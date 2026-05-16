Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2026
Фото: НК Верес
У обеих команд уже нет турнирной мотивации, но стремятся на мажорной ноте завершить чемпионат. Игра в Ровно завершилась без голов, но надеемся, что на этот раз футболисты порадуют болельщиков.
УПЛ. 29-й тур
"Карпаты" – "Верес"
17.05.2026. 18:00. "Украина". Львов
Трансляция – УПЛ ТВ
"Карпаты": последние новости
Львовский клуб не может выиграть уже три матча подряд: две ничьи и одно поражение. Подопечные Фернандеса сыграли вничью с ЛНЗ (0:0) и "Металлистом 1925" (2:2), а также уступили "Кривбассу" (0:1). В прошлом туре львовяне встречались с "Металлистом 1925". На 60-й минуте "Карпаты" даже выигрывали, но удержать преимущество не удалось. Это хороший результат, если учитывать отсутствие Фаала, Бруниньо, Сапуги и Педрозо.
Лучшим игроком матча стал Чачуа, который отличился дублем. Львовский клуб 686 минут не пропускал, но за два предыдущих тура пропустил трижды. Последние 20 минут в прошлом туре на позиции левого вингера сыграл Андрей Булеза. С момента его предыдущей официальной игры прошло два года. Также в стартовый состав команды вернулся защитник Тимур Стецков.
Меня поддерживали не только сегодня, но и на протяжении всего времени восстановления. Очень благодарен каждому: массажистам, врачам, реабилитологу Роману Сприню. Эти люди всегда были рядом. Также благодарю болельщиков "Карпат" за поддержку, — сказал Булеза.
Дисквалифицированных на матч 29-го тура у "Карпат" нет. В игре с "Вересом" должен вернуться после дисквалификации защитник Виталий Холод.
Ориентировочный состав: Домчак — Сыч, Бабогло, Холод, Лях — Чачуа, Эдсон, Шах — Алькайн, Карабин, Костенко
"Верес": последние новости
Не такого завершения сезона ожидали от своей команды болельщики "Вереса". За последние четыре матча команда набрала всего два очка: две ничьи и два поражения. В прошлом туре подопечные Шандрука уступили "Кривбассу" — 1:3. Подопечные Шандрука 16 раз пробили по воротам, но эффективности их атакам не хватало. К тому же, много позволяли сопернику у своих ворот. Возможно, на такие результаты влияет отсутствие турнирной мотивации, ведь команда уже обеспечила себе участие в УПЛ на следующий сезон.
У нас есть два пути после финиша чемпионата. Первый — развивать игроков, на которых мы будем рассчитывать, улучшать их качества. Ведь у нас есть молодежь, с которой можно работать. И второй — заниматься селекцией, чтобы улучшить результативность. Ведь действительно, мы одна из команд, которая забивает меньше всего в чемпионате. И это проблема для нас. Я это четко понимаю, — сказал Шандрук.
Игроки юношеской команды Дмитрий Мурашко и Дмитрий Матковский дебютировали за "Верес" в УПЛ. После дисквалификации должен вернуться в стартовый состав лидер обороны Ципот. Из-за травм прошлый тур пропускали Гончаренко, Ндукве, Помба, Стень.
Ориентировочный состав: Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Корнийчук - Харатин, Бойко, Фабрисиу - Шарай, Годя, Гонсалвеш
Последние матчи команд
Верес
12.05. Верес - Кривбасс 1:3 (УПЛ)
09.05. Рух - Верес 0:0 (УПЛ)
02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)
Карпаты
12.05. Металлист 1925 - Карпаты 2:2 (УПЛ)
08.05. Кривбасс - Карпаты 1:0 (УПЛ)
02.05. Карпаты - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
Личные встречи
За всю историю команды между собой сыграли 18 матчей: 5 побед "Карпат", 6 побед "Вереса" и 7 ничьих. Игра первого круга на стадионе "Авангард" завершилась без голов.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|68-18
|69
|2
|ЛНЗ
|28
|17
|6
|5
|38-16
|57
|3
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49-21
|55
|4
|Динамо
|28
|15
|6
|7
|61-34
|51
|5
|Кривбасс
|28
|13
|8
|7
|50-42
|47
|6
|Металлист 1925
|28
|12
|11
|5
|34-18
|47
|7
|Колос
|28
|12
|10
|6
|29-23
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40-35
|42
|9
|Карпаты
|28
|9
|11
|8
|37-29
|38
|10
|Верес
|28
|7
|10
|11
|26-37
|31
|11
|Эпицентр
|28
|8
|6
|14
|35-44
|30
|12
|Оболонь
|28
|6
|10
|12
|26-48
|28
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27-44
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18-44
|21
|15
|ФК Александрия
|28
|2
|7
|19
|20-56
|13
|16
|Полтава
|28
|2
|6
|20
|23-72
|12
Ставка и коэффициенты на игру
Прогноз на матч от UA-Футбол
Обе команды уже давно не побеждают и стремятся прервать эту серию. У хозяев больше шансов на победу, но легко против "Вереса" точно не будет. Первым номером должны играть львовяне, а гости будут пытаться воспользоваться своими шансами в контратаках. Ожидаем, что на этот раз игра этих соперников без голов не завершится. Прогноз — обе команды забьют (2,00).
