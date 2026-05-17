Заря - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2026

"Заря" набрала хороший ход в концовке чемпионата, тогда как "Полесье" продолжает напряжённую борьбу за медали и еврокубки. Сумеют ли житомирцы быстро оправиться после болезненного поражения от "Эпицентра" и сделать ещё один шаг к историческому финишу в топ-3 УПЛ?

"Заря" - "Полесье" 13:00

VBET Лига. 29-й тур

18 мая. Киев. "Динамо" им. Лобановского

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Заря": последние новости

"Заря" находится хорошем тонусе и уверенно доигрывает сезон. После поражения от "Шахтёра" (1:2) луганчане заметно стабилизировали результаты: в последних четырёх турах они набрали 10 очков, одержав три победы и сыграв вничью. Это позволило команде закрепиться в середине таблицы, без реальной борьбы за еврокубки или сохранение прописки.

При этом важной характеристикой сезона остаётся атакующая эффективность "Зари". "Черно-белые" входят в топ-5 самых результативных команд УПЛ с 40 голами в активе.

Отдельно стоит отметить, что в концовке чемпионата тренерский штаб во главе с Виктором Скрипником активно использует ротацию, давая шанс молодым игрокам и распределяя нагрузку после тяжелых матчей.

Кадровые потери у "Зари" следующие: Неманья Анджушич выбыл до конца сезона, Жуниор Рейс пропустит встречу с "Полесьем" из-за перебора жёлтых карточек, а готовность Романа Саленко остаётся под вопросом.

Ориентировочный состав: Сапутин - Пердута, Эскинья, Янич, Малыш - Кушниренко, Попара, Мичин - Слесар, Вантух, Будковский

"Полесье": последние новости

Перед стартом "Полесье" занимает третье место, сохраняя реальную борьбу за медали чемпионата, а также за максимально выгодную еврокубковую позицию.

При этом последние туры для житомирцев получились неоднозначными. Команда неожиданно уступила "Эпицентру" (2:3) в матче, который получил широкий резонанс из-за драматичной концовки и нереализованного пенальти на последних минутах. После той игры Руслан Ротань жёстко раскритиковал подопечных за действия в обороне и недостаток концентрации.

Несмотря на этот спад, сезон для "Полесья" в целом остаётся шагом вперёд в развитии. Руководство подчёркивает прогресс клуба от сезона к сезону, а также амбицию закрепиться в числе лидеров украинского футбола.

В то же время вокруг состава "Полесья" также есть важные новости. Один из ключевых игроков "волков", Алексей Гуцуляк, по информации СМИ, близок к уходу по окончании сезона.

В лазарете у "Полесья" находится Богдан Крушинский.

Ориентировочный состав: Волынец - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе - Бабенко, Эмерллаху, Андриевский - Гуцуляк, Брагару, Краснопир

Последние матчи

"Заря":

12.05. Александрия - Заря 1:2 (УПЛ)

09.05. Заря - Металлист 1925 1:1 (УПЛ)

04.05. Рух - Заря 1:2 (УПЛ)

27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)

23.04. Заря - Шахтер 1:2 (УПЛ)

"Полесье":

12.05. Эпицентр - Полесье 3:2 (УПЛ)

08.05. Полесье - Александрия 2:1 (УПЛ)

03.05. Металлист 1925 - Полесье 0:1 (УПЛ)

26.04. Полесье - Оболонь 3:1 (УПЛ)

20.04. Шахтер - Полесье 1:0 (УПЛ)

Последние личные встречи

30.11.25. Полесье - Заря 2:0 (УПЛ)

17.05.25. Заря - Полесье 0:1 (УПЛ)

25.11.24. Полесье - Заря 1:1 (УПЛ)

05.05.24. Полесье - Заря 1:1 (УПЛ)

28.10.23. Заря - Полесье 0:1 (УПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Шахтер 29 22 6 1 71-20 72 2 ЛНЗ 28 17 6 5 38-16 57 3 Полесье 28 17 4 7 49-21 55 4 Динамо 29 16 6 7 63-34 54 5 Металлист 1925 29 12 12 5 35-19 48 6 Кривбасс 29 13 8 8 52-45 47 7 Колос 29 12 10 7 29-25 46 8 Заря 28 11 9 8 40-35 42 9 Карпаты 28 9 11 8 37-29 38 10 Верес 28 7 10 11 26-37 31 11 Оболонь 29 7 10 12 28-48 31 12 Эпицентр 29 8 7 14 36-45 31 13 Кудровка 28 6 7 15 29-45 25 14 Рух Львов 29 6 3 20 20-49 21 15 ФК Александрия 29 3 7 19 23-57 16 16 Полтава 29 2 6 21 23-74 12

Прогноз от UA-Футбол

"Заря" и "Полесье" находятся в неплохой атакующей форме, и с высокой вероятностью матч станет результативным.

Наш прогноз - обе команды забьют за 1.94.