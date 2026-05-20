Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.05.2026

В 30-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" примет на стадионе "Украина" команду из Ковалевки "Колос". Этот матч станет последним для Тараса Степаненко, который после завершения игровой карьеры будет работать в тренерском штабе сборной Украины. Степаненко большую часть своей карьеры провел именно в составе "Шахтера", с которым стал 10-кратным чемпионом Украины, выиграл 8 Кубков и 7 Суперкубков страны.

УПЛ. 30-й тур

"Шахтер" – "Колос"

21.05.2026. 15:30. "Украина". Львов

"Шахтер": последние новости

Чемпион в конце сезона продолжает радовать своих болельщиков результатами, несмотря на отсутствие турнирной мотивации. Беспроигрышная серия "Шахтера" в УПЛ насчитывает 20 матчей: 16 побед и 4 ничьи. В прошлом туре "горняки" на выезде победили "Кривбасс" — 3:2. Героем матча стал нигериец Проспер Оба, который отличился дублем. Голевая серия "Шахтера" в чемпионате продолжается 14 игр — 34 гола. В начале матча в Кривом Роге Грам и Эгиналду получили мышечные повреждения и вынуждены были досрочно покинуть поле. Вместо них вышли Азаров и Оба, которые сыграли очень качественно и продуктивно. В прошлом туре отдых получил голкипер Дмитрий Ризник, а Николаю Матвиенко дали передышку из-за значительной нагрузки в клубе и сборной Украины.

Физически это непросто, но мы играли для детей и для всех болельщиков, которые присутствовали на стадионе. Мы понимали, ради чего сюда приехали", — отметил Туран.

В последних турах на позиции центрального защитника играет Назарина. Наверное, Егор именно на этой позиции выйдет и в игре с "Колосом". Дисквалифицированных у "Шахтера" на последний тур нет. По информации ТаТоТаке, в стартовом составе "горняков" на поле выйдет вратарь Кирилл Фесюн, который последний матч провел в декабре прошлого года.

Ориентировочный состав: Фесюн - Педро Энкире, Назарина, Бондарь, Азаров - Крыскив, Бондаренко, Изаки - Оба, Траоре, Швед

"Колос": последние новости

После четырех побед подряд подопечные Руслана Костышина в двух предыдущих турах очков не набирали. Сначала "Колос" в конкурентном матче проиграл "Динамо" (1:2), а в прошлом туре неожиданно уступил "Оболони" (0:2). В поединке с "пивоварами" футболисты "Колоса" больше владели мячом, но всего трижды пробили в створ ворот. Серия без ничьих "Колоса" в УПЛ продолжается уже 6 матчей: 4 победы и два поражения.

Начало игры было для нас плохим. Соперник навязал борьбу, с большой агрессией. А мы вошли не так агрессивно. Если ты выходишь не настроенным, то класс пропадает. Это также работа тренера — я не снимаю с себя ответственности, — сказал Костышин.

Перед последним туром команда из Ковалевки занимает седьмое место — 46 очков. "Колос" может финишировать даже на пятом месте, но для этого нужно побеждать и ждать подарков от конкурентов. В команде по-прежнему травмирован Климчук, но его в последнее время довольно удачно заменяет Тахири.

Ориентировочный состав: Пахолюк — Понедельник, Бурда, Козик, Цуриков — Степаненко, Ррапай, Гагнидзе — Салабай, Тахири, Кане

Последние матчи команд

Шахтер

17.05. Кривбасс - Шахтер 2:3 (УПЛ)

13.05. Шахтер - Оболонь 3:1 (УПЛ)

10.05. Полтава - Шахтер 0:4 (УПЛ)

Колос

17.05. Колос - Оболонь 0:2 (УПЛ)

13.05. Динамо - Колос 2:1 (УПЛ)

08.05. Колос - Кудривка 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли 16 матчей: 12 побед "Шахтера", 3 ничьи и победа "Колоса". Игра первого круга в Ковалевке завершилась без голов.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 29 22 6 1 71-20 72 2 ЛНЗ 29 17 6 6 38-17 57 3 Полесье 29 17 5 7 49-21 56 4 Динамо 29 16 6 7 63-34 54 5 Металлист 1925 29 12 12 5 35-19 48 6 Кривбасс 29 13 8 8 52-45 47 7 Колос 29 12 10 7 29-25 46 8 Заря 29 11 10 8 40-35 43 9 Карпаты 29 10 11 8 39-29 41 10 Верес 29 7 10 12 26-39 31 11 Оболонь 29 7 10 12 28-48 31 12 Эпицентр 29 8 7 14 36-45 31 13 Кудровка 29 7 7 15 30-45 28 14 Рух Львов 29 6 3 20 20-49 21 15 ФК Александрия 29 3 7 19 23-57 16 16 Полтава 29 2 6 21 23-74 12



Прогноз на матч от UA-Футбол

Всегда непросто мотивировать себя на последний матч сезона, если уже не решаешь турнирные задачи. Тем не менее, футболисты "Шахтера" демонстрируют свой профессионализм и играют достаточно качественно даже тогда, когда уже досрочно выиграли чемпионат. Шанс проявить себя получают футболисты, которые в течение сезона играли меньше. "Колос" стремится реабилитироваться перед болельщиками за два поражения подряд. Больше шансов на победу у "Шахтера", но легкой прогулки чемпиону не стоит ожидать. Прогноз — обе команды забьют (2,30).