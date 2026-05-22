Буковина - Черноморец. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 23.05.2026

В Черновцах состоится самый ожидаемый матч предпоследнего тура VBET Первой лиги. Хозяева стремятся продлить свою беспроигрышную серию, но и гостям нельзя проигрывать, ведь "Левый берег" отставал всего на два очка перед этим туром.

Первая лига. 29-й тур

23.05.2026. 13:00. "Буковина". Черновцы

"Буковина" — "Черноморец"

Трансляция — YouTube-канал ПФЛ

"Буковина": последние новости

Подопечные Шищенко продолжают радовать болельщиков игрой и результатами. Беспроигрышная рекордная серия "Буковины" в Первой лиге длится уже 29 матчей: 26 побед и три ничьи. Команда из Черновцов стремится завершить сезон без поражений и вписать свое имя в историю. В прошлом туре футболисты "Буковины" разгромили ЮКСА — 5:0. Героем матча стал полузащитник Тищенко, который дважды забил и отдал результативную передачу. Уже в трех турах подряд Иван отмечается голами — четыре за это время. Команда Сергея Шищенко в этом чемпионате играет идеально: 51 забитый мяч и всего 18 пропущенных. С мотивацией и настроем в конце сезона никаких проблем нет.

У нас есть шанс стать первой командой в истории Первой лиги, которая пройдет сезон без единого поражения. И мы очень хотим это сделать. Впереди еще два очень тяжелых матча — против "Черноморца" и "Металлурга". Будет непросто, но мы будем делать все для того, чтобы завершить этот сезон без поражений. Для меня, как для тренера, такие результаты — это настоящий кайф, это эмоции, которые хочется испытывать всегда. Но мы понимаем, что в Премьер-лиге такого уже вряд ли будет, поэтому нужно психологически себя к этому готовить. Конечно, там тоже будут победы, но будут и поражения. И мы должны быть к этому готовы, — сказал Шищенко.

В матче прошлого тура серьезно травмировался капитан "Буковины" Петр Стасюк. После обследования медицинская служба клуба установила диагноз: перелом левой ключицы со смещением. Футболисту потребуется хирургическое вмешательство с установкой специальной пластины.

"Черноморец": последние новости

Одесситам весной не хватает стабильности, но они все еще остаются на втором месте. Перед этим туром "Черноморец" на два очка опережал "Левый берег" (киевляне сегодня играют с "Металлургом"). На прошлой неделе подопечные Григорчука в стратегически важном матче сыграли вничью с тем же "Левым берегом" — 0:0. С лучшей стороны проявил себя голкипер одесситов Аниагбосо. Нечасто на своем поле "Черноморец" вынужден так много отбиваться, а Кингсли парировал сразу семь ударов игроков соперника.

Три тура подряд "Черноморец" не проигрывает: победа и две ничьи. Также стоит отметить, что в двух из этих трех матчей "моряки" не пропускали. Дисквалифицированных на матч в Черновцах нет. Таким образом, все сильнейшие на данный момент смогут сыграть.

Мы должны думать о себе. Слава Богу, пока что ситуация такова, что все в наших руках. Да, нам нужно выигрывать свои игры, и нам не нужно думать, какой календарь у "Левого берега". Мы понимаем, что нас ждет игра с "Буковиной". Это чемпион и очень серьезная команда. Но чтобы думать об УПЛ и думать о каких-то достижениях, ну, мы же должны обыгрывать сильные команды, - подчеркнул Григорчук.

Последние матчи команд

"Черноморец"

16.05. "Черноморец" - "Левый Берег" 0:0

09.05. "Черноморец" — "Чернигов" 2:2

03.05. "Черноморец" — "Прикарпатье" 3:0

"Буковина"

15.05. "Буковина" — ЮКСА 5:0

09.05. "Буковина" — "Ворскла" 6:0

02.05. "Буковина" — "Подолье" 2:0

Личные встречи

Команды между собой сыграли четыре матча: две победы "Буковины" и две победы "Черноморца". Игра первого круга в Одессе завершилась победой "Буковины" — 2:1.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки 1 Буковина 28 25 3 0 69-18 78 2 Черноморец 28 17 8 3 40-19 59 3 Левый Берег 28 17 6 5 43-20 57 4 Агробизнес 28 15 4 9 34-27 49 5 Ингулец 28 11 10 7 38-28 43 6 Виктория 28 10 6 12 37-35 36 7 UCSA 28 9 6 13 27-38 33 8 Пробой 28 9 6 13 28-34 33 9 Прикарпатье 28 8 9 11 29-32 33 10 Нива Тернополь 28 8 9 11 23-30 33 11 ФСК Мариуполь 28 8 8 12 29-32 32 12 Металлист 27 8 7 12 27-33 31 13 ФК Чернигов 26 8 6 12 28-31 30 14 Ворскла 28 7 7 14 21-34 28 15 Подолье 28 4 7 17 19-44 19 16 Металлург 27 4 6 17 16-53 18

Прогноз на матч от UA-Футбол

Хозяева поля играют очень уверенно. Сейчас сложно представить, что может помешать "Буковине" завершить сезон без поражений. У одесситов в составе целый ряд квалифицированных футболистов, но по игре существенное преимущество у команды Сергея Шищенко. За два предыдущих тура "Буковина" забила целых 11 голов, поэтому у защитников "Черноморца" работы хватит. Ожидаем, что коллектив из Черновцов продолжит свою победную серию. Прогноз — победа "Буковины".