Ингулец - Левый Берег. Анонс и прогноз матча Первой лиги на 01.06.2026

Хозяева уже не решают турнирных задач, а вот для гостей из Киева этот матч имеет огромное значение. Чтобы сохранить шансы на второе место, нужно только побеждать. Смогут ли подопечные Рябоконя набрать три очка?

Первая лига. 30-й тур

01.06.2026. 13:00. "Ингулец-Арена". Петрово

"Ингулец" — "Левый Берег"

Трансляция — YouTube-канал ПФЛ

"Ингулец": последние новости

Подопечные Василия Кобина завершат этот сезон на пятом месте. Учитывая зимние кадровые потери, этот результат является закономерным. Весной "Ингулец" выиграл всего две игры, но в конце чемпионата эта команда все же добилась прогресса. "Ингулец" не проигрывает четыре тура подряд: две победы и две ничьи. В прошлом туре удалось на выезде победить "Чернигов" — 2:1. Три очка команде принесли голы Бенедюка и Касимова.

Мы выигрывали много единоборств, проводили свои атаки, могли забить и третий гол, могли и пропустить, но игра держала зрителя до последних минут, — сказал Кобин после игры в Чернигове.

В 2026 году "Ингулец" дома играет неудачно: одна победа, два поражения и две ничьи. Победить новичку Первой лиги "Пробой" удалось благодаря качественному второму тайму. Стоит отметить игру команды Василия Кобина в обороне — 29 пропущенных мячей за весь чемпионат. Из-за дисквалификации в последнем туре "Ингульцу" не сможет помочь основной центральный защитник Виталий Дубилей.

"Левый Берег": последние новости

Киевляне весеннюю часть сезона начали не слишком удачно, но постепенно сумели стабилизировать свою игру. В прошлом туре подопечные Рябоконя благодаря дублю Венделла разгромили "Металлург" — 4:0. Все голы были забиты еще до перерыва. В том матче впервые после травмы вернулся в стартовый состав хавбек Диего. Это очень важная новость, ведь бразилец является одним из лидеров команды. "Левый берег" не проигрывает семь туров подряд: пять побед и две ничьи. За эти матчи подопечные Рябоконя пропустили всего один мяч. Именно надежная игра в обороне является залогом успеха киевлян.

Из-за кадровых проблем в прошлом туре в центре защиты играл Банада. В последнем туре, скорее всего, в стартовый состав вернется Самар. А вот Андрей Якымив не сможет сыграть, ведь он перенес операцию на плече. Среди позитива — возвращение в состав бразильского защитника Сиднея, который пропустил прошлый матч из-за дисквалификации.

Последние матчи команд

"Ингулец"

23.05. "Чернигов" — "Ингулец" 1:2

16.05. "Ингулец" — "Прикарпатье" 0:0

10.05. "Виктория" — "Ингулец" 2:2

"Левый Берег"

22.05. "Левый Берег" — "Металлург" 4:0

16.05. "Черноморец" — "Левый Берег" 0:0

08.05. "Левый Берег" — ЮКСА 3:1

Личные встречи

Пока что команды между собой сыграли всего пять матчей: две победы "Левого берега", две победы "Ингульца" и ничья. Игра первого круга завершилась минимальной победой киевлян — 1:0.

Турнирное положение

# Команда И В Н П Р Очки 1 Буковина 29 25 3 1 70-21 78 2 Черноморец 29 18 8 3 43-20 62 3 Левый Берег 29 18 6 5 47-20 60 4 Агробизнес 29 15 5 9 35-28 50 5 Ингулец 29 12 10 7 40-29 46 6 Металлист 29 10 7 12 31-34 37 7 Пробой 29 10 6 13 29-34 36 8 Виктория 29 10 6 13 37-36 36 9 Прикарпатье 29 8 10 11 30-33 34 10 Нива Тернополь 29 8 10 11 24-31 34 11 ФСК Мариуполь 29 8 9 12 29-32 33 12 UCSA 29 9 6 14 27-40 33 13 ФК Чернигов 28 8 6 14 30-35 30 14 Ворскла 29 7 8 14 22-35 29 15 Подолье 29 4 8 17 19-44 20 16 Металлург 28 4 6 18 16-57 18

Прогноз на матч от UA-Футбол

Перед последним туром "Левый берег" отстает от второго места на два очка. Подопечные Рябоконя должны побеждать и надеяться на потерю очков "Черноморцем". С настроем у гостей проблем не будет. К тому же, индивидуального мастерства хватает для достижения результата. Такой "Ингулец" киевляне должны побеждать, если они сами себе не создадут проблем. Ожидаем, что гости активно начнут матч. Прогноз — гол "Левого берега" в первом тайме.