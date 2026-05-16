Колос – Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Колос" - "Оболонь" в рамках 29-го тура УПЛ
ФК Оболонь
"Колос" будет принимать "Оболонь" на стадионе "пивоваров" из-за реконструкции газона на собственной арене.
УПЛ. 29-й тур
17 мая. Киев. "Оболонь Арена"
"Колос" 15:30 "Оболонь"
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ
Новости "Колоса"
"Колос" набрал 46 очков и находится на 7-й позиции в турнирной таблице. По итогам 29-го тура ковалевцы могут подняться на 5-ю позицию, ведь "Металлист 1925" очки уже потерял, а "Кривбасс" будет играть против "Шахтера". "Колосу" остается лишь обыграть "Оболонь", которая борется за выживание.
В прошлом туре команда Костышина проиграла "Динамо" (1:2) и прервала серию из 4 победных матчей. Ковалевцы быстро пропустили дважды, но во втором тайме выглядели лучше и могли сравнять счет. До этого "Колос" поочередно обыграл "Кудровку" (1:0), "Александрию" (3:0), "СК Полтаву" (2:0) и "ЛНЗ" (1:0).
Новости "Оболони"
"Оболонь" имеет в своем активе 28 очков и находится на 11-й позиции. Подопечные Антоненко опережают "Кудровку" на 3 очка, поэтому продолжают борьбу за выживание. Против "Колоса" нужно приобретать очки, чтобы спокойнее чувствовать себя в последнем туре.
"Пивовары" имеют десятиматчевую серию без побед. В прошлом туре киевляне закономерно проиграли "Шахтеру" (1:3). Перед этим "Оболонь" совершила камбек против "Эпицентра" со счета 0:2, а также не удержала победу над "Кудровкой" (1:1) и проиграла "Полесью" (1:3). Неделей ранее в очень важном для себя матче "пивовары" не сумели обыграть главного аутсайдера - "СК Полтаву" (1:1).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Колоса" травмирован Климчук, которого достаточно успешно заменяет Тахири.
Ориентировочный состав "Колоса": Пахолюк – Понедельник, Бурда, Козик, Цурик – Теллес, Ррапай, Гагнидзе – Салабай, Тахири, Кане.
У "Оболони" не сыграют травмированные Приймак, Устименко, Слободян и Прокопенко.
Ориентировочный состав "Оболони": Марченко – Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Третьяков, Мороз, Чех, Мединский – Суханов, Лях.
"Колос" - "Оболонь": статистика личных встреч
- 28.11.25. Оболонь - Колосс 0:0 (УПЛ)
- 08.12.24. Колос – Оболонь 0:0 (УПЛ)
- 21.08.24. Колос – Оболонь 0:0 (пен. 4:5) (Кубок Украины)
- 04.08.24. Оболонь – Колос 2:2 (УПЛ)
- 02.12.23. Колос – Оболонь 0:0 (УПЛ)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 ничьих. 4 из 5-ти матчей завершились нулевыми ничьими.
Последние матчи "Колоса"
- 13.05. Динамо - Колосс 2:1 (УПЛ)
- 08.05. Колос – Кудровка 1:0 (УПЛ)
- 02.05. Александрия – Колос 0:3 (УПЛ)
- 24.04. Колос – СК Полтава 2:0 (УПЛ)
- 18.04. Колос – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
Последние матчи "Оболони"
- 13.05. Шахтер – Оболонь 3:1 (УПЛ)
- 09.05. Оболонь – Эпицентр 2:2 (УПЛ)
- 03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)
- 26.04. Полесье – Оболонь 3:1 (УПЛ)
- 17.04. Оболонь – СК Полтава 1:1 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|68-18
|69
|2
|ЛНЗ
|28
|17
|6
|5
|38-16
|57
|3
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49-21
|55
|4
|Динамо
|28
|15
|6
|7
|61-34
|51
|5
|Кривбасс
|28
|13
|8
|7
|50-42
|47
|6
|Металлист 1925
|28
|12
|11
|5
|34-18
|47
|7
|Колос
|28
|12
|10
|6
|29-23
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40-35
|42
|9
|Карпаты
|28
|9
|11
|8
|37-29
|38
|10
|Верес
|28
|7
|10
|11
|26-37
|31
|11
|Эпицентр
|28
|8
|6
|14
|35-44
|30
|12
|Оболонь
|28
|6
|10
|12
|26-48
|28
|13
|Кудровка
|28
|6
|7
|15
|29-45
|25
|14
|Рух Львов
|28
|6
|3
|19
|19-46
|21
|15
|ФК Александрия
|28
|2
|7
|19
|20-56
|13
|16
|Полтава
|28
|2
|6
|20
|23-72
|12
"Колос" - "Оболонь": ставки и коэффициенты
"Колос" - "Оболонь": прогноз от UA-Футбол
"Колос" является фаворитом противостояния по версии букмекеров. Но матч состоится на "Оболонь Арене", поэтому преимущества домашнего поля у коваловцев не будет. Команды в последнее время играют только вничью, так что эту тенденцию они могут продолжить и сейчас. Прогноз – ничья за коэффициент 3,00.
