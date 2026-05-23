Динамо – Кудровка. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 24.05.2026

Обе команды мотивированы победить, ведь имеют возможность улучшить свое турнирное положение.

УПЛ. 30-й тур

24 мая. Киев. "Динамо им. Лобановского"

"Динамо" 13:00 "Кудровка"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Динамо - Кудровка Смотреть трансляцию

Новости "Динамо"

"Динамо" все еще имеет шансы подняться даже на 2-ю позицию, но для этого нужно, чтобы совпало несколько факторов. Киевлянам нужно выиграть матч против "Кудровки" и ожидать, что "Полесье" сыграет вничью с "Рухом", а "ЛНЗ" проиграет "Оболони". Для третьей позиции киевлянам нужна победа над "Кудровкой" и потеря очков от "Полесья".

В среду динамовцы выиграли Кубок Украины, который обеспечит киевлянам место в Лиге Европы. "Чернигов" сопротивлялся как мог, но слишком разные по классу команды.

У "Динамо", кроме итогового места, есть несколько интриг перед последним туром. Пономаренко борется за звание лучшего бомбардира УПЛ и имеет вместе с Будковским по 12 голов. Матвей точно будет мотивирован забить как можно больше. С другой стороны есть Ярмоленко, которому нужно еще 2 гола, чтобы обойти Максима Шацких в списке лучших бомбардиров УПЛ за всю историю. Если Андрей не забьет эти 2 гола, то, с большой долей вероятности, продолжит играть и в следующем сезоне.

Новости "Кудровки"

"Кудровка" удачно начала сезон и долгое время находилась в середине турнирной таблицы, но неудачная серия весной опустила команду в зону переходных матчей. После победы над "СК Полтавой" в начале марта подопечные Василия Баранова не могли победить 9 матчей. Руководство клуба приняло решение попрощаться с наставником за 3 тура до завершения сезона.

Возглавил "Кудровку" Александр Протченко, под руководством которого команда поочередно обыграла "Рух" (2:1) и "ЛНЗ" (1:0). Особенно сенсационной была победа над "ЛНЗ", ведь черкасская команда находится на 2-й позиции. Для того чтобы покинуть зону переходных матчей, "Кудровке" нужно обыграть "Динамо" и ожидать потерь очков от конкурентов.

Одной из причин неудачной серии весной могут быть задержки по выплате зарплаты. Перед матчем против "Динамо" покинул расположение команды Коллахуазо Вака, но руководство с ним договорилось, поэтому к матчу против киевлян он вернется. Как бы то ни было, но финансовые проблемы явно не дают мотивации игрокам "Кудровки".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Динамо" травмированы Тымчик, Редушко и Кабаев. После кубкового матча точно будет ротация. В основе однозначно ожидается Ярмоленко.

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет - Коробов, Захарченко, Михавко, Дубинчак - Михайленко, Яцык, Пихаленок - Ярмоленко, Пономаренко, Волошин.

Александр Протченко в двух предыдущих матчах выпускал идентичный состав, и это принесло команде две победы. Не видим причины для перемен и на матч против "Динамо".

Ориентировочный состав "Кудровки": Яшков – Мачелюк, Векляк, Вака, Фарина – Думанюк, Макосо, Сторчоус – Глущенко, Овусу, Козак.

"Динамо" - "Кудровка": статистика личных встреч

09.02.26. Динамо - Кудровка 2:1 (Контрольный матч)

06.12.25. Кудровка – Динамо 1:2 (УПЛ)

Оба матча между командами состоялись в текущем сезоне и завершились с одинаковым счетом 2:1 в пользу киевлян.

Последние матчи "Динамо"

20.05. Чернигов – Динамо 1:3 (Кубок Украины)

16.05. СК Полтава – Динамо 0:2 (УПЛ)

13.05. Динамо - Колос 2:1 (УПЛ)

09.05. ЛНЗ – Динамо 0:0 (УПЛ)

03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)

Последние матчи "Кудровки"

18.05. Кудровка – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

14.05. Кудровка – Рух 2:1 (УПЛ)

08.05. Колос – Кудровка 1:0 (УПЛ)

03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)

26.04. Кудровка – Шахтер 1:3 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П Р Очки 1 Шахтер 30 22 6 2 71-21 72 2 ЛНЗ 29 17 6 6 38-17 57 3 Полесье 29 17 5 7 49-21 56 4 Динамо 29 16 6 7 63-34 54 5 Колос 30 13 10 7 30-25 49 6 Металлист 1925 29 12 12 5 35-19 48 7 Кривбасс 29 13 8 8 52-45 47 8 Заря 29 11 10 8 40-35 43 9 Карпаты 29 10 11 8 39-29 41 10 Верес 29 7 10 12 26-39 31 11 Оболонь 29 7 10 12 28-48 31 12 Эпицентр 29 8 7 14 36-45 31 13 Кудровка 29 7 7 15 30-45 28 14 Рух Львов 29 6 3 20 20-49 21 15 ФК Александрия 29 3 7 19 23-57 16 16 Полтава 29 2 6 21 23-74 12

"Динамо" - "Кудровка": ставки и коэффициенты

"Динамо" - "Кудровка": прогноз от UA-Футбол

Обеим командам нужна победа, так что закрытой игры ожидать не стоит. Киевляне не слишком удачно играть в обороне, но с атакой все хорошо. Даже "Чернигов" сумел забить киевлянам, поэтому и "Кудровка" может это сделать. В пользу нашего варианта говорит то, что "Динамо" и "Кудровка" обменялись голами в обоих очных матчах. Прогноз – обе забьют за коэффициент 2,08.