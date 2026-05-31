Черноморец - Металлист. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 01.06.2026

В Одессе в матче последнего, 30-го, тура Первой лиги местный "Черноморец" примет харьковский "Металлист". Для хозяев это решающий матч всего сезона, но смогут ли они набрать три очка?

Первая лига. 30-й тур

01.06.2026. 13:00. "Черноморец". Одесса

"Черноморец" — "Металлист"

Трансляция — YouTube-канал ПФЛ

"Черноморец": последние новости

К игре одесситов во всей весенней части сезона есть немало претензий, но они все еще занимают второе место и на два очка опережают "Левый берег". В прошлом туре подопечные Романа Григорчука неожиданно на выезде переиграли чемпиона — 3:1. Для "Буковины" это было первое поражение в этом чемпионате. Набрать три очка помог прагматичный стиль, но и без удачи не обошлось. Футболисты "Черноморца" четыре раза пробили в створ ворот и забили три гола. Также стоит отметить очень уверенную игру голкипера Аниагбосо. В чемпионате "Черноморец" не проигрывает четыре матча подряд: две победы и две ничьи.

Победу одержали благодаря правильному отношению к игре. Здесь я просто должен сказать самые добрые, самые профессиональные слова в адрес всей команды. У нас был абсолютно правильный настрой на эту игру, — сказал Григорчук.

Для того чтобы напрямую повыситься в классе, "Черноморец" должен победить "Металлист". В случае ничьей и победы "Левого берега" одесситам придется играть переходные матчи. Из-за дисквалификации "Черноморцу" не сможет помочь лидер центра поля Александр Скляр.

"Металлист": последние новости

За игрой этой молодой команды всегда приятно наблюдать. "Металлист" уже на протяжении четырех матчей подряд не проигрывает: три победы и ничья. В 29-м туре харьковчане благодаря дублю Кайдалова смогли победить ЮКСА — 2:0. А на прошлой неделе подопечные Анищенко в перенесенном матче седьмого тура на выезде смогли победить "Чернигов" — 2:1. После первого тайма харьковчане уступали, но смогли в волевом стиле набрать три очка. Героем матча стал все тот же Кайдалов, который шикарным ударом со штрафного принес своей команде победу. Также Даниил отдал результативную передачу. После этой победы "Металлист" поднялся сразу на шестое место.

В матче с ЮКСА травмулся Петр Луцив. Из-за проблем с коленом он пропустил игру в Чернигове и не сможет сыграть в последнем туре. Из-за дисквалификации в Одессе не сможет сыграть полузащитник Александр Цвиренко. Других кадровых проблем у команды перед последним туром нет.

Последние матчи команд

"Черноморец"

23.05. "Черноморец" — "Буковина" 3:1

16.05. "Черноморец" — "Левый Берег" 0:0

09.05. "Черноморец" — "Чернигов" 2:2

"Металлист"

26.05. "Металлист" — "Чернигов" 2:1

23.05. "Металлист" — ЮКСА 2:0

17.05. "Ворскла" — "Металлист" 1:1

Личные встречи

За всю историю эти клубы во всех турнирах сыграли 70 матчей: 28 побед "Черноморца", 25 побед "Металлиста" и 17 ничьих. Игра первого круга в Ужгороде завершилась вничью — 1:1.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки 1 Буковина 29 25 3 1 70-21 78 2 Черноморец 29 18 8 3 43-20 62 3 Левый Берег 29 18 6 5 47-20 60 4 Агробизнес 29 15 5 9 35-28 50 5 Ингулец 29 12 10 7 40-29 46 6 Металлист 29 10 7 12 31-34 37 7 Пробой 29 10 6 13 29-34 36 8 Виктория 29 10 6 13 37-36 36 9 Прикарпатье 29 8 10 11 30-33 34 10 Нива Тернополь 29 8 10 11 24-31 34 11 ФСК Мариуполь 29 8 9 12 29-32 33 12 UCSA 29 9 6 14 27-40 33 13 ФК Чернигов 28 8 6 14 30-35 30 14 Ворскла 29 7 8 14 22-35 29 15 Подолье 29 4 8 17 19-44 20 16 Металлург 28 4 6 18 16-57 18



Прогноз на матч от UA-Футбол

Это ключевой матч всего сезона для "Черноморца". Чтобы не зависеть от результата матча "Левого берега", одесситам необходимо победить. В случае победы команда Григорчука напрямую выйдет в УПЛ, и этого все ждут в Одессе. Безусловно, победа над чемпионом придала "морякам" необходимую уверенность, но не стоит недооценивать "Металлист". Харьковчане в конце сезона играют уверенно и могут создать проблемы фавориту. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью. Прогноз — обе команды забьют.