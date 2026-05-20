Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.05.2026
В 30-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" примет на стадионе "Украина" команду из Ковалевки "Колос". Этот матч станет последним для Тараса Степаненко, который после завершения игровой карьеры будет работать в тренерском штабе сборной Украины. Степаненко большую часть своей карьеры провел именно в составе "Шахтера", с которым стал 10-кратным чемпионом Украины, выиграл 8 Кубков и 7 Суперкубков страны.
УПЛ. 30-й тур
"Шахтер" – "Колос"
21.05.2026. 15:30. "Украина". Львов
Трансляция – УПЛ ТВ
"Шахтер": последние новости
Чемпион в конце сезона продолжает радовать своих болельщиков результатами, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Беспроигрышная серия "Шахтера" в УПЛ насчитывает 20 матчей: 16 побед и 4 ничьи. В прошлом туре "горняки" на выезде победили "Кривбасс" — 3:2. Героем матча стал нигериец Проспер Оба, который отличился дублем. Голевая серия "Шахтера" в чемпионате продолжается 14 игр — 34 гола. В начале матча в Кривом Роге Грам и Эгиналду получили мышечные повреждения и вынуждены были досрочно покинуть поле. Вместо них вышли Азаров и Оба, которые сыграли очень качественно и продуктивно. В прошлом туре отдых получил голкипер Дмитрий Ризник, а Николаю Матвиенко дали передышку из-за значительной нагрузки в клубе и сборной Украины.
Физически это непросто, но мы играли для детей и для всех болельщиков, которые присутствовали на стадионе. Мы понимали, ради чего сюда приехали", — отметил Туран.
В последних турах на позиции центрального защитника играет Назарина. Наверное, Егор именно на этой позиции выйдет и в игре с "Колосом". Дисквалифицированных у "Шахтера" на последний тур нет. По информации ТаТоТаке, в стартовом составе "горняков" на поле выйдет вратарь Кирилл Фесюн, который последний матч провел в декабре прошлого года.
Ориентировочный состав: Фесюн - Педро Энкире, Назарина, Бондарь, Азаров - Крыскив, Бондаренко, Изаки - Оба, Траоре, Швед
"Колос": последние новости
После четырех побед подряд подопечные Руслана Костышина в двух предыдущих турах очков не набирали. Сначала "Колос" в конкурентном матче проиграл "Динамо" (1:2), а в прошлом туре неожиданно уступил "Оболони" (0:2). В поединке с "пивоварами" футболисты "Колоса" больше владели мячом, но всего трижды пробили в створ ворот. Серия без ничьих "Колоса" в УПЛ продолжается уже 6 матчей: 4 победы и два поражения.
Начало игры было для нас плохим. Соперник навязал борьбу, с большой агрессией. А мы вошли не так агрессивно. Если ты выходишь не настроенным, то класс пропадает. Это также работа тренера — я не снимаю с себя ответственности, — сказал Костышин.
Перед последним туром команда из Ковалевки занимает седьмое место — 46 очков. "Колос" может финишировать даже на пятом месте, но для этого нужно побеждать и ждать подарков от конкурентов. В команде по-прежнему травмирован Климчук, но его в последнее время довольно удачно заменяет Тахири.
Ориентировочный состав: Пахолюк — Понедельник, Бурда, Козик, Цуриков — Степаненко, Ррапай, Гагнидзе — Салабай, Тахири, Кане
Последние матчи команд
Шахтер
17.05. Кривбасс - Шахтер 2:3 (УПЛ)
13.05. Шахтер - Оболонь 3:1 (УПЛ)
10.05. Полтава - Шахтер 0:4 (УПЛ)
Колос
17.05. Колос - Оболонь 0:2 (УПЛ)
13.05. Динамо - Колос 2:1 (УПЛ)
08.05. Колос - Кудривка 1:0 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой сыграли 16 матчей: 12 побед "Шахтера", 3 ничьи и победа "Колоса". Игра первого круга в Ковалевке завершилась без голов.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|71-20
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38-17
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49-21
|56
|4
|Динамо
|29
|16
|6
|7
|63-34
|54
|5
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35-19
|48
|6
|Кривбасс
|29
|13
|8
|8
|52-45
|47
|7
|Колос
|29
|12
|10
|7
|29-25
|46
|8
|Заря
|29
|11
|10
|8
|40-35
|43
|9
|Карпаты
|29
|10
|11
|8
|39-29
|41
|10
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26-39
|31
|11
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28-48
|31
|12
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36-45
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30-45
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20-49
|21
|15
|ФК Александрия
|29
|3
|7
|19
|23-57
|16
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23-74
|12
Ставка и коэффициенты на игру
Прогноз на матч от UA-Футбол
Всегда непросто мотивировать себя на последний матч сезона, если уже не решаешь турнирные задачи. Тем не менее, футболисты "Шахтера" демонстрируют свой профессионализм и играют достаточно качественно даже тогда, когда уже досрочно выиграли чемпионат. Шанс проявить себя получают футболисты, которые в течение сезона играли меньше. "Колос" стремится реабилитироваться перед болельщиками за два поражения подряд. Больше шансов на победу у "Шахтера", но легкой прогулки чемпиону не стоит ожидать. Прогноз — обе команды забьют (2,30).
