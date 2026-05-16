Карпаты - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2026

У обеих команд уже нет турнирной мотивации, но стремятся на мажорной ноте завершить чемпионат. Игра в Ровно завершилась без голов, но надеемся, что на этот раз футболисты порадуют болельщиков.

УПЛ. 29-й тур

"Карпаты" – "Верес"

17.05.2026. 18:00. "Украина". Львов

Трансляция – УПЛ ТВ

"Карпаты": последние новости

Львовский клуб не может выиграть уже три матча подряд: две ничьи и одно поражение. Подопечные Фернандеса сыграли вничью с ЛНЗ (0:0) и "Металлистом 1925" (2:2), а также уступили "Кривбассу" (0:1). В прошлом туре львовяне встречались с "Металлистом 1925". На 60-й минуте "Карпаты" даже выигрывали, но удержать преимущество не удалось. Это хороший результат, если учитывать отсутствие Фаала, Бруниньо, Сапуги и Педрозо.

Лучшим игроком матча стал Чачуа, который отличился дублем. Львовский клуб 686 минут не пропускал, но за два предыдущих тура пропустил трижды. Последние 20 минут в прошлом туре на позиции левого вингера сыграл Андрей Булеза. С момента его предыдущей официальной игры прошло два года. Также в стартовый состав команды вернулся защитник Тимур Стецков.

Меня поддерживали не только сегодня, но и на протяжении всего времени восстановления. Очень благодарен каждому: массажистам, врачам, реабилитологу Роману Сприню. Эти люди всегда были рядом. Также благодарю болельщиков "Карпат" за поддержку, — сказал Булеза.

Дисквалифицированных на матч 29-го тура у "Карпат" нет. В игре с "Вересом" должен вернуться после дисквалификации защитник Виталий Холод.

Ориентировочный состав: Домчак — Сыч, Бабогло, Холод, Лях — Чачуа, Эдсон, Шах — Алькайн, Карабин, Костенко

"Верес": последние новости

Не такого завершения сезона ожидали от своей команды болельщики "Вереса". За последние четыре матча команда набрала всего два очка: две ничьи и два поражения. В прошлом туре подопечные Шандрука уступили "Кривбассу" — 1:3. Подопечные Шандрука 16 раз пробили по воротам, но эффективности их атакам не хватало. К тому же, много позволяли сопернику у своих ворот. Возможно, на такие результаты влияет отсутствие турнирной мотивации, ведь команда уже обеспечила себе участие в УПЛ на следующий сезон.

У нас есть два пути после финиша чемпионата. Первый — развивать игроков, на которых мы будем рассчитывать, улучшать их качества. Ведь у нас есть молодежь, с которой можно работать. И второй — заниматься селекцией, чтобы улучшить результативность. Ведь действительно, мы одна из команд, которая забивает меньше всего в чемпионате. И это проблема для нас. Я это четко понимаю, — сказал Шандрук.

Игроки юношеской команды Дмитрий Мурашко и Дмитрий Матковский дебютировали за "Верес" в УПЛ. После дисквалификации должен вернуться в стартовый состав лидер обороны Ципот. Из-за травм прошлый тур пропускали Гончаренко, Ндукве, Помба, Стень.

Ориентировочный состав: Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Корнийчук - Харатин, Бойко, Фабрисиу - Шарай, Годя, Гонсалвеш

Последние матчи команд

Верес

12.05. Верес - Кривбасс 1:3 (УПЛ)

09.05. Рух - Верес 0:0 (УПЛ)

02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)

Карпаты

12.05. Металлист 1925 - Карпаты 2:2 (УПЛ)

08.05. Кривбасс - Карпаты 1:0 (УПЛ)

02.05. Карпаты - ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

За всю историю команды между собой сыграли 18 матчей: 5 побед "Карпат", 6 побед "Вереса" и 7 ничьих. Игра первого круга на стадионе "Авангард" завершилась без голов.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 28 21 6 1 68-18 69 2 ЛНЗ 28 17 6 5 38-16 57 3 Полесье 28 17 4 7 49-21 55 4 Динамо 28 15 6 7 61-34 51 5 Кривбасс 28 13 8 7 50-42 47 6 Металлист 1925 28 12 11 5 34-18 47 7 Колос 28 12 10 6 29-23 46 8 Заря 28 11 9 8 40-35 42 9 Карпаты 28 9 11 8 37-29 38 10 Верес 28 7 10 11 26-37 31 11 Эпицентр 28 8 6 14 35-44 30 12 Оболонь 28 6 10 12 26-48 28 13 Кудровка 27 5 7 15 27-44 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18-44 21 15 ФК Александрия 28 2 7 19 20-56 13 16 Полтава 28 2 6 20 23-72 12

Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды уже давно не побеждают и стремятся прервать эту серию. У хозяев больше шансов на победу, но легко против "Вереса" точно не будет. Первым номером должны играть львовяне, а гости будут пытаться воспользоваться своими шансами в контратаках. Ожидаем, что на этот раз игра этих соперников без голов не завершится. Прогноз — обе команды забьют (2,00).