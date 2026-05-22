Александрия – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Александрия" - "Кривбасс" в рамках 30-го тура УПЛ
Фото: ФК Олександрія
Встречаются команды, не имеющие турнирных заданий на последний тур.
УПЛ. 30-й тур
23 мая. Александрия. "Ника"
"Александрия" 13:00 "Кривбасс"
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ
Новости "Александрии"
"Александрия" уже официально вылетела из УПЛ, но это же УПЛ, поэтому утверждать что-то наверняка пока нельзя. Дело в том, что "Рух" может отказаться от участия в переходных матчах, ведь Григорий Козловский не планирует дальше удерживать команду. В таком случае место львовской команды займет александрийская.
В прошлом туре "Александрия" наконец одержала победу. Команда обыграла тот самый "Рух", который может заменить в переходных матчах, со счетом 3:1. Перед этим были конкурентные матчи против "Зари" и "Полесья", которые александрийцы проиграли со счетом 1:2.
Удачным был матч против "Эпицентра" (1:1), где команда провалила первый тайм, но доминировала во втором и могла рассчитывать даже на победу. Но после этой игры было безнадежное поражение от "Колоса" (0:3).
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" удачно выступил в текущем сезоне. Команда находится на 7-й позиции, но может завершить сезон даже пятой. В прошлом туре криворожская команда дала бой "Шахтеру", но все же вынуждена была уступить (2:3).
Перед этим "Кривбасс" в Ровно легко обыграл "Верес" (3:1) и прервал длительную сухую и беспроигрышную серию Карпат (1:0). За неделю до этого подопечные ван Леувена не сумели обыграть "СК Полтаву" (3:3). А в 25-м туре "Кривбасс" вместе с "Динамо" выдали самый результативный матч в истории УПЛ (5:6). Этим результатом криворожцы вряд ли довольны, ведь после первого тайма они вели 4:1.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Александрии" после дисквалификации возвращаются Кампуш и Скорко. Матч против "Руха" пропустил Бутко.
Ориентировочный состав "Александрии": Макаренко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Огарков – Ващенко, Мишнев, Булеца – Яде, Кастильо, Цара.
У "Кривбасса" не будет играть травмированный Задерака. Это создает проблемы с лимитом на легионеров.
Ориентированный состав "Кривбасса": Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац - Араухо, Шевченко, Джовани - Мендоса, Мулык, Сек.
"Александрия" - "Кривбасс": статистика личных встреч
- 07.12.25. Кривбасс – Александрия 3:0 (УПЛ)
- 06.04.25. Александрия – Кривбасс 1:0 (УПЛ)
- 13.10.24. Александрия – Кривбасс 4:2 (Контрольный матч)
- 28.09.24. Кривбасс – Александрия 0:1 (УПЛ)
- 02.12.23. Кривбасс – Александрия 2:1 (УПЛ)
За последние 5 личных матчей "Александрия" одержала 3 победы, "Кривбасс" - 2. Матч первого круга завершился разгромной победой команды из Кривого Рога.
Последние матчи "Александрии"
- 17.05. Рух – Александрия – 1:3 (УПЛ)
- 12.05. Александрия – Заря 1:2 (УПЛ)
- 08.05. Полесье – Александрия 2:1 (УПЛ)
- 02.05. Александрия – Колос 0:3 (УПЛ)
- 27.04. Эпицентр – Александрия 1:1 (УПЛ)
Последние матчи "Кривбасса"
- 17.05. Кривбасс – Шахтер 2:3 (УПЛ)
- 12.05. Верес - Кривбасс 1:3 (УПЛ)
- 08.05. Кривбасс – Карпаты 1:0 (УПЛ)
- 01.05. СК Полтава – Кривбасс 3:3 (УПЛ)
- 26.04. Кривбасс – Динамо 5:6 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|30
|22
|6
|2
|71-21
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38-17
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49-21
|56
|4
|Динамо
|29
|16
|6
|7
|63-34
|54
|5
|Колос
|30
|13
|10
|7
|30-25
|49
|6
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35-19
|48
|7
|Кривбасс
|29
|13
|8
|8
|52-45
|47
|8
|Заря
|29
|11
|10
|8
|40-35
|43
|9
|Карпаты
|29
|10
|11
|8
|39-29
|41
|10
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26-39
|31
|11
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28-48
|31
|12
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36-45
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30-45
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20-49
|21
|15
|ФК Александрия
|29
|3
|7
|19
|23-57
|16
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23-74
|12
"Александрия" - "Кривбасс": ставки и коэффициенты
"Александрия"- "Кривбасс": прогноз от UA-Футбол
Криворожская команда является фаворитом по версии букмекеров. Несмотря на улучшение в игре Александрии, команда ван Леувена выглядит сильнее и стабильнее. Считаем, что у криворожской команды больше шансов на победу. Прогноз – победа "Кривбасса" за коэффициент 2,36.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
