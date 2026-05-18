Кудровка - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2026

В одном из самых параллельных матчей понедельника в рамках 29-го тура УПЛ "Кудровка" будет принимать черкасский ЛНЗ. Подопечные Пономарева постараются удержаться на второй строчке турнирной таблицы, тогда как коллектив Протченко загнан в глухой угол и нуждается исключительно в победе.

УПЛ. 29-й тур

"Кудровка" - ЛНЗ

18.05.2026. 13:00. "Авангард". Ровно

Трансляция - УПЛ ТВ

"Кудровка": последние новости

Новички текущего розыгрыша УПЛ ведут борьбу за выживание в дебютном для себя сезоне на наивысшем уровне. И судя по тому, что они решились на смену главного тренера в конце сезона, руководство в определенный момент решило, что курс команда держит неправильный. При этом давать сейчас какие-то оценки короткому периоду работы Александра Протченко также будет неправильно – у нового тренера просто не было достаточно времени что-то кардинально менять после Василия Баранова.

Поэтому сейчас у "Кудровки" есть исключительно локальные задачи, которые после победы "Оболони" над "Колосом" накануне (2:0) свелись до банальных формулировок. Нужно выиграть два оставшихся матча в чемпионате. А потом мы открываем расписание "ястребов" и видим ЛНЗ и киевское "Динамо". Не достаточный ли это повод это самое расписание закрыть и отложить в сторону?

Выходит, что та ничья против "Оболони" в начале мая (1:1) оказалась стратегическим поражением "Кудровки", равно как и поражение от "Эпицентра", так как теперь лишь "пивоваров" может потеснить команда Протченко в турнирной таблице. Хотя в реалиях "ястребов" будет уместнее сказать "опустить".

Опустить в зону переходных матчей. Ведь только над "Оболонью" у "Кудровки" есть преимущество личных встреч, тогда как против "Эпицентра" придется смотреть на разницу голов, а там уже +7 в пользу конкурентов, и если победы над ЛНЗ и "Динамо" сами по себе кажутся фантастикой, то с разгромными счетами – тем более.

Ориентировочный состав: Яшков — Гусев, Векляк, Мачелюк, Фарина — Кая, Думанюк — Козак, Сторчоус, Глущенко — Овусу.

ЛНЗ: последние новости

Ко всем прочим проблемам "Кудровки" добавляется также и тот факт, что ее соперники все еще будут оставаться мотивированными. ЛНЗ вполне может упустить вторую строчку, как это чуть не случилось в результате пяти матчей кряду без побед – убийственная для чемпионских амбиций команды Виталия Пономарева серия. Но она подошла к концу победой над СК "Полтава" в прошлом туре (2:0), тогда как "Полесье" на ровном месте сгорело "Эпицентру" и, кажется, упустило свой шанс.

Теперь у ЛНЗ остается два соперника в лице аутсайдеров: "Кудровка" и "Оболонь". Причем складывается впечатление, что команда Протченко будет сражаться до условного первого пропущенного, тогда как "пивовары", в случае любого набранного "сиреневыми" очка в предпоследнем туре, не будут иметь абсолютно никакой турнирной мотивации.

Поэтому "серебро" можно брать горячим, что уже будет фантастическим и, разумеется, историческим результатом для клуба из Черкасс. Остается лишь подгадать с заменой дисквалифицированному за перебор желтых Артуру Рябову и надеяться, что его потеря не окажется критической в ответственный момент. Чем-чем, а особой глубиной резерва ЛНЗ за этот феноменальный сезон не успел обрасти.

Ориентировочный состав: Паламарчук — Драмбаев, Дидык, Горин — Дайко — Г. Пасич, Пастух, Твердохлеб, Кузык — Ассинор, Микитишин.

Последние матчи команд

Кудровка

14.05. Кудровка – Рух 2:1 (УПЛ)

08.05. Колос – Кудровка 1:0 (УПЛ)

03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)

ЛНЗ

13.05. ЛНЗ – СК Полтава 2:0 (УПЛ)

09.05. ЛНЗ - Динамо 0:0 (УПЛ)

02.05. Карпаты - ЛНЗ 0:3 (УПЛ)

Личные встречи

Команды уже сыграли между собой 1 матч во всех турнирах: победа ЛНЗ в первом круге текущей кампании с голом Марка Ассинора (1:0).

Прогноз на матч от UA-Футбол

Совершенно неясно, как новичкам текущего розыгрыша УПЛ в таком графике добыть шесть очков. Да еще и с недавно назначенным новым главным тренером. В то время как ЛНЗ не пропускает уже три матча подряд, поэтому вернулся в знакомую и комфортную для него среду обитания. Прогноз — Обе забьют (Нет) (1,56).