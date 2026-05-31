Ингулец - Левый Берег. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 01.06.2026
Фото: ФК Лівий Берег
Хозяева уже не решают турнирных задач, а вот для гостей из Киева этот матч имеет огромное значение. Чтобы сохранить шансы на второе место, нужно только побеждать. Смогут ли подопечные Рябоконя набрать три очка?
Первая лига. 30-й тур
01.06.2026. 13:00. "Ингулец-Арена". Петрово
"Ингулец" — "Левый Берег"
Трансляция — YouTube-канал ПФЛ
"Ингулец": последние новости
Подопечные Василия Кобина завершат этот сезон на пятом месте. Учитывая зимние кадровые потери, этот результат является закономерным. Весной "Ингулец" выиграл всего две игры, но в конце чемпионата эта команда все же добилась прогресса. "Ингулец" не проигрывает четыре тура подряд: две победы и две ничьи. В прошлом туре удалось на выезде победить "Чернигов" — 2:1. Три очка команде принесли голы Бенедюка и Касимова.
Мы выигрывали много единоборств, проводили свои атаки, могли забить и третий гол, могли и пропустить, но игра держала зрителя до последних минут, — сказал Кобин после игры в Чернигове.
В 2026 году "Ингулец" дома играет неудачно: одна победа, два поражения и две ничьи. Победить новичку Первой лиги "Пробой" удалось благодаря качественному второму тайму. Стоит отметить игру команды Василия Кобина в обороне — 29 пропущенных мячей за весь чемпионат. Из-за дисквалификации в последнем туре "Ингульцу" не сможет помочь основной центральный защитник Виталий Дубилей.
"Левый Берег": последние новости
Киевляне весеннюю часть сезона начали не слишком удачно, но постепенно сумели стабилизировать свою игру. В прошлом туре подопечные Рябоконя благодаря дублю Венделла разгромили "Металлург" — 4:0. Все голы были забиты еще до перерыва. В том матче впервые после травмы вернулся в стартовый состав хавбек Диего. Это очень важная новость, ведь бразилец является одним из лидеров команды. "Левый берег" не проигрывает семь туров подряд: пять побед и две ничьи. За эти матчи подопечные Рябоконя пропустили всего один мяч. Именно надежная игра в обороне является залогом успеха киевлян.
Из-за кадровых проблем в прошлом туре в центре защиты играл Банада. В последнем туре, скорее всего, в стартовый состав вернется Самар. А вот Андрей Якымив не сможет сыграть, ведь он перенес операцию на плече. Среди позитива — возвращение в состав бразильского защитника Сиднея, который пропустил прошлый матч из-за дисквалификации.
Последние матчи команд
"Ингулец"
23.05. "Чернигов" — "Ингулец" 1:2
16.05. "Ингулец" — "Прикарпатье" 0:0
10.05. "Виктория" — "Ингулец" 2:2
"Левый Берег"
22.05. "Левый Берег" — "Металлург" 4:0
16.05. "Черноморец" — "Левый Берег" 0:0
08.05. "Левый Берег" — ЮКСА 3:1
Личные встречи
Пока что команды между собой сыграли всего пять матчей: две победы "Левого берега", две победы "Ингульца" и ничья. Игра первого круга завершилась минимальной победой киевлян — 1:0.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Буковина
|29
|25
|3
|1
|70-21
|78
|2
|Черноморец
|29
|18
|8
|3
|43-20
|62
|3
|Левый Берег
|29
|18
|6
|5
|47-20
|60
|4
|Агробизнес
|29
|15
|5
|9
|35-28
|50
|5
|Ингулец
|29
|12
|10
|7
|40-29
|46
|6
|Металлист
|29
|10
|7
|12
|31-34
|37
|7
|Пробой
|29
|10
|6
|13
|29-34
|36
|8
|Виктория
|29
|10
|6
|13
|37-36
|36
|9
|Прикарпатье
|29
|8
|10
|11
|30-33
|34
|10
|Нива Тернополь
|29
|8
|10
|11
|24-31
|34
|11
|ФСК Мариуполь
|29
|8
|9
|12
|29-32
|33
|12
|UCSA
|29
|9
|6
|14
|27-40
|33
|13
|ФК Чернигов
|28
|8
|6
|14
|30-35
|30
|14
|Ворскла
|29
|7
|8
|14
|22-35
|29
|15
|Подолье
|29
|4
|8
|17
|19-44
|20
|16
|Металлург
|28
|4
|6
|18
|16-57
|18
Прогноз на матч от UA-Футбол
Перед последним туром "Левый берег" отстает от второго места на два очка. Подопечные Рябоконя должны побеждать и надеяться на потерю очков "Черноморцем". С настроем у гостей проблем не будет. К тому же, индивидуального мастерства хватает для достижения результата. Такой "Ингулец" киевляне должны побеждать, если они сами себе не создадут проблем. Ожидаем, что гости активно начнут матч. Прогноз — гол "Левого берега" в первом тайме.
