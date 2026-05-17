Заря - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2026

Заря - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.05.26 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Заря" набрала хороший ход в концовке чемпионата, тогда как "Полесье" продолжает напряжённую борьбу за медали и еврокубки. Сумеют ли житомирцы быстро оправиться после болезненного поражения от "Эпицентра" и сделать ещё один шаг к историческому финишу в топ-3 УПЛ?
"Заря" - "Полесье" 13:00
VBET Лига. 29-й тур
18 мая. Киев. "Динамо" им. Лобановского
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Заря": последние новости
"Заря" находится хорошем тонусе и уверенно доигрывает сезон. После поражения от "Шахтёра" (1:2) луганчане заметно стабилизировали результаты: в последних четырёх турах они набрали 10 очков, одержав три победы и сыграв вничью. Это позволило команде закрепиться в середине таблицы, без реальной борьбы за еврокубки или сохранение прописки.
При этом важной характеристикой сезона остаётся атакующая эффективность "Зари". "Черно-белые" входят в топ-5 самых результативных команд УПЛ с 40 голами в активе.
Отдельно стоит отметить, что в концовке чемпионата тренерский штаб во главе с Виктором Скрипником активно использует ротацию, давая шанс молодым игрокам и распределяя нагрузку после тяжелых матчей.
Кадровые потери у "Зари" следующие: Неманья Анджушич выбыл до конца сезона, Жуниор Рейс пропустит встречу с "Полесьем" из-за перебора жёлтых карточек, а готовность Романа Саленко остаётся под вопросом.
Ориентировочный состав: Сапутин - Пердута, Эскинья, Янич, Малыш - Кушниренко, Попара, Мичин - Слесар, Вантух, Будковский
"Полесье": последние новости
Перед стартом "Полесье" занимает третье место, сохраняя реальную борьбу за медали чемпионата, а также за максимально выгодную еврокубковую позицию.
При этом последние туры для житомирцев получились неоднозначными. Команда неожиданно уступила "Эпицентру" (2:3) в матче, который получил широкий резонанс из-за драматичной концовки и нереализованного пенальти на последних минутах. После той игры Руслан Ротань жёстко раскритиковал подопечных за действия в обороне и недостаток концентрации.
Несмотря на этот спад, сезон для "Полесья" в целом остаётся шагом вперёд в развитии. Руководство подчёркивает прогресс клуба от сезона к сезону, а также амбицию закрепиться в числе лидеров украинского футбола.
В то же время вокруг состава "Полесья" также есть важные новости. Один из ключевых игроков "волков", Алексей Гуцуляк, по информации СМИ, близок к уходу по окончании сезона.
В лазарете у "Полесья" находится Богдан Крушинский.
Ориентировочный состав: Волынец - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе - Бабенко, Эмерллаху, Андриевский - Гуцуляк, Брагару, Краснопир
Последние матчи
"Заря":
- 12.05. Александрия - Заря 1:2 (УПЛ)
- 09.05. Заря - Металлист 1925 1:1 (УПЛ)
- 04.05. Рух - Заря 1:2 (УПЛ)
- 27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)
- 23.04. Заря - Шахтер 1:2 (УПЛ)
"Полесье":
- 12.05. Эпицентр - Полесье 3:2 (УПЛ)
- 08.05. Полесье - Александрия 2:1 (УПЛ)
- 03.05. Металлист 1925 - Полесье 0:1 (УПЛ)
- 26.04. Полесье - Оболонь 3:1 (УПЛ)
- 20.04. Шахтер - Полесье 1:0 (УПЛ)
Последние личные встречи
- 30.11.25. Полесье - Заря 2:0 (УПЛ)
- 17.05.25. Заря - Полесье 0:1 (УПЛ)
- 25.11.24. Полесье - Заря 1:1 (УПЛ)
- 05.05.24. Полесье - Заря 1:1 (УПЛ)
- 28.10.23. Заря - Полесье 0:1 (УПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|29
|22
|6
|1
|71-20
|72
|2
|28
|17
|6
|5
|38-16
|57
|3
|28
|17
|4
|7
|49-21
|55
|4
|29
|16
|6
|7
|63-34
|54
|5
|29
|12
|12
|5
|35-19
|48
|6
|29
|13
|8
|8
|52-45
|47
|7
|29
|12
|10
|7
|29-25
|46
|8
|28
|11
|9
|8
|40-35
|42
|9
|28
|9
|11
|8
|37-29
|38
|10
|28
|7
|10
|11
|26-37
|31
|11
|29
|7
|10
|12
|28-48
|31
|12
|29
|8
|7
|14
|36-45
|31
|13
|28
|6
|7
|15
|29-45
|25
|14
|29
|6
|3
|20
|20-49
|21
|15
|29
|3
|7
|19
|23-57
|16
|16
|29
|2
|6
|21
|23-74
|12
Прогноз от UA-Футбол
"Заря" и "Полесье" находятся в неплохой атакующей форме, и с высокой вероятностью матч станет результативным.
Наш прогноз - обе команды забьют за 1.94.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Комментарии 1