Чернигов – Динамо. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 20.05.2026

Сенсационный "Чернигов" попытается одолеть в финале "Динамо". Победитель матча получит путевку в Лигу Европы, что придает матчу еще больший вес.

Кубок Украины. Финал

20 мая. Львов. "Арена Львов"

"Чернигов" 18:00 "Динамо"

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Чернигов - Динамо Смотреть трансляцию

Новости "Чернигова"

"Чернигов" борется за выживание в Первой Лиге. Команда находится в зоне переходных матчей, но имеет в запасе недоигранный матч с "Металлургом". Матч в Запорожье прерывался несколько раз из-за воздушной тревоги и был окончательно остановлен на 45-й минуте при счете 0:0.

9 мая подопечные Валерия ЧОрного удержали стратегически важную ничью 2:2 против одного из лидеров - "Черноморца". За неделю до этого черниговцы обыграли "ЮКСУ" из Киевской области (2:0). Перед этим черниговцы дома проиграли одному из конкурентов в борьбе за выживание - "Ворскле" (1:2).

"Чернигов" мог и не попасть в финал Кубка Украины. Еще в 1/16 финала турнира подопечные Чорного проиграли по пенальти "Кривбассу" (1:3) после ничьей в основное время. Однако в том матче тренерский штаб ван Леувена превысил лимита на легионеров и выпустил на замену лишнего иностранца. Как следствие, криворожцы получили дисквалификацию, а черниговцы – путевку в 1/8 финала турнира. Там "Чернигов" обыграл "Лесное" (2:1), а в четвертьфинале "Феникс-Мариуполь" в серии пенальти.

Матч против "Металлиста 1925" вообще был героическим со стороны подопечных Черного. Уже на 4-й минуте они остались в меньшинстве из-за удаления Шушка. Далее харьковская команда тотально доминировала, но так и не смогла пробить Татаренко. Проявил себя Максим и в серии пенальти, где парировал удар Мба.

Ориентировочный состав "Чернигова": Татаренко – Картушов, Романченко, Зенченко, Галстян – Шалфеев, Столярчук, Бибик – Порохня, Безбородько, Сердюк.

Новости "Динамо"

"Динамо" все еще имеет шансы подняться даже на 2-ю позицию, но для этого нужно, чтобы совпало несколько факторов. Киевлянам нужно выиграть матч против "Кудровки" и ожидать, что "Полесье" сыграет вничью с "Рухом", а "ЛНЗ" проиграет "Оболони".

Динамовцам важнее сейчас выиграть Кубок Украины, который обеспечит киевлянам место в Лиге Европы. Соперник у "Динамо" не самый сильный, поэтому немногие верят, что у "бело-синих" возникнут проблемы в финале. Свой главный матч в Кубке подопечные Костюка выиграли в 1/8 финала, когда обыграли "Шахтер" (2:1). Далее были победы над перволиговыми "Ингульцем" (2:0) и "Буковиной" (3:0).

У "Динамо" точно не сыграют травмированные Тимчик и Кабаев. Пономаренко пропустил несколько последних матчей, но отправился с командой во Львов. Это решающий матч сезона, поэтому Игорь Костюк точно выставит сильнейших.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет – Караваев, Беловар, Михавко, Овчаренко – Михайленко, Шапаренко, Буяльский – Ярмоленко, Пономаренко, Волошин.

"Чернигов" - "Динамо": статистика личных встреч

Это будет первый матч команд в истории.

Последние матчи "Чернигова"

09.05. Чернигов - Черноморец 2:2 (Первая Лига)

02.05. ЮКСА – Чернигов 0:2 (Первая Лига)

26.04. Чернигов – Ворскла 1:2 (Первая Лига)

22.04. Металлист 1925 – Чернигов 0:0 (пен. 5:6) (Кубок Украины)

18.04. Подолье – Чернигов 0:0 (Первая Лига)

Последние матчи "Динамо"

16.05. СК Полтава – Динамо 0:2 (УПЛ)

13.05. Динамо - Колос 2:1 (УПЛ)

09.05. ЛНЗ – Динамо 0:0 (УПЛ)

03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)

26.04. Кривбасс – Динамо 5:6 (УПЛ)

"Чернигов" - "Динамо": ставки и коэффициенты

"Чернигов" - "Динамо": прогноз от UA-Футбол

Явным фаворитом противостояния по версии букмекеров является "Динамо". Киевляне не могут себе позволить не обыграть такого соперника. Недооценки тоже не должно быть, ведь "Металлиста 1925" уже поплатился за это в полуфинале. Полагаем, что команда Костюка уверенно победит. Прогноз – Ф2(-2) за коэффициент 1,62.