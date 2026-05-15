Черноморец - Левый Берег. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 16.05.2026

Это ключевой матч всей весенней части сезона. За три тура до завершения сезона "Черноморец" опережает киевлян на два очка. В случае победы именно "Левый берег" сможет подняться на второе место.

Первая лига. 28-й тур

16.05.2026. 16:30. "Черноморец". Одесса

"Черноморец" — "Левый берег"

Трансляция — YouTube-канал ПФЛ

"Черноморец": последние новости

Много вопросов к игре одесситов под руководством Григорчука. В начале весенней части сезона даже несмотря на проблемы с игрой удавалось достигать результата, но сейчас и с этим проблемы. После разгромного поражения от "Виктории" удалось уверенно переиграть "Прикарпатье". Но в прошлом туре "моряки" снова потеряли очки. "Черноморец" на выезде сыграл вничью с "Черниговом" — 2:2. Это была первая ничья для команды за семь туров. Одесситы могли даже проиграть, но арбитр в компенсированное время не назначил пенальти. Футболисты "Черноморца" играют первым номером, но с продвижением вперед есть существенные проблемы. "Черноморец" пропустил 19 голов в текущем сезоне Первой лиги — второй после "Буковины" результат среди всех команд. Одесситы имели комфортное преимущество над "Левым берегом", но все изменилось.

Я уверен, что если просчитать цифры и те составляющие, из которых складывается результат, то мы были бы гораздо ближе к победе, чем соперник. Но здесь я бы хотел обязательно отметить солидную игру нашего соперника. То, что я видел на поле в исполнении "Чернигова", было довольно сильным, — сказал Григорчук после игры в Чернигове.

К счастью, кадровых проблем у "моряков" нет. Все сильнейшие на данный момент смогут сыграть в очень ответственном матче.

"Левый Берег": последние новости

Киевляне тоже играют не идеально, но в конце сезона они начали достигать желаемого результата. "Левый Берег" выиграл три матча подряд и существенно улучшил свои шансы на прямой выход в высший дивизион. В прошлом туре подопечные Рябоконя в большинстве смогли победить ЮКСА — 3:1. До перерыва "аисты" доминировали, но не смогли реализовать свои моменты. А вот за четыре минуты в начале второго тайма смогли забить дважды. Своим дебютным голом в этом чемпионате отличился Сергей Косовский.

Очень мощно подопечные Рябоконя играют дома. Победная домашняя клубная рекордная серия "Левого берега" продолжается в Первой лиге 6 игр. А вот на выезде киевляне играют не так убедительно. Сразу вспоминается игра с "Нивой", когда в большинстве не удалось дожать соперника.

В прошлом туре в заявку команды после травмы вернулся бразильский полузащитник Диего. Пока что один из лидеров "Левого берега" не готов играть в стартовом составе, но, возможно, он сможет помочь команде в Одессе. После дисквалификации в стартовый состав вернутся основные защитники — Соколов и Якимыв.

Но есть и неприятные новости для "Левого Берега". Правый защитник Эрнест Астахов больше не поможет команде в этом сезоне. В матче против ЮКСА защитник получил травму в игровом эпизоде ​​и был вынужден покинуть поле на 59-й минуте. После обследования у Астахова диагностировано частичное повреждение икроножной мышцы правой голени.

Последние матчи команд

"Черноморец"

09.05. "Черноморец" — "Чернигов" 2:2

03.05. "Черноморец" — "Прикарпатье" 3:0

26.04. "Черноморец" — "Виктория" 0:4

"Левый Берег"

08.05. "Левый Берег" — ЮКСА 3:1

03.05. "Левый Берег" — "Ворскла" 1:0

24.04. "Левый Берег" — "Подолье" 1:0

Личные встречи

Команды сыграли между собой четыре матча: две ничьи и две победы "Левого берега". Игра первого круга завершилась вничью — 1:1.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки 1 Буковина 27 24 3 0 64-18 75 2 Черноморец 27 17 7 3 40-19 58 3 Левый Берег 27 17 5 5 43-20 56 4 Агробизнес 27 14 4 9 33-27 46 5 Ингулец 27 11 9 7 38-28 42 6 Виктория 27 10 6 11 37-34 36 7 UCSA 27 9 6 12 27-33 33 8 Прикарпатье 27 8 8 11 29-32 32 9 Пробой 27 9 5 13 28-34 32 10 ФСК Мариуполь 27 8 7 12 29-32 31 11 Нива Тернополь 27 7 9 11 21-29 30 12 Металлист 26 8 6 12 26-32 30 13 ФК Чернигов 26 8 6 12 28-31 30 14 Ворскла 27 7 6 14 20-33 27 15 Подолье 27 4 7 16 18-42 19 16 Металлург 27 4 6 17 16-53 18



Прогноз на матч от UA-Футбол

В этом противостоянии сложно отдать кому-то предпочтение, ведь сойдутся достойные соперники. Большой плюс для одесситов — поддержка болельщиков, но к игре команды немало вопросов. "Левый Берег" тоже нестабилен, но с рядом квалифицированных футболистов, которые могут решить судьбу матча. Гости должны рисковать, ведь они на два очка отстают от одесситов. Подопечные Григорчука еще должны держать в голове матч с "Буковиной". Голевой феерии от этой встречи не стоит ожидать, ведь на кону стоит слишком многое. У "Левого берега" есть все шансы для того, чтобы как минимум не проиграть. Прогноз — "Левый берег" не проиграет.