Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026

"Верес" постарается закрыть дома непростой сезон, а "Металлист 1925" - прервать затянувшуюся безвыигрышную серию и уйти на межсезонье с более позитивным настроением.

"Верес" - "Металлист 1925" 13:00

VBET Лига. 30-й тур

24 мая. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Верес": последние новости

Турнирная интрига для "Вереса" уже исчерпана, но вопросы к качеству игры и завершению сезона остаются: всего два набранных очка в последних пяти турах наглядно отражают спад формы.

Главная системная проблема "Вереса" в этой кампании - низкая результативность. Команда забила лишь 26 голов за почти три десятка матчей, что делает её одной из наименее эффективных в атаке в УПЛ. В частности, эти проблемы были заметны в недавнем поединке против "Карпат", где подопечные Олега Шандрука уступили 0:2 и выглядели достаточно пассивно в фазе развития атак.

К кадровому фону перед игрой добавилось сразу несколько важных новостей. Капитан "народных" Игорь Харатин возвращается в заявку после недомогания. В то же время "Верес" не сможет рассчитывать на ряд травмированных игроков: Уэсли, Дениса Ндукве и Виталия Бойко.

Ориентировочный состав: Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян - Харатин, Клец, Фабрисиу - Шарай, Гонсалвеш, Стень

"Металлист 1925": последние новости

"Металлист 1925" долгое время шел в группе претендентов на еврокубки, однако сейчас харьковчане занимают седьмое место с перспективой финишировать в топ-5, а также шестиматчевой безвыигрышной серией (5 - в УПЛ, 1 - в Кубке Украины).

В начале сезона "Металлист 1925" выглядел одной из самых энергичных команд УПЛ: высокая интенсивность, быстрый переход из обороны в атаку и агрессивный прессинг позволяли регулярно создавать проблемы даже более статусным соперникам. Однако ближе к финишу чемпионата этот темп дал о себе знать - коллектив Младена Бартуловича заметно устал, и это отразилось на результатах.

Параллельно клуб уже рассматривает варианты усиления состава на следующий сезон, а будущее тренерского штаба остается неопределенным.

Под вопросом находится готовность Петера Итодо и Ари Моуры, пропустивших игру с "Эпицентром".

Ориентировочный состав: Варакута - Крупский, Шабанов, Дубко, Мартынюк - Калюжный, Литвиненко, Аревало - Кастильо, Забергджа, Мба

Последние матчи

"Верес":

17.05. Карпаты - Верес 2:0 (УПЛ)

12.05. Верес - Кривбасс 1:3 (УПЛ)

09.05. Рух - Верес 0:0 (УПЛ)

02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)

27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)

"Металлист 1925":

16.05. Металлист 1925 - Эпицентр 1:1 (УПЛ)

12.05. Металлист 1925 - Карпаты 2:2 (УПЛ)

03.05. Металлист 1925 - Полесье 0:1 (УПЛ)

26.04. ЛНЗ - Металлист 1925 1:1 (УПЛ)

22.04. Металлист 1925 - Чернигов 0:0, 5:6 по пен. (Кубок Украины)

Личные встречи

15.04.26. Металлист 1925 – Верес 4:0 (УПЛ)

22.08.24. Металлист 1925 – Верес 0:4 (Кубок Украины)

25.05.24. Металлист 1925 – Верес 1:2 (УПЛ)

25.11.23. Верес - Металлист 1925 4:3 (УПЛ)

08.07.23. Верес - Металлист 1925 1:0 (Контрольный матч)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Шахтер 30 22 6 2 71-21 72 2 ЛНЗ 29 17 6 6 38-17 57 3 Полесье 29 17 5 7 49-21 56 4 Динамо 29 16 6 7 63-34 54 5 Колос 30 13 10 7 30-25 49 6 Кривбасс 30 13 9 8 53-46 48 7 Металлист 1925 29 12 12 5 35-19 48 8 Заря 29 11 10 8 40-35 43 9 Карпаты 29 10 11 8 39-29 41 10 Верес 29 7 10 12 26-39 31 11 Оболонь 29 7 10 12 28-48 31 12 Эпицентр 29 8 7 14 36-45 31 13 Кудровка 29 7 7 15 30-45 28 14 Рух Львов 29 6 3 20 20-49 21 15 ФК Александрия 30 3 8 19 24-58 17 16 Полтава 29 2 6 21 23-74 12

Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на тяготеющий к обороне стиль игры "Вереса" и "Металлиста 1925", в последнем туре команды могут действовать заметно более раскрепощенно, чем обычно.

Наш прогноз - тотал больше (2.5) за 2.05.