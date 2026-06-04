Александрия - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 05.06.2026

На стадионе "Ника" в первом матче плей-офф за право играть в элитном дивизионе в следующем сезоне встретятся "Александрия" и "Левый берег". Хозяевам точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку, ведь киевляне могут преподнести сюрприз.

Плей-офф за УПЛ. Первый матч

"Александрия" — "Левый берег"

05.06.2026. 15:30. КСК "Ника". Александрия

Трансляция — УПЛ ТВ

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"Александрия": последние новости

Это был очень неудачный сезон для "Александрии", ведь команда завершила чемпионат на предпоследнем месте. Однако после отказа "Руха" играть в переходных матчах "горожане" получили второй шанс. Напомним, что уже в ходе сезона вместо Нестеренко в команду вернулся Владимир Шаран. После трех подряд поражений в последних двух турах подопечные Шарана набрали четыре очка. Сначала "Александрия" победила "Рух", а в последнем туре дома сыграла вничью с "Кривбассом" (1:1). Обращаем внимание, что свой последний официальный матч эта команда сыграла 23 мая.

Перед матчами в плей-офф у "Александрии" есть кадровые потери. В переходных матчах с "Левым берегом" команде не помогут легионеры: Матеус, Жота – травмированы, а у Артура Голарта и Яниса Амаша закончились контракты.

Многие задают вопросы: Кого бы мы хотели видеть? Откровенно говоря, главное, чтобы мы выполнили свою задачу. Обе команды, претендовавшие на прямой выход в Премьер-лигу, заслуживали этого. Поэтому перед последним туром Первой лиги мы больше готовились уже к "Левому берегу", так как понимали, что у "Черноморца" дома больше шансов победить "Металлист". Так и получилось. Мы готовы к этому сопернику и к тому, чтобы выполнить задачу, которую поставило перед нами руководство, – сказал Шаран.

Ориентировочный состав: Макаренко — Шулянский, Беиратче, Боль, Огарков — Ващенко, Черныш, Булеца — Теди Цара, Кастильо, Ндиага

"Левый берег": последние новости

Киевляне до последнего надеялись напрямую повыситься в классе, но все же завершили сезон на третьем месте. "Левый Берег" на два очка отстал от "Черноморца". Причина этого — неудачные результаты команды в начале весенней части сезона, ведь в последних турах подопечные Рябоконя выглядели убедительно. В последнем туре Первой лиги киевляне на выезде смогли победить "Ингулец" — 3:1. Открыл счет в матче шикарным ударом со штрафного один из лидеров команды — опытный полузащитник Дмитрий Шастал. Также забивали Викентий Волошин и Назар Волошин, которые постепенно становятся ключевыми игроками киевлян.

В Первой лиге "Левый берег" не проигрывал восемь туров подряд: шесть побед и две ничьи. За эти матчи подопечные Рябоконя пропустили всего два мяча. Именно надежная игра в обороне является залогом успеха киевлян. В прошлом туре после травмы вернулся в состав защитник Валерий Самар. А вот Андрей Якимыв не сможет сыграть, ведь он перенес операцию на плече. К счастью, нет проблем со здоровьем у бразильцев Диего и Сиднея, без которых сложно представить нынешний "Левый берег". Александр Рябоконь отметил, что в стыковых матчах шансы всегда равны и его команда сделает все, чтобы повыситься в классе.

Ориентировочный состав: Жмурко – Соколов, Коваленко, Самар, Сидней, Банада, Косовский, В. Волошин, Шастал, Диего, Венделл

Последние матчи команд

"Левый берег"

"Левый берег" — "Ингулец" 3:1

22.05. "Левый берег" — "Металлург" 4:0

16.05. "Черноморец" – "Левый Берег" 0:0

"Александрия"

23.05. "Александрия" – "Кривбасс" 1:1

17.05. "Александрия" – "Рух" 3:1

12.05. "Александрия" — "Заря" 1:2

Личные встречи

Команды встречались между собой дважды, и обе игры выиграла "Александрия". В сезоне 2024/25 "Александрия" в УПЛ победила со счетом 2:0 и 1:0.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, но легкой прогулки им не стоит ожидать. "Левый берег" прежде всего славится своей игрой в обороне, но в команде также достаточно игроков, которые благодаря индивидуальному мастерству могут решить исход матча. В личных встречах киевляне еще даже не забивали "Александрии", но на этот раз у них есть все шансы не проиграть сопернику, который переживает очень сложные времена. Ожидаем, что именно хозяева будут играть первым номером, а гости будут рассчитывать на быстрый выход из обороны в атаку. Подопечным Шарана стоит обратить внимание на стандарты "Левого берега". Прогноз — обе команды забьют (1,92).