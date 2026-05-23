Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026

Верес - Металлист 1925: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.05.26 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
"Верес" постарается закрыть дома непростой сезон, а "Металлист 1925" - прервать затянувшуюся безвыигрышную серию и уйти на межсезонье с более позитивным настроением.
"Верес" - "Металлист 1925" 13:00
VBET Лига. 30-й тур
24 мая. Ровно. "Авангард"
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Верес": последние новости
Турнирная интрига для "Вереса" уже исчерпана, но вопросы к качеству игры и завершению сезона остаются: всего два набранных очка в последних пяти турах наглядно отражают спад формы.
Главная системная проблема "Вереса" в этой кампании - низкая результативность. Команда забила лишь 26 голов за почти три десятка матчей, что делает её одной из наименее эффективных в атаке в УПЛ. В частности, эти проблемы были заметны в недавнем поединке против "Карпат", где подопечные Олега Шандрука уступили 0:2 и выглядели достаточно пассивно в фазе развития атак.
К кадровому фону перед игрой добавилось сразу несколько важных новостей. Капитан "народных" Игорь Харатин возвращается в заявку после недомогания. В то же время "Верес" не сможет рассчитывать на ряд травмированных игроков: Уэсли, Дениса Ндукве и Виталия Бойко.
Ориентировочный состав: Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян - Харатин, Клец, Фабрисиу - Шарай, Гонсалвеш, Стень
"Металлист 1925": последние новости
"Металлист 1925" долгое время шел в группе претендентов на еврокубки, однако сейчас харьковчане занимают седьмое место с перспективой финишировать в топ-5, а также шестиматчевой безвыигрышной серией (5 - в УПЛ, 1 - в Кубке Украины).
В начале сезона "Металлист 1925" выглядел одной из самых энергичных команд УПЛ: высокая интенсивность, быстрый переход из обороны в атаку и агрессивный прессинг позволяли регулярно создавать проблемы даже более статусным соперникам. Однако ближе к финишу чемпионата этот темп дал о себе знать - коллектив Младена Бартуловича заметно устал, и это отразилось на результатах.
Параллельно клуб уже рассматривает варианты усиления состава на следующий сезон, а будущее тренерского штаба остается неопределенным.
Под вопросом находится готовность Петера Итодо и Ари Моуры, пропустивших игру с "Эпицентром".
Ориентировочный состав: Варакута - Крупский, Шабанов, Дубко, Мартынюк - Калюжный, Литвиненко, Аревало - Кастильо, Забергджа, Мба
Последние матчи
"Верес":
- 17.05. Карпаты - Верес 2:0 (УПЛ)
- 12.05. Верес - Кривбасс 1:3 (УПЛ)
- 09.05. Рух - Верес 0:0 (УПЛ)
- 02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)
- 27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)
"Металлист 1925":
- 16.05. Металлист 1925 - Эпицентр 1:1 (УПЛ)
- 12.05. Металлист 1925 - Карпаты 2:2 (УПЛ)
- 03.05. Металлист 1925 - Полесье 0:1 (УПЛ)
- 26.04. ЛНЗ - Металлист 1925 1:1 (УПЛ)
- 22.04. Металлист 1925 - Чернигов 0:0, 5:6 по пен. (Кубок Украины)
Личные встречи
- 15.04.26. Металлист 1925 – Верес 4:0 (УПЛ)
- 22.08.24. Металлист 1925 – Верес 0:4 (Кубок Украины)
- 25.05.24. Металлист 1925 – Верес 1:2 (УПЛ)
- 25.11.23. Верес - Металлист 1925 4:3 (УПЛ)
- 08.07.23. Верес - Металлист 1925 1:0 (Контрольный матч)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|30
|22
|6
|2
|71-21
|72
|2
|29
|17
|6
|6
|38-17
|57
|3
|29
|17
|5
|7
|49-21
|56
|4
|29
|16
|6
|7
|63-34
|54
|5
|30
|13
|10
|7
|30-25
|49
|6
|30
|13
|9
|8
|53-46
|48
|7
|29
|12
|12
|5
|35-19
|48
|8
|29
|11
|10
|8
|40-35
|43
|9
|29
|10
|11
|8
|39-29
|41
|10
|29
|7
|10
|12
|26-39
|31
|11
|29
|7
|10
|12
|28-48
|31
|12
|29
|8
|7
|14
|36-45
|31
|13
|29
|7
|7
|15
|30-45
|28
|14
|29
|6
|3
|20
|20-49
|21
|15
|30
|3
|8
|19
|24-58
|17
|16
|29
|2
|6
|21
|23-74
|12
Прогноз от UA-Футбол
Несмотря на тяготеющий к обороне стиль игры "Вереса" и "Металлиста 1925", в последнем туре команды могут действовать заметно более раскрепощенно, чем обычно.
Наш прогноз - тотал больше (2.5) за 2.05.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
