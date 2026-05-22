Карпаты - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2026

Болельщиков ждет интригующее противостояние в последнем туре УПЛ во Львове. Перед туром "Карпаты" отставали от "Зари" на два очка, и в случае победы подопечные Фернандеса смогут завершить сезон на восьмом месте.

УПЛ. 30-й тур

"Карпаты" – "Заря"

23.05.2026. 18:00. "Украина". Львов

Трансляция – УПЛ ТВ

"Карпаты": последние новости

Львовский клуб в прошлом туре порадовал своих болельщиков домашней победой над "Вересом" — 2:0. Героями матча стали защитники Мирошниченко и Бабогло. Денис дважды отдал голевые передачи после стандартных положений, а Владислав отличился дублем. Подопечные Фернандеса могли забивать больше, но подвела реализация. Понравилось желание, с которым футболисты львовского клуба играли на протяжении всего матча. У этой команды есть хорошие перспективы на следующий сезон. В чемпионате "Карпаты" не проигрывают пять матчей подряд: три победы и две ничьи.

Мы показали хорошую игру, создали немало моментов и самое главное, что мы удержали ворота на ноль. Также стоит отметить, что сегодня в матче дебютировал воспитанник Академии футбола "Карпаты", что свидетельствует о том, что там проводят хорошую работу с юными футболистами, — отметил Фран Фернандес.

Дисквалифицированных на матч против "Зари" у львовского клуба нет. Во втором тайме игры против "Вереса" вышел Бруниньо, но он пока далек от оптимальной формы.

Ориентировочный состав: Домчак — Сыч, Бабогло, Холод, Лях — Чачуа, Эдсон, Шах — Алькайн, Карабин, Костенко

"Заря": последние новости

В прошлом туре "Зарю" ждало очень непростое испытание, ведь пришлось играть против мотивированного "Полесья". Подопечные Скрипника справились с натиском соперника и сыграли вничью — 0:0. До перерыва у футболистов "Зари" были хорошие моменты, а во второй половине встречи им уже пришлось отбиваться. Стоит отметить уверенную игру голкипера Сапутина, ведь не часто "Заря" в нынешнем сезоне не пропускает. Таким образом, луганский клуб в чемпионате не проигрывает пять туров подряд: три победы и две ничьи.

Не могу сказать, что моя команда доиграет сезон. Мы играем, хотим побеждать и набирать очки. Появилась уверенность. Когда делаем замены, не проседаем, а наоборот, прибавляем. Это тоже плюс. Желание у команды есть. Где-то даже жаль, что чемпионат заканчивается. Главное – нужно работать в таком русле и в дальнейшем, – сказал Скрипник.

До конца сезона выбыл Неманья Андушич, но из-за дисквалификации в стартовый состав должен вернуться Жуниор Рейс. Наверное, эта игра станет последней для Петера Мичина, который планирует покинуть Украину.

Ориентировочный состав: Сапутин - Пердута, Эскинья, Янич, Жуниор Рейс - Кушниренко, Попара, Мичин - Слесар, Вантух, Будковский

Последние матчи команд

Карпаты

17.05. Карпаты - Верес 2:0 (УПЛ)

12.05. Металлист 1925 - Карпаты 2:2 (УПЛ)

08.05. Кривбасс - Карпаты 1:0 (УПЛ)

Заря

18.05. Заря - Полесье 0:0 (УПЛ)

12.05. Александрия - Заря 1:2 (УПЛ)

09.05. Заря - Металлист 1925 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

За всю историю клубы между собой сыграли 69 матчей: 31 победа "Зари", 18 побед "Карпат" и 20 ничьих. Игра первого круга завершилась победой "Зари" - 1:0.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 29 22 6 1 71-20 72 2 ЛНЗ 29 17 6 6 38-17 57 3 Полесье 29 17 5 7 49-21 56 4 Динамо 29 16 6 7 63-34 54 5 Металлист 1925 29 12 12 5 35-19 48 6 Кривбасс 29 13 8 8 52-45 47 7 Колос 29 12 10 7 29-25 46 8 Заря 29 11 10 8 40-35 43 9 Карпаты 29 10 11 8 39-29 41 10 Верес 29 7 10 12 26-39 31 11 Оболонь 29 7 10 12 28-48 31 12 Эпицентр 29 8 7 14 36-45 31 13 Кудровка 29 7 7 15 30-45 28 14 Рух Львов 29 6 3 20 20-49 21 15 ФК Александрия 29 3 7 19 23-57 16 16 Полтава 29 2 6 21 23-74 12

Ставка и коэффициенты на игру

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, но игра обещает быть интересной. Обе команды уже пять туров подряд не проигрывают и стремятся завершить сезон на мажорной ноте. Спрогнозировать победителя этого противостояния довольно сложно, но без голов игра точно не закончится. Ожидаем интересный и результативный футбол. Прогноз — обе команды забьют (1,62).