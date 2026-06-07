Украина U-21 - Япония U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 08.06.2026

Уже завтра молодежная сборная Украины сыграет свой второй контрольный матч на сборах в июне. Подопечные Мельгосы постараются реабилитироваться за поражение от США U-21 (1:3). Смогут ли украинцы порадовать болельщиков?

Контрольный матч

Украина U-21 - Япония U-21

08.06.2026. 16:00. Спортивный центр "Горишница". Горишница

Трансляция - Мегого-Футбол-1

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Украина U-21: последние новости

Подопечные Мельгосы на июньском сборе уже успели сыграть один контрольный матч. Молодежная сборная Украины в пятницу уступила сверстникам из США — 1:3. Для нашей команды это был провальный матч, ведь вообще ничего не получалось. К игре в атаке было очень много вопросов — всего два удара в створ ворот. Было очень много суматохи и ошибок в переходной фазе. Единственный гол в составе нашей молодежки забил Гусол, представляющий "Колос". Стоит отметить, что все три гола подопечные Мельгосы пропустили после розыгрыша стандартов. Среди положительного — дебют пяти новичков. Шанс проявить себя получили Максим Коробов, Владимир Вилидальд, Вадим Сидун, Ярослав Шевченко и Руслан Видиш. Ярослав и Вадим впервые имели возможность представлять Украину на международном уровне.

Тренерский штаб на второй тайм оставил только голкипера Поповича, а полевых игроков сменил. К сожалению, это не помогло добиться прогресса в игре. Кажется, что Мельгоса уже ничего не сможет дать этой сборной и необходимо принимать решение о смене тренера. Реальных шансов выйти на ЧЕ-2027 почти не осталось, а смотреть на безыдейную игру нашей молодежки уже нет сил.

Ориентировочный состав: Попович, Коробов, Кисиль, Гусев, Маткевич, Варфоломеев, Царенко, Захарченко, Пастух, Федор, Пищур

Япония U-21: последние новости

Ближайший соперник нашей сборной своими последними результатами тоже не впечатляет. В 2026 году молодежная сборная Японии два матча проиграла и один выиграла. В марте японцы уступили США U-21 (0:2) и Южной Корее U-23 (1:2). А вот в минувшую пятницу удалось минимально победить сборную Узбекистана U-23 — 1:0. Единственный мяч забил 19-летний хавбек Юдай Симамото. К игре этой команды в атаке есть много вопросов, но обороняются японцы довольно неплохо.

Сборная Японии сейчас активно готовится к Азиатским играм 2026. Прежде всего стоит отметить Кейта Косигу. Один из немногих легионеров в этом составе — защитник "Айнтрахта". В атаке выделяется Хисацугу Исии. Он обладает высокой скоростью и дриблингом. Нынешняя молодежная сборная Японии — это абсолютно новый проект, ориентированный на развитие талантливой молодежи с прицелом на будущие крупные турниры. Главным тренером является Го Оива. Он является одним из самых авторитетных современных азиатских специалистов, известным своим умением развивать молодежь и выстраивать гибкие тактические модели (преимущественно с атакующей схемой 4-3-3).

Последние матчи команд

Украина U-21

05.06. Украина - США 1:3

31.03. Украина - Венгрия 2:1

27.03. Украина - Литва 1:1

Япония U-21

05.06. Япония U-21 - Узбекистан U-23 1:0

29.03. Япония U-21 - Южная Корея U-23 1:2

27.03. Япония U-21 - США U-21 0:2

Личные встречи

Сборные этих возрастных категорий еще не встречались между собой. Но стоит отметить, что наша молодежная сборная в марте 2024 года играла против Японии U-23. Игра тогда завершилась победой японцев - 2:0.

Ставка и коэффициенты на игру

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч Украина U-21 - Япония U-21: победа Украины — 2.24; ничья — 3.51; победа Японии — 3.70. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч от UA-Футбол

Игра нашей молодежной сборной против США произвела удручающее впечатление. В атаке у подопечных Мельгосы вообще ничего не получалось. К тому же украинцы очень неудачно действовали при стандартных положениях, что приводило к пропущенным голам. На этот раз ожидаем, что тренерский штаб проведет качественную работу над ошибками, и мы увидим игру, за которую не будет стыдно. Легко против быстрых японцев не будет, но все шансы на победу есть. Прогноз — индивидуальный тотал Украины больше 1 гола.

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