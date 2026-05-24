Полесье - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2026

В одном из заключительных матчей матчей 30-го тура УПЛ житомирское "Полесье" будет принимать львовский "Рух". Подопечные Федыка находятся в шаге не просто от переходных матчей, но и от прекращения существования основной команды, тогда как команда Ротаня может стать как второй, так и четвертой по итогам тура, а не просто сохранить свое место в таблице.

УПЛ. 30-й тур

"Полесье" - "Рух"

24.05.2026. 13:00. "Центральный". Житомир

Трансляция - УПЛ ТВ

"Полесье": последние новости

Итоговая вторая строчка для команды Руслана Ротаня является вполне достижимой целью по итогу последнего игрового дня. Для этого надо, чтобы вновь потерял очки черкасский ЛНЗ, а "волки" одержали победу или сыграли вничью, чтобы по личным встречам обойти "сиреневый" коллектив. Но тогда будет шанс подставиться под удар "Динамо", чего житомирянам хотелось бы, очевидно, избежать.

Других вариантов позитивных исходов не наблюдается, а наличие победы над "Рухом" у "Полесья" гарантирует команде Ротаня хотя бы шанс того, что "Динамо" уж точно ее не обгонит, так как статистика очных встреч с "было-синими" у "волков" достаточно скверная. А теперь настал хороший момент отмотать в памяти пару туров до этого, и вспомнить о поражении от "Эпицентра" (2:3) и ничьей против "Зари" (0:0). Без этих негативных результатов, согласитесь, что турнирная таблица в верхней части могла бы иметь куда более любопытный вид, нежели сейчас.

Сейчас все сводится к тому, что в последнем туре в параллельных матчах каждому из тройки необходимо победить в своих встречах, и тогда ни о какой интриги речи больше идти не может. И тут вспоминается сразу, в каком тяжелом стиле свои последние матчи проводил коллектив Ротаня, так что и тут проблемы могут возникнуть на ровном месте. Хотя поверить в это может разве что откровенный авантюрист.

Ориентировочный состав: Бущан — Кравченко, Красничи, Сарапий, Михайличенко — Андриевский, Бабенко, Эмерллаху — Назаренко, Краснопир, Брагару.

"Рух": последние новости

Львовский "Рух" в конце текущей кампании обезопасил себя от возможности прямого вылета. Но вместе с тем о судьбе команды Ивана Федыка все говорят ровно с такой же долей уверенности и контекста, как о будущем СК "Полтава". Впрочем, в случае с "желто-черными" история будет еще более тяжелой, так как им прогнозирует снятие основной команды со всех турниров и сосредоточении кадров на подготовке лишь молодых футболистов. То есть стать одним из источников для «Карпат» со временем и в этом плане.

Перспективы, мягко говоря, не радужные. И Ивану Федыку в этом плане остается лишь посочувствовать. Так как тренеру "Руха" говорят играть командой для фактически дивизиона U-19, но при этом делать это необходимо все равно в рамках УПЛ. 15-летние парни выходят играть с первых минут за "желто-черных", и это уж точно не от хорошей жизни. В предыдущем туре такой набор футболистов смог претендовать разве что на уход от разгрома в игре против "Александрии" (1:3), но не более того. Да и в 2026 году "Рух" все еще не может победить, и что-то подсказывает, что это серия канет в лету вместе с ним.

Ориентировочный состав: Клименко — Китела, Подгурский, Копина, Роман — Гордеев, Притула, Таллес — Диалло, Угрик, Рунич.

Последние матчи команд

Полесье

18.05. Заря - Полесье 0:0 (УПЛ)

12.05. Эпицентр - Полесье 3:2 (УПЛ)

08.05. Полесье - Александрия 2:1 (УПЛ)

Рух

17.05. Рух - Александрия 1:3 (УПЛ)

14.05. Кудровка - Рух 2:1 (УПЛ)

10.05. Рух - Верес 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

Команды уже сыграли между собой 6 матчей во всех турнирах: 4 победы "Руха", а еще 2 встречи завершились вничью. Разница голов – 2:8. Последняя игра в первом круге текущей кампании в начале декабря прошлого года осталась за "желто-черными" с голом Юрия Копины на "Арене Львов" (1:0).

