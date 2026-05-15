СК Полтава – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "СК Полтава" – "Динамо" в рамках 29-го тура УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" попытается отомстить "СК Полтаве" за поражение в матче первого круга.
УПЛ. 29-й тур
16 мая. Киев. "Динамо им. Лобановского"
"СК Полтава" 13:00 "Динамо"
Арбитр: Михаил Райда (Иршава)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ
Новости "СК Полтавы"
"СК Полтава" - худшая команда УПЛ на данный момент. По итогам 28 туров полтавчане имеют 12 очков в активе и закономерно замыкают турнирную таблицу.
После зимней паузы подопечные Матвийченко проиграли 9 матчей из 12-ти. Первые очки весной полтавская команда завоевала в матче с ближайшими соседями по турнирной таблице - "Александрией" (3:3). "Полтава" по ходу матча проигрывала 0:3, но сумела сравнять счет. Далее последовали героические ничьи против "Оболони" (1:1) и "Кривбасса" (3:3).
В прошлом туре "СК Полтава" закономерно проиграла "ЛНЗ" (0:2). В минувшее воскресенье полтавская команда держалась против Шахтера первый тайм, но в итоге разгромно проиграла (0:4). "Полтава" уже давно доиграет сезон и готовится играть в Первой лиге следующего сезона.
Новости "Динамо"
"Динамо" все еще имеет шансы подняться на 3-ю позицию, но их откровенно не много. Киевлянам нужно выиграть свои матчи и ожидать, что "Полесье" в двух заключительных матчах наберет не больше 1 очка. Такое развитие событий маловероятно.
Динамовцам важнее выиграть Кубок Украины, финал которого состоится уже 20 мая. Но для Костюка матч против "СК Полтавы" точно не рядовой, ведь в первом круге именно полтавская команда победила "Динамо" в первом матче тренера во главе киевлян.
В прошлом туре "бело-синие" переиграли "Колос" (2:1) и прервали серию неудач. До этого была ничья с "ЛНЗ" (0:0) и поражение от "Шахтера" (1:2). "Колосу" забил Андрей Ярмоленко, которому осталось 3 точных удара, чтобы превзойти показатель Максима Шацких. Можно не сомневаться, что Андрей выйдет в основе и попытается приблизиться к лидеру.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "СК Полтавы" травмированы Дорошенко, Веремиенко, Билошевский, Бужин.
Ориентировочный состав "СК Полтавы": Минчев – Савенков, Подлепич, Мисюра, Коцюмака – Плахтырь, Даниленко, Сад – Одарюк, Сухоручко, Вивдич.
У "Динамо" травмированы Попов, Тимчик, Кабаев, Пономаренко и дисквалифицированный Захарченко. Через несколько дней в "Динамо" финал Кубка Украины против "Чернигова", поэтому Игорь Костюк точно сделает ротацию.
Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет - Коробов, Беловар, Михавко, Дубинчак - Бражко, Пихаленок, Буяльский - Ярмоленко, Герреро, Огундана.
"СК Полтава" - "Динамо": статистика личных встреч
- 01.12.25. Динамо - СК Полтава 1:2 (УПЛ)
Единственный матч команды сыграли в первом круге сезона. Полтавская команда неожиданно обыграла киевлян.
Последние матчи "СК Полтавы"
- 13.05. ЛНЗ – СК Полтава 2:0 (УПЛ)
- 10.05. СК Полтава – Шахтер 0:4 (УПЛ)
- 01.05. СК Полтава – Кривбасс 3:3 (УПЛ)
- 24.04. Колос – СК Полтава 2:0 (УПЛ)
- 17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)
Последние матчи "Динамо"
- 13.05. Динамо - Колос 2:1 (УПЛ)
- 09.05. ЛНЗ – Динамо 0:0 (УПЛ)
- 03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)
- 26.04. Кривбасс – Динамо 5:6 (УПЛ)
- 21.04. Буковина – Динамо 0:3 (Кубок Украины)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|68-18
|69
|2
|ЛНЗ
|28
|17
|6
|5
|38-16
|57
|3
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49-21
|55
|4
|Динамо
|28
|15
|6
|7
|61-34
|51
|5
|Кривбасс
|28
|13
|8
|7
|50-42
|47
|6
|Металлист 1925
|28
|12
|11
|5
|34-18
|47
|7
|Колос
|28
|12
|10
|6
|29-23
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40-35
|42
|9
|Карпаты
|28
|9
|11
|8
|37-29
|38
|10
|Верес
|28
|7
|10
|11
|26-37
|31
|11
|Эпицентр
|28
|8
|6
|14
|35-44
|30
|12
|Оболонь
|28
|6
|10
|12
|26-48
|28
|13
|Кудровка
|28
|6
|7
|15
|29-45
|25
|14
|Рух Львов
|28
|6
|3
|19
|19-46
|21
|15
|ФК Александрия
|28
|2
|7
|19
|20-56
|13
|16
|Полтава
|28
|2
|6
|20
|23-72
|12
"СК Полтава" - "Динамо": ставки и коэффициенты
"СК Полтава" - "Динамо": прогноз от UA-Футбол
Фаворитом матча по версии букмекеров является "Динамо". Сомнений в победе киевской команды нет. С одной стороны, они будут беречь силы перед финалом Кубка, но с другой стороны шансы на третье место и Ярмоленко с его погоней за Шацких. Считаем, что "СК Полтава" вряд ли сможет забить в ворота "Динамо". Прогноз – обе забьют нет за коэффициент 1,70.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
