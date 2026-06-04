Кудровка - Агробизнес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.06.2026

"Кудровка" и "Агробизнес" будут определять, кто в следующем сезоне сыграет в УПЛ.

УПЛ. Плей-офф

5 июня. Ровно. "Авангард"

"Кудровка" 18:00 "Агробизнес"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Видеотрансляция: УПЛ ТБ



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Новости "Кудровки"

"Кудровка" будет принимать "Агробизнес" на ровенском "Авангарде". В последнем туре подопечные Протченко все же проиграли "Динамо" (2:3) и вынуждены играть переходные матчи. Александр Протченко возглавил "Кудровку" за 3 тура до завершения сезона, когда у команды была серия без побед 9 матчей. Руководство клуба не побоялось доверить команду молодому тренеру в преддверии решающих матчей сезона.

"Кудровка" под руководством Протченко поочередно обыграла "Рух" (2:1) и "ЛНЗ" (1:0). Особенно сенсационной была победа над "ЛНЗ", ведь черкасская команда в итоге стала серебряным призером УПЛ. Даже против "Динамо" команда из черниговщины могла зацепиться за положительный результат. В таких условиях шансы "Кудровки" остаться в УПЛ выглядят высокими.

Новости "Агробизнеса"

"Агробизнес" в прошлом сезоне попал в чемпионскую гонку, но только 2-х очков не хватило, чтобы попасть в плей-офф. В этот раз команда Чижевского заняла четвертую позицию и сразится за выход в УПЛ.

Если говорить откровенно, то "Агробизнес" не готов к УПЛ. Это касается как инфраструктуры, так и кадрового потенциала команды. Президент клуба Олег Собуцкий на фронте, финансовые ресурсы тоже ограничены. Не факт, что в клубе стоит задача выйти в УПЛ. В начале полномасштабного вторжения клуб вообще приостановил свое участие в соревнованиях, но вскоре вернулся.

С другой стороны, год назад "Кудровка" была в такой же ситуации. Команда заняла 4-ю позицию, не могла играть матчи на собственном стадионе, но все же сенсационно обыграла "Ворсклу" и квалифицировалась в УПЛ. С другой стороны, амбиции руководства "Кудровки" относительно УПЛ проявлялись гораздо больше, чем у команды из Волочиска.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Александр Протченко выпускал стабильный состав в матчах во главе "Кудровки" и это приносило результат. Матч против "Динамо" из-за травмы не завершил Макосо, поэтому его участие в игре против "Агробизнеса" под вопросом.

Ориентировочный состав "Кудровки": Яшков – Мачелюк, Векляк, Потимков, Фарина – Думанюк, Макосо, Сторчоус – Глущенко, Овусу, Козак.

"Агробизнес" имеет достаточно скромный состав даже по меркам Первой лиги. У большинства игроков нет опыта выступлений в УПЛ.

Ориентированный состав "Агробизнеса": Хмельовский - Гаврушко, Нижник, Сидоренко, Слива - Семка, Толочко, Теплый, Кузьмин, Ризнык - Ныч.

"Кудровка" - "Агробизнес": статистика личных встреч

18.05.25. Кудровка – Агробизнес 2:0 (Первая лига)

18.04.25. Агробизнес - Кудровка 0:2 (Первая лига)

В прошлом году команды встретились в чемпионской гонке и победу дважды праздновала "Кудровка", которая в итоге опередила "Агробизнес" на 2 очка и в дальнейшем смогла квалифицироваться в УПЛ.

Последние матчи "Кудровки"

24.05. Динамо - Кудровка 3:2 (УПЛ)

18.05. Кудровка – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

14.05. Кудровка – Рух 2:1 (УПЛ)

08.05. Колос – Кудровка 1:0 (УПЛ)

03.05. Оболонь – Кудровка 1:1 (УПЛ)

Последние матчи "Агробизнеса"

01.06. Агробизнес - Чернигов 1:0 (Первая лига)

23.05. Прикарпатье – Агробизнес 1:1 (Первая лига)

16.05. Агробизнес - Виктория 1:0 (Первая лига)

10.05. Пробой - Агробизнес 1:0 (Первая лига)

01.05. Феникс-Мариуполь - Агробизнес 4:0 (Первая лига)

"Кудровка" - "Агробизнес": ставки и коэффициенты

"Кудровка" - "Агробизнес": прогноз от UA-Футбол

"Кудровка" - фаворит матча по мнению букмекеров. После смены тренера команда ожила и показала хорошие результаты. "Агробизнес" пока не готов к УПЛ и в клубе все это прекрасно понимают. Никто не будет разочарован, что команда останется еще на год в Первой лиге. При таких условиях считаем, что "Кудровка" должна уверенно побеждать. Прогноз – Ф1(-1) за коэффициент 2,09.