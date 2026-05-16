Металлист 1925 – Эпицентр. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.05.2026
Определенные цели у команд еще есть. И не только "на бумаге"
Металіст 1925
Украинская Премьер-лига, 29 тур
16 мая, 13:00. "Центральный стадион" (Житомир)
Главный арбитр: Артём Михайлюк (Житомир)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
"Металлист 1925" еще надеется на теоретические еврокубки, хотя шансов практически не осталось. "Эпицентр" практически гарантировал себе сохранение прописки в элите, но ему еще не хватает совсем немного, чтобы точно избежать переходных матчей. У обеих команд все же остается мотивация, несмотря на то, что это предпоследний тур чемпионата.
Новости Металлиста 1925 (Харьков)
У подопечных Бартуловича после 24 тура были очень хорошие шансы на попадание в еврокубки. Тогда был период из пяти матчей без пропущенных и с 13 очками из 15 возможных. А вот дальше началась серия неудач. Сначала – вылет от "Чернигова" в полуфинале Кубка Украины. Далее – серия потерь, которя практически похоронила эти шансы. Сейчас "Металлист 1925" идет на шестом месте. Отрыв от четвертого "Динамо" составляет четыре очка, а третье "Полесье" – уже недостижимо.
В прошлом туре харьковчане не смогли победить "Карпаты". 12 мая "Металлист 1925" в Житомире принимал львовян. В первом тайме удалось победить благодаря позднему голу Забергджи. Однако за стартовые 15 минут второй половины встречи соперник не только сравнял, но и вышел вперед. Итодо все же ничейный результат на 65 минуте вырвал: третий раз за четыре тура "Металлист 1925" сыграл вничью.
Кадры хозяев
Иван Калюжный пропустит этот матч из-за дисквалификации.
Новости Эпицентра (Каменец-Подольский)
У команды Нагорняка также был период ничейных результатов. Сразу четыре раза подряд с 19 апреля по 9 мая матчи "Эпицентра" завершались без победителя. В трех случаях представители Каменец-Подольского теряли победу на последних минутах матчей, еще в одном была зафиксирована нулевая ничья.
И только в прошлом туре удалось впервые за более чем месяц победить. И этот результат даже можно назвать сенсационным, учитывая, что соперником было "Полесье" – команда, которая до сих пор претендует на серебряные награды чемпионата. Несмотря на преимущество житомирян, именно "Эпицентр" неожиданно забил дважды на старте второго тайма. Хотя и "Полесье" сумело отыграть два гола, но подопечные Нагорняка на 89 минуте благодаря пенальти снова вышли вперед. А на 90+8 голкипер-дебютант УПЛ Никита Федотов потянул удар в 11 метрах от Сарапия и сохранил три очка для своей команды.
Кадры гостей
Дисквалифицирован в "Эпицентре" нет.
Последние пять матчей Металлиста 1925 – Эпицентр
Последние пять встреч хозяев
- 12.05. Металлист 1925 – Карпаты 2:2 (УПЛ)
- 09.05. Заря – Металлист 1925 1:1 (УПЛ)
- 03.05. Металлист 1925 – Полесье 0:1 (УПЛ)
- 26.04. ЛНЗ – Металлист 1925 1:1 (УПЛ)
- 22.04. Металлист 1925 – Чернигов 0:0 (пен. 5:6) (Кубок Украины)
Последние пять встреч гостей
- 12.05. Эпицентр – Полесье 3:2 (УПЛ)
- 09.05. Оболонь – Эпицентр 2:2 (УПЛ)
- 02.05. Верес – Эпицентр 3:3 (УПЛ)
- 27.04. Эпицентр – Александрия 1:1 (УПЛ)
- 19.04. Эпицентр – Карпаты 0:0 (УПЛ)
Личные встречи между соперниками
30.11.25. Эпицентр – Металлист 1925 0:0 (УПЛ)
17.05.25. Металлист 1925 – Эпицентр 1:3 (Первая лига)
19.04.25. Эпицентр – Металлист 1925 2:1 (Первая лига)
23.09.21. Эпицентр – Металлист 1925 0:1 (Кубок Украины)
Турнирная таблица чемпионата Украины
Прогноз на матч Металлист 1925 – Эпицентр от UA-Football
В поединке первого круга команды выдали нули на табло. А вот на протяжении последних матчей что "Металлист 1925", что "Эпицентр" забивают немало. Еще и основополагающий футболист харьковчан Калюжный пропустит этот поединок, который повлияет на всю игру в центре поля. Поэтому можно ожидать и качели. Прогноз: Обе забьют (КФ 2,14).
