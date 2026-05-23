Оболонь - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026
Фото: ФК ЛНЗ
В матче 30-го тура УПЛ "Оболонь" примет ЛНЗ. В случае победы команда из Черкасс обеспечит себе второе место, но легкой прогулки подопечным Пономарева точно не стоит ожидать.
УПЛ. 30-й тур
"Оболонь" – ЛНЗ
24.05.2026. 13:00. "Оболонь-Арена". Киев
Трансляция – УПЛ ТВ
"Оболонь": последние новости
Киевляне в прошлом туре наконец-то прервали свою серию без побед. Подопечные Антоненко на "Оболонь-Арене" обыграли "Колос" со счётом 2:0. Таким образом, впервые за одиннадцать туров "пивовары" смогли одержать победу. Киевляне сыграли десятый "сухой" выездной матч в УПЛ. "Оболонь" имеет в своем активе 31 очко и находится на 11-й позиции. Подопечные Антоненко опережают "Кудровку" на 3 очка, поэтому еще не все решено в борьбе за выживание.
Мы с первых минут говорили ребятам, что нужно сразу входить в игру и делать то, что мы отрабатывали и предлагали сопернику. Было большое желание победить, и это сказалось на игре и на табло, - сказал Антоненко.
В последнем туре не сыграют травмированные Приймак, Устименко и Прокопенко. Возможно, сможет помочь команде Слободян, ведь в прошлом туре он уже был в заявке.
Ориентировочный состав: Марченко - Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько - Третьяков, Мороз, Чех, Мединский - Суханов, Лях
ЛНЗ: последние новости
Подопечные Пономарева уже в прошлом туре могли гарантировать себе второе место, ведь "Полесье" потеряло очки. Однако ЛНЗ довольно неожиданно минимально уступил "Кудровке" — 0:1. Коллектив из Черкасс до этого в УПЛ не проигрывал четыре игры подряд: победа и три ничьи. Безусловно, исторический выход в Лигу конференций – это уже замечательно, но команда все же стремится завершить сезон на втором месте. В конце чемпионата команде не хватает стабильности. Все-таки отсутствие глубины состава сказывается.
Что сказал Пономарев в раздевалке после матча? Немного поговорили, немного накричал – но это нормально. За игру, за самоотдачу. Ему не хватило самоотдачи? Конечно. Если проиграли – значит, где-то недоработали, где-то допустили ошибки", – сказал Танковский.
Из-за дисквалификации не сможет в последнем туре сыграть основной защитник Олег Горин. Но есть и позитив – возвращение Артура Рябова.
Ориентировочный состав: Паламарчук – Кузик, Драмбаев, Муравский, Пасич – Дидык, Рябов, Пастух – Микитишин, Ассинор, Твердохлеб
Последние матчи команд
Оболонь
17.05. Колос - Оболонь 0:2 (УПЛ)
13.05. Шахтер - Оболонь 3:1 (УПЛ)
09.05. Оболонь - Эпицентр 2:2 (УПЛ)
ЛНЗ
18.05. Кудривка - ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
13.05. ЛНЗ – СК Полтава 2:0 (УПЛ)
09.05. ЛНЗ – Динамо 0:0 (УПЛ)
Личные встречи
Команды между собой сыграли 10 матчей: 4 победы "Оболони", 4 победы ЛНЗ и 2 ничьи. Игра первого круга в Черкассах завершилась победой ЛНЗ – 3:0.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|29
|22
|6
|1
|71-20
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38-17
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49-21
|56
|4
|Динамо
|29
|16
|6
|7
|63-34
|54
|5
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35-19
|48
|6
|Кривбасс
|29
|13
|8
|8
|52-45
|47
|7
|Колос
|29
|12
|10
|7
|29-25
|46
|8
|Заря
|29
|11
|10
|8
|40-35
|43
|9
|Карпаты
|29
|10
|11
|8
|39-29
|41
|10
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26-39
|31
|11
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28-48
|31
|12
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36-45
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30-45
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20-49
|21
|15
|ФК Александрия
|29
|3
|7
|19
|23-57
|16
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23-74
|12
Ставка и коэффициенты на игру
Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры не оставляют шансов "Оболони", но не стоит недооценивать киевлян. Подопечные Антоненко испытывают эмоциональный подъем после победы над "Колосом", а вот ЛНЗ не хватает стабильности. Гостей устроит только победа и ответственность за результат будет давить на команду Пономарева. Ряд голов от этого противостояния не ожидаем. Прогноз – тотал меньше 2.5 (1.57).
