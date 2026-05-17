Рух - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.05.2026

В одном из самых непредсказуемых матчей 29-го тура УПЛ "Рух" будет принимать "Александрию". Подопечные Шарана уже вылетели из "элитного" дивизиона, тогда как команда Федыка расположилась прямо над ними в зоне переходных матчей. Но все это – лишь условности, которые, как показывает практика, наш чемпионат не терпит.

УПЛ. 29-й тур

"Рух" - "Александрия"

17.05.2026. 13:00. "Арена Львов". Львов

Трансляция - УПЛ ТВ

"Рух": последние новости

Ситуация для львовского "Руха" в турнирной таблице устаканилась аккурат посреди этой недели, когда "Александрия" в очередной раз уступила в своем матче, после чего лишилась даже математических шансов на выход из зоны вылета. Однако, как мы уже знаем, нахождение команды в относительной безопасности отнюдь не означает, что в один момент может быть опубликовано обращение клуба к организаторам турнира, в результате чего он просто покинет состав "элитного" дивизиона.

Кажется, все плавно подходит к тому, что в скором времени мы услышим о подобных новостях и в контексте "желто-черных", тогда как сейчас всех интересует лишь момент, когда это произойдет. Если до начала переходных матчей – это одна история, позитивная для, скорее всего, "Александрии". А вот если уже после – то место в следующем сезоне, в случае успеха "Руха", должен будет занять его соперник.

Как бы удивительно это ни звучало, но было бы отнюдь не худшим решением разыграть это право в предстоящей игре. А почему бы и нет? Если "полиграфы" претендуют на место команды Ивана Федыка, то, как минимум, в очном противостоянии должны оказаться сильнее и доказать свои претензии на место в "элите". Молодому "желто-черному" коллективу как раз такие дерзкие вызовы нынче и нужны, так как иными способами подтолкнуть молодежь к конкуренции у тренерского штаба как-то не выходит.

Ориентировочный состав: Клименко — Копина, Слесарь, Подгурский, Роман — Притула, М. Бойко, Таллес — Диалло, Рунич, Алмазбеков.

"Александрия": последние новости

Уже как-то страшно и неуместно вспоминать, но "Александрия" является действующим обладателем "серебряных" наград нашего чемпионата. А сейчас ситуация для "полиграфов" в турнирной таблице аккурат противоположная и они борются с СК "Полтава" за титул главного неудачника сезона, который точно не сможет претендовать на "наследие" "Руха" в случае чего.

Одно очко отделяет команды и зоне вылета, поэтому в последних двух турах они должны быть максимально сконцентрированными. Другое дело, что тут уже вмешивается календарь, и если в 29 туре "Александрия" играет против соседнего с собой "Руха", то потом будет принимать "Кривбасс". А вот "Полтава" уже проиграла "Динамо" накануне (0:2) и у нее впереди остался матч против "Эпицентра", который в последнем туре может быть уже и не сильно мотивированным достигать максимальный результат. Так что, если "полиграфы" хотят сделать нам какой-то анонс относительно своего будущего, то делать это нужно именно в эти выходные. Промедление может стоить очень дорого.

С другой стороны, а на что рассчитывать "Александрии", если в прошлом матче против "Зари" (1:2) она отыграла без главного тренера в технической зоне, а в предстоящей игре будет без защитников Кампуша и Скорко, которые в конце неудачного матча просто сорвались и получили ничем не оправданные красные карточки. Не в первый раз в этом сезоне подобная история происходит с "полиграфами". Хотя, казалось бы, почему не пустить свои эмоции в исклчительно спортивное русло.

Ориентировочный состав: Макаренко — Бутко, Ващенко, Беиратче, Власюк — Ващенко, Мишнев, Булеца — Цара, Кастильо, Ндиага.

Последние матчи команд

Рух

14.05. Кудровка – Рух 2:1 (УПЛ)

09.05. Рух – Верес 0:0 (УПЛ)

04.05. Рух – Заря 1:2 (УПЛ)

Александрия

12.05. Александрия – Заря 1:2 (УПЛ)

08.05. Полесье - Александрия 2:1 (УПЛ)

02.05. Александрия - Колос 0:3 (УПЛ)

Личные встречи

Команды уже сыграли между собой 11 матчей во всех турнирах: 2 победы "Руха", 1 – "Александрии", а еще 8 встреч завершились вничью. Последняя игра в первом круге текущей кампании в конце ноября прошлого года осталась за львовянами с голом Виталия Романа (1:0).

Ставка и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Неизвестно, какой будет мотивация у "Александрии" после потери даже математических шансов на выход из зоны прямого вылета, но было бы неплохо, если команда Владимира Шарана показала, что именно она своим футболом достойна и дальше играть в УПЛ на случай, если с "Рухом" "внезапно" что-то случится. Прогноз — Победа "Александрии" (3,60).