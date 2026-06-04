Украина U-21 - США U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 05.06.2026

Подопечные Унаи Мельгосы сыграют свой первый контрольный матч на сборе в июне. Соперником станет молодежная сборная США. Смогут ли украинцы порадовать болельщиков?

Контрольный матч

Украина U-21 - США U-21

05.06.2026. 19:00. Рогашка Слатина. "Спортивный центр Рогашка Слатина"

Трансляция – Мегого-Футбол-1

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Украина U-21: последние новости

В отборочном турнире к ЧЕ-2027 у нашей молодежной сборной ситуация очень сложная, ведь было упущено слишком много очков. Украина занимает третье место в своей группе и отстает на три очка от Турции, идущей второй. В сентябре и октябре наша команда сыграет против Турции и Хорватии. В марте подопечные Мельгосы сначала сыграли вничью с Литвой (1:1), а затем на выезде победили Венгрию (2:1). Именно ничья против литовцев может стать ключевой, ведь такого соперника не имели права не побеждать.

На словенский сбор Мельгоса вызвал 23 игрока. Пропустит сбор нападающий Артем Степанов, который сыграл в семи последних матчах молодежной сборной и забил один гол в квалификации к Евро-2027. Дебютируют пять игроков: Максим Коробов, Илья Волошин и Вадим Видиш, которые ранее играли за сборную U-19, а Ярослав Шевченко и Вадим Сидун впервые будут представлять Украину на международном уровне.

В составе на мартовские матчи в общей сложности отсутствуют восемь футболистов. Прежде всего стоит отметить отсутствие Богдана Редушка, а также Геннадия Синчука, который уже успел дебютировать за национальную сборную.

США U-21: последние новости

В марте этого года главным тренером команды назначили 50-летнего Расела Пейна. В этом году молодежная сборная США сыграла всего два контрольных матча и оба выиграла. В марте подопечные Пейна победили Японию U-21 (2:0) и Южную Корею U-23 (4:1). В игре с Южной Кореей с лучшей стороны проявил себя 21-летний Рид Бейкер-Уайтинг, который отличился дублем.

Всего в заявке сборной США 20 игроков, из них 9 легионеров. Общая трансферная стоимость состава — 38,55 млн евро. Прежде всего стоит отметить Сантьяго Кастаньеду, который играет за "Падерборн". Также необходимо обратить внимание на атакующего полузащитника Рокаса Пукштаса, который забивал в спарринге с Японией.

Нынешняя молодежная сборная США прежде всего стремится играть за счет быстрого выхода из обороны в атаку. Эффективность в атаке впечатляет, ведь за два предыдущих матча забили целых шесть голов. Заметно, что смена главного тренера пошла на пользу.

Последние матчи команд

Украина U-21

31.03. Украина - Венгрия 2:1

27.03. Украина - Литва 1:1

17.11. Албания - Украина 2:0

США U-21

31.03. США U-21 - Южная Корея U-23 4:1

27.03. США - Япония 2:0

18.11. США - Сербия 0:1

Личные встречи

Ранее сборные этих возрастных категорий еще никогда не встречались между собой. Будет интересно понаблюдать за их дебютным противостоянием.

Ставка и коэффициенты на игру

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч Украина U-21 - США U-21 : победа Украины — 2.13; ничья — 3.29; победа США — 3.11. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч от UA-Футбол

Нашу молодежную сборную ждет интересный матч против непростого соперника. В этом году подопечные Мельгосы не впечатляют своей игрой и результатами. США после назначения нового главного тренера выиграли два матча и стремятся продолжить эту успешную серию. Определить фаворита в этом матче непросто, но ожидаем результативный футбол. В составе сборной Украины должны получить шанс дебютировать новички, которых сейчас на сборах пять. Прогноз — обе команды забьют.