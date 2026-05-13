ЛНЗ - СК Полтава. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2026

В одном из полярных матчей 28-го тура УПЛ черкасский ЛНЗ будет принимать СК "Полтава". Подопечные Пономарева постараются держаться на плаву в верхней части турнирной таблицы, но серия из пяти матчей без побед дает о себе знать. Возможно, падение удасться остановить именно в дуэли против аутсайдера.

УПЛ. 28-й тур

ЛНЗ - СК "Полтава"

13.05.2026. 15:30. "Центральный". Черкассы

Трансляция - УПЛ ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ЛНЗ - СК Полтава Смотреть трансляцию

ЛНЗ: последние новости

Как-то уже остался на обочинах истории тот факт, что в первой части текущего сезона черкасский ЛНЗ возглавлял турнирную таблицу. И много во время зимнего перерыва говорили про прогресс команды Виталия Пономарева, но в итоге весна все расставила на свои места. Из всех представителей верхней части турнирной таблицы "сиреневые" смогли обыграть в 2026 году лишь "Кривбасс", поэтому очевидно, что свое лидерство они уступили.

Донецкий "Шахтер" на этой волне уже и чемпионом досрочно успел стать, тогда как ЛНЗ не просто потерял первую строчку, но и на второй не сумел удержаться. Пять матчей без побед кряду, но и соперники в последний месяц у команды Пономарева были что надо. "Шахтер" (2:2), "Колос" (1:1), "Металлист 1925" (1:1), "Карпаты" (0:0) и "Динамо" на худой конец (0:0). Это мог бы быть чемпионский график, но "сиреневым" все-таки рановато делать этот большой шаг.

Теперь надо думать, как возвращать себе хотя бы второе место. И в этом плане сенсационное поражение "Полесья" накануне в матче против "Эпицентра" дает все карты в руки команде Пономарева. Впереди три игры, и все они – против команд из нижней части турнирной таблицы, две из которых точно будут не слишком мотивированы. СК "Полтава", "Кудровка" и "Оболонь" уже знают свою судьбу в конце сезона, поэтому ЛНЗ, если не напортачит, должен забирать своей. Такими подарками на ровном месте грех не пользоваться.

Ориентировочный состав: Паламарчук — Драмбаев, Горин, Муравский — Дидык — Г. Пасич, Рябов, Пастух, Кузык — Твердохлеб, Ассинор.

СК "Полтава": последние новости

СК "Полтава" уже точно попрощалась с "элитным" дивизионом в дебютном для себя сезоне на таком уровне. Но только лишь в спортивном плане. Все мы знаем, что Украина — страна возможностей, а наш футбол — так и подавно. Тут ты можешь не вылететь, даже если занял место в зоне вылета по итогам кампании. Вот только в этом году есть одно условие — надо не стать последним.

И с этим у команды Павла Матвийченко есть определенные проблемы, так как опередить "Александрию", которая накануне также попрощалась с шансами на спортивную борьбу за выживание, "малиново-желтым" все никак не удается. Не хватает буквально малость – одного балла, чтобы догнать команду Владимира Шарана, хотя и этого будет недостаточно из-за преимущества "полиграфов" по личным встречам. Надо искать три очка. Но где?

На финише сезона у "Полтавы" соперники более чем серьезные. На прошлых выходных был "Шахтер" (0:4), теперь будет ЛНЗ, дальше – "Динамо", и в конце концов предстоит сыграть против "Эпицентра". Как видится, это и будет последним шансом новичков УПЛ занять ту самую предпоследнюю строчку. Вот только есть нюанс – надежда будет жить ровно до того момента, как "Александрия" наберет еще хотя бы два очка. Если наберет. Впрочем, нет уверенности, что и "Полтава" свою часть задания сможет осилить.

Ориентировочный состав: Минчев — Ухань, Савенков, Подлепич, Коцюмака — Дорошенко, Даниленко — Одарюк, Сад, Вивдыч — Сухоручко.

Последние матчи команд

ЛНЗ

09.05. ЛНЗ – Динамо 0:0 (УПЛ)

02.05. Карпаты – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ – Металлист 1925 1:1 (УПЛ)

СК Полтава

10.05. СК Полтава - Шахтер 0:4 (УПЛ)

01.05. СК Полтава - Кривбасс 3:3 (УПЛ)

24.04. Колос - СК Полтава 2:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды уже сыграли между собой 3 матча во всех турнирах: 3 победы ЛНЗ. Разница голов – 4:0. В первом круге "сиреневые" победили 2:0 с дублем Проспера Обаха.

Ставка и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Для "Полтавы" сезон в стратегическом плане уже провален, но еще остается шанс "через кабинеты" сохранить место в "элитном" дивизионе. Поэтому, как и в игре против "Шахтера", можно ожидать, что хотя бы первые полчаса команда Матвийченко будет ожесточенно сопротивляться. Прогноз — Ничья в первом тайме (3,10).