Динамо – Кудровка. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 24.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Динамо" - "Кудровка" в рамках 30-го тура УПЛ
Обе команды мотивированы победить, ведь имеют возможность улучшить свое турнирное положение.
УПЛ. 30-й тур
24 мая. Киев. "Динамо им. Лобановского"
"Динамо" 13:00 "Кудровка"
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТБ
Новости "Динамо"
"Динамо" все еще имеет шансы подняться даже на 2-ю позицию, но для этого нужно, чтобы совпало несколько факторов. Киевлянам нужно выиграть матч против "Кудровки" и ожидать, что "Полесье" сыграет вничью с "Рухом", а "ЛНЗ" проиграет "Оболони". Для третьей позиции киевлянам нужна победа над "Кудровкой" и потеря очков от "Полесья".
В среду динамовцы выиграли Кубок Украины, который обеспечит киевлянам место в Лиге Европы. "Чернигов" сопротивлялся как мог, но слишком разные по классу команды.
У "Динамо", кроме итогового места, есть несколько интриг перед последним туром. Пономаренко борется за звание лучшего бомбардира УПЛ и имеет вместе с Будковским по 12 голов. Матвей точно будет мотивирован забить как можно больше. С другой стороны есть Ярмоленко, которому нужно еще 2 гола, чтобы обойти Максима Шацких в списке лучших бомбардиров УПЛ за всю историю. Если Андрей не забьет эти 2 гола, то, с большой долей вероятности, продолжит играть и в следующем сезоне.
Новости "Кудровки"
"Кудровка" удачно начала сезон и долгое время находилась в середине турнирной таблицы, но неудачная серия весной опустила команду в зону переходных матчей. После победы над "СК Полтавой" в начале марта подопечные Василия Баранова не могли победить 9 матчей. Руководство клуба приняло решение попрощаться с наставником за 3 тура до завершения сезона.
Возглавил "Кудровку" Александр Протченко, под руководством которого команда поочередно обыграла "Рух" (2:1) и "ЛНЗ" (1:0). Особенно сенсационной была победа над "ЛНЗ", ведь черкасская команда находится на 2-й позиции. Для того чтобы покинуть зону переходных матчей, "Кудровке" нужно обыграть "Динамо" и ожидать потерь очков от конкурентов.
Одной из причин неудачной серии весной могут быть задержки по выплате зарплаты. Перед матчем против "Динамо" покинул расположение команды Коллахуазо Вака, но руководство с ним договорилось, поэтому к матчу против киевлян он вернется. Как бы то ни было, но финансовые проблемы явно не дают мотивации игрокам "Кудровки".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Динамо" травмированы Тымчик, Редушко и Кабаев. После кубкового матча точно будет ротация. В основе однозначно ожидается Ярмоленко.
Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет - Коробов, Захарченко, Михавко, Дубинчак - Михайленко, Яцык, Пихаленок - Ярмоленко, Пономаренко, Волошин.
Александр Протченко в двух предыдущих матчах выпускал идентичный состав, и это принесло команде две победы. Не видим причины для перемен и на матч против "Динамо".
Ориентировочный состав "Кудровки": Яшков – Мачелюк, Векляк, Вака, Фарина – Думанюк, Макосо, Сторчоус – Глущенко, Овусу, Козак.
"Динамо" - "Кудровка": статистика личных встреч
- 09.02.26. Динамо - Кудровка 2:1 (Контрольный матч)
- 06.12.25. Кудровка – Динамо 1:2 (УПЛ)
Оба матча между командами состоялись в текущем сезоне и завершились с одинаковым счетом 2:1 в пользу киевлян.
Последние матчи "Динамо"
- 20.05. Чернигов – Динамо 1:3 (Кубок Украины)
- 16.05. СК Полтава – Динамо 0:2 (УПЛ)
- 13.05. Динамо - Колос 2:1 (УПЛ)
- 09.05. ЛНЗ – Динамо 0:0 (УПЛ)
- 03.05. Динамо – Шахтер 1:2 (УПЛ)
Последние матчи "Кудровки"
- 18.05. Кудровка – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
- 14.05. Кудровка – Рух 2:1 (УПЛ)
- 08.05. Колос – Кудровка 1:0 (УПЛ)
- 03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)
- 26.04. Кудровка – Шахтер 1:3 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Шахтер
|30
|22
|6
|2
|71-21
|72
|2
|ЛНЗ
|29
|17
|6
|6
|38-17
|57
|3
|Полесье
|29
|17
|5
|7
|49-21
|56
|4
|Динамо
|29
|16
|6
|7
|63-34
|54
|5
|Колос
|30
|13
|10
|7
|30-25
|49
|6
|Металлист 1925
|29
|12
|12
|5
|35-19
|48
|7
|Кривбасс
|29
|13
|8
|8
|52-45
|47
|8
|Заря
|29
|11
|10
|8
|40-35
|43
|9
|Карпаты
|29
|10
|11
|8
|39-29
|41
|10
|Верес
|29
|7
|10
|12
|26-39
|31
|11
|Оболонь
|29
|7
|10
|12
|28-48
|31
|12
|Эпицентр
|29
|8
|7
|14
|36-45
|31
|13
|Кудровка
|29
|7
|7
|15
|30-45
|28
|14
|Рух Львов
|29
|6
|3
|20
|20-49
|21
|15
|ФК Александрия
|29
|3
|7
|19
|23-57
|16
|16
|Полтава
|29
|2
|6
|21
|23-74
|12
"Динамо" - "Кудровка": прогноз от UA-Футбол
Обеим командам нужна победа, так что закрытой игры ожидать не стоит. Киевляне не слишком удачно играть в обороне, но с атакой все хорошо. Даже "Чернигов" сумел забить киевлянам, поэтому и "Кудровка" может это сделать. В пользу нашего варианта говорит то, что "Динамо" и "Кудровка" обменялись голами в обоих очных матчах. Прогноз – обе забьют за коэффициент 2,08.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Комментарии 1