Черноморец - Левый Берег. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 16.05.2026
Фото: ФК Лівий Берег
Это ключевой матч всей весенней части сезона. За три тура до завершения сезона "Черноморец" опережает киевлян на два очка. В случае победы именно "Левый берег" сможет подняться на второе место.
Первая лига. 28-й тур
16.05.2026. 16:30. "Черноморец". Одесса
"Черноморец" — "Левый берег"
Трансляция — YouTube-канал ПФЛ
"Черноморец": последние новости
Много вопросов к игре одесситов под руководством Григорчука. В начале весенней части сезона даже несмотря на проблемы с игрой удавалось достигать результата, но сейчас и с этим проблемы. После разгромного поражения от "Виктории" удалось уверенно переиграть "Прикарпатье". Но в прошлом туре "моряки" снова потеряли очки. "Черноморец" на выезде сыграл вничью с "Черниговом" — 2:2. Это была первая ничья для команды за семь туров. Одесситы могли даже проиграть, но арбитр в компенсированное время не назначил пенальти. Футболисты "Черноморца" играют первым номером, но с продвижением вперед есть существенные проблемы. "Черноморец" пропустил 19 голов в текущем сезоне Первой лиги — второй после "Буковины" результат среди всех команд. Одесситы имели комфортное преимущество над "Левым берегом", но все изменилось.
Я уверен, что если просчитать цифры и те составляющие, из которых складывается результат, то мы были бы гораздо ближе к победе, чем соперник. Но здесь я бы хотел обязательно отметить солидную игру нашего соперника. То, что я видел на поле в исполнении "Чернигова", было довольно сильным, — сказал Григорчук после игры в Чернигове.
К счастью, кадровых проблем у "моряков" нет. Все сильнейшие на данный момент смогут сыграть в очень ответственном матче.
"Левый Берег": последние новости
Киевляне тоже играют не идеально, но в конце сезона они начали достигать желаемого результата. "Левый Берег" выиграл три матча подряд и существенно улучшил свои шансы на прямой выход в высший дивизион. В прошлом туре подопечные Рябоконя в большинстве смогли победить ЮКСА — 3:1. До перерыва "аисты" доминировали, но не смогли реализовать свои моменты. А вот за четыре минуты в начале второго тайма смогли забить дважды. Своим дебютным голом в этом чемпионате отличился Сергей Косовский.
Очень мощно подопечные Рябоконя играют дома. Победная домашняя клубная рекордная серия "Левого берега" продолжается в Первой лиге 6 игр. А вот на выезде киевляне играют не так убедительно. Сразу вспоминается игра с "Нивой", когда в большинстве не удалось дожать соперника.
В прошлом туре в заявку команды после травмы вернулся бразильский полузащитник Диего. Пока что один из лидеров "Левого берега" не готов играть в стартовом составе, но, возможно, он сможет помочь команде в Одессе. После дисквалификации в стартовый состав вернутся основные защитники — Соколов и Якимыв.
Но есть и неприятные новости для "Левого Берега". Правый защитник Эрнест Астахов больше не поможет команде в этом сезоне. В матче против ЮКСА защитник получил травму в игровом эпизоде и был вынужден покинуть поле на 59-й минуте. После обследования у Астахова диагностировано частичное повреждение икроножной мышцы правой голени.
Последние матчи команд
"Черноморец"
09.05. "Черноморец" — "Чернигов" 2:2
03.05. "Черноморец" — "Прикарпатье" 3:0
26.04. "Черноморец" — "Виктория" 0:4
"Левый Берег"
08.05. "Левый Берег" — ЮКСА 3:1
03.05. "Левый Берег" — "Ворскла" 1:0
24.04. "Левый Берег" — "Подолье" 1:0
Личные встречи
Команды сыграли между собой четыре матча: две ничьи и две победы "Левого берега". Игра первого круга завершилась вничью — 1:1.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Буковина
|27
|24
|3
|0
|64-18
|75
|2
|Черноморец
|27
|17
|7
|3
|40-19
|58
|3
|Левый Берег
|27
|17
|5
|5
|43-20
|56
|4
|Агробизнес
|27
|14
|4
|9
|33-27
|46
|5
|Ингулец
|27
|11
|9
|7
|38-28
|42
|6
|Виктория
|27
|10
|6
|11
|37-34
|36
|7
|UCSA
|27
|9
|6
|12
|27-33
|33
|8
|Прикарпатье
|27
|8
|8
|11
|29-32
|32
|9
|Пробой
|27
|9
|5
|13
|28-34
|32
|10
|ФСК Мариуполь
|27
|8
|7
|12
|29-32
|31
|11
|Нива Тернополь
|27
|7
|9
|11
|21-29
|30
|12
|Металлист
|26
|8
|6
|12
|26-32
|30
|13
|ФК Чернигов
|26
|8
|6
|12
|28-31
|30
|14
|Ворскла
|27
|7
|6
|14
|20-33
|27
|15
|Подолье
|27
|4
|7
|16
|18-42
|19
|16
|Металлург
|27
|4
|6
|17
|16-53
|18
Прогноз на матч от UA-Футбол
В этом противостоянии сложно отдать кому-то предпочтение, ведь сойдутся достойные соперники. Большой плюс для одесситов — поддержка болельщиков, но к игре команды немало вопросов. "Левый Берег" тоже нестабилен, но с рядом квалифицированных футболистов, которые могут решить судьбу матча. Гости должны рисковать, ведь они на два очка отстают от одесситов. Подопечные Григорчука еще должны держать в голове матч с "Буковиной". Голевой феерии от этой встречи не стоит ожидать, ведь на кону стоит слишком многое. У "Левого берега" есть все шансы для того, чтобы как минимум не проиграть. Прогноз — "Левый берег" не проиграет.
