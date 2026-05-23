  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026

Украина

Верес - Металлист 1925: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.05.26 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026

Металіст 1925

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верес" постарается закрыть дома непростой сезон, а "Металлист 1925" - прервать затянувшуюся безвыигрышную серию и уйти на межсезонье с более позитивным настроением.

"Верес" - "Металлист 1925" 13:00

VBET Лига. 30-й тур

24 мая. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Верес - Металіст 1925
Смотреть трансляцию

Содержание

"Верес": последние новости

Турнирная интрига для "Вереса" уже исчерпана, но вопросы к качеству игры и завершению сезона остаются: всего два набранных очка в последних пяти турах наглядно отражают спад формы.

Главная системная проблема "Вереса" в этой кампании - низкая результативность. Команда забила лишь 26 голов за почти три десятка матчей, что делает её одной из наименее эффективных в атаке в УПЛ. В частности, эти проблемы были заметны в недавнем поединке против "Карпат", где подопечные Олега Шандрука уступили 0:2 и выглядели достаточно пассивно в фазе развития атак.

К кадровому фону перед игрой добавилось сразу несколько важных новостей. Капитан "народных" Игорь Харатин возвращается в заявку после недомогания. В то же время "Верес" не сможет рассчитывать на ряд травмированных игроков: Уэсли, Дениса Ндукве и Виталия Бойко.

Ориентировочный состав: Горох - Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян - Харатин, Клец, Фабрисиу - Шарай, Гонсалвеш, Стень

"Металлист 1925": последние новости

"Металлист 1925" долгое время шел в группе претендентов на еврокубки, однако сейчас харьковчане занимают седьмое место с перспективой финишировать в топ-5, а также шестиматчевой безвыигрышной серией (5 - в УПЛ, 1 - в Кубке Украины).

В начале сезона "Металлист 1925" выглядел одной из самых энергичных команд УПЛ: высокая интенсивность, быстрый переход из обороны в атаку и агрессивный прессинг позволяли регулярно создавать проблемы даже более статусным соперникам. Однако ближе к финишу чемпионата этот темп дал о себе знать - коллектив Младена Бартуловича заметно устал, и это отразилось на результатах.

Параллельно клуб уже рассматривает варианты усиления состава на следующий сезон, а будущее тренерского штаба остается неопределенным.

Под вопросом находится готовность Петера Итодо и Ари Моуры, пропустивших игру с "Эпицентром".

Ориентировочный состав: Варакута - Крупский, Шабанов, Дубко, Мартынюк - Калюжный, Литвиненко, Аревало - Кастильо, Забергджа, Мба

Последние матчи

"Верес":

  • 17.05. Карпаты - Верес 2:0 (УПЛ)
  • 12.05. Верес - Кривбасс 1:3 (УПЛ)
  • 09.05. Рух - Верес 0:0 (УПЛ)
  • 02.05. Верес - Эпицентр 3:3 (УПЛ)
  • 27.04. Заря - Верес 2:0 (УПЛ)

"Металлист 1925":

  • 16.05. Металлист 1925 - Эпицентр 1:1 (УПЛ)
  • 12.05. Металлист 1925 - Карпаты 2:2 (УПЛ)
  • 03.05. Металлист 1925 - Полесье 0:1 (УПЛ)
  • 26.04. ЛНЗ - Металлист 1925 1:1 (УПЛ)
  • 22.04. Металлист 1925 - Чернигов 0:0, 5:6 по пен. (Кубок Украины)

Личные встречи

  • 15.04.26. Металлист 1925 – Верес 4:0 (УПЛ)
  • 22.08.24. Металлист 1925 – Верес 0:4 (Кубок Украины)
  • 25.05.24. Металлист 1925 – Верес 1:2 (УПЛ)
  • 25.11.23. Верес - Металлист 1925 4:3 (УПЛ)
  • 08.07.23. Верес - Металлист 1925 1:0 (Контрольный матч)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 4Шахтер

 30 22 6 2 71-21 72
2

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 5ЛНЗ

 29 17 6 6 38-17 57
3

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 6Полесье

 29 17 5 7 49-21 56
4

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 7Динамо

 29 16 6 7 63-34 54
5

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 8Колос

 30 13 10 7 30-25 49
6

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 9Кривбасс

 30 13 9 8 53-46 48
7

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 10Металлист 1925

 29 12 12 5 35-19 48
8

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 11Заря

 29 11 10 8 40-35 43
9

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 12Карпаты

 29 10 11 8 39-29 41
10

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 13Верес

 29 7 10 12 26-39 31
11

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 14Оболонь

 29 7 10 12 28-48 31
12

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 15Эпицентр

 29 8 7 14 36-45 31
13

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 16Кудровка

 29 7 7 15 30-45 28
14

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 17Рух Львов

 29 6 3 20 20-49 21
15

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 18ФК Александрия

 30 3 8 19 24-58 17
16

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026 - изображение 19Полтава

 29 2 6 21 23-74 12

Ставки и коэффициенты

betking
5.33
3.60
1.71
Узнать больше

Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на тяготеющий к обороне стиль игры "Вереса" и "Металлиста 1925", в последнем туре команды могут действовать заметно более раскрепощенно, чем обычно.

Наш прогноз - тотал больше (2.5) за 2.05.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Динамо – Кудровка. Анонс и прогноз матча чемпионата Украины на 24.05.2026
yellow-arrow
Оболонь - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026
yellow-arrow
Карпаты - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2026
Верес (Ровно) УПЛ Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости