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Украина U-21 - Япония U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 08.06.2026
Украина U-21 - Япония U-21: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.06.2026 ⋊ Молодежная сборная на UA-Футбол
Фото Андрій Гарбовський
Уже завтра молодежная сборная Украины сыграет свой второй контрольный матч на сборах в июне. Подопечные Мельгосы постараются реабилитироваться за поражение от США U-21 (1:3). Смогут ли украинцы порадовать болельщиков?
Контрольный матч
Украина U-21 - Япония U-21
08.06.2026. 16:00. Спортивный центр "Горишница". Горишница
Трансляция - Мегого-Футбол-1
Украина U-21: последние новости
Подопечные Мельгосы на июньском сборе уже успели сыграть один контрольный матч. Молодежная сборная Украины в пятницу уступила сверстникам из США — 1:3. Для нашей команды это был провальный матч, ведь вообще ничего не получалось. К игре в атаке было очень много вопросов — всего два удара в створ ворот. Было очень много суматохи и ошибок в переходной фазе. Единственный гол в составе нашей молодежки забил Гусол, представляющий "Колос". Стоит отметить, что все три гола подопечные Мельгосы пропустили после розыгрыша стандартов. Среди положительного — дебют пяти новичков. Шанс проявить себя получили Максим Коробов, Владимир Вилидальд, Вадим Сидун, Ярослав Шевченко и Руслан Видиш. Ярослав и Вадим впервые имели возможность представлять Украину на международном уровне.
Тренерский штаб на второй тайм оставил только голкипера Поповича, а полевых игроков сменил. К сожалению, это не помогло добиться прогресса в игре. Кажется, что Мельгоса уже ничего не сможет дать этой сборной и необходимо принимать решение о смене тренера. Реальных шансов выйти на ЧЕ-2027 почти не осталось, а смотреть на безыдейную игру нашей молодежки уже нет сил.
Ориентировочный состав: Попович, Коробов, Кисиль, Гусев, Маткевич, Варфоломеев, Царенко, Захарченко, Пастух, Федор, Пищур
Япония U-21: последние новости
Ближайший соперник нашей сборной своими последними результатами тоже не впечатляет. В 2026 году молодежная сборная Японии два матча проиграла и один выиграла. В марте японцы уступили США U-21 (0:2) и Южной Корее U-23 (1:2). А вот в минувшую пятницу удалось минимально победить сборную Узбекистана U-23 — 1:0. Единственный мяч забил 19-летний хавбек Юдай Симамото. К игре этой команды в атаке есть много вопросов, но обороняются японцы довольно неплохо.
Сборная Японии сейчас активно готовится к Азиатским играм 2026. Прежде всего стоит отметить Кейта Косигу. Один из немногих легионеров в этом составе — защитник "Айнтрахта". В атаке выделяется Хисацугу Исии. Он обладает высокой скоростью и дриблингом. Нынешняя молодежная сборная Японии — это абсолютно новый проект, ориентированный на развитие талантливой молодежи с прицелом на будущие крупные турниры. Главным тренером является Го Оива. Он является одним из самых авторитетных современных азиатских специалистов, известным своим умением развивать молодежь и выстраивать гибкие тактические модели (преимущественно с атакующей схемой 4-3-3).
Последние матчи команд
Украина U-21
05.06. Украина - США 1:3
31.03. Украина - Венгрия 2:1
27.03. Украина - Литва 1:1
Япония U-21
05.06. Япония U-21 - Узбекистан U-23 1:0
29.03. Япония U-21 - Южная Корея U-23 1:2
27.03. Япония U-21 - США U-21 0:2
Личные встречи
Сборные этих возрастных категорий еще не встречались между собой. Но стоит отметить, что наша молодежная сборная в марте 2024 года играла против Японии U-23. Игра тогда завершилась победой японцев - 2:0.
Ставка и коэффициенты на игру
Эксперты GGBET дают
Прогноз на матч от UA-Футбол
Игра нашей молодежной сборной против США произвела удручающее впечатление. В атаке у подопечных Мельгосы вообще ничего не получалось. К тому же украинцы очень неудачно действовали при стандартных положениях, что приводило к пропущенным голам. На этот раз ожидаем, что тренерский штаб проведет качественную работу над ошибками, и мы увидим игру, за которую не будет стыдно. Легко против быстрых японцев не будет, но все шансы на победу есть. Прогноз — индивидуальный тотал Украины больше 1 гола.
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