Металлист 1925 – Эпицентр. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.05.2026

Украинская Премьер-лига, 29 тур

16 мая, 13:00. "Центральный стадион" (Житомир)

Главный арбитр: Артём Михайлюк (Житомир)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

"Металлист 1925" еще надеется на теоретические еврокубки, хотя шансов практически не осталось. "Эпицентр" практически гарантировал себе сохранение прописки в элите, но ему еще не хватает совсем немного, чтобы точно избежать переходных матчей. У обеих команд все же остается мотивация, несмотря на то, что это предпоследний тур чемпионата.

Новости Металлиста 1925 (Харьков)

У подопечных Бартуловича после 24 тура были очень хорошие шансы на попадание в еврокубки. Тогда был период из пяти матчей без пропущенных и с 13 очками из 15 возможных. А вот дальше началась серия неудач. Сначала – вылет от "Чернигова" в полуфинале Кубка Украины. Далее – серия потерь, которя практически похоронила эти шансы. Сейчас "Металлист 1925" идет на шестом месте. Отрыв от четвертого "Динамо" составляет четыре очка, а третье "Полесье" – уже недостижимо.

В прошлом туре харьковчане не смогли победить "Карпаты". 12 мая "Металлист 1925" в Житомире принимал львовян. В первом тайме удалось победить благодаря позднему голу Забергджи. Однако за стартовые 15 минут второй половины встречи соперник не только сравнял, но и вышел вперед. Итодо все же ничейный результат на 65 минуте вырвал: третий раз за четыре тура "Металлист 1925" сыграл вничью.

Кадры хозяев

Иван Калюжный пропустит этот матч из-за дисквалификации.

Новости Эпицентра (Каменец-Подольский)

У команды Нагорняка также был период ничейных результатов. Сразу четыре раза подряд с 19 апреля по 9 мая матчи "Эпицентра" завершались без победителя. В трех случаях представители Каменец-Подольского теряли победу на последних минутах матчей, еще в одном была зафиксирована нулевая ничья.

И только в прошлом туре удалось впервые за более чем месяц победить. И этот результат даже можно назвать сенсационным, учитывая, что соперником было "Полесье" – команда, которая до сих пор претендует на серебряные награды чемпионата. Несмотря на преимущество житомирян, именно "Эпицентр" неожиданно забил дважды на старте второго тайма. Хотя и "Полесье" сумело отыграть два гола, но подопечные Нагорняка на 89 минуте благодаря пенальти снова вышли вперед. А на 90+8 голкипер-дебютант УПЛ Никита Федотов потянул удар в 11 метрах от Сарапия и сохранил три очка для своей команды.

Кадры гостей

Дисквалифицирован в "Эпицентре" нет.

Последние пять матчей Металлиста 1925 – Эпицентр

Последние пять встреч хозяев

12.05. Металлист 1925 – Карпаты 2:2 (УПЛ)

09.05. Заря – Металлист 1925 1:1 (УПЛ)

03.05. Металлист 1925 – Полесье 0:1 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ – Металлист 1925 1:1 (УПЛ)

22.04. Металлист 1925 – Чернигов 0:0 (пен. 5:6) (Кубок Украины)

Последние пять встреч гостей

12.05. Эпицентр – Полесье 3:2 (УПЛ)

09.05. Оболонь – Эпицентр 2:2 (УПЛ)

02.05. Верес – Эпицентр 3:3 (УПЛ)

27.04. Эпицентр – Александрия 1:1 (УПЛ)

19.04. Эпицентр – Карпаты 0:0 (УПЛ)

Личные встречи между соперниками

30.11.25. Эпицентр – Металлист 1925 0:0 (УПЛ)

17.05.25. Металлист 1925 – Эпицентр 1:3 (Первая лига)

19.04.25. Эпицентр – Металлист 1925 2:1 (Первая лига)

23.09.21. Эпицентр – Металлист 1925 0:1 (Кубок Украины)

Турнирная таблица чемпионата Украины

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Шахтер 28 21 6 1 68-18 69 2 ЛНЗ 28 17 6 5 38-16 57 3 Полесье 28 17 4 7 49-21 55 4 Динамо 28 15 6 7 61-34 51 5 Кривбасс 28 13 8 7 50-42 47 6 Металлист 1925 28 12 11 5 34-18 47 7 Колос 28 12 10 6 29-23 46 8 Заря 28 11 9 8 40-35 42 9 Карпаты 28 9 11 8 37-29 38 10 Верес 28 7 10 11 26-37 31 11 Эпицентр 28 8 6 14 35-44 30 12 Оболонь 28 6 10 12 26-48 28 13 Кудровка 28 6 7 15 29-45 25 14 Рух Львов 28 6 3 19 19-46 21 15 ФК Александрия 28 2 7 19 20-56 13 16 Полтава 28 2 6 20 23-72 12

Прогноз на матч Металлист 1925 – Эпицентр от UA-Football

В поединке первого круга команды выдали нули на табло. А вот на протяжении последних матчей что "Металлист 1925", что "Эпицентр" забивают немало. Еще и основополагающий футболист харьковчан Калюжный пропустит этот поединок, который повлияет на всю игру в центре поля. Поэтому можно ожидать и качели. Прогноз: Обе забьют (КФ 2,14).