Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина - Черноморец. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 23.05.2026
Буковина - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.05.2026 ⋊ Первая лига на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
В Черновцах состоится самый ожидаемый матч предпоследнего тура VBET Первой лиги. Хозяева стремятся продлить свою беспроигрышную серию, но и гостям нельзя проигрывать, ведь "Левый берег" отставал всего на два очка перед этим туром.
Первая лига. 29-й тур
23.05.2026. 13:00. "Буковина". Черновцы
"Буковина" — "Черноморец"
Трансляция — YouTube-канал ПФЛ
"Буковина": последние новости
Подопечные Шищенко продолжают радовать болельщиков игрой и результатами. Беспроигрышная рекордная серия "Буковины" в Первой лиге длится уже 29 матчей: 26 побед и три ничьи. Команда из Черновцов стремится завершить сезон без поражений и вписать свое имя в историю. В прошлом туре футболисты "Буковины" разгромили ЮКСА — 5:0. Героем матча стал полузащитник Тищенко, который дважды забил и отдал результативную передачу. Уже в трех турах подряд Иван отмечается голами — четыре за это время. Команда Сергея Шищенко в этом чемпионате играет идеально: 51 забитый мяч и всего 18 пропущенных. С мотивацией и настроем в конце сезона никаких проблем нет.
У нас есть шанс стать первой командой в истории Первой лиги, которая пройдет сезон без единого поражения. И мы очень хотим это сделать. Впереди еще два очень тяжелых матча — против "Черноморца" и "Металлурга". Будет непросто, но мы будем делать все для того, чтобы завершить этот сезон без поражений. Для меня, как для тренера, такие результаты — это настоящий кайф, это эмоции, которые хочется испытывать всегда. Но мы понимаем, что в Премьер-лиге такого уже вряд ли будет, поэтому нужно психологически себя к этому готовить. Конечно, там тоже будут победы, но будут и поражения. И мы должны быть к этому готовы, — сказал Шищенко.
В матче прошлого тура серьезно травмировался капитан "Буковины" Петр Стасюк. После обследования медицинская служба клуба установила диагноз: перелом левой ключицы со смещением. Футболисту потребуется хирургическое вмешательство с установкой специальной пластины.
"Черноморец": последние новости
Одесситам весной не хватает стабильности, но они все еще остаются на втором месте. Перед этим туром "Черноморец" на два очка опережал "Левый берег" (киевляне сегодня играют с "Металлургом"). На прошлой неделе подопечные Григорчука в стратегически важном матче сыграли вничью с тем же "Левым берегом" — 0:0. С лучшей стороны проявил себя голкипер одесситов Аниагбосо. Нечасто на своем поле "Черноморец" вынужден так много отбиваться, а Кингсли парировал сразу семь ударов игроков соперника.
Три тура подряд "Черноморец" не проигрывает: победа и две ничьи. Также стоит отметить, что в двух из этих трех матчей "моряки" не пропускали. Дисквалифицированных на матч в Черновцах нет. Таким образом, все сильнейшие на данный момент смогут сыграть.
Мы должны думать о себе. Слава Богу, пока что ситуация такова, что все в наших руках. Да, нам нужно выигрывать свои игры, и нам не нужно думать, какой календарь у "Левого берега". Мы понимаем, что нас ждет игра с "Буковиной". Это чемпион и очень серьезная команда. Но чтобы думать об УПЛ и думать о каких-то достижениях, ну, мы же должны обыгрывать сильные команды, - подчеркнул Григорчук.
Последние матчи команд
"Черноморец"
16.05. "Черноморец" - "Левый Берег" 0:0
09.05. "Черноморец" — "Чернигов" 2:2
03.05. "Черноморец" — "Прикарпатье" 3:0
"Буковина"
15.05. "Буковина" — ЮКСА 5:0
09.05. "Буковина" — "Ворскла" 6:0
02.05. "Буковина" — "Подолье" 2:0
Личные встречи
Команды между собой сыграли четыре матча: две победы "Буковины" и две победы "Черноморца". Игра первого круга в Одессе завершилась победой "Буковины" — 2:1.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Буковина
|28
|25
|3
|0
|69-18
|78
|2
|Черноморец
|28
|17
|8
|3
|40-19
|59
|3
|Левый Берег
|28
|17
|6
|5
|43-20
|57
|4
|Агробизнес
|28
|15
|4
|9
|34-27
|49
|5
|Ингулец
|28
|11
|10
|7
|38-28
|43
|6
|Виктория
|28
|10
|6
|12
|37-35
|36
|7
|UCSA
|28
|9
|6
|13
|27-38
|33
|8
|Пробой
|28
|9
|6
|13
|28-34
|33
|9
|Прикарпатье
|28
|8
|9
|11
|29-32
|33
|10
|Нива Тернополь
|28
|8
|9
|11
|23-30
|33
|11
|ФСК Мариуполь
|28
|8
|8
|12
|29-32
|32
|12
|Металлист
|27
|8
|7
|12
|27-33
|31
|13
|ФК Чернигов
|26
|8
|6
|12
|28-31
|30
|14
|Ворскла
|28
|7
|7
|14
|21-34
|28
|15
|Подолье
|28
|4
|7
|17
|19-44
|19
|16
|Металлург
|27
|4
|6
|17
|16-53
|18
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
Хозяева поля играют очень уверенно. Сейчас сложно представить, что может помешать "Буковине" завершить сезон без поражений. У одесситов в составе целый ряд квалифицированных футболистов, но по игре существенное преимущество у команды Сергея Шищенко. За два предыдущих тура "Буковина" забила целых 11 голов, поэтому у защитников "Черноморца" работы хватит. Ожидаем, что коллектив из Черновцов продолжит свою победную серию. Прогноз — победа "Буковины".Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Футболист Кудровки сбежал из Украины перед игрой за выживание
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- "Вот это и есть залог наших побед": Вернидуб – о результатах Нефтчи под его руководством
- Александрия – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2026
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона