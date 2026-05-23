Оболонь - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026

В матче 30-го тура УПЛ "Оболонь" примет ЛНЗ. В случае победы команда из Черкасс обеспечит себе второе место, но легкой прогулки подопечным Пономарева точно не стоит ожидать.

УПЛ. 30-й тур

"Оболонь" – ЛНЗ

24.05.2026. 13:00. "Оболонь-Арена". Киев

Трансляция – УПЛ ТВ

"Оболонь": последние новости

Киевляне в прошлом туре наконец-то прервали свою серию без побед. Подопечные Антоненко на "Оболонь-Арене" обыграли "Колос" со счётом 2:0. Таким образом, впервые за одиннадцать туров "пивовары" смогли одержать победу. Киевляне сыграли десятый "сухой" выездной матч в УПЛ. "Оболонь" имеет в своем активе 31 очко и находится на 11-й позиции. Подопечные Антоненко опережают "Кудровку" на 3 очка, поэтому еще не все решено в борьбе за выживание.

Мы с первых минут говорили ребятам, что нужно сразу входить в игру и делать то, что мы отрабатывали и предлагали сопернику. Было большое желание победить, и это сказалось на игре и на табло, - сказал Антоненко.

В последнем туре не сыграют травмированные Приймак, Устименко и Прокопенко. Возможно, сможет помочь команде Слободян, ведь в прошлом туре он уже был в заявке.

Ориентировочный состав: Марченко - Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько - Третьяков, Мороз, Чех, Мединский - Суханов, Лях

ЛНЗ: последние новости

Подопечные Пономарева уже в прошлом туре могли гарантировать себе второе место, ведь "Полесье" потеряло очки. Однако ЛНЗ довольно неожиданно минимально уступил "Кудровке" — 0:1. Коллектив из Черкасс до этого в УПЛ не проигрывал четыре игры подряд: победа и три ничьи. Безусловно, исторический выход в Лигу конференций – это уже замечательно, но команда все же стремится завершить сезон на втором месте. В конце чемпионата команде не хватает стабильности. Все-таки отсутствие глубины состава сказывается.

Что сказал Пономарев в раздевалке после матча? Немного поговорили, немного накричал – но это нормально. За игру, за самоотдачу. Ему не хватило самоотдачи? Конечно. Если проиграли – значит, где-то недоработали, где-то допустили ошибки", – сказал Танковский.

Из-за дисквалификации не сможет в последнем туре сыграть основной защитник Олег Горин. Но есть и позитив – возвращение Артура Рябова.

Ориентировочный состав: Паламарчук – Кузик, Драмбаев, Муравский, Пасич – Дидык, Рябов, Пастух – Микитишин, Ассинор, Твердохлеб

Последние матчи команд

Оболонь

17.05. Колос - Оболонь 0:2 (УПЛ)

13.05. Шахтер - Оболонь 3:1 (УПЛ)

09.05. Оболонь - Эпицентр 2:2 (УПЛ)

ЛНЗ

18.05. Кудривка - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

13.05. ЛНЗ – СК Полтава 2:0 (УПЛ)

09.05. ЛНЗ – Динамо 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды между собой сыграли 10 матчей: 4 победы "Оболони", 4 победы ЛНЗ и 2 ничьи. Игра первого круга в Черкассах завершилась победой ЛНЗ – 3:0.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 29 22 6 1 71-20 72 2 ЛНЗ 29 17 6 6 38-17 57 3 Полесье 29 17 5 7 49-21 56 4 Динамо 29 16 6 7 63-34 54 5 Металлист 1925 29 12 12 5 35-19 48 6 Кривбасс 29 13 8 8 52-45 47 7 Колос 29 12 10 7 29-25 46 8 Заря 29 11 10 8 40-35 43 9 Карпаты 29 10 11 8 39-29 41 10 Верес 29 7 10 12 26-39 31 11 Оболонь 29 7 10 12 28-48 31 12 Эпицентр 29 8 7 14 36-45 31 13 Кудровка 29 7 7 15 30-45 28 14 Рух Львов 29 6 3 20 20-49 21 15 ФК Александрия 29 3 7 19 23-57 16 16 Полтава 29 2 6 21 23-74 12



Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры не оставляют шансов "Оболони", но не стоит недооценивать киевлян. Подопечные Антоненко испытывают эмоциональный подъем после победы над "Колосом", а вот ЛНЗ не хватает стабильности. Гостей устроит только победа и ответственность за результат будет давить на команду Пономарева. Ряд голов от этого противостояния не ожидаем. Прогноз – тотал меньше 2.5 (1.57).