Карпаты - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2026
Фото: ФК Зоря
Болельщиков ждет интригующее противостояние в последнем туре УПЛ во Львове. Перед туром "Карпаты" отставали от "Зари" на два очка, и в случае победы подопечные Фернандеса смогут завершить сезон на восьмом месте.
УПЛ. 30-й тур
"Карпаты" – "Заря"
23.05.2026. 18:00. "Украина". Львов
Трансляция – УПЛ ТВ
"Карпаты": последние новости
Львовский клуб в прошлом туре порадовал своих болельщиков домашней победой над "Вересом" — 2:0. Героями матча стали защитники Мирошниченко и Бабогло. Денис дважды отдал голевые передачи после стандартных положений, а Владислав отличился дублем. Подопечные Фернандеса могли забивать больше, но подвела реализация. Понравилось желание, с которым футболисты львовского клуба играли на протяжении всего матча. У этой команды есть хорошие перспективы на следующий сезон. В чемпионате "Карпаты" не проигрывают пять матчей подряд: три победы и две ничьи.
Мы показали хорошую игру, создали немало моментов и самое главное, что мы удержали ворота на ноль. Также стоит отметить, что сегодня в матче дебютировал воспитанник Академии футбола "Карпаты", что свидетельствует о том, что там проводят хорошую работу с юными футболистами, — отметил Фран Фернандес.
Дисквалифицированных на матч против "Зари" у львовского клуба нет. Во втором тайме игры против "Вереса" вышел Бруниньо, но он пока далек от оптимальной формы.
Ориентировочный состав: Домчак — Сыч, Бабогло, Холод, Лях — Чачуа, Эдсон, Шах — Алькайн, Карабин, Костенко
"Заря": последние новости
В прошлом туре "Зарю" ждало очень непростое испытание, ведь пришлось играть против мотивированного "Полесья". Подопечные Скрипника справились с натиском соперника и сыграли вничью — 0:0. До перерыва у футболистов "Зари" были хорошие моменты, а во второй половине встречи им уже пришлось отбиваться. Стоит отметить уверенную игру голкипера Сапутина, ведь не часто "Заря" в нынешнем сезоне не пропускает. Таким образом, луганский клуб в чемпионате не проигрывает пять туров подряд: три победы и две ничьи.
Не могу сказать, что моя команда доиграет сезон. Мы играем, хотим побеждать и набирать очки. Появилась уверенность. Когда делаем замены, не проседаем, а наоборот, прибавляем. Это тоже плюс. Желание у команды есть. Где-то даже жаль, что чемпионат заканчивается. Главное – нужно работать в таком русле и в дальнейшем, – сказал Скрипник.
До конца сезона выбыл Неманья Андушич, но из-за дисквалификации в стартовый состав должен вернуться Жуниор Рейс. Наверное, эта игра станет последней для Петера Мичина, который планирует покинуть Украину.
Ориентировочный состав: Сапутин - Пердута, Эскинья, Янич, Жуниор Рейс - Кушниренко, Попара, Мичин - Слесар, Вантух, Будковский
Последние матчи команд
Карпаты
17.05. Карпаты - Верес 2:0 (УПЛ)
12.05. Металлист 1925 - Карпаты 2:2 (УПЛ)
08.05. Кривбасс - Карпаты 1:0 (УПЛ)
Заря
18.05. Заря - Полесье 0:0 (УПЛ)
12.05. Александрия - Заря 1:2 (УПЛ)
09.05. Заря - Металлист 1925 1:1 (УПЛ)
Личные встречи
За всю историю клубы между собой сыграли 69 матчей: 31 победа "Зари", 18 побед "Карпат" и 20 ничьих. Игра первого круга завершилась победой "Зари" - 1:0.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|71-20
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38-17
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49-21
|56
|4
|Динамо
|29
|16
|6
|7
|63-34
|54
|5
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35-19
|48
|6
|Кривбасс
|29
|13
|8
|8
|52-45
|47
|7
|Колос
|29
|12
|10
|7
|29-25
|46
|8
|Заря
|29
|11
|10
|8
|40-35
|43
|9
|Карпаты
|29
|10
|11
|8
|39-29
|41
|10
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26-39
|31
|11
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28-48
|31
|12
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36-45
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30-45
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20-49
|21
|15
|ФК Александрия
|29
|3
|7
|19
|23-57
|16
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23-74
|12
Ставка и коэффициенты на игру
Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, но игра обещает быть интересной. Обе команды уже пять туров подряд не проигрывают и стремятся завершить сезон на мажорной ноте. Спрогнозировать победителя этого противостояния довольно сложно, но без голов игра точно не закончится. Ожидаем интересный и результативный футбол. Прогноз — обе команды забьют (1,62).
