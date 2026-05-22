Александрия – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2026

Встречаются команды, не имеющие турнирных заданий на последний тур.

УПЛ. 30-й тур

23 мая. Александрия. "Ника"

"Александрия" 13:00 "Кривбасс"

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



Новости "Александрии"

"Александрия" уже официально вылетела из УПЛ, но это же УПЛ, поэтому утверждать что-то наверняка пока нельзя. Дело в том, что "Рух" может отказаться от участия в переходных матчах, ведь Григорий Козловский не планирует дальше удерживать команду. В таком случае место львовской команды займет александрийская.

В прошлом туре "Александрия" наконец одержала победу. Команда обыграла тот самый "Рух", который может заменить в переходных матчах, со счетом 3:1. Перед этим были конкурентные матчи против "Зари" и "Полесья", которые александрийцы проиграли со счетом 1:2.

Удачным был матч против "Эпицентра" (1:1), где команда провалила первый тайм, но доминировала во втором и могла рассчитывать даже на победу. Но после этой игры было безнадежное поражение от "Колоса" (0:3).

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" удачно выступил в текущем сезоне. Команда находится на 7-й позиции, но может завершить сезон даже пятой. В прошлом туре криворожская команда дала бой "Шахтеру", но все же вынуждена была уступить (2:3).

Перед этим "Кривбасс" в Ровно легко обыграл "Верес" (3:1) и прервал длительную сухую и беспроигрышную серию Карпат (1:0). За неделю до этого подопечные ван Леувена не сумели обыграть "СК Полтаву" (3:3). А в 25-м туре "Кривбасс" вместе с "Динамо" выдали самый результативный матч в истории УПЛ (5:6). Этим результатом криворожцы вряд ли довольны, ведь после первого тайма они вели 4:1.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Александрии" после дисквалификации возвращаются Кампуш и Скорко. Матч против "Руха" пропустил Бутко.

Ориентировочный состав "Александрии": Макаренко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Огарков – Ващенко, Мишнев, Булеца – Яде, Кастильо, Цара.

У "Кривбасса" не будет играть травмированный Задерака. Это создает проблемы с лимитом на легионеров.

Ориентированный состав "Кривбасса": Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац - Араухо, Шевченко, Джовани - Мендоса, Мулык, Сек.

"Александрия" - "Кривбасс": статистика личных встреч

07.12.25. Кривбасс – Александрия 3:0 (УПЛ)

06.04.25. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)

13.10.24. Александрия – Кривбасс 4:2 (Контрольный матч)

28.09.24. Кривбасс – Александрия 0:1 (УПЛ)

02.12.23. Кривбасс – Александрия 2:1 (УПЛ)

За последние 5 личных матчей "Александрия" одержала 3 победы, "Кривбасс" - 2. Матч первого круга завершился разгромной победой команды из Кривого Рога.

Последние матчи "Александрии"

17.05. Рух – Александрия – 1:3 (УПЛ)

12.05. Александрия – Заря 1:2 (УПЛ)

08.05. Полесье – Александрия 2:1 (УПЛ)

02.05. Александрия – Колос 0:3 (УПЛ)

27.04. Эпицентр – Александрия 1:1 (УПЛ)

Последние матчи "Кривбасса"

17.05. Кривбасс – Шахтер 2:3 (УПЛ)

12.05. Верес - Кривбасс 1:3 (УПЛ)

08.05. Кривбасс – Карпаты 1:0 (УПЛ)

01.05. СК Полтава – Кривбасс 3:3 (УПЛ)

26.04. Кривбасс – Динамо 5:6 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 30 22 6 2 71-21 72 2 ЛНЗ 29 17 6 6 38-17 57 3 Полесье 29 17 5 7 49-21 56 4 Динамо 29 16 6 7 63-34 54 5 Колос 30 13 10 7 30-25 49 6 Металлист 1925 29 12 12 5 35-19 48 7 Кривбасс 29 13 8 8 52-45 47 8 Заря 29 11 10 8 40-35 43 9 Карпаты 29 10 11 8 39-29 41 10 Верес 29 7 10 12 26-39 31 11 Оболонь 29 7 10 12 28-48 31 12 Эпицентр 29 8 7 14 36-45 31 13 Кудровка 29 7 7 15 30-45 28 14 Рух Львов 29 6 3 20 20-49 21 15 ФК Александрия 29 3 7 19 23-57 16 16 Полтава 29 2 6 21 23-74 12

"Александрия" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты

"Александрия"- "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол

Криворожская команда является фаворитом по версии букмекеров. Несмотря на улучшение в игре Александрии, команда ван Леувена выглядит сильнее и стабильнее. Считаем, что у криворожской команды больше шансов на победу. Прогноз – победа "Кривбасса" за коэффициент 2,36.