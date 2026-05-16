Колос – Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2026

"Колос" будет принимать "Оболонь" на стадионе "пивоваров" из-за реконструкции газона на собственной арене.

УПЛ. 29-й тур

17 мая. Киев. "Оболонь Арена"

"Колос" 15:30 "Оболонь"

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



Новости "Колоса"

"Колос" набрал 46 очков и находится на 7-й позиции в турнирной таблице. По итогам 29-го тура ковалевцы могут подняться на 5-ю позицию, ведь "Металлист 1925" очки уже потерял, а "Кривбасс" будет играть против "Шахтера". "Колосу" остается лишь обыграть "Оболонь", которая борется за выживание.

В прошлом туре команда Костышина проиграла "Динамо" (1:2) и прервала серию из 4 победных матчей. Ковалевцы быстро пропустили дважды, но во втором тайме выглядели лучше и могли сравнять счет. До этого "Колос" поочередно обыграл "Кудровку" (1:0), "Александрию" (3:0), "СК Полтаву" (2:0) и "ЛНЗ" (1:0).

Новости "Оболони"

"Оболонь" имеет в своем активе 28 очков и находится на 11-й позиции. Подопечные Антоненко опережают "Кудровку" на 3 очка, поэтому продолжают борьбу за выживание. Против "Колоса" нужно приобретать очки, чтобы спокойнее чувствовать себя в последнем туре.

"Пивовары" имеют десятиматчевую серию без побед. В прошлом туре киевляне закономерно проиграли "Шахтеру" (1:3). Перед этим "Оболонь" совершила камбек против "Эпицентра" со счета 0:2, а также не удержала победу над "Кудровкой" (1:1) и проиграла "Полесью" (1:3). Неделей ранее в очень важном для себя матче "пивовары" не сумели обыграть главного аутсайдера - "СК Полтаву" (1:1).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Колоса" травмирован Климчук, которого достаточно успешно заменяет Тахири.

Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк – Понедельник, Бурда, Козик, Цурик – Теллес, Ррапай, Гагнидзе – Салабай, Тахири, Кане.

У "Оболони" не сыграют травмированные Приймак, Устименко, Слободян и Прокопенко.

Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Третьяков, Мороз, Чех, Мединский – Суханов, Лях.

"Колос" - "Оболонь": статистика личных встреч

28.11.25. Оболонь - Колосс 0:0 (УПЛ)

08.12.24. Колос – Оболонь 0:0 (УПЛ)

21.08.24. Колос – Оболонь 0:0 (пен. 4:5) (Кубок Украины)

04.08.24. Оболонь – Колос 2:2 (УПЛ)

02.12.23. Колос – Оболонь 0:0 (УПЛ)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 ничьих. 4 из 5-ти матчей завершились нулевыми ничьими.

Последние матчи "Колоса"

13.05. Динамо - Колосс 2:1 (УПЛ)

08.05. Колос – Кудровка 1:0 (УПЛ)

02.05. Александрия – Колос 0:3 (УПЛ)

24.04. Колос – СК Полтава 2:0 (УПЛ)

18.04. Колос – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

Последние матчи "Оболони"

13.05. Шахтер – Оболонь 3:1 (УПЛ)

09.05. Оболонь – Эпицентр 2:2 (УПЛ)

03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)

26.04. Полесье – Оболонь 3:1 (УПЛ)

17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 28 21 6 1 68-18 69 2 ЛНЗ 28 17 6 5 38-16 57 3 Полесье 28 17 4 7 49-21 55 4 Динамо 28 15 6 7 61-34 51 5 Кривбасс 28 13 8 7 50-42 47 6 Металлист 1925 28 12 11 5 34-18 47 7 Колос 28 12 10 6 29-23 46 8 Заря 28 11 9 8 40-35 42 9 Карпаты 28 9 11 8 37-29 38 10 Верес 28 7 10 11 26-37 31 11 Эпицентр 28 8 6 14 35-44 30 12 Оболонь 28 6 10 12 26-48 28 13 Кудровка 28 6 7 15 29-45 25 14 Рух Львов 28 6 3 19 19-46 21 15 ФК Александрия 28 2 7 19 20-56 13 16 Полтава 28 2 6 20 23-72 12

"Колос" - "Оболонь": прогноз от UA-Футбол

"Колос" является фаворитом противостояния по версии букмекеров. Но матч состоится на "Оболонь Арене", поэтому преимущества домашнего поля у коваловцев не будет. Команды в последнее время играют только вничью, так что эту тенденцию они могут продолжить и сейчас. Прогноз – ничья за коэффициент 3,00.