03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)

26.04. Полесье – Оболонь 3:1 (УПЛ)

17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)

11.04. Верес - Оболонь 2:0 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 27 20 6 1 65-17 66 2 Полесье 27 17 4 6 47-18 55 3 ЛНЗ 27 16 6 5 36-16 54 4 Динамо 27 14 6 7 59-33 48 5 Металлист 1925 27 12 10 5 32-16 46 6 Колос 27 12 10 5 28-21 46 7 Кривбасс 27 12 8 7 47-41 44 8 Заря 27 10 9 8 38-34 39 9 Карпаты 27 9 10 8 35-27 37 10 Верес 27 7 10 10 25-34 31 11 Оболонь 27 6 10 11 25-45 28 12 Эпицентр 27 7 6 14 32-42 27 13 Кудровка 27 5 7 15 27-44 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18-44 21 15 ФК Александрия 27 2 7 18 19-54 13 16 Полтава 27 2 6 19 23-70 12

"Шахтер" - "Оболонь": прогноз от UA-Футбол

"Шахтер" является очевидным фаворитом матча по версии букмекеров. Дончане уже оформили чемпионство, но вряд ли они будут расслабленно. У команды большая конкуренция, поэтому каждый игрок захочет проявить себя. В таких условиях считаем, что "Шахтер" уверенно победит. Прогноз – Ф1(-2) за коэффициент 2,00.