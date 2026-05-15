СК Полтава – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.05.2026

"Динамо" попытается отомстить "СК Полтаве" за поражение в матче первого круга.

УПЛ. 29-й тур

16 мая. Киев. "Динамо им. Лобановского"

"СК Полтава" 13:00 "Динамо"

Арбитр: Михаил Райда (Иршава)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



Новости "СК Полтавы"

"СК Полтава" - худшая команда УПЛ на данный момент. По итогам 28 туров полтавчане имеют 12 очков в активе и закономерно замыкают турнирную таблицу.

После зимней паузы подопечные Матвийченко проиграли 9 матчей из 12-ти. Первые очки весной полтавская команда завоевала в матче с ближайшими соседями по турнирной таблице - "Александрией" (3:3). "Полтава" по ходу матча проигрывала 0:3, но сумела сравнять счет. Далее последовали героические ничьи против "Оболони" (1:1) и "Кривбасса" (3:3).

В прошлом туре "СК Полтава" закономерно проиграла "ЛНЗ" (0:2). В минувшее воскресенье полтавская команда держалась против Шахтера первый тайм, но в итоге разгромно проиграла (0:4). "Полтава" уже давно доиграет сезон и готовится играть в Первой лиге следующего сезона.

Новости "Динамо"

"Динамо" все еще имеет шансы подняться на 3-ю позицию, но их откровенно не много. Киевлянам нужно выиграть свои матчи и ожидать, что "Полесье" в двух заключительных матчах наберет не больше 1 очка. Такое развитие событий маловероятно.

Динамовцам важнее выиграть Кубок Украины, финал которого состоится уже 20 мая. Но для Костюка матч против "СК Полтавы" точно не рядовой, ведь в первом круге именно полтавская команда победила "Динамо" в первом матче тренера во главе киевлян.

В прошлом туре "бело-синие" переиграли "Колос" (2:1) и прервали серию неудач. До этого была ничья с "ЛНЗ" (0:0) и поражение от "Шахтера" (1:2). "Колосу" забил Андрей Ярмоленко, которому осталось 3 точных удара, чтобы превзойти показатель Максима Шацких. Можно не сомневаться, что Андрей выйдет в основе и попытается приблизиться к лидеру.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "СК Полтавы" травмированы Дорошенко, Веремиенко, Билошевский, Бужин.

Ориентировочный состав "СК Полтавы": Минчев – Савенков, Подлепич, Мисюра, Коцюмака – Плахтырь, Даниленко, Сад – Одарюк, Сухоручко, Вивдич.

У "Динамо" травмированы Попов, Тимчик, Кабаев, Пономаренко и дисквалифицированный Захарченко. Через несколько дней в "Динамо" финал Кубка Украины против "Чернигова", поэтому Игорь Костюк точно сделает ротацию.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет - Коробов, Беловар, Михавко, Дубинчак - Бражко, Пихаленок, Буяльский - Ярмоленко, Герреро, Огундана.

"СК Полтава" - "Динамо": статистика личных встреч

01.12.25. Динамо - СК Полтава 1:2 (УПЛ)

Единственный матч команды сыграли в первом круге сезона. Полтавская команда неожиданно обыграла киевлян.

Последние матчи "СК Полтавы"

13.05. ЛНЗ – СК Полтава 2:0 (УПЛ)

10.05. СК Полтава – Шахтер 0:4 (УПЛ)

01.05. СК Полтава – Кривбасс 3:3 (УПЛ)

24.04. Колос – СК Полтава 2:0 (УПЛ)

17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)

Последние матчи "Динамо"

13.05. Динамо - Колос 2:1 (УПЛ)

09.05. ЛНЗ – Динамо 0:0 (УПЛ)

03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)

26.04. Кривбасс – Динамо 5:6 (УПЛ)

21.04. Буковина – Динамо 0:3 (Кубок Украины)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 28 21 6 1 68-18 69 2 ЛНЗ 28 17 6 5 38-16 57 3 Полесье 28 17 4 7 49-21 55 4 Динамо 28 15 6 7 61-34 51 5 Кривбасс 28 13 8 7 50-42 47 6 Металлист 1925 28 12 11 5 34-18 47 7 Колос 28 12 10 6 29-23 46 8 Заря 28 11 9 8 40-35 42 9 Карпаты 28 9 11 8 37-29 38 10 Верес 28 7 10 11 26-37 31 11 Эпицентр 28 8 6 14 35-44 30 12 Оболонь 28 6 10 12 26-48 28 13 Кудровка 28 6 7 15 29-45 25 14 Рух Львов 28 6 3 19 19-46 21 15 ФК Александрия 28 2 7 19 20-56 13 16 Полтава 28 2 6 20 23-72 12

"СК Полтава" - "Динамо": ставки и коэффициенты

"СК Полтава" - "Динамо": прогноз от UA-Футбол

Фаворитом матча по версии букмекеров является "Динамо". Сомнений в победе киевской команды нет. С одной стороны, они будут беречь силы перед финалом Кубка, но с другой стороны шансы на третье место и Ярмоленко с его погоней за Шацких. Считаем, что "СК Полтава" вряд ли сможет забить в ворота "Динамо". Прогноз – обе забьют нет за коэффициент 1,70.