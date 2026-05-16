Кривбасс - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2026

Фото: ФК Шахтар

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересное противостояние ожидает болельщиков в Кривом Роге, где "Кривбасс" будет принимать "Шахтер". Криворожцы продолжают бороться за пятое место, но набрать очки против чемпиона – непростая задача.

УПЛ. 29-й тур

"Кривбасс" – "Шахтер"

17.05.2026. 13:00. "Горняк". Кривой Рог

Трансляция – УПЛ ТВ Sub 1

"Кривбасс": последние новости

Криворожский клуб после драматического поражения от "Динамо" не проигрывает три матча подряд: две победы и ничья. В прошлом туре подопечные Патрика ван Леувена на выезде обыграли "Верес" — 3:1. Команда победила даже без Мендозы и Задераки. Стоит отметить дебютный гол в УПЛ 20-летнего нападающего Владимира Мулика. Владимир вышел на замену и своим забитым мячом снял все вопросы о победителе. Также впервые в УПЛ забил панамский полузащитник Джовани. Эти три очка позволили "Кривбассу" подняться на пятое место, но соперники буквально дышат в спину.

Перед игрой мы пытались мотивировать ребят. Говорили, что это один из самых интересных матчей сезона. Играли молодые игроки. Я считаю, что они проделали очень хорошую работу, приложили много энергии, создали очень много моментов. Я доволен реакцией игроков на отсутствие Мендосы и Задераки, — сказал ван Леувен.

Дисквалифицированных на игру против чемпиона у хозяев нет. Главный плюс — возвращение после дисквалификации Мендозы.

Ориентировочный состав: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац - Араухо, Шевченко, Джовани - Бар Лин, Сек, Мендоса

"Шахтер": последние новости

Подопечные Турана даже в статусе чемпионов не собираются сбавлять обороты. В среду "горняки" уверенно победили "Оболонь" — 3:1. Бразилец Лука Мейреллиш вывел свою команду вперед уже на 10-й минуте, а через четыре минуты защитник Грам вовремя подключился к атаке партнеров и точно пробил из-за пределов штрафной. На последней минуте матча отличился еще и Марьян Швед. Для 28-летнего украинца это дебютный гол в текущем сезоне, он не выходил на поле с 6 ноября прошлого года.

Безпроигрышная серия "горняков" в УПЛ продолжается 19 игр: 15 побед и 4 ничьи; а голевая серия команды составляет 13 матчей (31 гол). Стоит отметить дебют 18-летнего голкипера Ростислава Баглая. Ростислав пропустил, но сделал три сейва за игру. В центре защиты играл Назарина, но состав команды в целом был боевым. Заметно, что Туран стремится на мажорной ноте завершить этот сезон.

Что касается Марьяна Шведа, то я также безгранично рад за него: он является тем футболистом, который не получал много игрового времени в этом сезоне, но при этом чрезвычайно впечатлял меня своим профессиональным отношением, уважением к тренировочному процессу", — сказал Туран.

С дисквалифицированными на последний тур у "Шахтера" проблем нет, но можно снова ожидать ротацию в стартовом составе.

Ориентировочный состав: Баглай — Грам, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Назарина, Педриньо, Марлон — Проспер, Траоре, Швед

Последние матчи команд

Кривбасс

12.05. Верес — Кривбасс 1:3 (УПЛ)
08.05. Кривбасс — Карпаты 1:0 (УПЛ)
01.05. СК Полтава — Кривбасс 3:3 (УПЛ)

Шахтер

13.05. Шахтер - Оболонь 3:1 (УПЛ)
10.05. Полтава - Шахтер 0:4 (УПЛ)
07.05. Кристал Пелес - Шахтер 2:1 (ЛК)

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 58 матчей: 38 побед "Шахтера", 6 побед "Кривбасса" и 14 ничьих. Игра первого круга во Львове завершилась вничью — 2:2.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки
1 Шахтер Шахтер 28 21 6 1 68-18 69
2 ЛНЗ ЛНЗ 28 17 6 5 38-16 57
3 Полесье Полесье 28 17 4 7 49-21 55
4 Динамо Динамо 28 15 6 7 61-34 51
5 Кривбасс Кривбасс 28 13 8 7 50-42 47
6 Металлист 1925 Металлист 1925 28 12 11 5 34-18 47
7 Колос Колос 28 12 10 6 29-23 46
8 Заря Заря 28 11 9 8 40-35 42
9 Карпаты Карпаты 28 9 11 8 37-29 38
10 Верес Верес 28 7 10 11 26-37 31
11 Эпицентр Эпицентр 28 8 6 14 35-44 30
12 Оболонь Оболонь 28 6 10 12 26-48 28
13 Кудровка Кудровка 27 5 7 15 27-44 22
14 Рух Львов Рух Львов 27 6 3 18 18-44 21
15 ФК Александрия ФК Александрия 28 2 7 19 20-56 13
16 Полтава Полтава 28 2 6 20 23-72 12


Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры не верят в "Кривбасс", но списывать хозяев со счетов точно не стоит. Подопечные Патрика ван Леувена точно могут создать существенные проблемы чемпиону. К тому же, они будут играть дома. В первом круге лишь на последних минутах "горняки" спаслись от поражения. Как минимум один раз забить криворожцы могут. Прогноз — обе команды забьют (1,64).

