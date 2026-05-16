Кривбасс - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2026
Интересное противостояние ожидает болельщиков в Кривом Роге, где "Кривбасс" будет принимать "Шахтер". Криворожцы продолжают бороться за пятое место, но набрать очки против чемпиона – непростая задача.
УПЛ. 29-й тур
"Кривбасс" – "Шахтер"
17.05.2026. 13:00. "Горняк". Кривой Рог
Трансляция – УПЛ ТВ Sub 1
"Кривбасс": последние новости
Криворожский клуб после драматического поражения от "Динамо" не проигрывает три матча подряд: две победы и ничья. В прошлом туре подопечные Патрика ван Леувена на выезде обыграли "Верес" — 3:1. Команда победила даже без Мендозы и Задераки. Стоит отметить дебютный гол в УПЛ 20-летнего нападающего Владимира Мулика. Владимир вышел на замену и своим забитым мячом снял все вопросы о победителе. Также впервые в УПЛ забил панамский полузащитник Джовани. Эти три очка позволили "Кривбассу" подняться на пятое место, но соперники буквально дышат в спину.
Перед игрой мы пытались мотивировать ребят. Говорили, что это один из самых интересных матчей сезона. Играли молодые игроки. Я считаю, что они проделали очень хорошую работу, приложили много энергии, создали очень много моментов. Я доволен реакцией игроков на отсутствие Мендосы и Задераки, — сказал ван Леувен.
Дисквалифицированных на игру против чемпиона у хозяев нет. Главный плюс — возвращение после дисквалификации Мендозы.
Ориентировочный состав: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац - Араухо, Шевченко, Джовани - Бар Лин, Сек, Мендоса
"Шахтер": последние новости
Подопечные Турана даже в статусе чемпионов не собираются сбавлять обороты. В среду "горняки" уверенно победили "Оболонь" — 3:1. Бразилец Лука Мейреллиш вывел свою команду вперед уже на 10-й минуте, а через четыре минуты защитник Грам вовремя подключился к атаке партнеров и точно пробил из-за пределов штрафной. На последней минуте матча отличился еще и Марьян Швед. Для 28-летнего украинца это дебютный гол в текущем сезоне, он не выходил на поле с 6 ноября прошлого года.
Безпроигрышная серия "горняков" в УПЛ продолжается 19 игр: 15 побед и 4 ничьи; а голевая серия команды составляет 13 матчей (31 гол). Стоит отметить дебют 18-летнего голкипера Ростислава Баглая. Ростислав пропустил, но сделал три сейва за игру. В центре защиты играл Назарина, но состав команды в целом был боевым. Заметно, что Туран стремится на мажорной ноте завершить этот сезон.
Что касается Марьяна Шведа, то я также безгранично рад за него: он является тем футболистом, который не получал много игрового времени в этом сезоне, но при этом чрезвычайно впечатлял меня своим профессиональным отношением, уважением к тренировочному процессу", — сказал Туран.
С дисквалифицированными на последний тур у "Шахтера" проблем нет, но можно снова ожидать ротацию в стартовом составе.
Ориентировочный состав: Баглай — Грам, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Назарина, Педриньо, Марлон — Проспер, Траоре, Швед
Последние матчи команд
Кривбасс
12.05. Верес — Кривбасс 1:3 (УПЛ)
08.05. Кривбасс — Карпаты 1:0 (УПЛ)
01.05. СК Полтава — Кривбасс 3:3 (УПЛ)
Шахтер
13.05. Шахтер - Оболонь 3:1 (УПЛ)
10.05. Полтава - Шахтер 0:4 (УПЛ)
07.05. Кристал Пелес - Шахтер 2:1 (ЛК)
Личные встречи
За всю историю команды сыграли между собой 58 матчей: 38 побед "Шахтера", 6 побед "Кривбасса" и 14 ничьих. Игра первого круга во Львове завершилась вничью — 2:2.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|68-18
|69
|2
|ЛНЗ
|28
|17
|6
|5
|38-16
|57
|3
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49-21
|55
|4
|Динамо
|28
|15
|6
|7
|61-34
|51
|5
|Кривбасс
|28
|13
|8
|7
|50-42
|47
|6
|Металлист 1925
|28
|12
|11
|5
|34-18
|47
|7
|Колос
|28
|12
|10
|6
|29-23
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40-35
|42
|9
|Карпаты
|28
|9
|11
|8
|37-29
|38
|10
|Верес
|28
|7
|10
|11
|26-37
|31
|11
|Эпицентр
|28
|8
|6
|14
|35-44
|30
|12
|Оболонь
|28
|6
|10
|12
|26-48
|28
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27-44
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18-44
|21
|15
|ФК Александрия
|28
|2
|7
|19
|20-56
|13
|16
|Полтава
|28
|2
|6
|20
|23-72
|12
Прогноз на матч от UA-Футбол
Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры не верят в "Кривбасс", но списывать хозяев со счетов точно не стоит. Подопечные Патрика ван Леувена точно могут создать существенные проблемы чемпиону. К тому же, они будут играть дома. В первом круге лишь на последних минутах "горняки" спаслись от поражения. Как минимум один раз забить криворожцы могут. Прогноз — обе команды забьют (1,64).
